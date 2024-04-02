Microsoft blokkeert accounts zonder uitleg, ondanks nieuwe EU-wetgeving

Microsoft blokkeert accounts van sommige gebruikers zonder te zeggen waarom. Dat terwijl het bedrijf volgens de Digital Services Act een heldere uitleg moet geven wanneer het een account blokkeert.

Verschillende Nederlandse gebruikers vertellen aan RTL Nieuws dat Microsoft hun accounts heeft geblokkeerd. Daardoor verliezen zij hun toegang tot Outlook, OneDrive en andere diensten. Microsoft geeft geen exacte reden. Het verwijst hen enkel door naar de gedragscode, waarin een lijst van regels staat.

Volgens de DSA, die sinds 17 februari 2024 van kracht is voor vrijwel alle onlineplatforms, moet een bedrijf ‘een duidelijke en specifieke motivering’ geven wanneer het een account blokkeert. Verschillende DSA-experts die met RTL Nieuws spraken, zeggen dat Microsoft de regels overtreedt. Het bedrijf moet volgens hen specifiek uitleggen waarom een account is geblokkeerd.

Microsoft reageerde kort op de berichtgeving. Daarin ontkent noch bevestigt het dat het de regels overtreedt. ‘We werken samen met regelgevende instanties en andere belangrijke belanghebbenden aan onze aanpak van digitale veiligheid en naleving van de DSA’, klinkt het tegenover RTL Nieuws. Een woordvoerder van de toezichthouder voor de DSA in Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van Microsoft gevestigd is, zegt aan RTL Nieuws dat de toezichthouder in gesprek is met de techgigant over de zaak.

Tweakers schreef eerder al over accounts die geblokkeerd worden.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-04-2024 09:23
285 • submitter: Verwijderd

02-04-2024 • 09:23

285

Submitter: Verwijderd

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Reacties (285)

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mhnl1979 2 april 2024 10:18
Iedereen heeft het over verlies van data. Dat heb ik natuurlijk ook gebackupt op mijn NAS. M.i. is dat niet het grootste probleem. Het punt is natuurlijk dat mensen voor duizenden euro's aan software hebben aangeschaft en door een bedrijf geblokkeerd worden waardoor men niet meer bij mail, windows en xbox kan, zonder controle of dit terecht is gebeurd, of dat iemand een fout heeft gemaakt. Daarnaast kun je je ook afvragen of de 'straf' bij de overtreding hoort. Een complete ban op een email adres waar alles aan hangt is niet eerlijk als de regels overtreden zijn bij xbox bijvoorbeeld. Het moet wel in balans zijn.
En daar zou MS gewoon eerlijk over moeten zijn.
inversions @mhnl19792 april 2024 16:30
je vergeet nog een heel belangrijke reden waarom dit soort dingen niet kunnen, veelal zitten je belangrijke accounts zoals die van de bank en overheidsdiensten ook aan dat zelfde mail adres gekoppeld. zie dan nog maar eens je zaken te regelen.

Het moet gewoon helemaal niet kunnen dit soort dingen, zelfs met uitleg is het not done. dan doen ze maar aangifte oid. als er echt een probleem is.
magician2000 @inversions2 april 2024 22:15
Of je gebruikt een fatsoenlijk mailadres zodat je niet afhankelijk bent van dit soort partijen die door zullen blijven gaan met dit soort praktijken.

Een domeinnaam en mailhosting bijvoorbeeld. Of ergens een betaald mailadres. Er zijn opties, maar veel mensen willen "gratis".
pepsiblik @magician20003 april 2024 06:14
Nou, dat heb ik dus gedaan (eigen e-mail bij een hosting service met eigen domein). En toen moest ik mij inschrijven voor een Google dienst. Om één of andere, mij onbekende reden, heeft Google dat account geblokkeerd. Ik krijg geen reden waarom en kan dus ook geen fatsoenlijk verweer voeren. Uiteraard kan ik nu geen gebruik maken van die Google diensten. Dus het blijft prut.
magician2000 @pepsiblik4 april 2024 00:14
Ja, maar dan heb je dus weer een Google dienst genomen. Waarom een Google dienst? Waarom niet wegblijven van dit soort toko's die niets dan problemen opleveren?
pepsiblik @magician20004 april 2024 12:08
Omdat er geen goed alternatief is. In dit geval ging het om Google Maps. Sorry, maar de acceptatiegraad voor Maps is zo enorm hoog, daar kun je niet omheen.
magician2000 @pepsiblik4 april 2024 23:34
Wat een onzin. Je kunt er prima omheen.

Online:
https://www.openstreetmap.org

iPhone / Android:
https://osmand.net/
https://organicmaps.app/nl/

Als je niet wilt, zeg dat dan. Maar zeg niet dat er geen goed alternatief is. Dat is gemakszucht.
pepsiblik @magician20005 april 2024 00:00
Joh, niemand gebruikt dat. Wanneer ik mijn onderneming wil aanprijzen op een kaartapplicatie, dan is Google Maps essentieel. Dus probeer niet te doen of je de wijsheid in pacht hebt, want jij weet helemaal niets over wat mijn doel is en wat ik wil bereiken.
BeosBeing
@pepsiblik10 april 2024 09:35
Joh, niemand gebruikt dat.
Dat is niet helemaal waar.
Ten eerste zijn er veel mensen die de applicatie van Apple gebruiken - uiteraard alleen op een Apple device, maar toch dat zijn er best veel.
Ten tweede zijn er mensen die de andere apps gebruiken, ook al kent de meerderheid het dus niet.
Wanneer ik mijn onderneming wil aanprijzen op een kaartapplicatie, dan is Google Maps essentieel.
Dat snap ik. Echter dit is ook een kip-en-ei-probleem (net als dat bv Linux nooit op de desktop is doorgebroken, mensen zijn Windows gewend en kennen het niet echt en blijven dus "veilig" bij wat ze kennen)
Als iemand een bepaalde dienst zoekt en die vindt deze niet op OpenStreetMap, dan moet die weer terug naar Apple of Google. Echter het aanprijzen van je onderneming bij Apple en Google kost geld terwijl dat bij OpenStreetMap (waas OsmAnd+ en OrganicMaps gebruik van maken) gratis is. Het model van OpenStreetMaps is dat gebruikers zelf de gegevens invullen.

@magician2000 ik heb OsmAnd+ al een paar jaar op mijn telefoon, ooit de betaalde versie gekocht toen het in de aanbieding was. Er is echter één probleem mee.
Als ik een bestemming opzoek, de navigatie start en dan ga rijden, dan werkt het. Echter als ik een bestemming opzoek, een klein stukje rijdt (100m is voldoende) en dan pas de navigatie start, dan weet het niet meer hoe de route loopt. Dit gebeurt bij mij vrij veel. Ik tik de bestemming in, en terwijl de app zoekt, ga ik al rijden. Zodra ik dan bij een verkeerslicht moet wachten start ik de navigatie.

Dat werkte prima bij HereWeGo, en werkt bij Google Maps en Flitsmeister. Google is echter irritant om te gebruiken vanwege de hatelijke stem die bovendien standaard zo snel spreekt dat het voorbij is voordat je oppikt wat er gezegd word. Flitsmeister heeft het probleem dat het geen navigatie doet buiten België en Nederland (en misschien Luxemburg - flitscameras kent het dan blijkbaar weer wel in Duitsland, daar daar heb ik FM niet voor). Waze daarbij werkt eigenlijk ook niet tenzij je de navigatie start terwijl je nog internet hebt. Kom je door veel gebieden waar je mobiele internet weg valt, dan is Waze ook niet handig (ook FM verliest dan functionaliteit).
magician2000 @pepsiblik5 april 2024 22:33
Self fulfilling prophecy, een algemeen probleem in de huidige maatschappij. Makke schaapjes die overal achteraan lopen.
beyazsir @magician20003 april 2024 11:21
Gratis is het niet hoor je moet voor veel software betalen. En zelfs outlook is de onbetaalde versie met reclame.
magician2000 @beyazsir4 april 2024 00:15
Maar wie gebruikt er nu nog Outlook terwijl er veel betere opties zijn? Veelal worden uiteraard wel de gratis varianten gebruikt.
svenslootweg @magician20003 april 2024 20:06
Dat je ergens voor betaalt betekent niet dat je account ineens niet geblokkeerd kan worden, dus dit slaat als een tang op een varken. Daar kan dat net zo goed gebeuren (en dat gebeurt dus inderdaad ook). Dit is gewoon een kwestie voor de wetgever.

[Reactie gewijzigd door svenslootweg op 22 juli 2024 16:37]

magician2000 @svenslootweg4 april 2024 00:17
Het slaat niet als een tang op een varken.

Het is simpelweg zo dat het (vrijwel) altijd de grote monopolistische tokos zijn die voor problemen zorgen. Hoe vaak hoor je dat hostingprovider om de hoek "x" iemand zonder enige melding en toelichting afgesloten heeft?

Ja, het is deels een kwestie voro de wetgever, maar nog meer voor de mentaliteit van de mensen. Niet het eerste het beste pakken wat je tegenkomt.
Raymond Deen @inversions2 april 2024 18:19
Dit is echt een onderbelichte, maar zeer belangrijke, reden dat accounts niet zomaar geblokkeerd zouden mogen worden, of op zijn minst zeer makkelijk te deblokkeren moeten zijn.

Wanneer er iets in je account staat dat wordt gemarkeerd als niet toegestaan, blokkeer dan de toegang tot datgene en geef dat aan in het account in plaats van de gehele toegang te ontzeggen.
Je kunt dan wel zeggen "eigen schuld dikke bult", maar wanneer je bijvoorbeeld een foto neemt van de bil van je kind, omdat dat daar net gestoken is door een vervelend steekbeest en die foto gaat in je Onedrive dan kan dat misschien wel kinderporno triggeren en daarmee misschien zelfs wel je Windows login onmogelijk maken.
GoBieN-Be @inversions2 april 2024 21:42
Daarom raad ik ook iedereen af om gebruik te maken van inloggen met zo'n diensten op andere websites. Bijvoorbeeld inloggen met Facebook, of met Google of Microsoft op andere diensten.
Ik denk zomaar aan Dropbox en Tripadvisor en er zullen nog veel meer zijn.

Ik maak altijd een account aan via gewoon e-mail adres en wachtwoord, soms moet je daar voor op een knop klikken zoals "maak een gewone account" of iets dergelijks.

Hoe minder online accounts met mekaar verweven zijn hoe beter!

Blijft natuurlijk wel nog steeds een probleem als je om in te loggen dan nog eerst moet bevestigen via een code die via mail gestuurd wordt of iets dergelijks.

[Reactie gewijzigd door GoBieN-Be op 22 juli 2024 16:37]

OriginalFlyingdutchman @mhnl19792 april 2024 20:30
Er ontstaat een systeem zoals de belastingdienst. Er wordt een sanctie opgelegd en vervolgens kun je daar met niemand over corresponderen. Compleet machteloos ben je dan, zo machteloos dat je dan maar andere kostbare oplossingen kiest omdat je anders niet verder kan, als je die mogelijkheid al hebt.

[Reactie gewijzigd door OriginalFlyingdutchman op 22 juli 2024 16:37]

mhnl1979 @OriginalFlyingdutchman2 april 2024 21:07
Maar de belastingdienst is overheid. Dat is ook een andere discussie. Want daar spelen ook andere belangen. Bij MS is het alleen geld, terwijl je inmiddels kunt constateren dat dit soort bedrijven een functie van nuts voorziening vervullen. Overigens heb je gelijk dat ook de overheid hierin betrouwbaar moet zijn, wat gezien het toeslagenschandaal ook niet het geval is.
Verwijderd @mhnl19792 april 2024 18:29
Waarom? Het is niet Microsoft, Google, e.d. hun schuld dat gebruikers ongeschoold het internet op gaan en van allerlei diensten (incl. 3rd party die authenticatie met MS, Google, FB, etc. account anbieden) gebruik gaan maken onder een enkele account. MS houdt je niet tegen om een account per dienst aan te maken.

Mss maar eens een taak vd overheid om via preventiecampagnes en via het onderwijs mensen eens op de hoogte te brengen van zulke gebaren i.p.v. de bescherming vd gebruiker telkens bij de dienstverlener te leggen.
R4gnax
@Verwijderd2 april 2024 19:53
Het is ook niet de schuld van gebruikers dat Microsoft et al zich niet houden aan wat tegenwoordig simpelweg de wet is.
Verwijderd @R4gnax2 april 2024 22:35
Welke wet dan? De DSA verplicht ze enkel duidelijkheid te bieden bij een ban; ik zie nergens dat MS geen accounts mag weren van hun diensten.
R4gnax
@Verwijderd2 april 2024 23:13
De DSA bevat een proportionaliteitsbeginsel dat dienstaanbieders zoals MS verbiedt om op disproportionaire manier in te grijpen, wat o.a. betekent dat ze niet zomaar de volledige toegang tot de volledige account en alle dienstverlening die daaraan hangt mogen ontzeggen:

"Aanbieders van tussenhandeldiensten handelen op een zorgvuldige, objectieve en evenredige wijze bij de toepassing en handhaving van de in lid 1 vermelde beperkingen, met gepaste aandacht voor de rechten en legitieme belangen van alle betrokkenen" (Art 14.4)

Daarnaast verplicht de DSA hen bij ingrijpen altijd om de getroffen gebruiker in te lichten over het hoe-en-waarom van een schending van de gebruiksvoorwaarden, alsmede van het recht om hiertegen beroep aan te tekenen en/of gebruik te maken van buitengerechtelijke of gerechtelijke verhaalmogelijkheden. (Art 16.5, 17.3 en 17.4)
Verwijderd @R4gnax2 april 2024 23:19
Nergens staat in dat stuk enige verwijzing naar het niet kunnen bannen van account die meerdere diensten overkoepelt.
R4gnax
@Verwijderd2 april 2024 23:38
Wat denk je dat "gepaste rechten en legitieme belangen van alle betrokkenen" inhoudt?

Overigens- dit is al eens voorgelegd aan Arnoud Engelfriet die er een mooi stukje over geschreven heeft. Misschien eens nalezen? Ook hij kwam vziw kwam tot de conclusie dat aanbieders zoals MS niet zomaar de deur volledig dicht mogen slaan.

Als ze dat willen doen, dan moeten ze toch echt met een verdomd goede zwaarwegende reden op de proppen komen.
pepsiblik @R4gnax3 april 2024 06:17
…die ze duidelijk moeten communiceren en waartegen een beroep mogelijk is.
mhnl1979 @Verwijderd2 april 2024 19:06
Het is wel de schuld van MS als er geen uitleg komt, je geen bezwaar tegen de volledige afsluiting van je digitale leven kunt maken. Bovendien, ze hebben een verantwoordelijkheid waar ze goed mee om zullen moeten gaan, desnoods gedwongen door wetgeving. Daarnaast is het natuurlijk ook behoorlijk geleidelijk gegaan deze ontwikkeling.
kodak
2 april 2024 10:41
Wat lost het geven van een reden straks op?

Uit het nieuws blijkt niet alleen dat er verplichte duidelijkheid over het blokkeren ontbreekt. Terwijl onduidelijk is hoe de DSA, of nationale wetgeving voor de DSA, daarbij dan werkelijk helpt.

Microsoft lijkt ook de verzoeken om de blokkade op te heffen onduidelijk te behandelen. Als klant kun je straks bijvoorbeeld weten waarom het bedrijf je geen dienst wil leveren, maar dat wil niet zomaar betekenen dat het bedrijf je specifieke 'tegenbewijs' inhoudelijk duidelijk kan of gaat overwegen.

