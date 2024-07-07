Iedere techgigant doet iets met AI

Inleiding

Het is raar om te beseffen, maar het is slechts iets meer dan anderhalf jaar geleden dat ChatGPT uitkwam. Plaatjesgenerators als Stable Diffusion kwamen pas twee jaar geleden uit. Het was al gauw duidelijk dat de AI-hype wel snel, maar toch geen intercity was; als een stoptrein doet hij elk station aan waar software is. Of anders gezegd: in veel van de programma's en diensten die we gebruiken, zit of komt generatieve kunstmatige intelligentie. Het is al sinds begin 2023 duidelijk dat grote techbedrijven op dat spoor zaten, maar nu zien we pas welk traject ze daarbij precies volgen. Inmiddels dendert de AI-trein al anderhalf jaar door en kunnen we zien hoe de implementatie precies verschilt. De techgiganten hebben verschillende soorten functies bedacht, maar veel komen overeen. Nu Apple onlangs ook zijn grote presentatie over macOS Sequoia en iOS 18 heeft gegeven, hebben alle techgiganten in elk geval iets gezegd over hun plannen voor integratie van generatieve kunstmatige intelligentie. Daarmee kunnen we de overeenkomsten en verschillen op een rij zetten. Wat doen Apple, Google, Meta en Microsoft verschillend, en wat doen ze hetzelfde? Bij techgiganten hoort normaal gesproken ook Amazon, maar vanwege het beperkte aantal diensten voor consumenten in Nederland hebben we dat weggelaten uit dit overzicht. Het gaat hier dus niet om de precieze functies die ze in gedachten hebben met generatieve AI, maar op welke manier ze het aanbieden en integreren van kunstmatige intelligentie hebben aangepakt. Bannerafbeelding bovenaan en op frontpage: laremenko / Getty Images Kunstmatige intelligentie

