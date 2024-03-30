Microsoft en OpenAI werken aan AI-datacenterproject van 100 miljard dollar

Microsoft en OpenAI werken aan een meerjarig AI-datacenterproject dat meer dan 100 miljard dollar moet kosten. Dat schrijft The Information op basis van enkele bronnen. Het project bestaat uit vijf fases en omvat de ontwikkeling van een AI-supercomputer, genaamd Stargate.

The Information schrijft dat Microsoft en OpenAI momenteel in de derde fase van het datacenterproject zitten. Wat deze fase precies inhoudt, is niet duidelijk. In de volgende fase zal er naar verluidt een AI-supercomputer ontwikkeld worden die in 2026 operationeel moet zijn. Daarna zou er een vijfde fase volgen waarin een tweede AI-supercomputer wordt ontwikkeld, genaamd Stargate. Deze supercomputer moet in 2028 klaar zijn.

Tijdens deze laatste twee fases zou het voor de bedrijven belangrijk zijn om voldoende krachtige AI-chips aan te kopen. De redactie van The Information schrijft dat de kosten van het hele project tot boven de 115 miljard dollar kunnen oplopen. Dat is volgens de techwebsite drie keer zoveel als wat Microsoft vorig jaar heeft uitgegeven aan servers, gebouwen en andere apparatuur.

Microsoft heeft in 2019 een miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI. In 2023 trok het bedrijf nogmaals de buidel open om naar verluidt 10 miljard dollar in het AI-onderzoekscentrum te investeren. Begin vorig jaar raakte ook bekend dat Microsoft honderden miljoenen dollars had geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe supercomputer voor OpenAI.

Microsoft-supercomputer voor trainen AI
Microsoft-supercomputer voor trainen AI

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-03-2024 11:14
135 • submitter: Verwijderd

30-03-2024 • 11:14

135

Submitter: Verwijderd

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Reacties (134)

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CodeCaster 30 maart 2024 11:22
Hoe prachtig genratieve AI ook kan zijn, vergeet niet wie dit gaat betalen: de consument. Zowel in financiële als in maatschappelijke zin.

De investeerders in AI willen je laten geloven dat het de beste uitvinding is sinds gesneden brood. De nietszeggende antwoorden van niet-meer-bemenste helpdesks en bij online zorgaanbieders zouden je haast anders doen denken, net als de steeds groter wordende eenheidsworst aan plaatjes die berichten siert.

Tekst schrijven, tekenen, muziek maken, ja, ook programmeren: het zijn kunstvormen waarmee je communiceert met de medemens, niet te vervangen door machines.

Netto blijft al deze automatisering een verlies voor de mensheid; alleen een paar uitverkorenen zullen er heel rijk van worden.

[Reactie gewijzigd door CodeCaster op 22 juli 2024 16:55]

Homeland @CodeCaster30 maart 2024 11:55
Programmeren een kunstvorm? Wat een onzin. En machines kunnen toch perfect ondersteunen bij het maken van kunst.

Hoeveel films hebben nu VFX, hoeveel afbeeldingen worden digitaal gemaakt, AI is daarbij gewoon een nieuwe tool die men kan gaan gebruiken.
CodeCaster @Homeland 30 maart 2024 12:07
Programmeren een kunstvorm? Wat een onzin.
Een probleem analyseren, begrijpen en vertalen naar duidelijke, kloppende code is wel degelijk een kunst. Je programmeert niet voor de computer, maar voor andere mensen.
Sando @CodeCaster30 maart 2024 14:05
Een probleem analyseren, begrijpen en vertalen naar duidelijke, kloppende code is wel degelijk een kunst (...) vergeet niet wie dit gaat betalen: de consument.
Toen de Fransman Barthelemy Thimonnier de naaimachine had uitgevonden en de eerste 80 van die apparaten in een soort datacenter bij elkaar zette om massageproduceerde legeruniformen te maken, toen waren er 200 kleermakers die vonden dat de kunst van het naald-en-draad-werk geweld werd aangedaan en hebben het hele datacenter met naaimachines kort en klein geslagen. Uiteindelijk heeft de consument alleen maar geprofiteerd: naaimachine hebben de kosten van kleding enorm omlaag gebracht.

In Groot Brittannië vonden diezelfde eeuw de Luddisten weven een kunst. Ze vernielden datacenters met automatische weefgetouwen uit angst dat deze hun traditionele ambachten zouden vernietigen. Uiteindelijk hebben consumenten profijt: Weefgetouwen hebben de kosten van stoffen enorm omlaag gebracht.

Ook in de auto-industrie is veel geprotesteerd tegen de invoering van robotarmen, omdat deze de kunst van het lassen zou dehumaniseren. Daar zit een kern van waarheid in, maar de snelheid en consistente kwaliteit van de robots hebben auto's voor meer consumenten betaalbaar gemaakt.

NB - ik ben programmeur. Ik vind het leuk om oplossingen te bedenken. En soms bedenk ik kunstige oplossingen. Maar er zijn ook van die dagen, of zelfs weken, dat ik achter elkaar gewoon dom code aan het kloppen ben. Aan de ene kant ben ik blij als elk vervelend uurtje wordt weggenomen door A.I. Aan de andere kant maak ik me natuurlijk ook zorgen om mijn eigen beroep.

De term Kunst was de laatste eeuw aan inflatie onderhevig. Misschien dat A.I. de lat ook voor mensen weer wat hoger gaat leggen.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 16:55]

CodeCaster @Sando30 maart 2024 14:09
Mooie nuance, bedankt. Ik ben zeker niet anti-AI en ben ook niet van plan datacenters in de fik te gaan steken omdat mijn werk gevaar loopt, maar ik zal tegen de "all hail AI en AI kan niks fout doen"-hype blijven ageren zolang ik vind dat mensen het te graag binnenhalen en niet lijken stil te staan bij de nadelen en problemen.
Hatseflats @CodeCaster30 maart 2024 23:16
Dat laatste, hoe meer ik erover nadenk, hoe slechter dat eigenlijk is. Je kan het denk ik beter ineens introduceren, dan heb je meteen door wat er allemaal staat te gebeuren en het effect ervan.

Dat langzame absorberen en de nieuwere generaties die niet beter weten, dat is volgens mij waar de schoen wringt. Zo krijg je er alles langs en vraagt men zich op een gegeven moment af hoe we hier nou eigenlijk terecht zijn gekomen.

Alhoewel je de effecten van de oudere generaties op de nieuwe generaties mensen ook duidelijk kunt waarnemen, zoals sommigen al aan den lijve hebben kunnen ondervinden hoe het is als je vader van 50+ aan de kant wordt geschoven door een bedrijf om economische redenen.
Coolstart
@CodeCaster1 april 2024 22:49
Ik ben zeker niet anti-AI
Ok, Je bent dus kritisch.
maar ik zal tegen de "all hail AI en AI kan niks fout doen"-hype blijven ageren zolang ik vind dat mensen het te graag binnenhalen en niet lijken stil te staan bij de nadelen en problemen.
Je reageerde op het artikel, niet op iemand die AI de hemel in prees. Dus je bent tegen AI want je zegt letterlijk:

“ Netto blijft al deze automatisering een verlies voor de mensheid; alleen een paar uitverkorenen zullen er heel rijk van worden.”

Dan ben je niet voor meer AI maar tegen AI omdat je van mening bent dat AI niet voor de mensen is maar voor de lucky few.

Niet rond de pot draaien denk ik dan!

AI is zeker beangstigend maar dat waren machines ook in het industriële tijdperk. Iedereen vreesde voor zijn job. Je volgt duidelijk die lijn.

Moeten boeren uw patatjes ook zelf uit de grond spitten? Of mag daar de automatisering wel? Vroeger werkte iedereen in de landbouw en was er geen tijd en mogelijkheid om bijv ingenieur of dokter te worden.
Een probleem analyseren, begrijpen en vertalen naar duidelijke, kloppende code is wel degelijk een kunst (...) vergeet niet wie dit gaat betalen: de consument.
Sorry, alsof AI geen duidelijke kloppende code kan genereren. Kunst is sowieso subjectief. Allemaal wat random en scheve argumenten.

Natuurlijk hebben we AI nodig. We moeten dat gewoon goed inzetten. Als mensen niets verdienen bestaat er geen koopkracht meer en stort de economie in. Dan wordt niemand rijk. Jij niet en de eigenaar van het AI datacenter of AI robots niet.

Denk je nu echt dat we niets gaan vinden om dat tegen te gaan?
CodeCaster @Coolstart1 april 2024 23:15
Het enige dat ik beangstigend vind aan AI is hoe mensen het de hemel in prijzen en klakkeloos toepassen. Mensen zijn al onder de indruk van een correct geschreven zin.