En zelfs al kan je met een specifiekere reden van Microsoft hier iets mee om je account te laten deblokkeren, het voorkomt niet zomaar dat het bedrijf ondertussen persoonlijke gegevens op de clouddiensten vernietigd.
R4gnax
@kodak2 april 2024 23:18
Wat lost het geven van een reden straks op?
De dienstaanbieder is verplicht de opgaaf van redenen te motiveren op een wijze die dusdanig nauwkeurig en compleet is dat deze effectief de gebruiker toe moet staan om van gerechtelijke en buitengerechtelijke verhaalmogelijkheden gebruik te maken, mocht deze het niet met de beslissing eens zijn.

Die buitengerechtelijke verhaalmogelijkheden houden o.a. in dat er de mogelijkheid moet zijn om naar een laagdrempelig toegankelijke onafhankelijke geschillencommissie te stappen. De uitspraak van zo'n geschillencommissie is voor de dienstaanbieder bindend, en indien de consument in het gelijk gesteld wordt is de dienstaanbieder zowel verplicht hun beslissing terug te draaien als de kosten te dragen voor het gehele proces.

Daarnaast stelt dit vziw ook nog de consument in staat een schadeclaim in werking te stellen.


Het is dus niet zo dat Microsoft met een bullshit-excuus aan kan komen zetten.
Hun argument om bepaalde dienstverlening te limiteren of op te heffen moet hout snijden - want anders wordt deze triviaal teruggedraaid en mogen ze ook nog eens de kosten ervoor betalen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:37]

Minimise @R4gnax2 april 2024 23:25
Dat is een papieren tijger! Buitengerechtelijk zoals bedoeld in artikel 21 van de DSA is niet bindend en betekent dat je klacht gelijk de prullenbak in mag, en gerechtelijk is als consument niet mogelijk, dus dan gaat je klacht alsnog de prullenbak in.
R4gnax
@Minimise2 april 2024 23:36
Even nagelezen. Klopt. Er is inderdaad ergens in de loop een passage opgenomen die stelt dat deze uitspraken niet bindend zijn voor beide partijen.

Wel is het zo dat deze uitspraken richting een centrale coordinator gaan en dat deze bevoegd is verder onderzoek te doen alsmede correcties op te leggen. Dus om nou te stellen dat een organisatie zoals Microsoft er hun kont aan af kan vegen, dat gaat een beetje ver. Dan gaan ze uiteindelijk alsnog de aangestelde EU-brede coordinator voor handhaving van de DSA tegenover zich krijgen.

Natuurlijk geldt ook dat als een geschillencommissie in jouw voordeel beslist en Microsoft zegt: lekker puh, dat negeren we - je dat nog steeds als bewijs in een rechtszaak op kunt voeren. Een rechter zal dan opnieuw naar die uitspraak en omstandigheden kijken en deze wellicht heel gemakkelijk overnemen. En daar kan MS dan vrij weinig tegen beginnen.
Minimise @R4gnax2 april 2024 23:41
Coordinators zoals ACM en AP gaan mensen gewoon niet op individueel niveau helpen, punt! Gerechtelijk is lastig, omdat rechters zoals altijd gewoon kunnen zeggen dat het voldoende wanneer ze bij Microsoft een willekeurige lijst van van willekeurige regels hebben om een account te verbannen , ze de rechter dus een kopie van deze willekeurige regels geeft, en beweert dat jij een van hun willekeurige regels hebt overtreden, zonder vrij te geven welke regel jij precies hebt overtreden, omdat dat “bedrijfsgeheim” zwaarder weegt zoals altijd!
R4gnax
@Minimise2 april 2024 23:46
beweert dat jij een van hun willekeurige regels hebt overtreden, zonder vrij te geven welke regel jij precies hebt overtreden, omdat dat “bedrijfsgeheim” zwaarder weegt zoals altijd!
En juist dat verbiedt de DSA. Ze zijn verplicht dusdanig voldoende informatie aan jou te verstrekken dat jij effectief van jouw verhaalmogelijkheden gebruik kunt maken. Dat houdt o.a. in dat je moet weten waartegen je jezelf aan het verweren bent.
Coordinators zoals ACM en AP gaan mensen gewoon niet op individueel niveau helpen, punt!
Klopt. Alleen hebben we het hier niet alleen over nationale coordinatoren. Deze informatie gaat ook naar de centrale EU coordinator toe. En die kan MS bij veelvuldig naast zich neerleggen van dit soort uitspraken, het nog wel eens lastig maken.

Op dezelfde manier als bijv. de EU Commissie het op het moment Apple lastig maakt mbt hun pogingen om onder de DMA zuster-verordening uit te draaien.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:37]

Minimise @R4gnax2 april 2024 23:51
Nee, alle EU-verordeningen maken daar precies uitzonderingen daarvoor, vanwege compatibiliteit redenen met de wetgeving van lidstaten en andere EU regels, zoals Richtlijn (EU) 2016/943, waarbij artikel 12 van de DSA zegt dat algemene voorwaarden en andere EU rechten zoals bedrijfsgeheimen gerespecteerd moeten worden!

[Reactie gewijzigd door Minimise op 22 juli 2024 16:37]

R4gnax
@Minimise2 april 2024 23:55
Art 17.4 maakt hier geen uitzondering voor.

Als jij gelooft dat de DSA specifiek een artikel bevat wat het effect van voorgenoemde inperkt, dan ben ik benieuwd waar je die vandaan haalt.

De enige inperking opgenomen in Art 17 zelf is dat het artikel en de verplichtingen tot het geven van motivering niet bestaan waar er sprake is van een direct bevel van een overheid tot verwijderen van illegale inhoud, per Art 9.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:37]

Minimise @R4gnax2 april 2024 23:58
Artikel 17 gaat alleen over de interne klachten procedure, maar artikel 12 lid 2 van de DSA beschermt legitieme belangen, waaronder dus bedrijfsgeheimen! Terwijl artikel 12 lid 1 zegt dat een lijstje van transparante, maar willekeurige regels genoeg is.

[Reactie gewijzigd door Minimise op 22 juli 2024 16:37]

R4gnax
@Minimise3 april 2024 19:27
Artikel 17 gaat alleen over de interne klachten procedure
Oh echt?
Artikel 17 - Motivering

1. Aanbieders van hostingdiensten geven alle betrokken afnemers van de dienst een duidelijke en specifieke motivering voor elk van de volgende opgelegde beperkingen die worden opgelegd op grond dat de door de afnemer van de dienst verstrekte informatie illegale inhoud bevat of onverenigbaar is met hun algemene voorwaarden:
a) beperkingen van de zichtbaarheid van specifieke door de afnemer van de dienst verstrekte informatie, waaronder verwijdering van inhoud, blokkering van de toegang tot inhoud of afwaardering daarvan;
b) schorsing, beëindiging of andere beperkingen van geldelijke betalingen;
c) gehele of gedeeltelijke schorsing of beëindiging van de aanbieding van de dienst;
d) schorsing of beëindiging van de accounts van de afnemer van de dienst.

[..]

3. De in lid 1 bedoelde motivering bevat ten minste de volgende informatie:
[..]

e) wanneer het besluit gebaseerd is op de vermeende onverenigbaarheid van de informatie met de algemene voorwaarden van de aanbieder van hostingdiensten, een verwijzing naar de aangevoerde contractuele grondslag en verklaringen waarom de informatie wordt beschouwd als onverenigbaar met die grondslag;

f) duidelijke en gebruiksvriendelijke informatie over de verhaalmogelijkheden waarover de afnemer van de dienst met betrekking tot het besluit beschikt, met name, in voorkomend geval, via interne klachtenafhandelingsmechanismen, buitengerechtelijke geschillenbeslechting en beroep in rechte.

4. De door de aanbieders van hostingdiensten overeenkomstig dit artikel verstrekte informatie is duidelijk en gemakkelijk te begrijpen en zo nauwkeurig en specifiek als redelijk gezien mogelijk is in de gegeven omstandigheden. De informatie is met name zodanig dat de afnemer van de betrokken dienst redelijkerwijs in staat is om de in lid 3, punt f), genoemde verhaalmogelijkheden daadwerkelijk uit te oefenen.
Nee. Mij lijkt dus van niet. Artikel 17 gaat in het algemeen over het vereist zijn van motivering en verplichtte onderdelen van informatievoorziening die bij het opleggen van een berisping zoals blokkeren van de dienstverlening. 17.3f stelt specifiek dat je verhaalmogelijkheden in o.a. beroep in rechte hebt. En 17.4 gaat daarover heen door te stellen dat de informatie die jou in het kader van artikel 17 verplicht verstrekt moet worden, compleet voldoende moet zijn om jou redelijkerwijs in staat te stellen deze benoemde verhaalmogelijkheden uit 17.3f ook uit te oefenen. Ook beroep in rechte dus.

De dienstverlener is verplicht jou afdoende te informeren over hetgeen jou door hen ten laste gelegd wordt.
Maar artikel 12 lid 2 van de DSA beschermt legitieme belangen, waaronder dus bedrijfsgeheimen! Terwijl artikel 12 lid 1 zegt dat een lijstje van transparante, maar willekeurige regels genoeg is.
De brontekst van artikel 12:
Artikel 12 - Contactpunten voor afnemers van de diensten

1. Aanbieders van tussenhandeldiensten wijzen een centraal contactpunt om de afnemers van de dienst in staat te stellen rechtstreeks en snel langs elektronische weg en op een gebruikersvriendelijke manier met hen te communiceren onder meer door de afnemers van de dienst de mogelijkheid te bieden het communicatiemiddel - dat niet uitsluitend gebaseerd mag zijn op geautomatiseerde hulpmiddelen - te kiezen.

2. Naast de in Richtlijn 2000/31/EG vervatte verplichtingen maken aanbieders van tussenhandeldiensten de informatie openbaar die afnemers van de dienst nodig hebben om hun centrale contactpunten gemakkelijk te identificeren en ermee te communiceren. Die informatie is gemakkelijk toegankelijk en wordt bijgewerkt.
Dat heeft dus to-taal - niets te maken met waar jij over uit je nek lult.
Minimise @R4gnax4 april 2024 05:52
“ Dat heeft dus to-taal - niets te maken met waar jij over uit je nek lult.” <— het verschil zit erin dat de versie van 15.12.2020 bovenuit die versie van 19.10.2022 uitkomt op Google. Artikel 12 is alleen verplaats naar artikel 14.
Maar de hoofdpunten zijn hetzelfde!
“ duidelijke en specifieke motivering voor elk van de volgende opgelegde beperkingen” <— motivering: ze hebben duidelijke transparante regels, zie algemene voorwaarden! computer zei nee op basis van een van de willekeurige regels zoals beschreven in de algemene voorwaarden, ze hebben het recht om op basis daarvan een account te blokkeren! Daar houdt “duidelijk en specifiek” op!

“ een verwijzing naar de aangevoerde contractuele grondslag en verklaringen waarom de informatie wordt beschouwd als onverenigbaar met die grondslag;” <— Dan krijg je als antwoord, zie linkje naar algemene voorwaarden dat je account geblokkeerd mag worden voor willekeurige redenen, maar ze zeggen niet waarom precies om misbruik te voorkomen, bedrijfsgeheimen te beschermen, enzovoorts, enzovoorts!


“via interne klachtenafhandelingsmechanismen” <— bevestiging van een mens dat de computer nee zei op basis van de regels in de algemene voorwaarden en het besluit van de computer om het account te blokkeren 100% definitief is!

“buitengerechtelijke geschillenbeslechting” <— automatische bevestiging van de DPA (autoriteit persoonsgegevens in Nederland) dat ze je bericht ontvangen hebben en in de prullenbak zullen gooien om bureaucratische redenen alleen al!

“ beroep in rechte.” <— bevestiging van de rechter dat Microsoft gerechtigd is om hun legitieme belangen te beschermen en jij als kleine consument maar moet oprotten!

[Reactie gewijzigd door Minimise op 22 juli 2024 16:37]

R4gnax
@Minimise4 april 2024 19:46
“ duidelijke en specifieke motivering voor elk van de volgende opgelegde beperkingen” <— motivering: ze hebben duidelijke transparante regels, zie algemene voorwaarden! computer zei nee op basis van een van de willekeurige regels zoals beschreven in de algemene voorwaarden, ze hebben het recht om op basis daarvan een account te blokkeren! Daar houdt “duidelijk en specifiek” op!

“een verwijzing naar de aangevoerde contractuele grondslag en verklaringen waarom de informatie wordt beschouwd als onverenigbaar met die grondslag;” <— Dan krijg je als antwoord, zie linkje naar algemene voorwaarden dat je account geblokkeerd mag worden voor willekeurige redenen, maar ze zeggen niet waarom precies om misbruik te voorkomen, bedrijfsgeheimen te beschermen, enzovoorts, enzovoorts!
Dat is een hoop onzin. De motivering en contractuele grondslag die deze vereist zijn juist onderdeel van de verordening om te zorgen dat bedrijven niet zomaar met een wolkerige verwijzing naar "volgens de voorwaarden" er mee weg kunnen draaien.

Daarnaast mogen die voorwaarden bij voorbaat niet vaag zijn.
Jouw misplaatste artikel 12, eigenlijk artikel 14:
Artikel 14 - Algemene voorwaarden

1. In hun algemene voorwaarden nemen aanbieders van tussenhandeldiensten informatie op over eventuele beperkingen die zij aan het gebruik van hun dienst opleggen met betrekking tot door de afnemers van de dienst verstrekte informatie. Die informatie omvat gegevens over eventuele beleidsmaatregelen, procedures, maatregelen en instrumenten die worden ingezet voor inhoudsmoderatie, met inbegrip van algoritmische besluitvorming en menselijke controle, alsook de procedurevoorschriften van hun interne klachtenafhandelingssysteem. De informatie wordt in duidelijke, eenvoudige, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en ondubbelzinnige taal beschreven en is openbaar beschikbaar in een gemakkelijk toegankelijk en machineleesbaar formaat.
Daarnaast geldt volgens de Unfair Contract Terms Directive (UCTD) uit '93 dat elk contractueel beding dat ambigu is en op meerdere manieren geinterpreteerd kan worden, altijd gelezen dient te worden op de wijze die het meest gunstig is voor de consument. Vage voorwaarden helpen hen niets.
“via interne klachtenafhandelingsmechanismen” <— bevestiging van een mens dat de computer nee zei op basis van de regels in de algemene voorwaarden en het besluit van de computer om het account te blokkeren 100% definitief is!
Bovenstaande klopt ook niet, want:
Artikel 20 - Intern klachtenafhandelingssysteem
[..]

4. Aanbieders van onlineplatforms behandelen klachten die via hun intern klachtenafhandelingssysteem zijn ingediend op tijdige, niet-discriminerende, zorgvuldige en niet-willekeurige wijze. Wanneer een klacht de aanbieder van het onlineplatform voldoende redenen geeft om te oordelen dat zijn besluit om geen gevolg te geven aan de melding ongegrond is of dat de informatie waarop de klacht betrekking heeft, niet illegaal is en niet onverenigbaar met zijn algemene voorwaarden, of informatie bevat die erop wijst dat het gedrag van de klager de genomen maatregel niet rechtvaardigt, maakt hij zijn in lid 1 genoemde besluit onverwijld ongedaan.

5. Aanbieders van onlineplatforms stellen klagers onverwijld in kennis van hun gemotiveerde besluit over de informatie waarop de klacht betrekking heeft en over de in artikel 21 vastgestelde mogelijkheid voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting en andere beschikbare verhaalmogelijkheden.