Het uitgangspunt

Wat belangrijk is, is de uitgangspositie van de diverse techgiganten toen de AI-hype eind 2022 met volle kracht begon. Daarom nemen we even door waar ze stonden met zaken die ertoe doen om van deze hype gebruik te kunnen maken: AI-onderzoek, capaciteit in datacenters, platforms om AI op uit te rollen en factoren als investeringen en samenwerkingen. Bedrijf Apple Google Meta Microsoft Positie op markt AI-onderzoek Niet zo goed Uitstekend Goed Goed Beschikbaarheid datacenters Niet zo goed Uitstekend Goed Uitstekend Platforms om AI op uit te brengen Uitstekend Uitstekend Goed Goed Toegang tot trainingsdata Niet zo goed Uitstekend Niet zo goed Goed Investeringen en samenwerkingen Niet zo goed Niet zo goed Niet zo goed Uitstekend AI-onderzoek Siri, uit 2010 De grote AI-onderzoeker onder de techbedrijven is al jaren Google. Het noemde zichzelf vanaf 2016 een 'AI-first'-bedrijf en heeft al jaren diensten die sterk leunen op het eigen onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Meer dan tien jaar geleden was daar Google Now, kaarten die op basis van informatie op de telefoon en algoritmes dingen weergaven waarvan de software dacht dat je ze nodig ging hebben. Ook de gezichtsherkenning in Google Foto's is een bekend voorbeeld daarvan, net als de mogelijkheid in Google Foto's om met woorden te zoeken naar objecten als 'coupé'. Google is ook de uitvinder van de transformer: de T in GPT. Microsoft timmerde ook al langer aan de weg met AI-onderzoek, net als Meta. Dat gebeurde wel wat meer op de achtergrond. Een belangrijke overeenkomst is dat beide bedrijven toestaan dat onderzoekers die in dienst zijn, publiceren over hun werk. Dat is een argument voor onderzoekers om wel of niet voor een bepaald bedrijf te werken. Apple heeft daar lang moeilijk over gedaan en daar heeft het bedrijf veel last van gehad. Een belangrijk voorbeeld is Siri. De stemassistent bestaat al sinds 2011, maar echt goed werd hij nooit. Siri kwam voort uit een overname van de ontwikkelaar van een app met die naam in 2010. Wel integreert Apple al jaren een neural engine in zijn socs voor machinelearningtaken, zoals beeldherkenning. Onder meer de Camera-app en Foto's-app hebben daarvan geprofiteerd. Datacenters Om AI-modellen te kunnen trainen en om AI-diensten te kunnen aanbieden die via een internetverbinding werken, is veel rekenkracht nodig. Dat gebeurt in datacenters en op dat gebied hadden Microsoft en Google de beste uitgangspositie. Dat komt door een heel andere divisie die zij hebben; beide bieden hostingdiensten aan via Azure en Google Cloud. Bovendien heeft Google voor YouTube toch al veel ruimte en bandbreedte nodig. Specifiek voor de Benelux hebben beide bedrijven de beste uitgangspositie, want de datacenters staan in Nederland. Beide bedrijven hebben datacenters in het Noord-Hollandse Middenmeer en Google bij de Groningse Eemshaven. Meta en Apple moeten het doen met veel minder datacenters, die bovendien verder weg staan. Beide hebben de dichtstbijzijnde in Denemarken. Daarnaast heeft Meta locaties in Ierland en Zweden. Meta heeft het wel geprobeerd in Zeewolde. Apple heeft ook locaties in Denemarken en Ierland, maar het heeft wereldwijd niet zoveel locaties als de andere bedrijven. Googles datacenter in Eemshaven Platforms Waar kun je AI het best gebruiken? Idealiter heb je zowel de hardware als het besturingssysteem op een apparaat in handen, want dan kun je het meest uit AI halen. Daarom heeft Apple op dit gebied de beste uitgangspositie; het maakt de socs in zijn apparaten en ontwikkelt de besturingssystemen. Daarbij moeten we aanmerken dat de