Kunnen we nutteloze tussenpersonen zoals recruiters uitschakelen door aan de ene kant AI een vacature te laten schrijven en aan de andere kant AI een cv te laten schrijven en ertussen AI-gedreven systemen te zetten die vacatures en cv's samenvatten? Sure! Maar wat zijn we dan opgeschoten? Alle partijen dragen nu geld af aan de AI-leverancier en tegelijkertijd zit een arme recruiter werkloos thuis.

All hail the economy. Zonder tekst en plaatjes genererende machines draaide de economie ook al prima.

Lekkere framing om mij neer te zetten als bang voor m'n baan en tegen vooruitgang. Integendeel. Ik zie de voordelen er nog nauwelijks van, terwijl er wel honderden miljarden in gepompt worden die ooit terugbetaald moeten worden. De aanbieders weten zelf nog niet eens waarmee.
Coolstart
@CodeCaster2 april 2024 05:12
Zeer lastig verhaal. Ik kan me er echt kwaad in maken omdat het een populistisch zwart-wit discour is.

Bottom line: Je bent dus tegen AI en je ziet de weerwaarde niet omdat alles nu toch ook al draait??

Je bent dan ook tegen de AI verandering en technologische vooruitgang op dat vlak. Dat is duidelijk.
Kunnen we nutteloze tussenpersonen zoals recruiters uitschakelen door aan de ene kant AI een vacature te laten schrijven en aan de andere kant AI een cv te laten schrijven en ertussen AI-gedreven systemen te zetten die vacatures en cv's samenvatten? Sure! Maar wat zijn we dan opgeschoten? Alle partijen dragen nu geld af aan de AI-leverancier en tegelijkertijd zit een arme recruiter werkloos thuis.
Dat zeiden ze ook toen de eerste machines er aan kwamen.

Waarom moet iemand werken om te werken? Waarom MOET een job bestaan? Dat klinkt als een links conservatieve communistische vakbondsmilitant. Waarom moet je €10.000 betalen aan een recruiter terwijl €100 aan een AI systeem het op de koop toe beter kan. Waarom?

Eerst zeg je dat
Het enige dat ik beangstigend vind aan AI is hoe mensen het de hemel in prijzen en klakkeloos toepassen.
om daarna te stellen dat AI toch geen invloed zal hebben op uw baan. Dus waarom ben je dan bang?
Lekkere framing om mij neer te zetten als bang voor m'n baan en tegen vooruitgang. Integendeel. Ik zie de voordelen er nog nauwelijks van
Je ziet de voordelen niet, enkel maar nadelen. Dat is uw recht om dat zo te zien maar besef dat de eenzijdige kijk en angst mogelijk komt doordat je je niet inleest in de materie.

Er zijn zeker nadelen. Dat is jobverlies of een verschuiving van jobs omdat bepaalde beroepen zullen verdwijnen. Sociale onrust kan tot stakingen leiden.

Tegelijk zorgt het voor welvaart want we kunnen meer in minder tijd. Vroeger werkte 80% in de landbouw, nu 1%. Landbouw is efficiënter geworden en voedsel goedkoper. Er is een reden waarom we nu een gezondheidszorg en een diverse dienstensector hebben.

Die arme recruiter waar je het over hebt kan zit helemaal niet thuis zonder werk maar kan zich ergens anders inzetten in de economie. Net zoals de boeren van toen nu andere jobs doen. Ondertussen heeft de economie betere recruitment + iemand die zich elders nuttig inzet = netto meer werk geleverd = meer welvaart.
CodeCaster @Coolstart2 april 2024 06:29
Er wordt maar van uitgegaan dat "AI" bepaalde zaken beter kan dan mensen, en mensen geloven daar heilig in, mensen die daar niks van weten maar die zelf nauwelijks een coherent verhaal op papier kunnen krijgen.

Men gaat van een machine die teksten kan genereren naar "dit is de nieuwe motor van de economie", enkel en alleen omdat ze verbluft worden door overtuigend klinkende, lekker weglezende teksten.

Is dat knap? Zeker. Wordt er gedaan alsof dit alles anders maakt? Absoluut. Is dat grotendeels hype en marketing omdat die investeerders ooit hun geld willen terugzien? Yup! Is dat een netto positief resultaat voor de mensheid? Ik betwijfel het nog steeds.
Coolstart
@CodeCaster2 april 2024 10:07
Er wordt maar van uitgegaan dat "AI" bepaalde zaken beter kan dan mensen, en mensen geloven daar heilig in, mensen die daar niks van weten maar die zelf nauwelijks een coherent verhaal op papier kunnen krijgen.
Again, veel algemeenheden. "De mensen, bepaalde zaken, nauwelijks." Dat zijn geen concrete voorbeelden.
mensen die daar niks van weten maar die zelf nauwelijks een coherent verhaal op papier kunnen krijgen.
Wat? De pot verwijt de ketel? Je brengt zelf geen bewijzen, praat algemeen en doet vage claims over wat mensen denken en wat AI 'werkelijk' is. Sorry dan kan je zo'n dingen echt niet zeggen.

AI is al lang onder ons en het generatieve aspect wordt nu breed beschikbaar.

Waarom wil je niet inzien dat AI veel processen zal overnemen? Van code schrijven, code review, helpen bij troubleshooting maar het kan ook gewoon API's bedienen, data sorteren en manipuleren. AI zal met auto's kunnen rijden, uw loon verwerken, boekhouding doen, vrachtwagens besturen, vliegtuigen landen, uw vraag beantwoorden. Niet vandaag maar ooit wel, daar is gewoon geen stoppen aan of jij dat nu wil negeren of niet.

Het enige argumenten dat jij aanhaalt is dat:
- Uw job in niet in gevaar want AI is
- Mensen denken dat AI heilig is maar het is maar een woordenbrij
- Communicatie of code is kunst, geen machine kan dat overnemen
- Een recruiter kan zijn wel wel verliezen en is dan een arm schaap.
- Je denkt dat het groetendeels hype is die weer weg gaat

Ik kan het niet anders dan oneens zijn want als je rondom u kijkt en je inleest dat weet je 100% zeker dat AI hier is om te blijven. Dat het nooit meer zal verdwijnen elke job een AI proces in zich zal hebben. van 1% tot 100% en alles er tussen.

De mensheid wordt productiever en tot hiertoe heeft dat tot meer welvaart gezorgd. We willen niet terug naar de tijd met hoge kindersterfte. Ook al zijn conservatieven die vinden dat kindersterfte goed is voor de mensheid. Daar ga ik niet in mee. Ooit gaan we kanker uitroeien en AI zal hierbij helpen. AI zal de nieuwe motor van de economie worden, dat is zeker.
RuddyMysterious @Sando31 maart 2024 09:53
AI is een tool dat uitvoering bij programmeerwerk vergemakkelijkt, maar denkwerk zal een AI minder snel overnemen. Dat lijkt mij vooral het punt van @CodeCaster.

De vertaalslag van (vaak vage of onvolledige) requirements naar haalbare oplossingen binnen budgettaire en technologische grenzen is wat de job van software engineer en software architect net zo moeilijk maakt, en dat deel van de job lijkt bijlange nog niet te kunnen worden overgenomen door AI.
jorisporis @Sando31 maart 2024 10:55
De ludieten protesteerde niet tegen vooruitgang maar achteruitgang. Het waren ambachtsmensen die daarna veroordeeld werden om in vreselijke omstandigheden in de eerste fabrieken te werken. Enkel de happy few werden er beter van. De ludieten hebben nooit de vooruitgang van automatisering gezien in hun leven. Enkel cholera in hun wijk, onderdrukking en dode kinderen in de fabriek.
De ludieten waren redelijke mensen lijkt me, ookal worden ze nog steeds anders afgeschilderd. Laat het vooral een belangrijke les zijn over "vooruitgang"
Hatseflats @Sando30 maart 2024 23:19
Aan de ene kant heb je wel een punt. Aan de andere kant werd zo de macht geconcentreerd bij een aantal multinationals die het geld en de resources beheren. Weg onafhankelijkheid.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 16:55]

Sando @Hatseflats1 april 2024 04:02
Aan de andere kant werd zo de macht geconcentreerd bij een aantal multinationals die het geld en de resources beheren. Weg onafhankelijkheid.
Aan de ene kant heb jíj nu een punt. Maar aan de andere kant kiezen de meeste mensen daar wel een beetje voor.

Volgens ChatGPT kan je met de hand een simpele korte broek of een jurk zonder voering maken in vijf uur, en een compleet uniform in 30 uur. Weet je wat ook 5 uur kost? De gemiddelde hoeveelheid tijd die jongeren per dag op de smartphone zitten. Met andere woorden: door die telefoon weg te leggen kunnen jongeren elke dag een eigen uniek kledingstuk maken.

Veel mensen kopen ook graag een te duur walled garden product van Apple, één van de rijkste bedrijven ter wereld. Ik heb verschillende Linux telefoons gehad en heb nu een AOSP-smartphone.
Hatseflats @Sando2 april 2024 05:02
Het is niet zo dat ik tegen vooruitgang ben, maar wel tegen vooruitgang die toevallig in alle gevallen de macht en controle bij een paar "gelukkigen" belegt.