6. Aanbieders van onlineplatforms zorgen ervoor dat de in lid 5 bedoelde besluiten onder toezicht van naar behoren gekwalificeerd personeel en niet louter op basis van geautomatiseerde middelen worden genomen.
Het is letterlijk verboden om lukraak "computer says no" te doen.
“buitengerechtelijke geschillenbeslechting” <— automatische bevestiging van de DPA (autoriteit persoonsgegevens in Nederland) dat ze je bericht ontvangen hebben en in de prullenbak zullen gooien om bureaucratische redenen alleen al!
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting zijn geschillencommissies zoals bijv. het Kifid dat is voor financiële dienstverlening. Heeft geen donder te maken met de Autoriteit Persoonsgegevens en hun rol als Data Protection Authority (DPA).
(Waarom haal je er trouwens de AVG/GDPR bij in een kwestie die totaal niet daaraan gerelateerd is? Omdat je misschien niet weet waarover je aan het blaaskaken bent?)
“ beroep in rechte.” <— bevestiging van de rechter dat Microsoft gerechtigd is om hun legitieme belangen te beschermen en jij als kleine consument maar moet oprotten!
Je hele relaas, incl. het niet weten hoe bronnen te citeren, leest als dat van een razende complot-theorist. Dus dat je deze mening -- want meer dan dat is het dankzij compleet ontbreken van enig fundament in steekhoudend argument gewoon niet -- toebedaan bent, tja - dat verbaast me dan uiteindelijk helemaal niet meer.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:37]

Minimise @R4gnax4 april 2024 19:58
“ De motivering en contractuele grondslag die deze vereist zijn juist onderdeel van de verordening om te zorgen dat bedrijven niet zomaar met een wolkerige verwijzing naar "volgens de voorwaarden" er mee weg kunnen draaien.”

Nee, dat is slechts de interpretatie van wat hallucinerende hoogleraren, die teveel in de wolken aan het dagdromen zijn en te weinig in de rechtszaal komen, want dat wordt in de praktijk dus nog steeds weldegelijk goedgekeurd, en gerubber-stamped, wanneer ze gebruikmaken van automatisch proces op basis van de algemene voorwaarden, en ze mogen je zoals altijd nog steeds niet vertellen hoe dat precies werkt om fraude, omzeiling en verklappen van bedrijfsgeheimen te voorkomen!

“duidelijke, eenvoudige, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en ondubbelzinnige taal” betekent dus helemaal niks! Ookal staat er alleen dat ze accounts mogen blokkeren om aan de wet te voldoen en fraude te voorkomen, dan voldoet dat!

“ Het is letterlijk verboden om lukraak "computer says no" te doen.” <— is niet te handhaven, want dan krijg je nog steeds lukraak “computers says no”, plus blah, blah, blah, definitieve blokkade, blah, blah, blah plus bedrijfsgeheim nodig voor waarborgen integriteit bedrijf, dat is dus dat beschermde legitieme belang, einde verhaal!

“ geschillencommissies zoals bijv. het Kifid dat is voor financiële dienstverlening” <— kifid gaat je teneerste niet helpen, omdat het geen financiële instelling is, en ten tweede, als ze dat wel geweest zouden zijn, dan wijzen ze bij voorbaat de meerderheid van de geschillen van de consument af! Het slagingspercentage is namelijk minder dan de helft! Bij de aangewezen ACM moet je ook geen hoge verwachtingen hebben!

“ Je klinkt als een complot-theorist.” nee, jij klinkt als een zeer naïeve amateur die nog nooit alle stappen zelf doorlopen hebt!

[Reactie gewijzigd door Minimise op 22 juli 2024 16:37]

R4gnax
@Minimise4 april 2024 20:24
Nee, dat is slechts de interpretatie van wat hallucinerende hoogleraren, die teveel in de wolken aan het dagdromen zijn en te weinig in de rechtszaal komen want dat wordt in de praktijk dus nog steeds weldegelijk goedgekeurd, en gerubber-stamped, wanneer ze gebruikmaken van automatisch proces op basis van de algemene voorwaarden, en ze mogen je zoals altijd nog steeds niet vertellen hoe dat precies werkt om fraude, omzeiling en verklappen van bedrijfsgeheimen te voorkomen!
citation needed

Buitengewone stellingen vereisen buitengewoon bewijs.
Met name omdat je hiermee een hee--le bak juristen met kennis van zake nogal cru wegzet.

Ik vraag me in het bijzonder af hoe jij weet dat deze zaken "in de praktijk dus nog steeds" op zo'n manier uitwerken, wanneer de wetgeving in kwestie net nieuw is en goed en wel anderhalve maand actief. Jij kunt dus helemaal niets, nul-komma-nul, nada aan lange-termijn conclusies trekken over hoe dit zich uit gaat werken.
“duidelijke, eenvoudige, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en ondubbelzinnige taal” betekent dus helemaal niks! Ookal staat er alleen dat ze accounts mogen blokkeren om aan de wet te voldoen en fraude te voorkomen, dan voldoet dat!
Zie overweging 45:
(45) Hoewel de contractvrijheid van de aanbieders van tussenhandeldiensten in beginsel moet worden geëerbiedigd, zouden bepaalde regels moeten worden vastgesteld met betrekking tot de inhoud, de toepassing en de handhaving van de algemene voorwaarden van deze aanbieders in het belang van de transparantie, de bescherming van de afnemers van de dienst en het voorkomen van oneerlijke of willekeurige resultaten. Aanbieders van tussenhandeldiensten moeten in hun algemene voorwaarden duidelijk de informatie vermelden over de redenen op grond waarvan zij het aanbieden van hun diensten kunnen beperken, en moeten die informatie up-to-date houden. Meer bepaald moeten zij informatie vermelden over eventuele beleidsmaatregelen, procedures, maatregelen en instrumenten die worden gebruikt voor inhoudsmoderatie, met inbegrip van algoritmische besluitvorming en menselijke controle, alsook het reglement van hun interne klachtenafhandelingssysteem.
Alsmede daaropvolgende overwegingen, waaruit duidelijk de toon blijkt dat vage verwoordingen en kapstok-redenen onafdoende zullen zijn.
“ Het is letterlijk verboden om lukraak "computer says no" te doen.” <— is niet te handhaven, want dan krijg je nog steeds lukraak “computers says no”, plus blah, blah, blah, definitieve blokkade, blah, blah, blah plus bedrijfsgeheim nodig voor waarborgen integriteit bedrijf, dat is dus dat beschermde legitieme belang, einde verhaal!
Wederom niets als een ongefundeerde mening. Kom eens met voorbeelden; referenties; etc.
(Oh nee, wacht. Dat kun je niet- want deze wetgeving is nog te nieuw om effectief breed beschikbare case law te hebben. Heh, wat jammer nu...)
“ geschillencommissies zoals bijv. het Kifid dat is voor financiële dienstverlening” <— kifid gaat je teneerste niet helpen, omdat het geen financiële instelling is, en ten tweede, als ze dat wel geweest zouden zijn, dan wijzen ze bij voorbaat de meerderheid van de geschillen van de consument af! Het slagingspercentage is namelijk minder dan de helft!
Het Kifid was dan ook slechts een voorbeeld van wat een geschillencommissie cq. buitengerechtelijke geschillenbeslechting, inhoudt. Het was niet om aan te geven dat je met dit soort gevallen ook naar het Kifid zou moeten stappen. Daar zou een andere semi-autoriteit voor in het leven geroepen moeten worden, of commercieel in voorzien moeten worden. Verder is 50% succes eigenlijk niet zo'n gek getal, er vanuit gaande dat er ook meer dan genoeg opportunisten tussen zullen zitten - zeker binnen de sector financiële dienstverlening waar er zware belangen wegen.
“ Je klinkt als een complot-theorist.” nee, jij klinkt als een zeer naïeve amateur die nog nooit alle stappen zelf doorlopen hebt!
Ik heb het gelukig nooit hoeven doen. Ik ben wel eens 8 maanden bezig geweest met een geval van een defecte Sony TV waar ik met veel duwen en doen herinneren aan mijn recht als consument, het voor elkaar heb gekregen om na een hele reeks reparaties en wissels aan huis, alsmede schade achtergelaten door een reparateur die Sony in eerste instantie niet wilde erkennen, Sony en de winkelier (die de garantieverzorging direct uit handen gaf aan Sony, cq. "we maken wel een ticket voor u aan") zover gekregen het toestel terug te nemen en de aankoopsom te restitueren.
Dus als je wilt gaan beweren dat ik niet weet wat voor een klootzakken bedrijven kunnen zijn, en niet weet hoe ze met je kunnen fucken en je van het kastje naar de muur kunnen blijven sturen - guess again ...

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:37]

Minimise @R4gnax4 april 2024 20:32
Vorige week zelf een vergelijkbare procedure doorlopen. AP doet niks! ACM doet niks! Rechter lacht me zelfs uit dat er helemaal niks misleidend is aan zulke handelwijze!
Minimise @R4gnax4 april 2024 20:55
Zie ook dat recente artikel dat de DSA helemaal nog niet gehandhaafd kan worden in Nederland: https://www.leidenlawblog...hat-about-its-enforcement

“ de ACM op grond van dit besluit geen uitvoering kan geven aan het toezicht op de naleving van de [DSA] verordening in de vorm van het inzetten van toezichtsbevoegdheden of door handhavend op te treden” https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-3993.html

Dus helemaal geen naleving van de DSA mogelijk betekent in de praktijk dus dat er alleen dat bullshit gepraat is over DSA door hoogleraren!

[Reactie gewijzigd door Minimise op 22 juli 2024 16:37]

R4gnax
@Minimise4 april 2024 21:50
Je realiseert je dat dit een transitionair geval is wat opgelost is zodra de uitvoeringswet er is om officieel een autorieit volbevoegd aan te stellen, toch?

Je bent een hoop herrie aan het schoppen en naar strohalmpjes a/h grijpen om je gelijk te halen op basis van onderbuikgevoelens en zo te zien kilos baggage die je bij je meedraagt, terwijl andere mensen iets meer naar de langere termijn uitwerkingen aan het vooruitkijken zijn.

Als je hierover verbolgen bent, adviseer ik je om te ageren tegen de Haagse poppenkast - wat hier het werkelijke probleem is. Daar is e.e.a. blijven hangen waardoor de uitvoeringswet nu niet op tijd klaar is. https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK015094

Overigens, sailliant detail: er is een bepaling in EU grondvesten vastgelegd die stelt dat waar jij als ingezetene van een lidstaat schade ondervindt doordat jouw lidstaat bepaalde EU wetgeving niet tijdig of niet correct ingevoerd heeft zoals vereist, jij de staat aan kunt klagen voor schadevergoeding. Die zou eigenlijk - naast de boetes die de EU zet op te laat invoeren van wetgeving - moeten waarborgen dat dit soort situaties zich nauwelijks-tot-niet voordoen.

Alleen is Nederland soort van koploper in daar het stikt-de-moord aan hebben.
Met bijv. de herziene richtlijn consumenten koop goederen en diensten (2019/771) en zuster-richtlijn koop digitale inhoud en dinesten (2019/770) waren we bijv. afgelopen 2022 ook 6 à 7 maanden te laat.

Maar nogmaals: dat corrigeert zich mettertijd vanzelf.
Kijk eens naar de langere termijn.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:37]

Minimise @R4gnax4 april 2024 22:10
Op lange termijn vraagt Microsoft een tientje voor elke dag die ze je niet blokkeren, en blijven ze je profileren, ondanks dat je daar geld betaald voor de AVG opt-out voor profileren, omdat ze anders hun diensten niet aan kunnen bieden!

[Reactie gewijzigd door Minimise op 22 juli 2024 16:37]

Minimise @R4gnax3 april 2024 02:05
“ En die kan MS bij veelvuldig naast zich neerleggen van dit soort uitspraken, het nog wel eens lastig maken.” De individuen die geblokkeerd zijn hebben er helemaal niks aan of MicroSoft 21% of 27% omzet belasting (met dus die maximale 6% extra boete belasting) moet betalen!
R4gnax
@Minimise3 april 2024 19:35
Je vergeet terloops dat mocht de EU hen veroordelen tot een boete en mocht MS die boetes gewoon afschrijven en betalen, dat het dan een impliciete schuldbekentenis betreft. En dat je daarna heel sterk staat in een rechtszaak om te eisen dat je weer terug toegang krijgt; alsmede een schadevergoeding.

Je vergeet terloops ook dat als dat soort praktijken aan blijven houden het niet bij een paar simpele boetes zal blijven, maar de EU tot andere maatregelen over zal gaan.
Minimise @R4gnax4 april 2024 06:11
Dan mag jij het maximale aantal jaren wachten! Met de minimale kans op daadwerkelijke schadevergoeding…
R4gnax
@Minimise4 april 2024 19:58
Is dat waarom er al succesvolle rechtszaken tegen Microsoft gevoerd zijn op dit vlak, dan?
Ja; die zijn er. Ook hier in Nederland. En die mensen hadden niet eens de extra bescherming van de DSA als ruggesteun voor hun zaak.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:37]

Minimise @R4gnax4 april 2024 20:11
Genoeg rechtszaken waarbij het vonnis voor deblokkade niet uitvoerbaar zijn verklaard! Het belang voor de eiser niet hoog genoeg geacht werd! Of eisers de mond zijn gesnoerd met geheimhoudingsverklaringen van Microsoft die getekend moesten worden en dit niks oploste!

[Reactie gewijzigd door Minimise op 22 juli 2024 16:37]

kodak
@R4gnax3 april 2024 12:36
Microsoft kon al niet met onredelijke rerenen komen. Iedere klant kon namelijk al naar de rechter, en dat werd ook gedaan.

Het probleem was dat dit al niet duidelijk heeft geholpen om te voorkomen dat klanten (zowel personen als ondernemers) onterecht lange tijd niet bij hun (en andermans) persoonlijke gegevens konden, tot zelfs gegevens vernietigd zijn.

De DSA legt verduidelijking op die rechters al nodig vonden. Zelfs met de DSA (waar Microsoft zich al lang op had horen voorbereiden, samen met al horen te verbeteren naar aanleiding van uitspraken) blijkt dat het bedrijf zich er weinig van aan trekt.

Ik lees niet dat Microsoft redelijke onderbouwing heeft. Klanten krijgen nog steeds lange tijd geen toegang tot persoonlijke gegevens. Klanten moeten nog steeds enorme moeite doen om hun recht te halen. Er is geen duidelijk toezicht, er is geen duidelijke hulp. Microsoft verschuilt zich achter bewering samen te werken met een toezichthouder (terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn). De toezichthouder lijkt wel samen te werken met Microsoft maar niet duidelijk met hun klanten en slachtoffers.

In dit tempo hebben we straks nog veel meer onnodig gedupeerde gebruikers. Microsoft krijgt over maanden of jaren misschien een boete, terwijl de aandeelhoudersen personeel ondertussen verdienen aan het in stand houden van niet voldoen aan de wetgeving en behoorlijke handel en klantbehandeling. Het doel van de wet en DSA lijkt me niet dat we dit gedrag in stand houden en belonen.
R4gnax
@kodak3 april 2024 19:37
Het klopt wat je schrijft.

Daarom is het zaak dat nu de DSA er is, en nu er een universele aanpak en universele wetgeving op niveau van de totale Unie is - dat er ook op doorgepakt wordt. De autoriteiten hebben nu de middelen om dat te bewerkstelligen, maar dan moeten ze het ook wel gaan doen.

Daarom is het ook zaak dat burgers bekend zijn met hun rechten en weten welke mogelijkheden zij hebben - of in elk geval behoren te hebben - als zij in dit soort situaties terecht komen.