uitgangspositie goed was, maar dat Apple conservatief is geweest bij vooral zijn iPhones. Waar zijn Apple Intelligence zal werken op Macs en iPads sinds 2021, moet je een iPhone 15 Pro of Pro Max hebben, omdat op andere versies het werkgeheugen tekortschiet. Met hardware en OS in handen kan Apple wel als beste AI-diensten inbouwen en onder de aandacht brengen. IPad Pro 2021 12,9" Google heeft ook een goede uitgangspositie doordat het twee grote platforms heeft en eigen hardware. De eigen Tensor-socs in Pixel-apparaten hebben een geringe marktpositie, maar Google wil die wel optimaal uitbuiten en gebruikt AI-diensten al jaren als verkoopargument. Buiten dat heeft het Android, dat op het merendeel van de smartphones wereldwijd draait. Daarnaast heeft het Chrome en ChromeOS in handen. Als browser heeft Chrome een leidende positie op de desktop en daarin AI bouwen geeft Google ook de kans om het direct bij veel gebruikers onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft het met Workspace een aandeel op de zakelijke markt. Microsoft heeft ook twee ijzers in het vuur. Windows is nog altijd het grootste besturingssysteem ter wereld en Microsoft 365 is groot op de zakelijke markt. Daarmee kan Microsoft dus AI-diensten integreren op een manier die veel gebruikers en klanten zullen tegenkomen. Meta moet het hebben van apps: WhatsApp uiteraard, naast Instagram en Facebook. Het heeft verder met de Quest-headsets ook hardware, maar die markt is relatief klein. Meta heeft weliswaar veel gebruikte apps, maar de mogelijkheden voor integratie zijn beperkter dan bij een browser of besturingssysteem, dus als uitgangspositie is dat wel iets minder. Trainingsdata Hoe meer trainingsdata je kunt verkrijgen, hoe beter het is voor AI-modellen. Het zijn grote modellen die baat hebben bij zoveel mogelijk input. Daarvoor kun je het wereldwijde web leegplukken en dat hebben diverse bedrijven ook gedaan. In dat opzicht hebben alle bedrijven dus een gelijk speelveld, want hoewel nu duidelijk is dat het juridisch discutabel is, is dat wel wat er is gebeurd. Er is echter ook veel menselijke communicatie niet openbaar en die kan eveneens trainingsdata zijn. De uitgangspositie van Google is daarbij goed. Niet per se omdat het met Gmail en Google Docs op een berg info zit; Google zegt dat het die data niet gebruikt. Geen van de bedrijven zegt privédata te gebruiken. Meta wilde dat wel, maar heeft dat plan in elk geval in de EU afgeblazen. Google heeft nog altijd de beste toegang tot trainingsdata, omdat het bedrijf het web toch al afspeurt voor zijn zoekmachines. Met YouTube heeft het naast de populairste zoekmachine ook de een na populairste in handen. Microsoft heeft ook een zoekmachine en Meta heeft op veel pagina's een pixel staan. De enige die standaard geen manier heeft om het hele internet te scrapen, is Apple. Nu is daar een mouw aan te passen, maar het is wel een kleine achterstand als je begint met de ontwikkeling van een AI-model. Investeringen Soms gok je goed in het leven en Microsoft is al jaren investeerder in OpenAI. Inmiddels is Microsoft ook de eigen modellen aan het ontwikkelen, maar dankzij de samenwerking met OpenAI kon het zo snel Bing Chat en andere AI-diensten uitbrengen. Apple heeft wel veel AI-bedrijven overgenomen, maar daarbij ging het altijd om kleine bedrijven die een klein deel van de AI-puzzel zouden kunnen leggen. Meta is afgelopen jaren vooral bezig geweest met de metaverse en had dus in eerste instantie de focus niet op generatieve AI. Google vertrouwde op eigen onderzoek en heeft dus weinig samenwerkingen met andere bedrijven op dit gebied.