Deze hebben nl. de tijd en het geld om over dingen na te denken, terwijl wij bij wijze van spreke uitgeput op de bank in slaap vallen na weer een dag werken.

Dit blijkt ook uit een Zwitserse studie gedaan door een aantal systeem theoristen in 2011 daaromtrent. In een notedop, 80% van de wereldhandel is in handen van ongeveer 750 bedrijven.

Als ze nou eens de machines om allerlei dingen te maken spotgoedkoop aanbieden, bv. 3d printers, dan verplaatst het productie proces weer. Ik meende ook laatst een studie van de EC of iets dergelijks te hebben gelezen waarin dit als een uitdaging wordt bestempeld. Dan kan je alleen nog ruzie maken over de grondstoffen.

Kijk naar de auto, sinds het elektrisch worden daarvan, kan jan en alleman een elektrische auto bouwen. Het cruciale ingredient, nl. de motor, is een algemeen iets geworden, de elektromotor, simpel en heel toegankelijk voor iedereen. Vandaar ook de Sinezen met hun BYD e.d. Of Rimac.

Van die smartphone (lees: sociale media troep) krijg je mensen alleen af als ze willen of moeten. 't Is net als de TV, het werkt als een magneet.

Dat laatste, dat hoort nou eenmaal bij de interne mensch. Als meer mensen jouw besef hadden, dan was het gauw over met die onzin. Ze spekken alleen maar degenen die de macht reeds hebben.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 16:55]

magician2000 @Sando30 maart 2024 23:09
Mooi verhaal, maar dit is wel allemaal gericht op massaproductie. Wat wanneer het laswerk, dat speciale unieke jasje / uniform, geweven tapijt en laswerk nu een éénmalig iets zijn? Dan val je weer terug op de authentieke arbeid.
Dimtemp @CodeCaster30 maart 2024 12:38
Helemaal mee eens. Alleen een goede programmeur begrijpt de kunst van het programmeren.
Homeland @Dimtemp30 maart 2024 12:46
En alleen een goede monteur de kunst van auto reparatie en een goede DHL bezorger de kunst van bezorgen, zo blijf je bezig.
Dimtemp @Homeland 30 maart 2024 12:54
Yes, computer programming is often considered an art form. For example: Wiktionary defines art as "Skillful creative activity, usually with an aesthetic focus" and even gives "art of programming" as an example.
enver63 @Dimtemp30 maart 2024 16:18
(The) "art of programming"
Dat is een serie boeken, geschreven (en nog niet voltooid) door Donald Knuth. Maar die zei ook ooit dat ongeveer 1 op de 50 informatica studenten de kunst van het programmeren verstaat. Mijn eigen ervaring is, dat dat ongeveer klopt. De andere 49 kun je inderdaad vervangen door AI (en wegpromoveren tot manager).
Dimtemp @enver6330 maart 2024 19:08
Knuth kende ik nog niet. Interessant! Ik heb zelf niet zo lang geleden Clean Code gelezen, wat na al die jaren nog steeds een geweldig boek is. Dank voor de aanvulling.
T-Forever @Homeland 30 maart 2024 13:30
Inderdaad, zodra er een wil aanwezig is, kan desbetreffende collega in desbetreffende beroep excelleren.
Daarmee maakt die persoon het een fijnere dag voor andere mensen om hem heen.

Alleen teveel mensen interesseren het zich niet meer, schuiven het gewoon af op anderen.
DohnJoe @Dimtemp30 maart 2024 22:15
Het is een mooie ambacht, maar zou het zeker geen kunst willen noemen.
Renoir @DohnJoe30 maart 2024 23:41
‘De kunst van…’ betekent niet dat het kunst is.
Homeland @CodeCaster30 maart 2024 12:45
Tja, zo kan je zoveel dingen en beroepen wel kunst noemen. Een automonteur die een probleem analyseert, begrijpt, vervolgens verhelpt en iemand weer op weg helpt, absoluut kunst....
klakkie.57th @Homeland 30 maart 2024 16:35
Een standaard filter vervangen is geen kunst, maar een monteur die een oude carburator perfect kan afstellen is dat zeer zeker wel.
Navi @Homeland 30 maart 2024 14:49
Bij programmeren zijn er ontelbaar veel oplossingen voor hetzelfde probleem, van hele lelijke, trage, buggy code tot super elegante, leesbare, efficiënte code.

Dat is echt wel een kunst.

Standaard auto onderhoud of reparatie valt daar niet onder, wat er wel onder zou kunnen vallen is het ontwerpen van een auto. Qua design, maar ook qua onderliggende techniek. Een auto ontwerpen met complexe systemen die toch goed te begrijpen en onderhouden zijn zonder de halve auto te hoeven demonteren, lang meegaan en ook nog eens betaalbaar zijn kun je ook als kunst beschouwen.

[Reactie gewijzigd door Navi op 22 juli 2024 16:55]

Mellow Jack @Navi30 maart 2024 15:18
Mja van alle "programmeurs" is maar een klein percentage zo'n kunstenaar. Het overgrote aandeel vd programmeurs maken "dertien in een dozijn" dingetjes die je best door AI kan laten genereren.
pieter1234569 @CodeCaster2 april 2024 14:50
En dat doet je op basis van geleerde stappen en kennis. PRECIES waar een computer nog veel beter in is, aangezien deze niet 20 maar miljoenen jaren kennis heeft.

ALLES wat de mens doet kan vervangen worden door de computer, en dat wordt het ook binnen 10-15 jaar. Het is slechts een kwestie van wanneer.

Leuk genoeg is het enige werk dat niet snel vervangen zal worden door computers het niet academische werk, zoals een timmerman of een loodgieter. Ze doen zoveel verschillende taken dat het simpelweg te duur is om te vervangen door een robot. Een robot kan makkelijk dit werk doen, maar het is wel complex en met veel verschillende onderdelen waardoor het simpelweg niet zal gebeuren voor de komende 30 jaar.
slowdive @Homeland 30 maart 2024 12:57
Programmeren heeft zich de afgelopen halve eeuw ontwikkeld naar een situatie waarin het steeds meer voorkomt dat het programmeren zelf nog niet of nauwelijks nauwelijks kunst is.
De mensheid programmeert nogal wat af op een redelijk laag niveau. Maar er is nog steeds diep programmeerwerk waarbij het uitmaakt of je zomaar wat doet, of dat je echt de gave hebt om het probleem op een efficiënte, elegante manier op te lossen.
Ik vermoed dat de programmatuur waar jij naar verwijst zelf het voorbeeld is van it soort programmeerkunst. Zonder het werk van belangrijke kunstenaars als Donald Knuth (the art of programming) zou dat niet mogelijk zijn geweest.

En dan hebben we het nog niet gehad over de artiest die haar/zijn digitale werk programmeert.

Tegelijkertijd krijg ik, wat AI betreft, steeds meer het gevoel dat we ons op een punt bevinden zoals al heel vaak in de menselijke geschiedenis. Eerst dachten we dat we het middelpunt van het heelal waren, daarna het middelpunt van het zonnestelsel. Eind 19e eeuw dachten we dat we alles wel wisten qua natuurkunde, tot de relativiteitstheorie en quantummechanica ontdekt werden.
Nu zitten we op een punt dat we ons nog nauwelijks kunnen voorstellen wat AI voor gevolgen zal hebben. Er bang voor zijn als ooit voor de stoomtrein gaat niet helpen, maar kritisch nadenken over hoe normale mensen nog een waardevol leven kunnen hebben in de tijd die komen gaat, lijkt me zeer belangrijk. Hoe kunnen we de kunst van het leven laten bestaan?
NoobishPro @Homeland 30 maart 2024 23:57
Programmeren kan wel degelijk een kunstvorm zijn.

Het zijn niet de "uhh muh documentatie" programmeurs die met innovatie en vooruitgangen komen. De paar die actief zorgen dat dingen vooruit gaan en nieuwe uitdagingen oplossen moeten wel degelijk creatief zijn.

Ik ben het niet helemaal eens met de poster (AI is duidelijk wat verder/beter/nuttiger dan deze reactie laat lijken) maar als ik zo'n AI gebruik voor development is het eigenlijk gewoon "standaard gelul".

Het kan hier en daar wat tijd besparen en het kan e.e.a. voor je vertalen --- zelfs betere uitleg geven dan docs met jouw specifiekere situatie (heb ik enkele keren gebruikt, zeker fijn) maar het is uiteindelijk nog steeds een imitatie van wat al bestaat.