En het laatste wat je nodig hebt is dat er een stel doemdenkers gal gaan lopen spuwen dat het allemaal toch nutteloos is en dat big tech er hun reet aan af gaat vegen. Want als die houding overgenomen wordt, maak je er een self-fulfilling prophecy van.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:37]

PrutsersNetBot @kodak2 april 2024 13:00
Ja, feitelijk lost het helemaal niks op dus. Personen kunnen niet eens zelf grote bedrijven aanklagen voor de grootste overtreding van de DSA. Alleen de EU kan een minuscule boete van 6% extra omzetbelasting opleggen bij grove overtredingen! Dus wat gaan die grote bedrijven dan doen? Zoveel mogelijk de DSA overtreden zodat ze boven die 6% meer omzet uitkomen!

[Reactie gewijzigd door PrutsersNetBot op 22 juli 2024 16:37]

Aldy @kodak2 april 2024 15:47
De macht van Microsoft (en alle andere grote techbedrijven)

De gebruiker moet voldoen aan de eisen van Microsoft. Tot heden kon Microsoft ermee wegkomen door daarnaar te verwijzen als de gebruiker geblokkeerd wordt.
Ik denk dat de gebruiker makkelijker in beroep kan gaan als blijkt dat er ten onrechte geblokkeerd is. Maar ga maar eens in beroep tegen Microsoft. Stel het kan en je wint. O, Microsoft heeft je gegevens al vernietigd. Hm, Microsoft is daar denk ik wel verantwoordelijk voor. Weer in beroep, misschien wel via de rechter. Calimero tegen Microsoft.....
Nee, ik denk niet dat de reden een voordeel op gaat leveren voor de gebruiker.
japie06 2 april 2024 09:26
Daarom heb ik alles wat ik de cloud heb, ook nog offline gebackupt. Je weet niet wat de cloud provider voor fratsen gaat uithalen.
sapphire @japie062 april 2024 09:32
Ik gebruik het liefst ook minimaal clouddiensten maar zeker in een geval als Microsoft (maar net zo goed Google en Apple) ontkom je niet aan alles.
Zo is mijn Windows en Office licentie gekoppeld aan een Microsoft account. Stel ik zou geblokkeerd worden om dingen in de Onedrive en daar heb ik een backup van dan zit ik nog steeds met de koppeling van die licenties, geen idee of die los dan nog werken bij een herinstallatie.
JBVisual @sapphire2 april 2024 12:56
Zo heb ik mijn Microsoft accounts gesplitst.
-Windows en Office een account (icm onedrive)
-Xbox apart (mocht mijn zoontje van 7 ooit een keer in een opwelling iets typen of zeggen online, dan heeft een blokkade niet direct gevolgen)
-Microsoft certificeringen gekoppeld aan een Microsoft account waar verder geen Microsoft diensten aan vast zitten, deze is gekoppeld aan mijn iCloud)

Ik heb al ooit een waarschuwing gehad vanuit Microsoft over foto’s in mijn onedrive. Deze waren door het systeem herkent als “schadelijke inhoud” die daarna door een “natuurlijk persoon” als een waarschuwing zijn gemarkeerd. Bij herhaling zou het account permanent geblokkeerd worden.
Het ging om een foto waarin mijn zoontje van destijds 1 jaar in een tuinbadje zat zonder zwembroek…
Microsoft ziet dit kennelijk als schadelijke inhoud, sindsdien zijn mijn foto’s van encryptie voorzien :+
Mfpower @JBVisual2 april 2024 19:29
Ik vind dat vrij heftig hoor. Blijkbaar kijkt een natuurlijk persoon er dus ook nog een keer naar. Dubbelop dus: eerst iets imho onterecht aanmerken als schadelijke inhoud, en daarna je privacy kwijt omdat er een natuurlijk persoon naar kijkt.
latka @sapphire2 april 2024 09:42
Dat is een keuze geweest. Netwerk stekker eruit tijdens de installatie en je zit met een lokaal account.
Indy81 @latka2 april 2024 09:56
Klopt, had pas ook een nieuw nucje, netwerk stekker er uit en klaar.
Maar hoeveel mensen weten dat? En dat zou toch niet moeten? Trek de stekker er maar eens uit op een computer die je remote beheert. Of die je gevirtualiseerd draait.

Iets waar de EU misschien iets mee moet gaan doen. Het verplichten dat lokale hardware ook lokaal kan draaien zonder internet verbinding.
Splitinfinitive @Indy812 april 2024 10:27
Wat ik bij mijn verse installaties altijd doe is voor het bedrijfsaccount gaan

Hier dan no@thankyou.nl of iets dergelijks invullen + arbritair wachtwoord dan gaan Windows stuk en laat die je een lokaal account aanmaken ongeacht of je de stekker eruit trekt. Kan zijn dat ze dit wel inmiddels eruit gepatched hebben Tho
Daman55 @Splitinfinitive2 april 2024 11:18
Werkt nog steeds (win10 iig)
Tweakert2020 @Indy812 april 2024 14:35
Gevirtualiseerd is geen probleem ;)
sapphire @latka2 april 2024 10:04
Zeker een keuze geweest, OEM key meenemen werkt niet zonder die aan een account te koppelen.

Vrijwel alles is een keuze, zo ook om überhaupt Microsoft producten te gebruiken.
Mijn punt was/is dat je dingen wel gebackupped kunt hebben maar dat er met de enorme intergratie van diensten onder één account meer gevolgen kunnen zijn dan wat data kwijt.
Miglow @sapphire2 april 2024 10:22
Jawel hoor. Nooit een Microsoft account gekoppeld gehad aan Windows, maar toch zo kunnen herinstalleren. Meerdere gelegenheden op meerdere computers. En dan dus niet van een recovery partitie vanuit de fabrikant, maar nieuwe SSD of OEM installatie.
metalmania_666 @latka2 april 2024 10:43
Met Windows 11 is het mij niet gelukt om dit trucje uit te halen. Installatie ging gewoon niet verder
mr_evil08 @metalmania_6662 april 2024 11:54
Gewoon een niet bestaand account invoeren zoals no@thankyou.com vervolgens krijg je direct de optie tot lokaal account aanmaken in Windows 11.

Netwerkkaarten disablen en andere zaken zijn helemaal niet nodig.

Je kan ook bij het scherm Shift+10 en oobe\bypassnro invoeren in de commandline dan krijg je de optie tot lokaal account ook.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 16:37]

metalmania_666 @mr_evil082 april 2024 13:04
Die opties kende ik niet. Ga het proberen :)
R4gnax
@mr_evil082 april 2024 19:45
Gewoon een niet bestaand account invoeren zoals no@thankyou.com vervolgens krijg je direct de optie tot lokaal account aanmaken in Windows 11.
En als dat email adres toevallig wel echt bestaat, dan heb je je license key er zojuist aan gekoppeld - en weggegeven aan wie toegang tot dat adres heeft.

Beter om de oobe\bypassnro workaround te gebruiken, totdat MS aan hun belofte aan de EU onder de DMA voldaan heeft om het weer mogelijk te maken om Windows via normale weg te installeren zonder dat een MS account benodigd is.
mr_evil08 @R4gnax3 april 2024 08:49
En als dat email adres toevallig wel echt bestaat, dan heb je je license key er zojuist aan gekoppeld - en weggegeven aan wie toegang tot dat adres heeft.
Dat kan alleen als je succesvol weet in te loggen, anders zal er geen transfer plaatsvinden.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 16:37]

Mijzelf @metalmania_6662 april 2024 11:08
Liep ik ook tegenaan. Maar het disabelen van de onboard ethernetpoort en wifi, zodat voor Windows geen bruikbare netwerkpoort overbleef, loste dat op.
metalmania_666 @Mijzelf2 april 2024 11:14
Heb je dat disabelen in de Bios gedaan?
Mijzelf @metalmania_6662 april 2024 11:15
Ja.
Accretion @metalmania_6662 april 2024 10:59
Je kunt dan vanuit de settings menu instellingen alsnog terug naar een lokaal account.
metalmania_666 @Accretion2 april 2024 11:11
Dat heb ik dus ook meteen erna gedaan. :)
MarcVHB @metalmania_6662 april 2024 11:39
USB stickje met Rufus en Win11 image, aangeven dat je automatisch een lokale account wilt aanmaken. Zo ben je ook direct van alle bloatware verlost.
Yoshee @MarcVHB2 april 2024 17:36
Zag ook ergens dat je bij de windows installatie niet voor Engels of nl kan kiezen maar voor World voor een super kale installatie
skatebiker @metalmania_6662 april 2024 12:25
Bij nij werkte het gewoon. Lokaal account maken en er owordt géén MS account gemaakt.
Llopigat
@latka2 april 2024 10:36
Of Shift F10 - OOBE\BYPASSNRO

Maar ja, ik vind het ook waardeloos dat ze het zo moeilijk maken.
TheVivaldi @latka2 april 2024 11:21
Ik had een tijdje geleden Windows 11 op mijn oude laptop gezet en ik kwam er zonder internetverbinding toch echt niet doorheen.
GeroldM @TheVivaldi3 april 2024 08:18
Windows 11 Home is de editie die Windows standaard installeerd. Windows 7 Pro edities alsmede Windows 8 Pro licenties die miisschien op die oude laptop staan, die worden omgezet naar Windows 11 Home editie, met alle ellende van dien. De Home editie doet inderdaad niets totdat er een internet verbinding is.

Windows 11 Pro edities en beter, daarmee kan je wel via de al eerder genoemde trucjes een lokaal account anmaken.

Je moet dus goed in de gaten hebben met welke versie van Windows 11 je van doen hebt. De meeste personen hebben dat niet. En het is ook niet echt duidelijk te zien. Maar als je (her-)installeert vanaf een iso/pendrive, dan is de te installeren Windows editie een keuze-optie. Herinstallatie via andere manieren, dan heb je die keuze messtal niet.

Windows 10 Home is al onplezierig om te gebruiken. Maar Windows 11 Home editie is een echte straf. Heb zelf ook een nieuwe laptop met W11 Home aangeschaft, zo'n 2 jaar terug. Heb bijna een hekel om dat ding te gebruiken. De hardware is goed en meer dan snel genoeg voor wat ik met een laptop wil doen. W11 bederft voor mij zo'n beetje alle plezier die ik normaal krijg met het gebruik van computers.

Ben mezelf al aan het losweken van het Windows eco-systeem, want de huidige arrogantie en onbekwaamheid die Microsoft hier weer eens ten toon stelt, dat staat voor mij gelijk aan gezeur aan mijn hoofd en daar heb ik steeds minder behoefte aan.
sus @latka2 april 2024 16:24
Kan nog makkelijker:

aanmelden met 'no@thankyou.com' en een willekeurig wachtwoord. Krijg je een fout en kan je daarna gewoon een lokaal account maken. Zowel Home als Pro.

Bron: dagelijks werk hier op onze TD :)
sus @sus24 april 2024 22:30
Kan nog makkelijker:

aanmelden met 'no@thankyou.com' en een willekeurig wachtwoord. Krijg je een fout en kan je daarna gewoon een lokaal account maken. Zowel Home als Pro.

Bron: dagelijks werk hier op onze TD :)
Even als aanvulling op mijn eigen bericht; sinds deze week werkt dat niet meer.
Umbrah @japie062 april 2024 09:33
Mijn primaire "onedrive" setup is idd een eigen NAS-setup waar met diverse tools (synology in mijn geval, maar webdav en andere API's zijn ondersteund, en ik gebruik een VPN voor lokale toegang én heb MFA ingesteld) op het 'samenwerken in officebestanden'-effect na in principe alles privé op doe.

Omdat het hele ding via VPN + open API's gekoppeld is, kan ik doen wat ik wil, en de software gebruiken die ik wil. Je kan een hoop software gebruiken: https://www.reddit.com/r/...droid_oneway_webdav_sync/

En daarmee dus "cloudvrij" leven op een desktop/mobiel hybride landschap.

Probleem is echter wel dat je dus een NAS hebt, en dan ook géén geldige 3-2-1 backup hebt:

3 kopieën
2 diverse media
1 extra locatie

Ik moet bekennen dat ik daar, om kosten te drukken, niet alles backup, of erg applicatie specifiek backup (savegames e.d. in een savegame cloud...), en daar dan juist weer wél een onedrive voor gebruik. Maar wederom: als backup. Tenzij ik moet samenwerken aan een file, dan is de backup juist de NAS.
Veelstekel @Umbrah2 april 2024 11:09
Mijn backup strategie begint op mijn Synology; hier wordt alle data verzameld:
- Synology heeft een gemirrorde drive
- Google Drive Cloud Sync; mijn vrouw werkt graag op Google Drive; deze wordt realtime gesynced met een Synology folder
- Onedrive Cloud Sync; mijn keepass file moet altijd bereikbaar zijn; en staan op onedrive realtime gesynced met Synology
- Google calendar wordt two way gesynced met Synology calendar (vdirsyncer)
- iedere nacht rsync van Oracle Cloud NFS shares; mijn Homeassistant / Document Management System / P1 monitor etc. Draait allemaal op OCI in Kubernetes met NFS Shares;
deze worden iedere nacht naar mijn Synology gesynced. (OCI heeft geen publieke IP nummers, maar wordt benaderd met Site 2 Site VPN)

- Nightly backup: iedere nacht:
--> Encrypted Hyperbackup wordt gemaakt naar een externe schijf aan de Synology
--> Encrypted backup wordt iedere nacht naar OneDrive gezet via rclone (Via werk korting op Office 365 familiy; met 6x1tb opslag)

- Iedere maand:
--> Encrypted backup wordt rcloned terug op een dedicated on premise file server
--> Encrypted backup wordt gerestored op Disaster Recovery omgeving, met een netwerk identiek aan productie omgeving; zelfde ip nummers etc. (VLAN)
--> DSM gaat naar: https://github.com/vdsm/virtual-dsm
--> Kubernetes NFS; gaat naar een microk8s instantie
--> Er wordt getest! (Veel automatisch met robot framework, maar ook handmatig)
-> Photos, Contacts, Calendar, DMS, Bestanden, Domain Contraller etc.
Dit is belangrijk! Je komt er achter bv dat een Hyperbackup van Synology lang niet alles meeneemt; denk aan Certificaten, bepaalde instellingen etc.
Belangrijke hardware hebben we een reserve exemplaar voor (Denk aan een EdgeOS router; met PPPoE voor KPN glas, DHCP leases, VLANS, Site2Site VPN); deze krijgt ook iedere maand de productie configuratie mee;
iedere maand worden deze exemplaren gewisseld zodat beide gegarandeerd werken.

Dan natuurlijk voor de volledigheid ook patch management:
- Iedere maand:
--> Upgrade packages Acceptatie (Linux, DSM, alles)
--> Volledige geautomatiseerde regressie test
--> Bij succes -> Zelfde op productie

En is de Core Infra dubbel uitgevoerd:
- Domain Controller (On premise) + backup domain controller (Cloud)
- Radius (on premise) + backup (cloud)
- DNS (On premise) + backup (cloud)
- PiHole (on premise) + backup (cloud)
--> Productie wordt aktief gemonitorred (healthchecks.io; glances; poort & service scans etc)
Alxndr @Veelstekel2 april 2024 11:58
LOL, als iemand die zich 1x per 5 jaar bedenkt dat backups misschien wel handig zijn (en het vervolgens toch weer niet doet) vraag ik me af: wat kost je dit nou, zowel qua tijd om het op te zetten, de hardware en qua energieverbruik?

En nog belangrijker: hoe vaak is het nuttig gebleken?

Ik bedoel, ik ben me bewust van de risico's (zeker als thuis online werkende ZZP-er), maar het is bij mij in 35 jaar nog nooit misgegaan. De enige bestanden die ik ooit ben kwijtgeraakt, zijn de bestanden op jaren oude schijven stonden die ik uiteindelijk weggegooid heb omdat het me de moeite niet waard was te kijken wat er nu precies ookalweer op stond.
CAPSLOCK2000
@Alxndr2 april 2024 14:41
En nog belangrijker: hoe vaak is het nuttig gebleken?