Hoe het werkt

Alle grote techbedrijven hebben dus AI-functies aangekondigd, maar de werking ervan verschilt. Er zijn de verschillende platforms waarop het wordt aangeboden, de functionaliteit verschilt en er is het verschil tussen gratis en betaalde functionaliteit. Bedrijf Apple Google Meta Microsoft Offline? Zoveel mogelijk Een deel Nee Een deel Betaald? Nee Een deel Nee Een deel Opensource? Nee, maar Nee Ja Nee Zakelijk gebruik? Nee Ja Ja Ja Nederlands? Nee Ja Een beetje Ja Offline werken Apple is het bedrijf dat de meeste aandacht heeft besteed aan de offlinewerking van zijn modellen. Nu is het lastig te schatten hoeveel offline gebeurt, want de bèta waar dat in zit, is nog niet beschikbaar. Die komt vermoedelijk komende maand. De filosofie is in elk geval dat het drie miljard parameters tellende model op het apparaat zoveel mogelijk afhandelt. Dat is een klein model, dus de vraag is hoe nuttig het zal zijn. Bovendien is onbekend hoe de algoritmes werken die beslissen of een taak op het apparaat of via de cloud moet gaan. Apple heeft drie tredes: op het apparaat, via Private Cloud Compute en via een AI-model van een externe partij; in de VS is dat ChatGPT van OpenAI. Apple heeft al gezegd dat bijvoorbeeld Google Gemini daar bij zou kunnen komen en het is mogelijk dat er in China bijvoorbeeld een andere aanbieder komt. Private Cloud Compute zijn machines in datacenters van Apple die voorzien zijn van Apple-chips en een hiervoor gemaakt besturingssysteem, en die voor deze taken zijn gemaakt. Daardoor kan niemand, ook Apple niet, privédata uit de prompt of de meegestuurde data halen. Het is een vernuftig systeem dat goed past bij het beleid van privacybescherming dat Apple in alle landen behalve China voert. Google doet dat deels ook. Het zet op de eigen Pixel-telefoons het Gemini Nano-model, het kleinste model uit de Gemini-familie. Dat kan ook draaien op telefoons van andere fabrikanten en dat gebeurt ook; de Samsung Galaxy S24 draait Gemini Nano en er zouden meer telefoons gaan volgen. Microsoft volgt diezelfde lijn, maar doet dat breder; er komen Copilot+-pc's die een neurale chip aan boord hebben die een minimale snelheid halen. Dat moet ook veel offlinefuncties mogelijk maken. Meta is de enige die daar geen gebruik van kan maken, omdat WhatsApp, Instagram en Facebook op zoveel verschillende soorten hardware moeten draaien. Betaalde abonnementen Google Gemini op Android AI-diensten aanbieden is niet gratis, en Microsoft en Google kiezen voorlopig ongeveer hetzelfde pad. Een deel van de AI-functies is gratis te gebruiken en voor een deel is een betaald abonnement nodig. Bij Microsoft zit Copilot onder meer in Windows, browser Edge en zoekmachine Bing als gratis dienst, en is het betaald voor Word, PowerPoint en Excel bijvoorbeeld. Google doet het iets anders. Het betaalde abonnement biedt meer opslag en een duurder abonnement biedt ook meer AI-functies, zoals toegang tot een betere versie van Gemini. Ook zit Gemini in Gmail en Docs voor het AI Premium-abonnement, dat ten opzichte van het normale Premium-abonnement 12 euro per maand duurder is. Meta zet zijn AI simpelweg in zijn diensten en vereist verder geen abonnement. Apple gaat hetzelfde doen; Apple Intelligence wordt gratis te gebruiken voor iedereen met een compatibel apparaat. De integratie met ChatGPT is ook kosteloos, maar voor geavanceerdere functies is het abonnement van OpenAI nodig. Opensource Meta is de enige die zijn belangrijkste model, Llama, als opensourceversie beschikbaar stelt. Llama 2 kwam vorig jaar al uit en dit jaar zal het gaan om Llama 3. Uiteraard zijn er diverse versies, maar het opensource beschikbaar stellen zorgt ervoor dat veel opensourcetoepassingen van AI ook gebruikmaken van Llama. Apple heeft wel AxLearn, de library die het gebruikt om modellen te trainen, en AxLearn is wel opensource. Het bedrijf zet bovendien de nodige informatie over de modellen online, maar écht opensource is het niet. Microsoft heeft veel van Copilot gebaseerd op GPT-modellen van OpenAI, maar die zijn in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niet opensource en er is relatief weinig data beschikbaar over hoe het werkt. Google is ook niet zo open over hoe Gemini precies in elkaar steekt. Zakelijk en Nederlands Google en Microsoft zijn het actiefst op de zakelijke markt en pushen hun AI-diensten daar dan ook hard. Er zijn abonnementen voor verkrijgbaar en in veel software die de bedrijven leveren, is een variant van AI ingebakken. Meta doet ook wel wat op de zakelijke markt en gebruikt daar ook AI voor. Zo is er een dienst om eenvoudige vragen van klanten via WhatsApp door een AI-dienst te laten beantwoorden. Apple heeft tot nu toe geen enkele vorm van zakelijke AI aangekondigd. Omdat Google en Microsoft het verst zijn met integratie van AI in alle diensten, is het ook logisch dat zij de meeste aandacht hebben voor talen. Beide hebben dan ook diensten die werken in het Nederlands. Llama van Meta doet dat standaard heel beperkt, al zit er wel wat Nederlandse training in. Apple Intelligence heeft vooralsnog geen ondersteuning voor Nederlands. Het bedrijf zegt dat meer talen volgend jaar volgen, maar wil niet zeggen of Nederlands daartussen zit. Nederlandse taalmodellen

Tot slot