De 'kunstvorm' is het oplossen van 'problemen' op andere manieren.
Chrono Trigger @Homeland 1 april 2024 08:27
Het creatieve gedeelte van beide exercities worden tot bepaalde hoogte weg geautomatiseerd en uitbesteed aan algoritmes. Daar zit zeker een gedeeltelijke dood van creativiteit in. Mensen worden er ook lui van en niet meer geïnspireerd om te creëren maar om te produceren. Want laatstgenoemde ziet de meeste financiële waardering in een wereld waar koopkracht van 99% van de mens met het jaar achteruit gaat. Reken maar uit waar dat naartoe gaat.
morphje @Homeland 2 april 2024 10:55
Je geeft een prachtig voorbeeld: VFX

Ja elke film gebruikt het, maar het is geen garantie voor kwaliteit. Het resultaat is weldegelijk een kunstvorm. Het correct gebruiken van een techniek is een kunst. Machines zijn altijd ondergeschikt aan de mens. Het programmeren van het middel dat je ondersteund is daarmee ook nog steeds een kunst.

Voorbeeld? Alle recente (phase 5) VFX rijke Marvel films hebben allemaal een gigantisch budget, maar zijn stuk voor stuk flops. Top Gun 2 gebruikt ook VFX, maar veel spaarzamer. Het budget was veel kleiner (in vergelijking met Marvel films) en was een gigantisch succes.

Waarom? Top Gun 2 wist kwaliteit te leveren waarbij VFX een middel was, niet een doel. Het is daarmee een stuk kunst. De mens wist onderscheid te maken tussen het middel en het doel. Het kaf van het koren te scheiden, etc etc.
pieter1234569 @morphje2 april 2024 14:53
Nee. Top gun 2 wordt zwaar gesponsord door het amerikaanse leger als de meest effectieve PR campagne sinds Top Gun 1. Ook heeft Top Gun 2 maar 1 dure ster, tom cruise, terwijl elke marvel film miljoenen moet betalen aan een groot aantal sterren.

Hierdoor is Top Gun 2 veel goedkoper om te maken. Ze betalen namelijk de echte kosten niet, en gebruiken maar 1 ster en heel veel nostalgie.
morphje @pieter12345692 april 2024 20:45
Helaas sla je op meerdere punten de plank mis.

In de eerste plaats het sponsoren van Jets. Het is inderdaad een welbekend feit dat Top Gun 1 inderdaad dat kado heeft gekregen. Top Gun 2 hebben ze gewoon de jets moeten huren. Tot wel 11k per uur. Dat is geen sponsor. Ter vergelijking kost een beetje prive jet ongeveer 2-3k per uur en daar passen meerdere mensen in.

Twee, dure sterren. Nee mijn argument was dat VFX een doel was bij marvel films en dat juist ten koste gaat van de kwaliteit van de film. De avengers hadden een CGI budget van 300+ miljoen dollar. De andere marvel films tussen de 100-200 miljoen. Een aanzienlijk deel van het budget wordt dus gebruikt om VFX te bekostigen, niet de acteurs. En daarbij was mijn argument dat juist correct gebruik (en niet over gebruik, zoals de marvel films) beter is voor de kwaliteit van de film.

twee b, salaris Tom Cruise. ZIjn basis salaris was 12 miljoen. De overige 88 miljoen die hij met de film verdiende kwam door zijn investering in de film. Dat is dividend, geen salaris (lees onderdeel van het initiele budget). Hij investeerde in zijn eigen succes, dat is slim ondernemerschat. En in vergelijking met andere films ook geen gekke getallen. Downey zijn salaris was 20 miljoen voor Endgame (plus 55 miljoen in backpay), sterker nog ik kan juist argumenteren dat Cruise z'n basis salaris juist lager was.

Drie, nostalgie. Wat zijn alle MCU films denk je? Pure nostalgie bait. Op zichzelf zouden de huidige phase 5 films niks waard zijn. Ze teren puur op de oude MCU films. Ook daar gaat je vergelijking onderuit, want dat is juist exact hetzelfde wat Disney doet.

De enige reden dat Top Gun 2 het zo goed deed was vanwege het fantastische verhaal. Pure entertainment, geen politieke boodschappen en nog meer van dat soort zaken. Het was gewoon pure entertainment gemaakt door een goede director. Ze hadden minimale VFX nodig, omdat practical effects zoveel malen beter eruit zien.

Bronnen:
https://hypebeast.com/202...ts-11374-usd-an-hour-info
https://academyofanimated...cgi-scenes-in-mcu-movies/
Rixos @CodeCaster30 maart 2024 14:03
Meer produceren met minder werkzame uren (automatisering, industrialisatie) is letterlijk de kern van welvaartstoename. Als computers bepaalde taken van ons over kunnen nemen, dan zijn wij vrij om ergens aan de slag te gaan en daardoor stijgt productiviteit. Of: productiviteit stijgt doordat we AI als tool kunnen inzetten, om bijvoorbeeld binnen een uur een stuk programmeercode voor ons te schrijven wat normaal ons dagen had gekost.

Het zal niet allemaal mooi zijn, en als je baan hierdoor verdwijnt dan heb je niet zomaar een andere gevonden, maar als je naar het grote plaatje kijkt dan is welvaartstoename als gevolg van automatisering iets waar we historisch gezien allemaal de vruchten van plukken.

De grootste uitdaging zal zijn om ervoor te zorgen dat de vruchten van deze AI golf van automatisering eerlijk verdeeld worden over de mensen. Daar zie ik persoonlijk het grootste gevaar. Slimme mensen, jonge mensen die makkelijk nieuwe technologie adopteren die kunnen hier enorm hun voordeel mee doen. Maar denk eens aan een administratief kantoormedewerkster van 55 die hierdoor vervangen wordt. Die zal er bar weinig aan hebben dat gemiddeld de productiviteit toeneemt.

Onder aan de streep zijn dit discussies die (om goede redenen) iedere keer terugkomen wanneer er een stuk technologie op de markt komt met de mogelijkheid om menselijke arbeid te vervangen. En historisch is gebleken dat het uiteindelijk toch ingezet wordt, je houdt het niet tegen, en mijn argument zou zijn dat je dat ook niet moet willen. Maar wat wel kan is je uiterste best doen om het in goede banen te laten leiden. Hoe doe je dat? Ja dat is zo makkelijk nog niet gezegd.
CodeCaster @Rixos30 maart 2024 14:18
Ik weet niet of meer produceren het hoogste goed is. Waar hebben we precies behoefte aan, en hoe gaat "AI" daarbij helpen? Gaat het zorgen voor meer huizen? Minder verplaatsingen van mensen met bijbehorende uitstoot? Voedsel tegen een prijs en kwaliteit op plekken waar daar behoefte aan is?

Of gaat het gebruikt worden om teksten, plaatjes en filmpjes te genereren? Om mensen te overtuigen om meer te consumeren?

Natuurlijk word ik slechts teleurgesteld door mijn eigen gebrek aan fantasie, maar ik zie nog niet wat voor goeds er voor de mensheid als geheel uit generatieve AI komt.
Earthfinder @CodeCaster31 maart 2024 22:31
Je hebt zeker wel een punt. Zelf ben ik ook software ontwikkelaar en maak ook gebruik van AI, op een wat andere manier dan het “generatieve” concept.
Maar ik deel je zorgen en over het algemeen merk ik dat “meer” ict tot nu toe leidt tot meer sociale armoede en nood. We zijn connected als nooit te voren, maar we lijken de menselijke verbinding kwijt te zijn/raken.
xxtremexx @Rixos30 maart 2024 15:45
Politici roepen ook steeds het moet eerlijker, waarom moet iets eerlijk verdeeld worden? Is het eerlijk dat ik ik meer dan 50% van mijn inkomen moet afstaan, een extreem bedrag kwijt ben aan de inkomensafhankelijke bijdrage van onze zorgverzekeringswet en bijtelling moet betalen over de BTW en BPM van een bedrijfsauto? Wij zijn met teveel mensen op aarde en AI gaat helpen om vervelend werk of repetitief werk op een andere en slimmere manier in te vullen. Is dit erg, volgens mij niet.
klakkie.57th @Rixos30 maart 2024 16:52
Eigenlijk zie ik niet in waarom AI minder impact zou hebben op jonge mensen ? In denk zelfs net meer, zeker in de lage landen waar we voornamelijk een kenniseconomie zijn.
Chrono Trigger @Rixos1 april 2024 08:29
Het zal allemaal niet mooi zijn. Want wie regisseert die transitie naar een nieuwe renaissance of realistischer, een dystopie waar de overbevolkte planeet onder controle ligt?
_FlasH_ @CodeCaster30 maart 2024 11:33
Ik ben een redelijk sceptisch persoon. Maar moet zeggen, laatst heb ik met tegenzin met een ai-chatbot van een groter financieel bedrijf 'gesproken'. Met een redelijk specifiek probleem dus ik dacht dat dat nooit wat zou worden. Maar ik was verrast door de kwaliteit van het antwoord en eerlijk gezegd gewoon tevreden. De bot kon in iedergeval duidelijker en bijna menselijker uitleggen wat er aan de hand was dan de mens die ik eerder sprak.
Heloise @_FlasH_30 maart 2024 12:43
Ook mijn ervaring. Met mijn vraag over een geweigerde machtiging bij een bank, aangevraagd via hun app, kwam ik bij de helpdesk niet verder. Men kon mij daar niet uitleggen waarom de machtiging geweigerd werd. Daarna tegen beter weten in de chatbot geprobeerd en warempel, na slechts een paar vragen beantwoord te hebben kwam deze feilloos met de reden waarom de machtiging geweigerd werd.

