Kunstenaars claimen OpenAI's Sora-videogenerator te hebben uitgelekt uit protest

Een groep kunstenaars claimt de komende Sora-tool van OpenAI te hebben laten uitlekken. Ze deden dat uit protest tegen wat de kunstenaars 'onbetaalde r&d en pr' noemen. De groep mocht Sora vroegtijdig uitproberen van OpenAI. Het bedrijf heeft de toegang tot de tool inmiddels ingetrokken.

De groep zette Sora online op AI-modelwebsite Hugging Face, samen met een open brief. Gebruikers konden voor een periode van drie uur video's genereren op de dienst. Veel daarvan waren in te zien onder de open brief en zijn verschenen op sociale media. Inmiddels zou OpenAI de vroege toegang tot de tool hebben ingetrokken, waardoor deze niet langer bruikbaar is.

In de open brief schrijven de kunstenaars dat ze vroege toegang tot Sora hadden gekregen van OpenAI. "We kregen toegang tot Sora met de belofte om vroege testers, redteamers en creatieve partners te zijn. We geloven echter dat we in plaats daarvan tot 'artwashing' worden gelokt om de wereld te vertellen dat Sora een nuttig hulpmiddel is voor kunstenaars."

De groep claimt dat hij niet tegen het gebruik van AI door kunstenaars is, maar dat OpenAI's earlyaccessprogramma kunstenaars 'uitbuit voor gratis werk', omdat honderden artiesten onbetaald de Sora-tool zouden testen en feedback leveren. De kunstenaars bekritiseren ook de contenteisen die OpenAI oplegt. Zo moeten testers toestemming vragen aan OpenAI voor iedere gegenereerde video die ze openbaar willen delen, claimt de groep.

OpenAI wilde niet bevestigen of het uitgelekte Sora-model echt was, schrijft The Verge. Een woordvoerder van het AI-bedrijf benadrukt tegenover dat medium dat deelname aan de 'onderzoekspreview' van Sora vrijwillig is, 'zonder verplichtingen om feedback te geven of de tool te gebruiken'.

Sora werd eerder dit jaar gepresenteerd door OpenAI. Het betreft een AI-tool waarmee video's gegenereerd kunnen worden op basis van tekstinput. OpenAI deelde daarbij verschillende gegenereerde beelden, die overeenkomen met de video's die zijn gemaakt met de uitgelekte tool. Mira Murati, de voormalige cto, zei eerder dit jaar dat Sora mogelijk dit jaar nog beschikbaar zou komen voor het grote publiek. Ze zei toen wel dat dat mogelijk niet zou gebeuren als het bedrijf nog geen vertrouwen heeft in hoe de tool omgaat met 'wereldwijde verkiezingen of andere kwesties'. Sindsdien heeft het bedrijf weinig meer laten horen over Sora.

Een met Sora gegenereerde video die OpenAI eerder dit jaar deelde