Ik bedoel, ik ben me bewust van de risico's (zeker als thuis online werkende ZZP-er), maar het is bij mij in 35 jaar nog nooit misgegaan.
Dat is het bekende valse gevoel van veiligheid.
Hoe vaak is je huis afgebrand? Is dat een reden om niet verzekerd te zijn tegen brand?

De setup van @Veelstekel is misschien overdreven maar op dit gebied kun je beter te veel dan te weinig doen. De betere vraag is dus eigenlijk, wat is het alternatief?
Alxndr @CAPSLOCK20002 april 2024 14:55
Ik heb geen brandverzekering, geen opstalverzekering, geen WA verzekering....

Als je uit Nederland vertrekt kom je er pas achter hoe Nederlanders wereldkampioen in verzekeren zijn (en hoe raar ze dat in andere landen vinden).

Het alternatief is dus duidelijk: de gok nemen en jezelf de tijd, moeite en kosten besparen.

Maargoed, laten we niet vergeten wat een risico is; kans x gevolg. Afgezien dat het jammer is dat ik foto's die ik nog nooit bekeken heb ook nooit meer zou kunnen bekijken, zijn de gevolgen verwaarloosbaar. Een paar uur ongemak om de administratie van de laatste maanden op orde te maken, maar that's it.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 16:37]

scsirob @Alxndr2 april 2024 16:26
Mijn stelregel is dat ik me verzeker tegen datgene wat ik zelf niet kan betalen.
Het verlies van mijn huis kan ik niet betalen. Een ingegooide ruit wel.
Het verlies van al mijn source code is onbetaalbaar. Een backup op een extra schijf en in de cloud is een goedkope verzekering.

Zoals anderen al aangaven, volg de 3-2-1 regel. En voor cloud backups gebruik ik Wasabi, omdat die niets anders dan opslag aanbiedt. Voordeel is dat je toegang tot je data houdt, ook als een organisatie als Microsoft je dan om wat voor reden ook blokkeert.
William_H @Alxndr2 april 2024 15:09
Je kunt je natuurlijk voor alles verzekeren.
In deze is de standaard regel, wat je niet zelf kan dragen, daar verzeker je je voor (meestal veel kleiner bedrag per jaar dan de mogelijke schadepost).
Alxndr @William_H2 april 2024 16:13
Dat zeg ik dus, in Nederland. De rest van de Europa kijkt daar heel anders tegenaan.

Bovendien, hoe kleiner het bedrag, hoe lager dus blijkbaar het risico. Aan het einde van de dag moeten alle premies niet alleen alle schade, maar ook nog de kosten + winst van de verzekeraar betalen.

En bovendien, lees de kleine lettertjes in de polis goed door, genoeg verzekeringen die maximaal minder uitkeren wat je aan premies betaalt (een aanvullende tandarts verzekering bijvoorbeeld).

Natuulijk kunnen verzekeringen nut hebben, maar dat is vooral gemoedsrust, iets wat NLers belangrijk vinden en mensen hier om me heen vooral heel erg raar.
William_H @Alxndr3 april 2024 17:28
Ik heb dan ook geen tandartsverzekering inderdaad, want de uitkeringsbedragen zijn dusdanig laag dat het niet normaal is om daar voor te betalen.
Maar een WA verzekering is toch best wel handig, en in sommige gevallen zelfs verplicht.
Alxndr @William_H3 april 2024 18:13
Welke gevallen dan? Ik dacht altijd dat het verplicht was in NL, maar een paar jaar geleden kwam ik er achter dat dat dus helemaal niet zo is.
William_H @Alxndr4 april 2024 15:15
Auto, daarvoor ben je verplicht om een WA verzekering voor te hebben.
Als je bijv. in een laboratorium werkt, moet je vaak verplicht een WA persoonsverzekering hebben.
En zo zijn er nog wel wat verschillende scenario's te bedenken.
PepijnK @William_H3 april 2024 00:34
Je kunt je natuurlijk voor alles verzekeren.
In deze is de standaard regel, wat je niet zelf kan dragen, daar verzeker je je voor (meestal veel kleiner bedrag per jaar dan de mogelijke schadepost).
In tegendeel, ik woon in een polder op -4,5m NAP en ik kan mijn huis niet verzekeren tegen schade door overstroming. Daar stond ik ook even raar van te kijken toen ik de opstalverzekering afsloot, bij navraag bleek dat de overheid dat risico dekt.
William_H @PepijnK3 april 2024 17:27
Ja, hetzelfde met een levensverzekering voor mensen die kanker hebben gehad. Iedereen kan het krijgen, maar dan ineens denkt men dat bliksem twee keer kan inslaan op dezelfde plek.
Gelukkig dekt de overheid dit inderdaad.
biggydeen2 @Alxndr2 april 2024 18:45
Dat is leuk maar in NL is dat gewoon wettelijk verplicht. Om de simpele reden indien het wel gebeurt je financieel niet geruïneerd bent. En die paar euro per maand gaan het verschil niet maken.
Sircuri @biggydeen22 april 2024 21:52
Een WA verzekering is wettelijk helemaal niet verplicht. Die verplichting is er alleen als je een auto, motor, scooter, brommer of snorfiets bezit. Oftewel, alles met een kenteken.

Dus @Alxndr heeft kennelijk geen auto of iets vergelijkbaars. En ook geen eigen huis, want dan is een opstalverzekering waarschijnlijk door zijn hypotheekverstrekker verplicht gesteld. Tenzij het huis uit eigen vermogen gekocht is.
Harrie_ @Alxndr2 april 2024 12:20
Ik denk dat de oplossing van @Veelstekel niet de meest gangbare is voor de doorsnee gebruiker, maar dat gezegd hebbende: We hebben hier op Tweakers al wel eens verhalen voorbij zien komen van mensen die - zonder opgaaf van reden - uit het complete Microsoft of Google ecosysteem werden geflikkerd en daarmee in feite al hun bestanden (OneDrive / Google Drive) kwijt waren. Ik raad eigenlijk standaard iedereen aan om een NAS in de meterkast te zetten met minimaal 2 schijven op RAID-1. Als je plotseling geen toegang meer hebt tot je (commerciele) cloud-oplossing of je externe HD geeft er de brui aan dan is het toch behoorlijk zuur wanneer je alle vakantiefoto's van de afgelopen 10 jaar kwijt bent.
Melones @Harrie_2 april 2024 16:49
een Raid-1 NAS gebruiken is not geen backup als de data niet ook ergens anders is! Kijk maar eens naar alle randsomware aanvallen overal. Of hoe maersk dat vooral overleefde omdat er een server stroomloos was. Het belangrijkste en meest haalbare voor particulieren blijf een periodieke backup naar een andere plek. Een NAS gebruiken beschermt wel effectief tegen het overlijden van een harddisk.

Dat kan gewoon een encrypted zip op een opslag bij een andere dienstverlener zijn, dat kan gewoon een externe gebitlockerde drive zijn (windows pro nodig helaas) (of veracrypt maar lastiger) en daar iedere 6 maanden al je nieuwe stuff aan toevoegen. Dan wel ergens anders neerleggen of iig stroomloos maken.

Ja het kost tijd, maar in 1 klap alle fotos van je opgroeiende kinderen weg is ook heel verdrietig...
Harrie_ @Melones2 april 2024 18:34
een Raid-1 NAS gebruiken is not geen backup als de data niet ook ergens anders is!
Daarom zeg ik ook
Als je plotseling geen toegang meer hebt tot je (commerciele) cloud-oplossing
Het idee is dan dat alle foto's die je schiet met je telefoon automatisch de cloud in gaan (Google Drive of iCloud) en dat je daarnaast lokaal je foto's ook nog een keer opslaat in RAID-1. Volgens mij heb je de meeste noodscenario's dan wel afgedekt...
Melones @Harrie_2 april 2024 22:56
Ah zo, ja ik blijf weg bij die diensten voor zo ver dat kan dus.... Mijn aanname!
effem @Alxndr2 april 2024 13:07
Tja, eens gaat het fout. Bij een kennis van mij gebeurde dat omdat een hacker toegang had gekregen tot zijn synoliogy, en de disk geransomed had. Alle data naar een ge-encrypte zip en daarna alles gewist.

En een backup naar een externe harddisk die altijd aangesloten is is dan vaak ook niet voldoende, want de hacker kan die disk ook wissen.

In het specifieke geval waar die kennis mee te maken kreeg kon ik nog wat data voor hem terughalen omdat de files alleen gewist waren en niet gescrubd of zo, dus via undelete softwware (UFS explorer) was er nog veel terug te halen.

(oh en die kennis had dus al zijn foto's erop staan).

Ik heb zelf mijn foto's en zo op twee verschillende externe harddisks staan die normaal niet aan de PC hangen. Daarnaast op de computer zelf, en voor een groot gedeelte ook in de cloud.
amigob2 @effem2 april 2024 13:35
Je NAS moet je ook niet direct open zetten naar het internet. J moet gewoon niks open zetten naar het internet. 1 punt van ingang is dan een VPN serven waar je op kan inloggen. En dan is het net of je thuis op het netwerk zit.

Zoals hier boven een voorbeeld je Key/password file op een externe cloud zetten is gewoon niet slim.
d3burt @amigob22 april 2024 15:59
Het maakt voor de boefjes niet heel veel uit of je je NAS direct aan het Internet hangt, of je backup op een externe schijf hebt staan. Een beetje ransomware installeert een drivertje die geduldig wacht tot een nieuwe schijf zichtbaar wordt zodat die ook kan worden meegenomen, terwijl reeds geëncrypte data door de driver wordt gedecrypt zodat je niets merkt tot de decryptie key wordt verwijderd.

In de moderne criminele economie is het hacken compleet gescheiden van de ransomware. In de keten zitten drie of vier criminelen (en/of criminele organisaties): De script kiddies die NAS'en bruteforcen of via spearphishing een RAT installeren; de Initial Acces Brokers die toegang tot de RAT of IP/username/password combinaties verhandelen, de ransomware operators, en in sommige gevallen de ransomware franchise. Met regelmaat komen details op straat te liggen en dat is meestal vermakelijke kost (behalve uiteraard voor de slachtoffers).

Uiteraard is het beter je NAS niet aan het Internet te hangen, maar als je de NAS achter een VPN hangt is het verstandig er ook nog een DMZ voor in te richten zodat je kunt voorkomen dat de smart TV of de tablet van de kids de zwakke schakel worden.
BobJung @d3burt2 april 2024 20:39
Dan zou ik die NAS in een Subnet zetten en de tv's en smart tv's aan je provider hangen.
Mijn WIFI router hangt ook in een eigen subnet. Op de WIFI router zet je een korte lease.
Doe ik hier al jaren en bevalt prima. Geen poorten open naar buiten behalve de VPN.
De VPN moet door twee poorten heen ivm subnet, geeft een extra beveiligings laag.
GeroldM @d3burt3 april 2024 08:32
DMZ - staat toch voor DeMilitarized Zone? En houdt dat niet op zijn beurt niet in dat alles wat in een DMZ is geplaatst direct aan het internet is gekoppeld, terwijl het overige deel van je netwerk after de firewall van de router zit?

Als het andersom net is, dan is de term DMZ erg ongelukkig gekozen, want wie dan ook verantwoordelijk was voor de naamgeving, deze persoon had dan klaarblijkelijk niet genoeg kennis van Engels. Of geen dienstplicht vervuld. Want dan had deze persoon wel geleerd wat de term DMZ werkelijk inhoudt.

VLANs bieden dan een betere bescherming. VLANs kan je namelijk helemaal van elkaar afschermen. Of alleen 1-richtingsverkeer tussen 2 of meer VLANs toelaten als dat nodig is.
d3burt @GeroldM4 april 2024 01:33
Een DMZ kan je tegenwoordig inrichten met VLAN's, vroeger deed je dat met gescheiden ethernets. Het kenmerk van een DMZ is dat je minimale trust hebt naar zowel het Internet als naar het eigen netwerk, met firewalling alle kanten op.

Heel veel security termen komen uit het leger overwaaien, daar kan ik ook niets aan doen.
William_H @amigob22 april 2024 15:07
Zoals hier boven een voorbeeld je Key/password file op een externe cloud zetten is gewoon niet slim.
Zolang je die ook offline hebt staan is er geen enkel probleem. Dus dat je verplicht om het bestand altijd Offline beschikbaar te hebben.
Kan je daarnaast best in de zoveel tijd een backup daarvan nog maken.
Veelstekel @Alxndr2 april 2024 13:44
Het kost _lang_ om dit op te zetten; als je het niet ziet als hobby moet je er ook niet aan beginnen ;-)
Alles wat je implementeerd komt weer met nieuwe sub-projecten; ik hou verschillende kanban boards (intern) om mijn eigen werk te structureren. (Verder de nodige tijd voor de Kubernetes certificaten etc.)

Duurzaamheid (energie verbruik) is voor mij erg belangrijk.
Let dus; dat er on premise helemaal niet veel aanstaat; een synology server (met Domain Controller, DNS, Surveillance Station, Transmission) en een raspberry pi (met PiHole) + nodige switches routers.
Mijn Sonos speakers e.d. switch ik allemaal slim met stekkers; auto laden; vaatwasser aanzetten probeer ik aan te sturen met home_assistant op basis van zo weinig mogelijk terugleveren zonne panelen.

Mijn ESX server staat dus meestal uit! Hier draait dan KPN (PPPoE) emulator, de Backup file server, Acceptatie DSM, Synology DSM op (en verschillende desktops). En dan een andere server voor Synology Disaster Recovery omgeving, die ook meestal uit staat.
Het is ook niet voor niets een offline backup ;-)

De rest draait allemaal op Kubernetes clusters in de cloud (OCI); kost niks ( 2 euro per maand oid aan NFS shares) en staan altijd aan (Productie EN Acceptatie). - Deze elektriciteitskosten tel ik niet mee.

Heb ik het nodig gehad; tjah... als je dit werkende hebt experimenteer je dus ook vaker.
Voorbeeld:
- Ik was bezig mijn hele google photos te migreren naar synology photos; ik had eerst een dubbele upload van mijn telefoon naar google en naar synology. Ik had de synology foto's weggegooid en een import van takeout gedaan. Toen kwam ik er achter dat synology de file data gebruikt (stond allemaal op vandaag). Dus backup terug zetten en helper script draaien en opnieuw importeren
Ander voorbeeld:
- Mijn Synology draaide eerst op DSM6; die bleek niet goed om te gaan met een backup domain controller op Samba waardoor mijn LDAP corrupt raakte; terugzetten van de Directory Service werkte direct.

Maar offline backups nog niet nodig gehad gelukkig; het is wel fijn om een reserve router aan het internet te kunnen hangen als je twijfelt of jij een probleem hebt of KPN, zonder die verscrhikkelijke experia box te hoeven aansluiten.
Raymond Deen @Alxndr2 april 2024 18:25
Tijdens mijn afstuderen ging het bij mij al een keertje mis... 6 weken werk aan m'n scriptie weg en dan deed ik nog wel een informatica opleiding :X
Toen had je nog geen onedrive of iets dergelijks, maar je kon wel je werk naar jezelf mailen bijvoorbeeld. Daar heb ik toen even goed over gevloekt...
indigo79 @Alxndr2 april 2024 20:31
De SSD van mijn desktop deed een paar jaar geleden op een ochtend helemaal niets meer. Dankzij mijn backups was ik twee uur later (ongeveer een uur om bij de lokale computerboer een nieuwe SSD te kopen en het andere uur om mijn backup terug te zetten) weer aan het werk. Ik zou er als zelfstandige niet aan moeten denken om dagen bezig te zijn om alles te herinstalleren en dan waarschijnlijk nog vanalles kwijt te zijn.
PepijnK @Alxndr3 april 2024 00:43
Ik heb het iets eenvoudiger geregeld. Bij mij staat een NAS, bij mijn ouders, broer en zus staan nog 3 NASen. We hebben onderling een R2R VPN die het vaste IP van de zakelijke lijn van mijn zus gebruikt om zich indien nodig weer op te takelen.