Achteraf gezien was het natuurlijk nog veel beter geweest als de app deze reden zelf al genoemd had; nu bleef het bij een weigering zonder ook maar iets van een toelichting over het waarom.
Lord Anubis @_FlasH_30 maart 2024 15:20
Tuurlijk hangt het af wat en hoe je het vraagt en wat de gedetailleerde eisen zijn van het antwoord.

Tot nu toe vind ik het resultaat tegen vallen; ik merk dat als er hier meer details ingevuld worden dat deze bij copilot ook gebruikt worden in het antwoord als antwoord.

Terzijde vinden we hier Copilot meer een veredelde zoekmachine die nog reclame maakt ook.

Maar ja, ieder zijn ervaring.
wiseger
@_FlasH_30 maart 2024 11:38
Heel mooi. Nu begrijp je je probleem. Maar hoe los je het dan verder op? De chat ai mag geen beslissingen nemen dus hoe nu verder?
_FlasH_ @wiseger30 maart 2024 11:44
Klopt, de ai kan niet meer dan een reguliere helpdeskmedewerker. Toch ben ik meer tevreden over de AI. Die vertelde me de oplossingsrichting en dat heeft gewerkt.

Ik probeer te zeggen: de tijd van voorgescripte chats is voorbij. Laat je eens verrassen.

[Reactie gewijzigd door _FlasH_ op 22 juli 2024 16:55]

Aldy @_FlasH_30 maart 2024 16:01
Ik probeer te zeggen: de tijd van voorgescripte chats is voorbij. Laat je eens verrassen.
Ja, laat je eens verrassen dat AI ook creatief kan zijn en zelfs kunst kan maken. En accepteer dat wat hier kunst door diverse mensen wordt genoemd tegenwoordig niet meer is dan de handgeschilderde bordjes van de HEMA. Natuurlijk moet je sceptisch de ontwikkelingen van AI blijven volgen, maar ten strijde trekken tegen AI is bij voorbaat een verloren strijd. Hooguit kun je AI bijsturen, maar stoppen is onmogelijk.
m_snel @wiseger30 maart 2024 15:04
Ik had een keer problemen met mijn internet. De helpdesk medewerker wist direct het probleem te analyseren. Binnen luttele seconden wist hij mij te vertellen dat mijn snelheid was verhoogd naar 100 MB. Tot zover ging het goed. Ook de monteur wist precies wat het probleem was. Er moest een ander modem komen. Na een maand en een exact hetzelfde modem met bijbehorende probleem, toch maar overgestapt naar een andere leverancier.
badflower @_FlasH_30 maart 2024 19:57
En binnenkort heb je een ai-agent die dat probleem voor je gaat oplossen met de andere ai-chatbot, zodat je zelf niet meer tegen die “waardeloze” ai-chatbot hoeft te praten.

Alles valt of staat dan - aan beide kanten - hoe goed we kunnen delegeren. Statistisch en historisch gezien zijn we daar niet al te best in, op een dag komt ai daar waarschijnlijk ook achter en dat is het begin van het einde :+
1Mark @CodeCaster30 maart 2024 13:07
Vergeet niet de impuls die dit zal kunnen geven aan de algehele technologische ontwikkeling (wetenschap, gezondheid, mobiliteit, energie, landbouw, etc).

Een ontwikkeling als een space programma (in de jaren '60) heeft al enorme invloed gehad op de algehele ontwikkeling van technologie. En dit heeft de potentie om daar een veelvoud van te zijn.
CodeCaster @1Mark30 maart 2024 13:14
Ik geloof zeker dat dit nut heeft in tekstverwerking, zoals het samenvatten van zaken, het beter verwoorden van dingen voor verschillende doelgroepen, het vertalen van teksten, enzovoorts.

Het "begrijpt" echter nog steeds niet wat het doet, dus ik ben wel sceptisch over de mogelijkheden bij onderzoek en nieuwe dingen uitvinden, dat soort dingen. Ik gebruik verschillende GPT-achtigen vrijwel dagelijks, maar loop er keer op keer tegenaan dat je de output wel heel goed moet begrijpen en controleren, en redelijk vaak moet verbeteren.

Ik hou hoop, maar zie ook de onmogelijkheden en de kosten op allerlei vlakken.
1Mark @CodeCaster30 maart 2024 15:38
Bekijk je het dan niet te beperkt (chatbot interface voor mensen)?

Ik zie GPT3.5 al een beetje redeneren en structureren, dus dat zou met betere versies ook beter gaan, maar dat zou dan ook mogelijk zijn met totaal andere interfaces dan tekst: machine2machine, sensor-data erin, robotisering met sensors en feedback loops voor learning of bijsturing.

Zo kan je het vast oneindig doorschalen om meerdere modellen te combineren en te laten leren van realtime real world feedback. Zolang je maar de hardware hebt en de kwh.

Als je een overtuigd constructivist bent in de sociale leertheorie kan je een mensenbrein misschien ook beschouwen als een (analoge) LLM voor de niet-beelddenkers.

[Reactie gewijzigd door 1Mark op 22 juli 2024 16:55]

arct4llon @1Mark30 maart 2024 21:03
Er is toch een verschil, zo merk je vaak met 'simpele' chats met bijv. ChatGPT dat die over een enorm vocabulair en heel veel training data "kennis" bezit, maar dat vaak nuances in werkelijk "begrip" afwezig zijn, omdat het natuurlijk een, laten we zeggen, "2.5D" construct van de wereld bezit. Dat is niet werkelijk 2.5-dimensionaal natuurlijk, je kan gemakkelijk zeggen dat al die training data en clusters van miljoenen/miljarden verbindingen heus wel een soort van "3D" structuur/matrices vormen, maar uiteindelijk is het natuurlijk eerder een statistische abacus met woordenboeken en een bibliotheek aan input en dus desondanks onze antropomorfisme een hele "brei tekst" is en laten we zeggen ietsje minder dimensionaal dan een persoon en hun bewustzijn.

Het is trouwens best angstaanjagend dat dit zomaar snel kan veranderen gezien hoe computers opschalen (tegenover mensen) en wat dit allemaal betekent, wellicht niet zozeer omdat je bang hoeft te zijn voor artificiële intelligentie (nadruk op wellicht en dan vooral wat betreft "superintelligentie") maar omdat het inderdaad waarschijnlijk neer gaat komen op een nieuwe klasse "robber barons", cartels en/of "oligarchen" in niet alleen tech maar letterlijk ALLE sectoren die verstoord gaan worden. En triest dat Microsoft, het één-na slechtste, meest evil bedrijf na Apple, dit dan weer heeft opgekocht feitelijk, al is veel open-source en zijn er al heel wat LLM, betekent hun first-mover advantage hier heus wel dat ze over ~10 jaar nog zeker iets van een soort monopolie of duopolie zullen zijn op AI, ook omdat LLMs zo veel liever op en via cloud compute werken tegenover lokaal op de GPU wat meer voor de 'echte liefhebbers' en hobbyisten en programmeurs is. Maar de "beste modellen" dat worden natuurlijk steeds ieder jaar de LLMs (en andere modellen) getrained op de grootste en "duurste" data, dus daar zullen hobbyisten thuis never ooit mee kunnen concurreren wat betreft resultaten, omdat je dan niet alleen GPUs maar ook een enorme berg opslag voor nodig zou hebben en die niet bepaald goedkoper is geworden dankzij inflatie + SSDs, althans niet snel genoeg dat je net als Microsoft even makkelijk een 1PB systeem met 128GB RAM in elkaar schroeft om dat dan te vullen met al je "bibliotheken van Alexandrië" voor training.

Trouwens is een mensenbrein echt geen "analoge LLM", daar zit je fout, het is natuurlijk een neuraal netwerk, dankzij "recente" mensengeschiedenis bijna perfect door evolutie afgeleverd om als een spons languages te learnen. Het is zelfs een NN wiens complexiteit nog lang niet is nagebootst in digitale vorm, zelfs de NN die ze bij DARPA hebben gebouwd, bijv. van het zogenoemde "rattenbrein", waren lang niet zo complex als echte neuronale "hardware" die mensen en dieren bezitten, maar zeg maar gerust de meest complexe "kopie" van een klomp neuronen die ze konden nabootsen op silicon chips. Deze NN kan je op zich wel beschouwen als analogen van het dieren/mensenbrein, in tegenstelling tot LLMs.
dasiro @CodeCaster30 maart 2024 11:35
geen idee of je er al veel mee in aanraking bent gekomen, maar als ik zie hoe divers je copilot kan gebruiken dan zie ik het vooral als een heel handige tool waarbij je niet meer op zoek moet gaan naar de juiste mens (of bedrijf) die je dan misschien kan helpen. De tijdsbesparing is enorm en ik kan me hierdoor sneller met andere dingen bezig houden.

