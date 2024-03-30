Microsoft en OpenAI werken aan AI-datacenterproject van 100 miljard dollar

Microsoft en OpenAI werken aan een meerjarig AI-datacenterproject dat meer dan 100 miljard dollar moet kosten. Dat schrijft The Information op basis van enkele bronnen. Het project bestaat uit vijf fases en omvat de ontwikkeling van een AI-supercomputer, genaamd Stargate.

The Information schrijft dat Microsoft en OpenAI momenteel in de derde fase van het datacenterproject zitten. Wat deze fase precies inhoudt, is niet duidelijk. In de volgende fase zal er naar verluidt een AI-supercomputer ontwikkeld worden die in 2026 operationeel moet zijn. Daarna zou er een vijfde fase volgen waarin een tweede AI-supercomputer wordt ontwikkeld, genaamd Stargate. Deze supercomputer moet in 2028 klaar zijn.

Tijdens deze laatste twee fases zou het voor de bedrijven belangrijk zijn om voldoende krachtige AI-chips aan te kopen. De redactie van The Information schrijft dat de kosten van het hele project tot boven de 115 miljard dollar kunnen oplopen. Dat is volgens de techwebsite drie keer zoveel als wat Microsoft vorig jaar heeft uitgegeven aan servers, gebouwen en andere apparatuur.

Microsoft heeft in 2019 een miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI. In 2023 trok het bedrijf nogmaals de buidel open om naar verluidt 10 miljard dollar in het AI-onderzoekscentrum te investeren. Begin vorig jaar raakte ook bekend dat Microsoft honderden miljoenen dollars had geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe supercomputer voor OpenAI.