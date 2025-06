Cto OpenAI: Sora komt er later dit jaar aan

Mira Murati, de chief technology officer van OpenAI, heeft aangegeven dat AI-tool Sora later dit jaar beschikbaar wordt voor het grote publiek. OpenAI wil de videotool op termijn ook uitrusten met een audio- en bewerkfunctie.

Murati zei tijdens een interview met The Wall Street Journal dat het nog enkele maanden kan duren voordat Sora voor het grote publiek beschikbaar wordt. Een specifieke datum heeft ze niet vermeld. De cto van OpenAI ging ook in op de trainingsdata van Sora. Ze gaf aan dat er beeldmateriaal van stockfotoplatform Shutterstock is gebruikt en dat al het overige beeldmateriaal publiek beschikbaar was of toegankelijk was via een licentieovereenkomst.

Murati gaf ook aan dat het veel meer financiële middelen vergt om Sora te laten draaien. Desondanks streeft OpenAI ernaar om klanten ongeveer hetzelfde bedrag aan te rekenen als bij Dall-E. De cto ging ook in op de mogelijkheid van Sora om valse informatie te genereren. Murati zei dat Sora bij release vermoedelijk geen video’s zal kunnen genereren van publieke figuren. De AI-tool zal ook een watermerk toevoegen aan de video’s die het heeft gegenereerd.

OpenAI heeft Sora in februari van 2024 onthuld. Het betreft een AI-tool waarmee een gebruiker tekstprompts kan omzetten in korte video’s van maximaal een minuut. De tool is momenteel enkel te gebruiken door onderzoekers. OpenAI wil op die manier feedback verzamelen en risico’s in kaart brengen.

Sora: “animated scene features a close-up of a short fluffy monster kneeling beside a melting red candle. the art style is 3d and realistic, with a focus on lighting and texture. the mood of the painting is one of wonder and curiosity, as the monster gazes at the flame with wide eyes and open mouth. its pose and expression convey a sense of innocence and playfulness, as if it is exploring the world around it for the first time. the use of warm colors and dramatic lighting further enhances the cozy atmosphere of the image.”