Er staan bij ons constant vacatures open voor collega's, maar het juiste profiel komt echter maar zelden binnen. Dan kan je gewoon niet wachten, want het werk zal altijd blijven komen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik het meer ben beginnen gebruiken en zelf ook van de resultaten leer.
klakkie.57th @dasiro30 maart 2024 16:41
Ik ben altijd beniewd naar dit soort uitspraken.

Waar helpt Copilot je dan zo mee ?? Ik vind er nog steeds weinig tot niets aan, maar dat kan natuurlijk ook aan mijn takenpakket liggen.
dasiro @klakkie.57th30 maart 2024 17:58
deze week heb ik er nog powershell-scripts mee gegenereerd on DHCP-reservaties te laten exporteren en importeren waarbij je een prompt krijgt om aan te geven welke server en scope je wil en een ander om backups te maken van switchconfiguraties adhv vendor-specifieke powershell-modules. Er waren enkele niet-ondersteunde modellen en Copilot was dan slim genoeg om een andere methode aan te geven bij het opgeven van de firmware.
SuperDre @CodeCaster30 maart 2024 12:58
Tekst schrijven, tekenen, muziek maken, ja, ook programmeren: het zijn kunstvormen waarmee je communiceert met de medemens, niet te vervangen door machines.
Think again, machines kunnen dat net zo goed als mensen, nu al deels, maar zeker zodra we nog verder zijn. Vergeet niet dat wat een mens bedenkt ook maar een culmutatie is van wat die geleerd, gezien en gehoord heeft. AI is niet simpelweg wat copy en pasten uit een database. Maar echte AI leert gewoon hetzelfde als een mens, alleen dan tich keer sneller en onthoud alles.
klakkie.57th @SuperDre30 maart 2024 16:46
Wat is je rol functie dan nog op deze planeet. :'(

Ik schat menselijke vindingrijkheid echt wat hoger in dan jij.

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 22 juli 2024 16:55]

SuperDre @klakkie.57th30 maart 2024 21:42
Maar dat is dan ook het punt, AI zal de mens voorbij gaan in vindingrijk zijn, je ziet het nu al bv bij onderzoek dat AI met dingen op de proppen komt waar een mens nog niet aan gedacht heeft, en dat is dus AI dat nog maar in de kinderschoenen staat, moet je nagaan als het echt volgroeid is. Onderschat niet hoe AI vergelijkbaar werkt als ons menselijk brein, alleen dan dus vele malen sneller zonder dat het dingen niet kan herinneren.
Een mens is niets meer dan een biologische robot.
THJ89 @SuperDre31 maart 2024 11:04
… en juist daarom ook een potentieel gevaar. Vanuit naïviteit en ‘goed willen doen’ etc zijn de meest vreselijke dingen ontstaan.
PredCaliber2 @CodeCaster30 maart 2024 15:32
Je Klinkt als iemand die niet kan of wil innoveren.
Een beetje zoals “echte”kunstenaars die gillen dat AI art geen “ziel” heeft, maar letterlijk met stable diffusion is heel hun artstijl te kopiëren binnen 4 seconde, en kan daar nieuwe content uit voort vloeien.

[Reactie gewijzigd door PredCaliber2 op 22 juli 2024 16:55]

klakkie.57th @PredCaliber230 maart 2024 17:07
Jij of ik die aan een AI engine vragen, maak mij een foto die lijkt op een schilderij van Rubens maar gebruik robots ipv menselijke figuren in een setting in het wilde westen, zal je een beeld op leveren maar geen KUNST.

“Ai Art” heeft dus ook geen ziel. Kunst begint niet met een vraag (prompt)maak iets dat lijkt op dit, en voeg er dit en dat bij 8)7.
Kunst groeit “organisch” en meestal moet je ook nog eens iets fysisch kunnen creëren. Ik kan het beeld dat ik hierboven beschreef bedenken, maar ik kan het niet tot leven wekken, ik kan het geen ziel geven , geen waarom, geen reden van bestaan … een kunstenaar kan dit wel.

Bekijk het eerder als een ikea tafel (AI) en een unieke tafel (Kunst) gemaakt uit een unieke boom voor de geboorte van keizer Karel. Aan beide kan je eten maar de ene bestaat enkel als dagelijks object, de andere om aan te eten en ons tijdens de maaltijd te laten nadenken over het leven, en de dood, …

Gaan AI, robotica en fabricage dit ooit benaderen Zeer zeker, maar de “ziel” het “waarom” is toch het ongrijpbare puzzelstukje.

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 22 juli 2024 16:55]

CodeCaster @PredCaliber230 maart 2024 15:42
Je klinkt als de vrienden van Charlie the Unicorn: "shun the non-believer, shuuun". Waarom zet je me weg als niet willen of kunnen innoveren als ik enkel waarschuw?
L0g0ff @CodeCaster30 maart 2024 11:27
Hoe overweldigend de kritiek op generatieve AI ook mag klinken, laten we vooral niet uit het oog verliezen wie hiervan de vruchten plukt: iedereen. Zowel in financiële als in maatschappelijke zin biedt het kansen.

De sceptici van AI zouden je willen doen geloven dat het niets meer is dan een speeltje voor de rijken. De verbeteringen in efficiëntie op helpdesks en bij online zorgaanbieders spreken echter boekdelen.

Tekst schrijven, tekenen, muziek maken, en ja, zelfs programmeren: het zijn vormen van creativiteit die door AI niet vervangen, maar verrijkt worden, waardoor de communicatie met de medemens verdiept.

In wezen brengt deze technologische vooruitgang ongekende voordelen voor de mensheid; het democratiseert toegang tot kennis en creativiteit, waardoor niet alleen een selecte groep, maar iedereen ervan kan profiteren.
Aldus openai.
Nostalgmus @L0g0ff30 maart 2024 12:07
Je bent dan ook een primaat, een ontwikkeld dier, je bewustzijn is dan ook hoe natturlijke selectie met je omgaat.
Een mensenleven stelt natturlijk niets voor tegenover moeder natuur, je gedraagt je en je bent voorspelbaar.

Het bericht is gewoon te generiek en positief gekleurd.

[Reactie gewijzigd door Nostalgmus op 22 juli 2024 16:55]

okkies @CodeCaster30 maart 2024 12:01
Inderdaad. Vroeger, vóór computers, had je nog ambachten en gilden! Toen konden mensen nog wat met hun handen doen.

Nu is de wereld verslaafd aan beeldschermen! Een schande.

/s

Niet te ver doorslaan hè :p
Ergens onder de motorkap blijft AI voor mij een hele sterke fuzzy/elastic search. Waar de wet "garbage in, garbage out" nog steeds standhoudt. Er komen ook hele mooie dingen uit waar de mensheid weer hele mooie dingen uit haalt en ik durf ook in te zetten dat die kant van de weegschaal aanzienlijk zwaarder weegt.
WaarAnders @CodeCaster30 maart 2024 13:47
Genieten van kunst is belangrijk, maar misschien moeten we oordelen op output? Als ik muziek mooi vind dan is mijn eerst vraag ook niet of dit Mozart, Beethoven or Brainpower is. De artiest wil ik eigenlijk voornamelijk weten om andere muziek te ontdekken, de teksten in een context te plaatsen of concer tickets te vinden.

Dus ja, met AI gaat context weg, maar een concert kan nog steeds en het aller belangrijkste voor mij: de mooie muziek blijft
xxtremexx @CodeCaster30 maart 2024 15:35
AI is gewoon een evolutie en een nieuwe stap in onze industriële revolutie. Deze nieuwe vorm is zeker niet intelligent maar kan heel goed samenvatten of reproduceren. Gen AI is nog geen zelfdenkende AI, het is een mooi hulpmiddel om saai werk te vereenvoudigen.

Ik heb in de 90's informatica gestudeerd en geef onmiddellijk toe dan ik een matig programmeur ben, maar ik ben wel goed in het ontwikkelen van een strategische visie. Generatieve AI helpt mij nu al met het ontwikkelen van een prototypes en zal dat in de nabije toekomst nog sneller doen.