Bepaalde mappen zijn in Windows ingesteld om te mirroren naar de lokale NAS, die dan weer synchroniseren naar elkaar. En zelfs dat zijn vrij simpele robocopy achtige synchronisaties. Dus een bestand dat gesynchroniseerd is daar wordt de Archive attribute afgehaald om zo een beetje het dataverkeer te beperken.
De NAS houdt 3 versies van elk bestand aan, dus er zit enige marge in als je per ongeluk iets overschrijft en dat pas de volgende dag merkt.

De NAS doosjes zelf hebben 4 HDDs van 6TB elk, in RAID5 met een hot spare. Dus 12TB in totaal in onze micro-cloud.

Alle data staat op 4 verschillende locaties, en tot nu toe is het vooral handig gebleken als er bijvoorbeeld een schijf crashed of iemand iets doms doet.

Ik meen dat het zo'n 1200 euro was toen om alles te kopen, instellen was een paar uur en verder is het redelijk set and forget tenzij er een melding komt over een kapotte disk in een van de NASsen
Verwijderd @Veelstekel2 april 2024 11:35
Ziet er indrukwekkend uit. Ik neem aan dat je een eigen bedrijf hebt dat je data zo belangrijk is? Of gaat het hier enkel om de vakantiefoto's en wat documenten?

Ik heb een sync van mijn personal data op OneDrive en een copy op mijn Synology. Agenda en mail zit standaard in de cloud en risicoafweging gedaan van hoe belangrijk is het als het echt niet meer beschikbaar is en wat is de kans dat het niet meer aanwezig gaat zijn.
Veelstekel @Verwijderd2 april 2024 12:04
Het is een uit de hand gelopen hobby ;-)

- Het begint met een Synology waar je home assistant op draait;
- Vervolgens een motion sensor die niet goed aangesloten is waardoor de I/O op de mySQL server naar 100% ging.
- Daardoor de DNS server niet bereikbaar is
- Waardoor de vrouw geen TV meer kan kijken ;-)

Tjah,.. het resultaat is een erg overengineered oplossing ;-)
Compleet met netwerk diagrammen, principes ansible playbooks etc.

Maar geen mission critical data; ik heb wel van alle configuratie items gelogged hoe ze gebackupped moeten worden. Bv 4k films is dubbele opslag voldoende.
Maar Muziek, Documentaires, Documenten, Fotos, Contacts, P1Data, Configuratie etc; zit veel tijd in; die wil ik goed backuppen.
mgizmo @Veelstekel2 april 2024 12:44
Ik herken de ambitie (en ik ga er punten uit halen) om het goed te willen doen. Met de nodige stress periodes heb ik gemerkt dat een complexe inrichting een enorm probleem wordt, want niet alles staat meer goed in het geheugen. En tekeningen e.d. zijn veelal gebouwd met de nodige actuele kennis. Ik kom vaak tekeningen van mezelf tegen van bijv een jaar geleden dat ik denk "uhh... wat staat hier nu eigenlijk?".

Dus de kritische vraag; heb jij een menselijke back up van jezelf die kan helpen bij problemen als jij bijv geestelijk een probleem hebt of erger, omgevallen? Gaat je vrouw snappen hoe ze bij de belangrijke data kan komen of hulp kan inroepen? (denk bijv aan je keepass, office365)

[Reactie gewijzigd door mgizmo op 22 juli 2024 16:37]

Veelstekel @mgizmo2 april 2024 13:00
Mijn vrouw en ik hebben een gedeelde keepass (via onedrive); dat gaat dus wel goed komen.
Maar nee, ik denk niet dat iemand er uit gaat komen met alleen mijn documentatie en ansible playbooks uit mijn git repository. (En draw.io diagrammen); maar dat hoeft ook niet!

Als ik onder een bus zou komen hoeft mijn uitgebreide backup strategie niet zo te blijven, maar kan het 'normalere' vormen aannemen.

Nu ik er over nadenk: Grootste probleem zou dan mijn DMS worden (op basis van Paperless); je moet hier inderdaad er wel voor zorgen dat je een juiste container hebt om de DMS te lezen. Momenteel bewaar ik altijd een paperless container in mijn private registry, mocht deze ooit eens niet beschikbaar zijn.
Tr1pke @Umbrah2 april 2024 09:38
Je zou in dit geval een proxmox en truenas install kunnen zetten bij een vriend/ouders/familie
Nightscope @Tr1pke2 april 2024 10:29
Dit doe ik inderdaad met familie. Werkt prettig.
metalmania_666 @Umbrah2 april 2024 10:41
Ik maak gebruik van een 2TB Dropbox account én ik maak dagelijks een back-up naar mijn NAS.
Ook heb ik álles offline staan op mijn laptop en pc.

Volgens mij kan ik hiermee alle situaties wel aan
PhWolf @Umbrah2 april 2024 11:11
Ik heb zelf ook een tijdje een NAS op dezelfde manier gebruikt, maar dat werd mij te kostbaar (hardware en energiekosten). Ik gebruik nu NextCloud op een Raspberry Pi met een externe SSD voor de primaire database, een koppeling met Onedrive voor de cloud sync en een aparte netwerkschijf aan mijn router voor een wekelijkse backup. Het is even wennen want NextCloud(Pi) is niet zo gebruiksvriendelijk als Synology maar nu het eenmaal draait werkt het prima. De sync client voor Android/iOS vind ik eigenlijk juist fijner werken dan de alternatieven voor Synology (als je niet met WebDAV, VPN of apps van derden in de weer wilt).
slijkie @Umbrah2 april 2024 11:33
Hier een QNAP NAS met Nextcloud in een Docker. iCloud hebben we ernaast, want is handig, maar alles staat op Nextcloud.

Naast Nextcloud gaat het naar Backblaze B2 (EU), vanwege de veel lagere kosten dan andere cloud diensten, plus ik betaal per GB en niet voor veel ongebruikte opslag.

De NAS draait elke nacht om 03:00 een script en encrypt de data lokaal en upload het naar Backblaze (voegt toe als er iets nieuws is). Dit doe ik met Duplicati die in een Docker container draait op de NAS.

Dit gebeurd ook in losse 'buckets' bij Backblaze, in mijn geval 'Nextcloud-vrouwlief', 'Nextcloud-manlief', 'etc-etc'.

Bij backblaze staan er dan 1000+ files die er dan zo uit zien.

In geval van nood, zou het mij wat kosten om ze te downloaden (tenzij je het via CDN partners van Backblaze doet), maar dat maakt mij niet uit, heb wel de Mastersleutel om de bestanden te ontsleutelen fysiek hier in een kluis en bij ouders in een kluis, plus instructies bij ouders indien het nodig mocht zijn.

Afhankelijk zijn van de grote partijen met je extreem persoonlijke & waardevolle data is voor mij echt ondenkbaar.

Zelf zit ik eraan te denken om in de toekomst bij Ouders, Zus een NAS neer te zetten, allemaal een eigen deel op de NAS en een flink deel in RAID voor (de anderen) om zo op meerdere locaties de data te spiegelen in de nacht. Backblaze zou in dat geval overbodig zijn.

Edit: toevoegingen

[Reactie gewijzigd door slijkie op 22 juli 2024 16:37]

Yoshee @Umbrah2 april 2024 17:30
De 321 reservekopie is dan
1 op lokale externe schijf gekoppeld (een x per dag kopie)
1 op lokale externe schijf ontkoppeld (een x per week kopie)
1 cloud reserve kopie
Tenminste bij mij en de klanten
Tr1pke @japie062 april 2024 09:28
Idem hier hetzelfde, moet echt niet weten van de cloud. Altijd falen ze wel in iets
nils7 @Tr1pke2 april 2024 09:32
Heb met iCloud nog nergens iets last van gehad, waar moet ik aan denken in iets falen dan?
Behalve dan waar dit nieuwsbericht over gaat.
player-x @nils72 april 2024 10:32
Wat denk je er van als je kindje van 2, schattig naakt zit te spellen in bad, en je maakt er een foto van, die wordt opgeslagen in de cloud, boom, ban voor childporn.
Of je stuurt naakte foto's naar de dokter van uitslag dat je kind heeft, hoppa, je hebt een ban.

En dan gebruik je daarnaast je die geblokkeerde Android/iPhone ook nog eens voor main 2FA van verschillende andere accounts (bank/werk/FB/enzovoort), waar je dan ook meteen niet meer in kan.

En de kans dat je iemand kan spreken bij MS of Google voor uitleg of wederhoor om het probleem op te lossen, is net zo groot als wanneer je tegen een muur staat te schreeuwen om hem te breken.

Ze maken miljarden winst met je data, maar een call center is te duur voor ze, om dergelijke account problemen op te lossen, want een paar mensen gewoon maar onterecht blokkeren is veel goedkoper!

Ze zetten niet eens een manier dat je bv door €20 borg te betalen, wel een mens te spreken krijgt, om het probleem op te lossen, als het wel om een bv onschuldige foto of mail gaat.

Heb zelf ook OwnCloud en HomeAssistent, en zeker gemaakt dat ik nergens afhankelijk ben van derde, want bedrijven zijn niet te vertrouwen, en werken als een blackbox, waar je maar mee heel blij moet zijn, en waar zij je gewoon kunnen afsluiten voor wat voor een reden dan ook die hun uit komt! |:(
Dennism @player-x2 april 2024 10:58
Wat denk je er van als je kindje van 2, schattig naakt zit te spellen in bad, en je maakt er een foto van, die wordt opgeslagen in de cloud, boom, ban voor childporn.
Ik vraag me af of dat zo hard loopt, volgens mij gaat die detectie immers op basis van hashes, en zal een unieke foto dat normaliter niet triggeren. Daarnaast is ook niet iedere naakt foto van een kind, kinderporno, daar zitten wel bepaalde voorwaarden en definities aan, Richtlijn 2011/93/EU uit onderstaand vonnis voordat iets kinderporno is. Al is het natuurlijk ook voor jezelf gewoon een goede vraag of je dat soort foto's wel in een cloud moet willen zetten, en al helemaal automatisch. Immers verwacht ik dat een clouddienst die geen risico wil lopen, wel strengere voorwaarden mag stellen dat de wet, en bijvoorbeeld (kinder)naakt volledig kan verbieden in de voorwaarden of gedragsregels.


Kijk bijvoorbeeld ook eens naar het vonnis een paar jaar geleden van iemand die kinderporno kreeg toegestuurd in een 'vrienden van vroeger app', en waarbij de rechter ook oordeelde dat er vanuit gegaan mag worden dat hij deze ook deelde, ook naar de rechter stapte en daar nat ging omdat ook al was de foto grappig bedoeld, het nog altijd juridisch als kinder porno beschouwd moest worden. https://uitspraken.rechts...d=ECLI:NL:RBMNE:2020:4348

Al met al, gewoon zeer voorzichting zijn met dit soort zaken, vooral wanneer je automatisch syncen van de gallerij bijvoorbeeld aan hebt staan, zodat whatsapp inhoud e.d. ook mee gaat.
Of je stuurt naakte foto's naar de dokter van uitslag dat je kind heeft, hoppa, je hebt een ban.
Ik mag toch hopen dat dit niet via mail / onedrive links gaat, maar via daarvoor bedoelde systemen om medische informatie veilig en versleuteld te delen.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 16:37]

CAPSLOCK2000
@Dennism2 april 2024 14:35
Ik vraag me af of dat zo hard loopt, volgens mij gaat die detectie immers op basis van hashes, en zal een unieke foto dat normaliter niet triggeren. Daarnaast is ook niet iedere naakt foto van een kind, kinderporno, daar zitten wel bepaalde voorwaarden en definities aan, Richtlijn 2011/93/EU uit onderstaand vonnis voordat iets kinderporno is.
We hebben het hier alleen niet over wettelijke definities maar de interpretatie van een bedrijf. Bedrijven willen geen problemen en zullen de regels al snel extra streng interpreteren (zoals jij ook aangeeft). Zo was het een tijd verboden om youtube om kinderen de borst te geven want borsten waren volledig verboden.
Daar komt bij dat het oordeel in het geheim wordt geveld, je gaat direct van verdacht naar veroordeeld zonder een mogelijkheid of het recht om jezelf te verdedigen.
Al is het natuurlijk ook voor jezelf gewoon een goede vraag of je dat soort foto's wel in een cloud moet willen zetten, en al helemaal automatisch. Immers verwacht ik dat een clouddienst die geen risico wil lopen, wel strengere voorwaarden mag stellen dat de wet, en bijvoorbeeld (kinder)naakt volledig kan verbieden in de voorwaarden of gedragsregels.
Waar moet ik de babyfoto's dan bewaren? En de pikante kiekjes van de huwelijksreis?
Ze zullen ergens moeten staan. Als we geloven in "alles in de cloud" dan zal daar ook een oplossing voor moeten komen.

Het is heel normaal dat mensen de volledige inhoud van hun telefoon en computer naar de cloud doorsturen en vanuit gebruikersgemak snap ik dat helemaal. Ik maak zelf ook doorlopend backups van mijn telefoon. Met die wens is niks mis, het is zelfs een goed idee, maar in het huidige IT-landschap betekent het voor de meeste mensen dat ze alles delen met MS, Google en/of Apple.
Al met al, gewoon zeer voorzichting zijn met dit soort zaken, vooral wanneer je automatisch syncen van de gallerij bijvoorbeeld aan hebt staan, zodat whatsapp inhoud e.d. ook mee gaat.
Het is tegelijkertijd goed advies én haast niet uitvoerbaar. Selectief backupen werkt niet als strategie. Mensen vergeten altijd wat, er staat altijd wel wat data op een andere plek dan verwacht of afgesproken of er blijkt meer data te zijn dan ze denken. Mensen maken nu eenmaal fouten en daar zal je rekening mee moeten houden in je backupstrategie. De verstandige backupstrategie is daarom om breed te backuppen, liever te veel dan te weinig. Liever een paar gig aan OS-bestanden opslaan dan 1 byte aan userdata verliezen (in moderen backupsystemen is statische data toch al heel goedkoop).

Van consumenten kun je al helemaal geen doordachte backupstrategie verwachten die gedisciplineerd wordt uitgevoerd. Alles backuppen/syncen is de enige redeljke strategie.
Ik mag toch hopen dat dit niet via mail / onedrive links gaat, maar via daarvoor bedoelde systemen om medische informatie veilig en versleuteld te delen.
Hopen mag zeker... ;)
Voordat je foto in het speciale systeem van de arts komt zal die ook ergens moeten staan. In praktijk is dat op de interne storage van je telefoon en die wordt typisch automatisch doorgestuurd naar de cloud.

