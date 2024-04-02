Microsoft blokkeert accounts zonder uitleg, ondanks nieuwe EU-wetgeving

Microsoft blokkeert accounts van sommige gebruikers zonder te zeggen waarom. Dat terwijl het bedrijf volgens de Digital Services Act een heldere uitleg moet geven wanneer het een account blokkeert.

Verschillende Nederlandse gebruikers vertellen aan RTL Nieuws dat Microsoft hun accounts heeft geblokkeerd. Daardoor verliezen zij hun toegang tot Outlook, OneDrive en andere diensten. Microsoft geeft geen exacte reden. Het verwijst hen enkel door naar de gedragscode, waarin een lijst van regels staat.

Volgens de DSA, die sinds 17 februari 2024 van kracht is voor vrijwel alle onlineplatforms, moet een bedrijf ‘een duidelijke en specifieke motivering’ geven wanneer het een account blokkeert. Verschillende DSA-experts die met RTL Nieuws spraken, zeggen dat Microsoft de regels overtreedt. Het bedrijf moet volgens hen specifiek uitleggen waarom een account is geblokkeerd.

Microsoft reageerde kort op de berichtgeving. Daarin ontkent noch bevestigt het dat het de regels overtreedt. ‘We werken samen met regelgevende instanties en andere belangrijke belanghebbenden aan onze aanpak van digitale veiligheid en naleving van de DSA’, klinkt het tegenover RTL Nieuws. Een woordvoerder van de toezichthouder voor de DSA in Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van Microsoft gevestigd is, zegt aan RTL Nieuws dat de toezichthouder in gesprek is met de techgigant over de zaak.

Tweakers schreef eerder al over accounts die geblokkeerd worden.