Ik vind dit persoonlijk een goede stap voor de mensheid. Wij moeten beter nadenken over onze rol en het nut van onze aanwezigheid op deze planeet, ook prima omdat niet te doen en gewoon te leven zoals je wilt. maar accepteer dan ook de gevolgen.
Verwijderd @CodeCaster30 maart 2024 11:57
Tekst schrijven, tekenen, muziek maken, ja, ook programmeren: het zijn kunstvormen waarmee je communiceert met de medemens, niet te vervangen door machines.
Heb je gelijk in, maar toch gaat dat wel gebeuren. Het is veel goedkoper, en de uitkomst zal voor de meeste voldoende zijn, zeker als ze anders voor die content moeten betalen.
Verwijderd @Verwijderd1 april 2024 15:24
Dat gaat niet gebeuren. Mensen gaan namelijk mooie dingen willen blijven maken. Ongeacht de vraag hoe goed AI daarin wellicht gaat worden.
Verwijderd @Verwijderd1 april 2024 16:21
Uiteraard zullen mensen kunst willen blijven maken en boeken schrijven. Maar de gemiddelde (gratis) media consumptie goederen komen straks allemaal van ai
adje123 @CodeCaster30 maart 2024 12:07
Hoe prachtig genratieve AI ook kan zijn, vergeet niet wie dit gaat betalen: de consument. Zowel in financiële als in maatschappelijke zin.
Daar heb ik geen moeite mee.
Ai zal altijd ter ondersteuning zijn.
Manderlay1 @CodeCaster30 maart 2024 12:07
Alles is de vervangen door machines, als het binnen enkele jaren beter en efficiënter is dan huidige situatie, waarom het dan niet toejuichen?

Eenheidsworst is er nu al= de maatschappij, doe je iets anders dan wat als normaal wordt beschouwd dan ben je speciaal en hoor je er niet echt bij.
Franckey @CodeCaster30 maart 2024 22:16
De programmeertalen die wij gebruiken zijn er om het voor ons makkelijker te maken een computer iets te laten doen. Als ik C# schrijf, dan wordt dat IL en dat wordt assembly.
Als AI een computer wilt programmeren is het misschien efficiënter om direct assembly te genereren, of nog dichter tegen de hardware aan.
Rob Coops
@CodeCaster31 maart 2024 13:36
Sorry maar volgens mij ben je toch echt ergens de weg kwijt geraakt.

Toen men de elektrische zaag introduceerde waren er mensen die zich zorgen maakte over meubel makers en anderen die hout verwerkte omdat de machine nu zo veel van hun werk over kan nemen. En het blijkt dat er niets anders is dan hier voor. Een zeer bekende meubel maker zei altijd als mijn grootvader zo'n machine had gehad, als hij weer eens een elektrisch gereedschap gebruikte, dan had hij dit natuurlijk ook gebruikt want het is nu eenmaal een stuk sneller en als je geld wil verdienen dan wil je het werk zo snel mogelijk doen.

AI is precies het zelfde je kunt veel mensen helpen sneller en beter te werken door bijvoorbeeld heel erg veel van de setup van een project door de AI te laten doen, interfaces door de AI te laten bouwen en bijvoorbeeld dingen als geheugen management aan de compiler over te laten in plaats van het met de hand te doen. Sterker nog tegenwoordig raad NIST aan alleen nog maar memory safe talen te gebruiken omdat de overgrote meerderheid van de hacks nog steeds te maken hebben met mismanagement van geheugen.
Het is niet dat een mens het niet zou kunnen immers mensen hebben de compiler geschreven die het werk doet en vele optimalisaties toepast voor je zonder dat je daar zelf over na hoeft te denken. Er is totaal geen verlies het is simpel weg een enorme tijds winst waardoor jij als programmeur de tijd hebt om je met belangrijkere dingen bezig te houden.

Het idee dat automatisering een verlies voor de mensheid is is nog al dom. Als we geen wiel of vuur hadden uitgevonden hadden we nog in grotten gewoond. Als we geen ploeg hadden uitgevonden hadden we nog steeds op zoek moeten gaan naar voedsel in het bos. Zonder elektriciteit hadden we ons huis niet kunnen verlichten en geen TV kunnen kijken, hadden programmeurs geen werk gehad en hadden de overgrote meerderheid van de mensen stompzinnig werk moeten doen omdat er geen betere oplossing was.
Tijdens de tweede wereld oorlog waren er kantoren vol met mensen die allemaal een klein deel van een complexe berekening uitvoerde om op die manier te bepalen hoe de kanonnen moeten vuren om de vrijhand te raken. Nu kan je telefoon dat miljoenen keren sneller berekenen en 100% zonder fouten die mensen eventueel zouden kunnen maken. In landen waar automatisering nog niet zo is door gedrongen werken mensen voor de staat om papiertjes van een stempel te voorzien en ze op een juiste stapel te leggen. Dit soort totaal onzinnig werk wat door een computer 24/7 gedaan kan worden zonder ooit een fout te maken is geest dodend en had al lang door een computer gedaan moeten worden.

Er zijn zo veel van dit soort voorbeelden waar je simpel weg zonder automatisering mensen dwingt geestdodende activiteiten uit te voeren zonder dat er een enkel voordeel is in het door een mens laten uitvoeren van dit soort werk.
Dat is precies wat AI ook gaat doen maar voor veel meer werk.

Als ik een raar plekje vind en aan een doctor vraag goh wat is dat en dan hoor nee hoor meneertje niets om u zorgen over te maken dan ben ik blij. Maar als ik dat van een AI kan horen die beter is dan 98% van de doctoren in het onderscheiden van niets aan de hand of een vroege staat van kanker dan wil ik toch veel liever dat zelfde verhaal horen van de AI.
Voor een doctor is het weinig interessant om weer een vlekje te bekijken en te ja of nee te moeten bepalen. Voor een AI maakt het niets uit en de AI is er beter in dan bijna alle artsen. Dus waarom de arts niet het belangrijke interessante werk laten doen en de AI de saaie taken laten uitvoeren waar de AI ook nog eens beter in is?

Ik snap de angst wel maar ik ben het totaal niet eens met de conclusie, AI is niets anders dan een nieuw gereedschap om veel van de voor mensen moeilijke of saaie taken over te nemen zodat wij ons op de interesante dingen kunnen focusen.
CodeCaster @Rob Coops31 maart 2024 13:42
Als je mijn bericht denkt te kunnen samenvatten als "bang voor vooruitgang", dan heb ik een fout gemaakt in het neerpennen van mijn gedachten, excuses daarvoor.
MacDokie @CodeCaster31 maart 2024 14:34
Dit is echt typisch een antwoord van iemand die heel tegendraads wil zijn. Net alsof je de kracht van het internet onderschat in 1980.
CodeCaster @MacDokie31 maart 2024 14:42
Sorry, ik kan je niet verstaan, misschien moet je de lul van Big Tech even uit je keel verwijderen.
MacDokie @CodeCaster1 april 2024 00:17
Ssst stiekem ben ik een Big Tech troll die de opinie onder al deze indie gebruikers probeert te manipuleren.
Rhaegar1 @CodeCaster31 maart 2024 18:36
Zei hij volstrekt negerend dat historisch automatisering de wereld uit absolute armoe heeft getrokken
Ethirty 30 maart 2024 12:57
Pfoe, 100 miljard. En Amazon gaat ook nog eens 150mld in AI investeren. Meta zal er wel achteraan komen. Bizarre bedragen.

Je moet eens bedenken wat je met zulk geld kan doen in vergroening, voedselvoorziening, medisch onderzoek. Dingen waar de wereld écht beter van wordt ipv de aandeelhouders.
panterarosso @Ethirty30 maart 2024 12:59
Het geeft ook wel aan waar de vraag ligt
DeltaJuliett @panterarosso30 maart 2024 13:36
Hype en marketing in plaats van structureel problemen op te lossen.
Quickfix en bandaids. Short term over long term.
panterarosso @DeltaJuliett30 maart 2024 13:48
Misschien maar je kunt moeilijk ontkennen dat het zo is, de realiteit is dat, zeker de jonge generaties l, meer energieslurpers gebruiken een ook vaker handelingen doen die energie gebruiken
xxtremexx @Ethirty30 maart 2024 15:50
Capgemini had b.v. in 2023 een jaaromzet van €22,5 miljard - en dat is slechts één leverancier van consultancy diensten. AI gaat een verschuiving veroorzaken en dat betekend dat er meer geld en resource beschikbaar komt voor andere diensten. Medisch onderzoek gaat heel veel sneller dankzij AI, voor het optimaliseren van productiemiddelen (b.v. landbouw) geldt hetzelfde. 250 miljard of 350 miljard lijkt veel maar het is maar een nummer en dat nummer levert veel werk voor specialisten.
Verwijderd @xxtremexx30 maart 2024 22:11
Als een werknemer 100.000 kost verspreid over 15 jaar zijn 166.000 werknemers...
pieter1234569 @Verwijderd2 april 2024 14:57
Aangezien zo'n datacentrum tientallen miljoenen werknemers kan vervangen is dat een FANTASTISCHE deal.
blk @Ethirty30 maart 2024 17:23
Ik vind dit toch echt iets kortzichtig gedacht. Ja, er worden enorme bedragen in research and development van AI gestoken, maar van betere AI profiteren echt niet alleen de aandeelhouders.