Dat artsen zo'n systeem hebben betekent overigens nog niet dat de patienten het ook gebruiken. Er zijn er vast een hoop die hun problemen via WhatsApp doorgeven, inclusief foto's. MIsschien geen goed idee maar je kan het niet tegenhouden.
Dennism @CAPSLOCK20002 april 2024 17:01
Waar moet ik de babyfoto's dan bewaren? En de pikante kiekjes van de huwelijksreis?
Ze zullen ergens moeten staan. Als we geloven in "alles in de cloud" dan zal daar ook een oplossing voor moeten komen.
De pikante kiekjes van de huwelijksreis zou ik zeker niet een public cloud bewaren, en andere (baby) foto's mogelijk ook niet zomaar. Een zorgvuldig samengestelde selectie misschien wel als backup. Misschien ook niet zo snel geloven in 'alles in de cloud', en dat zeg ik als engineer die heel de (werk)dag bezig is met cloud systemen. Ik zie daarvoor de cloud toch eigenlijk echt op zijn best als een secundaire opslag locatie, niet als mijn primaire backup.
Van consumenten kun je al helemaal geen doordachte backupstrategie verwachten die gedisciplineerd wordt uitgevoerd. Alles backuppen/syncen is de enige redeljke strategie.
Heel sec gezien misschien wel, maar zolang de rechter dan simpelweg kan oordelen dat je bijvoorbeeld kinderporno deelt omdat je via whatsapp een 'grappig' plaatje binnen krijgt en deze misschien ook wel even doorzet naar een andere app groep zou ik daar toch voorzichtig mee zijn, ook al is het niet 'handig'.

Ik gebruik primair mijn eigen opslag als backup, die dan ook nog eens backupt naar een andere unit op een andere locatie. En een aantal selectieve zaken laat ik daarna nog backuppen bij een of meerdere cloudproviders. Maar dan weer niet op een account dat ik ook op mijn 'daily' drivers gebruikt als Google of MS account.

Mijn telefoon vroeg bij initiële installatie bijvoorbeeld ook of ik mijn camera roll wilde synchroniseren naar One Drive of backups wilde maken in Google Drive van foto's en video's. Daar heb ik gewoon 'Nee' op gezegd, wat volgens mij ook nog altijd de standaard instelling is op Samung Apparaten (en misschien wel alle Andriod apparaten).

Ik ben het met je eens dat in een ideale situatie dit voor consumenten makkelijk kan, maar zolang consumenten ook nog altijd de raarste shit zomaar met elkaar delen weet ik niet of dit veel gaat veranderen. Want ook al moeten MS, Google en Apple duidelijker zijn, en moeten ze bijvoorbeeld gaan zeggen, onze detectie is getriggered op plaatje XXX.jpg in de gesynchroniseerde YYYY. Ga jij dan daar als consument wel ineens veel aan doen? Immers kan ook met een heldere uitleg het plaatje (of plaatjes) nog steeds niet voldoen aan de geldende voorwaarden.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 16:37]

CAPSLOCK2000
@Dennism2 april 2024 17:39
Cloud is eigenlijk niet eens relevant. Het gaat vooral om of het thuis op je eigen systeem staat of buiten de deur op het systeem van iemand anders. Bij backups wil je fundamenteel ook een kopie buitenshuis hebben. Wij tweakers kunnen zelf een server hosten, maar 99% procent van de mensheid is afhankelijk van commerciele diensten, ook voor backups van de foto's van de kinderen in bad.
Ik kan technische oplossingen bedenken voor mezelf, maar voor het grote publiek is dat te ingewikkeld, die hebben een bedrijf nodig dat ze helpt met het hosten van hun backups.
R4gnax
@Dennism2 april 2024 19:40
Mijn telefoon vroeg bij initiële installatie bijvoorbeeld ook of ik mijn camera roll wilde synchroniseren naar One Drive of backups wilde maken in Google Drive van foto's en video's. Daar heb ik gewoon 'Nee' op gezegd, wat volgens mij ook nog altijd de standaard instelling is op Samung Apparaten (en misschien wel alle Andriod apparaten).
Ik heb dat bij de 'foon voor m'n moeder ook op 'nee' gezet.
Resultaat?
Elke keer dat de Fotos app geopend wordt krijg je irritante nag-ware schermen om alsjeblieft backups aan te zetten richting de cloud, en/of je fotos de cloud in te sturen zodat Google er een algoritme op los kan laten om er met behulp van AI fotoboeken aan 'mooie herinneringen' van te prakken.
Dennism @R4gnax2 april 2024 19:52
Is dat ook een Samsung? Zo ja, dan weet ik niet wat ik anders doe, ik krijg simpelweg een scherm met een streepje door het 'cloud wolkje'. Zie ook: https://imgur.com/Cncj47i (onder vandaag beginnen dan de foto's / afbeeldingen, maar die heb ik logischerwijs weggelaten). Als je dat wolkje aantikt krijg kom je dan op het instelscherm voor one drive sync.
R4gnax
@Dennism2 april 2024 19:56
Nee. Dat is een Moto. En gewoon de standaard Google Photos app.
Tweakert2020 @Dennism2 april 2024 14:42
Ik mag toch hopen dat dit niet via mail / onedrive links gaat, maar via daarvoor bedoelde systemen om medische informatie veilig en versleuteld te delen.
De foto zul je toch moeten maken en 9 van de 10 keer in je fotorol staan, welke gesynced wordt met Google Drive, OneDrive, iCloud, whatever.
nils7 @player-x2 april 2024 10:58
er is al vaak gereageerd dat een foto van je kind niet zomaar je een ban oplevert.
de hash wordt vergeleken met andere foto's, die als het goed is, uniek zou moeten zijn.
Zolang dat zo is heb je niks te vrezen.
Stoney3K
@nils72 april 2024 13:51
Het gaat er om dat er nul bewijslast is en ze mensen gewoon bannen zonder wederhoor, want "het algoritme zegt dit en dat". En dat dat nu volgens de Europese richtlijnen niet meer mag.
downtime @Stoney3K2 april 2024 14:11
Ik durf daarom ook bijna niks op mijn OneDrive te zetten. Ik heb bijvoorbeeld een collectie ebooks. Dat is natuurlijk auteursrechtelijk beschermd materiaal maar ik heb er netjes voor betaald. Alleen dat kan Microsoft niet weten. Moet ik nu bang zijn dat Microsoft me op basis van een hash gaat bannen, want mogelijke copyrightschending, of ben ik veilig? Ik wil dat risico niet nemen.
player-x @nils72 april 2024 11:09
zou zeggen klik even door op de link die ik geef!
Yucon @nils72 april 2024 12:52
Voor zover ik weet wordt dat vermoed. Er is niemand dat die dat met zekerheid kan zeggen, en daarnaast kan MS ook gewoon besluiten per <insert datum> niet meer naar hashes maar naar AI interpretatie van het plaatje te kijken.
CAPSLOCK2000
@nils72 april 2024 14:11
er is al vaak gereageerd dat een foto van je kind niet zomaar je een ban oplevert.
de hash wordt vergeleken met andere foto's, die als het goed is, uniek zou moeten zijn.
Zolang dat zo is heb je niks te vrezen.
Precies, als het goed is en dat is het niet. Alle systemen maken fouten. Eenmaal geblokkeerd is het erg lastig om nog iets gedaan te krijgen. Op het forum komen voortdurend mensen langs die om onbekende reden zijn gebanned en geen kant op kunnen.

Zelfs als het wel klopt hoeft het nog niet terecht zijn. Ieders browsercache zit vol met plaatjes waar je niet op zat te wachten, daar heb je eigenlijk geen controle over.

Om talloze redenen kan je geblokkeerd worden maar je zal nooit weten waarom en er is eigenlijk geen hoger beroep mogelijk. Het is sowieso altijd jouw woord tegenover dat van MS en MS heeft er weinig belang bij om je goed te helpen. Consumenten leveren niet genoeg om veel support aan te geven.

Zorg er voor dat je data op meerdere plekken opgeslagen is en dat er geen onderlinge afhankelijkheden zijn. Dat is niet heel makkelijk in deze hyperverbonden wereld maar met wat doorzettingsvermogen zullen de meeste Tweakers er wel uit komen. Denk vooral ook aan een backup van de credentials die je nodig hebt om er bij te kunnen. En stem op politici die je beschermen tegen bedrijven want NL, op Europees niveau want NL alleen krijgt dat niet geregeld.

De rest? Jullie zullen het met stemmen moeten doen. Succes.
R4gnax
@nils72 april 2024 19:34
de hash wordt vergeleken met andere foto's, die als het goed is, uniek zou moeten zijn.
Een hash is per definitie niet uniek.
JWL92 @player-x2 april 2024 12:46
Maar, dan gaat t dus om n naakt foto, van een minder jarige, die gedeeld word...
Waarom niet een foto van je geklede kind als je m persee wilt uploaden/delen met een 3e partij?
Kan je beweren dat ze miinder tech savy zijn, maar juist in de aangehaalde voorbeelden staat r VEEL meer dan n enkele foto op...

en zakelijke en prive accounts hou je ook beter gescheiden...
player-x @JWL922 april 2024 13:19
Of je stuurt naakte foto's naar de dokter van uitslag dat je kind heeft, hoppa, je hebt een ban.
Probleem is:
  • Geen informatie.
  • Geen of iig moeilijk weerwoord geven.
  • Geen helpdesk.
  • Blakbox.
JWL92 @player-x2 april 2024 13:44
t uploaden van zon foto, lijkt me info genoeg...

probleem lijkt mij eerder bij de gebruiker te liggen
player-x @JWL922 april 2024 15:28
Ben natuurlijk geen voorstander van kindermisbruik, en dat mag best ook wel aan gepakt worden.

Maar zelfs als het ''user error'' is, en dat we zo preuts zijn geworden dat een fototje naar oma door sturen ''verboden'' is, is het nog steeds geen reden, om iemands zijn account geheel af te sluiten.
Zonder opgave waarom, en geen verweer!

En ze weten donders goed, dat die foto letterlijk voor oma bedoelt is, want ze hebben hele goede profielen van iedereen, tot en met leeftijd aan toe.
Caayn @JWL923 april 2024 08:06
Hoezo? Foto van de kleine in bad die met Opa&Oma/werkende partner/etc gedeeld wordt. Of een foto van uitslag op de billen/intieme zone voor de huisarts (die vragen tegenwoordig eerst om een foto voordat je langs mag komen).

En dan staan deze foto's ineens in, volledig automatisch, ook in jouw Onedrive/Google Drive/Dropbox/iCloud/etc. Omdat jouw telefoon ooit in het verleden gevraagd heeft om automatisch cloud back-ups te maken van nieuwe foto's. Of nog leuker jij krijgt zo'n foto via Whatsapp/Telegram/etc binnen en die wordt vervolgens ook meegenomen in de automatisch back-up nog voordat jij de foto hebt gezien.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 16:37]

JWL92 @Caayn3 april 2024 12:59
En dan ben je dus gewoon naakt beelden van (je eige) kinderen online aan t gooie...
T is toch echt de gebruiker die dan eerst JA moet zeggen tegen backuppen.


je kan beelden ook delen , door simpelweg te laten zien bij oma, terwijl je de foto offline houd ..
Tr1pke @nils72 april 2024 09:36
Is niet de eerste keer dat mensen geen toegang hebben of mensen kunnen ineens dingen zien van andere gebruikers. Je eigen data zelf beheren vindt ik nog altijd beter dan al je data aan iemand anders geven (cloud) en hun zeggen “doe maar wat je wilt met men data en privacy”
latka @nils72 april 2024 09:42
Je spullen liggen op straat bijvoorbeeld (was iets met celebrities en pikante fotos enkele jaren terug).
Kheos @latka2 april 2024 09:59
en dat ligt dan aan de cloud of aan het feite dat men altijd en overal hetzelfde paswoord gebruikt, namelijk Password123! ?
Rebert @latka2 april 2024 10:00
Dit was vooral doordat van celeberties hun hele prive leven geweten was en men gewoon via de recovery questions aan het account kon. Had niets te maken met Cloud op zichzelf.

[Reactie gewijzigd door Rebert op 22 juli 2024 16:37]

latka @Rebert2 april 2024 10:49
Dus de recovery procedure was brak. Nog steeds een apple probleem wat mij betreft.
Accretion @latka2 april 2024 11:01
In je recovery questions ook 32-karakter hashes inzetten?
Of niet informatie welke alsnog simpel te achterhalen is.
latka @Accretion2 april 2024 13:17
Dat laatste dus. Recovery questions zijn voornamelijk om het aantal helpdesk verzoeken te verlagen. Ze zijn verre van veilig.
downtime @Rebert2 april 2024 13:37
Recovery questions zijn waardeloos. Sommige grote bedrijven werken zelfs met een beperkt aantal verplichte vragen. Dus je kunt alleen maar kiezen uit basale dingen als "wie is je favoriete historische figuur", "waar hebben je ouders elkaar ontmoet", "naar welke school ben je geweest", "wat was je eerste auto". Vervelend als je favoriete historische figuur niet altijd dezelfde is, je niet weet waar je ouders elkaar ontmoet hebben, de naam van die school op meerdere manieren geschreven kan worden en je nooit een auto hebt gehad. Nog los van het probleem dat iemand die jou redelijk goed kent vaak ook simpel het antwoord op die vragen kan achterhalen.
OMEGA_ReD @japie062 april 2024 09:27
Welke software gebruik je hiervoor?
jctjepkema @OMEGA_ReD2 april 2024 09:31
nextcloud. Kan je thuis draaien op een Pi, docker container, LXC container etc. Werkt super.
xzaz @jctjepkema2 april 2024 09:38
Een half jaar nextcloud geprobeerd; wat een gedrocht is dat zeg. Ik ben nog geen goed alternatief tegengekomen.
jctjepkema @xzaz2 april 2024 09:41
Wat vind je er dan zo slecht aan? Ik vind het hartstikke prima draaien. Ik heb een nette webomgeving die via traefik ssl certificaten krijgt, en een app op mijn laptop die alles synced. Werkt super.

OwnCloud is ook nog een optie. Ziet er wat gelikter uit.

[Reactie gewijzigd door jctjepkema op 22 juli 2024 16:37]

Mavamaarten @jctjepkema2 april 2024 09:50
Bij mij weigert het altijd om de "homepagina" deftig te laden in Firefox. Moet het altijd 5x proberen of een exact pad in de URL meegeven, anders blijft hij laden. Geen probleem in Chrome, maar dat is nu eenmaal mijn standaardbrowser niet.

Daarnaast vind ik het een verschrikkelijk vervelend iets dat mijn explorer altijd moet herstarten bij elke client-update op Windows. Geen enkele andere cloud sync tool moet dat, maar NextCloud wil altijd een restart van explorer en daarna mijn computer. Voelt als 1990-tijden.

Verder wel een heerlijk product hoor. Alles in de NextCloud en netjes versioned backups naar allerlei locaties via duplicati.
jctjepkema @Mavamaarten2 april 2024 09:58
Ja dat zijn wel punten die opgelost mogen worden. Valt mij als mede Firefox gebruiker op dat er meer web applicaties zijn die niet altijd lekker werken.

Als je dat exacte pad in een bookmark zet kan je er dan niet omheen werken? Is natuurlijk minder gebruiksvriendelijk maar goed.
Yggdrasil @jctjepkema2 april 2024 11:38
Firefox heeft een optie "Niet werkende website melden" in het hamburger-menu. Lijkt me niet dat ze je afgeschermde pagina kunnen testen maar misschien kunnen ze toch iets met de melding.
Rebert @Mavamaarten2 april 2024 10:03
Het is een slecht excuus ik weet het, maar Firefox blijft onder de 5% van de internetgebruikers te bevatten dus is meestal minder getest. Ik merk dit bij Bootstrap bevoorbeeld al ook (het css framework).