Betere AI zal op korte termijn een (nog) belangrijke rol gaan spelen in onderzoek naar o.a. de gebieden die jij noemt: medisch onderzoek, voedselvoorziening, klimaat, etc.

En uiteraard: AI heeft nu momentum, dus bedrijven gaan ook mee om relevant te blijven.
Ethirty @blk30 maart 2024 19:16
AI is tot nu toe niet veel meer dan een veredelde zoekmachine. AI gaat geen oplossingen vinden voor klimaatverandering of de volgende pandemie. Het kan onderzoekers (mensen dus) helpen met het vinden van informatie en wellicht ook het leggen van verbanden. Maar van de simpele vragen die ik het dagelijks stel raak ik nog niet echt onder de indruk.

Tegen de tijd dat het zelfstandig problemen kan oplossen moeten we ons waarschijnlijk zorgen gaan maken.
Verwijderd @Ethirty30 maart 2024 22:12
Zoek maar op devin, die lost een probleem op in stappen...
Tweddy @Ethirty30 maart 2024 21:21
Dit is overduidelijk de toekomst en je bent gewoon weg als je deze afslag mist.
Alxndr @Ethirty31 maart 2024 16:59
Kijk eens wat AI nu al betekent voor de medische wereld...
Fox Hound 30 maart 2024 11:25
Wat een geld gaat hierin om. Geeft wel te denken in hoeverre er voldoende partijen zijn die de concurrentie aan kunnen gaan. Concurrentie is ook op deze markt is hard nodig om het betaalbaar te houden en echt vooruit te kunnen gaan.
NotWise @Fox Hound30 maart 2024 11:32
Vooruit waar naartoe precies?
Fox Hound @NotWise30 maart 2024 11:41
Vooruitgang naar zoveel mogelijk werk dat AI en automatisering ons uit handen kan nemen. Hoe meer werk we niet hoeven doen, hoe meer we de vrijgekomen "handjes" kunnen laten werken in sectoren waar het er echt toe doet zoals de zorg. Voor de vergrijzing gaan we het daar hard nodig hebben. Bovendien zou het op de lange termijn ook een opmaat kunnen zijn naar een basisinkomen.
Yaksa
@Fox Hound30 maart 2024 13:26
Of in sectoren waar het er echt toe gaat doen, zoals in de biologische landbouw.
Genoeg handjes daar nodig om te planten, wieden (de echt veelzijdige robot die ongewenst groen helemaal verwijderd is er nog niet), te oogsten (veel bioproducten zijn machinaal niet te oogsten) en te verpakken (natuurlijk niet in plastic).
Dus, landarbeiders onder ons, scherp Uw schoffels, trek Uw overal en klompen aan, sla Uw knapzak over de schouder en ga aan het werk.
fenrirs @Yaksa31 maart 2024 08:08
Je post laat precies zien waarin AI faalt. Fijne kleine motoriek waar elke stap een intelligente keuze vraagt met kennis en gevoel. AI zou daar bij kunnen helpen wellicht
pieter1234569 @fenrirs2 april 2024 14:59
AI kan dat allemaal al, maar een pool is simpelweg veel goedkoper. En zal dat blijven de komende 30 jaar.
fenrirs @pieter12345692 april 2024 19:07
We doen er al jaren onderzoek aan. AI is daarin heel belangrijk. Toch jammer dat in een pluksessie de robot meer onrijpe vruchten plukt dan de ‘Pool’. Klanten vinden dat niet leuk. Goedkoper en niet onbelangrijk, beter

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 22 juli 2024 16:55]

NotWise @Fox Hound30 maart 2024 12:21
Utopisch denken wordt dit genoemd. AI is een technologie die enorm goed kan doen en het tegenovergestelde. Het is uitgesloten dat slechts het positieve scenario zal gelden. Je focust je blijkbaar alleen op Nederland, maar we leven in een veel grotere wereld. De regels die wij maken voor Nederland en het Westen gelden namelijk niet voor de rest van de wereld.

Bovendien, even paar voorbeelden dichter bij huis

https://www.security.nl/p...or+meer+massasurveillance
https://www.computable.nl...rische-massasurveillance/

Wat kan, moet ook. Als de technologie er is dan wordt deze gegarandeerd gebruikt.
Exirion 30 maart 2024 11:29
We komen onderhand op een punt dat ethiek en commercie steeds harder beginnen te schuren. Alles en iedereen moet vergroenen, maar dit soort megalomane projecten gaan ongehinderd verder. Als techneut prachtig om dergelijke ontwikkelingen mee te maken, maar tegelijk vraag je je af voor wat en voor wie het allemaal nodig is. Ook begin je je af te vragen wie er het meest belang bij hebben en voor wat voor doeleinden het voornamelijk ingezet zal worden. Uiteindelijk draait alles om data en geld.
FireStarter @Exirion30 maart 2024 11:45
Volgens mij is dit juist een enabler. Zo’n AI kan gebruikt worden om op een verantwoorde en betaalbare manier te vergroenen.
Exirion @FireStarter30 maart 2024 11:48
Dat kan ja, maar we weten allemaal dat dergelijke technologie eerder voor cashen dan voor idealistische doelen wordt ingezet.
Verwijderd @FireStarter1 april 2024 15:30
he ja laten we 100 miljard in AI pompen zodat AI ons straks misschien wel kan vertellen hoe we moeten vergroenen

maar hee! die adviezen liggen we al lang

nou ja, toch de AI maar
SkillZ4LollZ V2 @Exirion30 maart 2024 13:22
Ook begin je je af te vragen wie er het meest belang bij hebben
De shareholders van Nvidia, denk dat die zelden zo blij zijn geweest als de laatste 1-2 jaren.
Verwijderd 30 maart 2024 12:01
Zou er eigenlijk een Europees bedrijf zijn, die gewoon even 100+ miljard kan investeren in een dergelijk nieuw project?
Manderlay1 @Verwijderd30 maart 2024 12:10
Geen enkel Europees bedrijf heeft de knowhow om zoiets te doen
Verwijderd @Manderlay130 maart 2024 14:48
De kennis zal er denk ik nog wel zijn? Genoeg hoog opgeleide techneuten. Er zijn gewoon geen bedrijven die zo groot zijn of zoveel geld bij elkaar kunnen krijgen.
Xoxodee @Verwijderd30 maart 2024 12:13
Nee, omstandigheden in Europa zijn niet gunstig voor dergelijke investeringen.
panterarosso @Xoxodee30 maart 2024 13:07
Buiten de asmls niet veel


Eigenlijk zag je dit al aankomen vanaf het begin van het pc tijdperk, waar in de vs overal nieuwe bedrijven ontstonden, sommige faalde andere werden giganten maar vak opgericht door studenten die wat kapitaal konden vinden, kon je in Europa een pc kopen van Olivetti een typemachine fabriek, of tulip dat voornamelijk bestond om de Nederlandse scholen te voorzien. Eigenlijk heeft alleen acorn een langdurige invloed weten te maken door aan de basis van arm te staan
polord1 30 maart 2024 11:24
Skynet 😈

Maar phoe, wat een geld..
NotWise @polord130 maart 2024 11:35
Als er eentje zo'n ding bouwt dan moeten anderen ook, steeds groter, sneller en 'beter' Ik geloof niet goden, maar God sta ons bij. Al die macht in de handen van een handjevol mensen.
rstyled 30 maart 2024 11:27
100 miljard zeg. Met een beetje budget zouden ze de rechten van de naam Skynet over kunnen nemen. Musk zou dat wellicht doen.
lighting_ 30 maart 2024 11:34
En Amazon 150 mld
sourcecode 30 maart 2024 11:34
eens kijken wat de andere grote tech boeren gaan doen.
vraag mij wel af wat voor een OS ze in zo;,n AI supercomputer stoppen
dasiro @sourcecode30 maart 2024 11:40
dat is z'n eerste taak :+

all jokes aside, de optimalisatie van zulke systemen is dermate complex dat er al veel niet meer door mensen wordt gedaan, dus ik zou het niet vreemd vinden dat een AI het uiteindelijk efficiënter kan opzetten
fenrirs @sourcecode31 maart 2024 08:06
MS DOS natuurlijk :+
Kcirtap 30 maart 2024 12:45
Kom regelmatig in de buurt van een paar nieuwe datacentra en als ik dat zie en bedenk wat de gevolgen ervan zijn en wat we ervoor terugkrijgen. Een positief gevolg heb ik nog niet kunnen ontdekken, maar ik het zo'n vermoeden dat we helemaal geen probleem op het stroomnet zouden hebben als we die wildgroei aan dit soort gedrochten niet hadden gehad.

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