[Reactie gewijzigd door Rebert op 22 juli 2024 16:37]

Username3457829 @Rebert2 april 2024 18:34
Hmmm toch heb ik zo'n stil vermoeden dat onder de meer geavanceerde computergebruikers Firefox wel een groter aandeel heeft. Mensen die dit soort programma's als Nextcloud of weetikveelwat gebruiken vallen niet onder de reguliere internet/computergebruikers.
borft @Mavamaarten2 april 2024 10:28
weet je zeker dat het niet een configuratiefout is? mogelijk een rewrite die niet helemaal lekker is? Hier werkt het prima in zowel firefox als chrome. Ik hoef ook nooit iets te herstarten bij updates (of nja, behalve bij updates van Nextcloud zelf), maar misschien dat dat de combinatie van Nextcloud-client en Windows is, want op Linux en op mac is dat zeker niet zo.
LOTG @jctjepkema2 april 2024 10:14
Sync met de telefoon werkt niet lekker, stopt gewoon halverwege als het veel foto's zijn.
Ik heb het uit gezet, want op een gegeven moment op vakantie begon hij van alles wat al gesynd was nog eens te syncen en werd alles dus als duplicate aangemerkt en was de enige optie voor elke foto aan te geven of hij de server of lokale versie moest behouden. En dat waren er nogal veel,

Achteraf vind je dan ook threads van meerdere jaren met die issues en lijken ze gewoon of niet opgelost te worden of steeds terug te komen.

Voor de rest best OK.

[Reactie gewijzigd door LOTG op 22 juli 2024 16:37]

Insomnia1988 @jctjepkema2 april 2024 11:15
Ik gebruik juist Owncloud omdat ik vind dat deze beter synchroniseert, met Nextcloud blijf ik problemen houden dat het syncen gewoon in de soep loopt, en dan moet ik weer de hele APP opnieuw installeren voor hij verder gaat en kun je weer alles opnieuw offline laten synchroniseren.
Ook jammer dat je in mijn situatie op Ios niet mijn MP3 lijst kan openen via VLC, gelukkig kan de Owncloud app dit wel afspelen. Wat ook weer resulteert in een bug dat je op een gegeven moment 3 liedjes tegelijk afspelen. Ondanks deze 'bugs' vind ik het prettig dat ik gewoon via mijn windows verkenner een bestand op mijn iphone kan zetten.
Bose321 @xzaz2 april 2024 11:50
Ik vond het ook een waardeloos, langzaam en omslachtig systeem. Komt ook deels denk ik doordat PHP gewoon niet de taal hiervoor is. Ik draai zelf al jaren Xpenology/Synology en vind dat wel echt een hele fijne oplossing.

[Reactie gewijzigd door Bose321 op 22 juli 2024 16:37]

Von Henkel @xzaz2 april 2024 09:49
Zelf gebruik ik Shadow Drive wat in feite Nextcloud is maar aan deze zijde werkt alles perfect tussen Android tablet/telefoon en mijn Windows pc.
Kan niet beter wensen.
digibaro @xzaz2 april 2024 10:08
Ik gebruik Nextcloud All in One (containers) in docker. Upgrades via een Nextcloud upgrade portal waardoor er tot nu toe geen issues zijn opgetreden. Draait prima.
SherlockHolmes @OMEGA_ReD2 april 2024 09:46
Ik wacht zijn antwoord af, maar bij mij is het gewoon allemaal handmatig. Ben dus benieuwd!
RefriedNoodle @OMEGA_ReD2 april 2024 09:54
Ik weet niet wat @japie06 gebruikt, maar ik gebruik Synology Cloud Sync om alles wat mijn gezin op OneDrive heeft staan, naar mijn nas te kopieren. Gewoon voor het geval dat Microsoft besluit om ons af te sluiten voor whatever reason.

Cloud Sync ondersteunt volgens mij de meeste clouddiensten zonder problemen, uitgezonderd Apple iCloud, daar zoek ik nog een oplossing voor. Met name de foto's.
GuntherS @RefriedNoodle2 april 2024 10:23
Daar kan je Synology Photos voor gebruiken. Als je de iOS app gebruikt, kan je deze toegang geven tot de Photo-library en dan zal hij deze synchroniseren naar de NAS. Dan heb je daar ook steeds een backup van ;-)
RefriedNoodle @GuntherS2 april 2024 10:42
Dank je, daar heb ik meer mensen over gehoord, maar een paar jaar geleden hoorde ik ook dat het nog niet 100% stabiel was en dat er soms wat foto's onbraken in de sync... Ik weet niet hoe dat nu is?

Maar kan het in ieder geval eens aansteken, bedankt voor de tip.
Mr-D. @OMEGA_ReD2 april 2024 09:57
Je kan ook je Synology Nas gebruiken met de App drive.
die doet hetzelfde als onedrive.

en ik gebruik ook Onedrive die word ook gebackuped door mijn Synology.

maar ga binnenkort wel over op Synology only.
RRRobert @japie062 april 2024 09:37
Daarom heb ik alles wat ik de cloud heb, ook nog offline gebackupt. Je weet niet wat de cloud provider voor fratsen gaat uithalen.
Je kunt ook van méér dan één clouddiensten gebruik maken, bijvoorbeeld twee opties gekozen uit OneDrive én Google Drive én iCloud.

Uit berichtgeving op andere media begreep ik dat soms ogenschijnlijk onschuldige kinderfoto's (bijv. kinderen in zwembroek, tijdens de vakantie aan zee) soms al worden aangezien als 'ernstige schending van gebruiksvoorwaarden'. Je kunt dan zelf wel invullen waarom.
87Dave @RRRobert2 april 2024 11:21
OneDrive én Google Drive én iCloud
Risico is dan weer dat die allemaal dezelfde scanningssystemen kunnen gebruiken. Ze gaan allemaal het in samenwerking met FBI doen.

Dat kan dan dezelfde false positives geven waardoor je in één keer op meerdere geblokkeerd bent. En alle regels van transparantie ten spijt, weten we nu dus dat ze die toch niet naleven.

Om echt veilig te zijn, zou je een goeie cloud provider moeten hebben die je data niet doorsnuffelt (Alle grote zijn daarmee meteen gediskwalificeerd.)
Of zelf alles encrypteren voor het naar de cloud gaat.

Privacy guides heeft wat aanbevelingen. Vooral Tresorit lijkt me interessanter omdat ze in de ruime EU regelgeving (Zwitserland) zitten, eigendom van Zwitserse post zijn en hun end to end encryptie claims geaudit zijn.
Vinnie.1234 @japie062 april 2024 09:39
Hier precies hetzelfde hoor! Heb mijn foto's op mijn nas staan en mijn nas backuped dan weer naar de cloud toe. Mocht mijn huis afbranden staat alleen in de cloud, maar mocht de cloud er mee op houden dan heb ik alles nog lokaal staan.

Mocht dit tegelijk gebeuren ben ik natuurlijk de lul, maar dat risico wil ik nog wel nemen :)
RobWu @Vinnie.12342 april 2024 11:59
1 extra backup toevoegen, op externe lokale HD.
Die kun je dan meenemen als je het brandende huis uitrent...
Het is net als gokken, spreid je kansen. ;)
Vinnie.1234 @RobWu2 april 2024 12:26
Haha, ja die optie is aanwezig, maar wat nou als die HDD op de plek ligt van de brand? En ik denk toch dat ik eerder mijn kat mee neem dan een HDD ;)

De beste optie zou nog zijn een NAS bij mijn ouders te zetten en die te syncen met mijn NAS die hier staat. Dan zouden er al 2 huizen tegelijk moeten afbranden in 2 verschillende plaatsen. Al denk ik dat ik de gok wel neem dat Microsoft niet op hetzelfde moment OneDrive stopt als dat mijn huis in de brand staat. Of een iets voor de hand liggende voorbeeld, dat OneDrive stopt op de dag dat mijn HDD kapot gaat in mijn NAS.
effem @Vinnie.12342 april 2024 13:11
Mijjn schoondochter maakt backups naar een externe disk die bij haar ouders ligt, en naar een externe disk die bij haar thuis ligt.
Als ze daar op bezoek gaat update ze even die externe disk met de nieuwe fotos.
RobWu @Vinnie.12342 april 2024 13:54
idd prioriteiten stellen.

Kat eerst, dan wellicht de HD. Altijd de kat eerst ;)
loki504 @japie062 april 2024 09:58
En daarom moet je cloud en gekochte games en mail apart houden van elkaar.
Zodat als je cloud geblokkeerd wordt je xbox game catalogus in takt blijft.
87Dave @loki5042 april 2024 11:24
In begin een goed idee, maar Microsoft kan echt wel erdoorheen kijken en zien dat die game account en cloud account van dezelfde persoon zijn en ze alle twee blokkeren.
Daarom best cloud en mail ergens bij een compleet andere aanbieder steken.
Llopigat
@japie062 april 2024 10:05
Ja ik ook. Ik sync alles van OneDrive terug naar huis (HDD's aan raspberries op verschillende locaties)

Sowieso gebruik ik ook nog Cryptomator er bovenop om te zorgen dat mijn spullen ook echt de mijne blijft. En ik gebruik het eigenlijk alleen omdat het toch al bij M365 zit, op zich geef ik weinig om cloudopslag maar het is af en toe wel handig om iets van de ene naar de andere computer over te zetten.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:37]

lenwar
@Llopigat2 april 2024 11:19
Ik heb in het verleden wel is naar Cryptomator gekeken. Kun je tegenwoordig met Cryptomator ook je foto's van je telefoon automatisch backup-en op iOS?
Ik zie in de beschrijving alleen staan dat ze integreren in de 'Bestanden-app'.

Ik had in het verleden iets geprobeerd met de 'Opdrachten-app', maar dat was het op alle vlakken 'net niet'.
Llopigat
@lenwar2 april 2024 13:28
Op Android kan dat, op iOS weet ik niet want dat gebruik ik niet, sorry.
lenwar
@Llopigat2 april 2024 13:33
Daar was ik al bang voor... Erg jammer :(
In elk geval bedankt! :)
Llopigat
@lenwar2 april 2024 13:46
Nou het kan best zijn dat het nu wel werkt hoor! Ik zou het eens proberen. Want op Android zat het er eerst ook niet in. Maar sinds een jaar of twee wel.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:37]

SunnieNL @japie062 april 2024 10:10
Dat gaat alleen wat lastiger met online aankopen zoals je office subscriptie of games op de xbox en de gamepass..

Daarom hoop ik dat de splitsing van Onedrive opslag (op MS Account A) en de rest (op MS account B) voldoende is om mijn hoofdaccount niet te laten sluiten.
i-chat @japie062 april 2024 10:18
Tja voor bestanden is dat natuurlijk leuk maar om in te loggen bij tal van bedrijven, communities, diensten etc heb óf toegang tot een mailbox nodig of tot een id-dienst zoals Google of Microsoft of appleID

het blokkeren van toegang totveen mailadres zou eigenlijk strikt verboden moeten zijn en zelfs als je de tos schendt zou men je nog steeds toegang moeten bieden tot tenminste de inhoud van je mailbox en de nog te ontvangen email. bijvoorbeeld in een leesmodus die tenminste genoeg tijd biedt om over te stappen
Oon @japie062 april 2024 10:54
Precies om deze reden vind ik het ook helemaal niks dat al deze opslagdiensten een optie hebben ingebouwd om bestanden alleen aan de andere kant te hebben staan met een tijdelijke lokale vesie voor dingen die je opent, want het betekent dus dat je niet meer een volledige kopie op ieder apparaat hebt staan.
De impact van een opslagdienst die failliet gaat of je toegang blokkeert is tien keer minder als je daarmee geen inhoud kwijtraakt.
pe0mot @japie062 april 2024 11:23
Klopt,
files elke 30 dagen klonen naar b.v. pcloud, en email account op gmail aanhouden.
Martinspire
@pe0mot2 april 2024 20:30
Mja groot nadeel wat ik met pcloud en andere diensten heb, is dat als je foto's opschoond op je device, dat ze dan ook echt niet meer bij photo's te zien zijn en eigenlijk werkt die pcloud app (of van welke provider) niet echt zo lekker om die ook als photo's app te gaan gebruiken. Ze zijn vaak traag, zoekopties zijn niet top, het geeft maar weinig opties om je foto's in te delen en je hebt gewoon minder features. Ook mis ik bij pcloud nog een manier om al mijn bestanden in pcloud altijd offline te hebben in de pcloud folder (ipv een duplicaat elders op je PC). Onedrive doet dat bv beter, dat is gewoon dezelfde folder.

En recent zijn volgens mij alle emailadressen van pcloud gelekt, want ik krijg de afgelopen maand veel spam die zich voordoet als echte pcloud email (en vreemd genoeg wordt die niet meteen geblokkeerd door outlook, ook al is het vrij duidelijk te zien aan de mailadressen)
pe0mot @Martinspire3 april 2024 12:36
Inderdaad is pcloud geen management tool maar prima als backup in CH.
De app is niet best vergeleken met de Apple cloud.
E-Mail phishing is niet aan een lek te herleiden, er zijn veel meer bronnen waar onze adressen staan. Office zou dit moeten filteren.
MornixRS @japie062 april 2024 11:33
Daarom heb ik de cloud nu gewoon op een eigen servertje draaien.
TomONeill @japie062 april 2024 15:48
Vergeet je e-mailtjes zelf niet. Ik bedacht me vorige week dat ik mijn e-mail account uit 2004 nog nooit gebackupped heb. Dat terwijl ik altijd mezelf mail met allerlei belangrijke informatie die ik nergens anders heb. Gebruikersnaam van een bank, imei/puk van m'n telefoon, foto's van vaccinatiegegevens/codes van m'n kat, alles.

Ik moet het nog steeds doen. Vanavond maar eens kijken of er een export mogelijkheid in Outlook zit.
GeroldM @TomONeill3 april 2024 08:54
MailStore Home.

Prachtig stuk freeware, wat ook werkt met Outlook. Je maakt een koppeling in Mailstore naar je account (of accounts, ook dat is geen probleem). Je kiest wat je wi; doen, mail archiveren of mail doorzoeken. Kies je voor archiveren dan kun je de koppelingen gebruiken, waarna all mail die nog niet in MailStore is opgeslagen word gearchiveerd.

Kies je voor de optie om mail te doorzoeken, dan is het archief wat je hebt aangemaakt beschikbaar voor zoeken. Heb er zelf bijna 40 GByte aan mail-berichten in zitten, door het archied zoeken is nog steeds rap, je hebt ook meer criteria om je zoekopdracht mee te definieren dan in zo'n beetje elke andere mail-client.

Oh, MailStore Home kan dat archied ook weer exporteren naar verschillende types van mailboxen, waaronder Exchange/PST. Het is een gratis stuk software, genaakt door een bedrijf bij de oosterburen.

Naar mijn onbescheiden mening zou iedereen die met mail werkt, of daarvan afhankelijk is, absoluut met MailStore Home dagelijks hun mail archief aan te vullen met nieuwe berichten. De software en database met de gearchiveerde berichten zijn gemakkelijk te backuppen. Ook makkelijk te automatizeren.

** edit: tiepvaud in het eerste woord opgelost

[Reactie gewijzigd door GeroldM op 22 juli 2024 16:37]

TomONeill @GeroldM3 april 2024 12:45
Dat klinkt zeker interessant. Thanks voor de tip!
thijsvt 2 april 2024 09:31
Mocht je een synology nas hebben. Hier kan je cloud back-up op configureren zodat je altijd al je data nog lokaal hebt mocht er wat gebeuren.
Probook8979 @thijsvt2 april 2024 09:37
Hoe kun je dat configureren in combinatie met Onedrive of Google Photos, kan het beide?
Kun je dat toelichten?

[Reactie gewijzigd door Probook8979 op 22 juli 2024 16:37]

SunnieNL @Probook89792 april 2024 10:13
Google Photo's kan niet meer omdat Google deze heeft losgekoppeld van Google Drive.
Maar ik sync bv mijn Onedrive met Google Drive via de Synology.
bvdbos @SunnieNL2 april 2024 10:56
https://gilesknap.github.io/gphotos-sync/main/index.html in een docker op mijn synology werkt goed om die gebackupped te houden...
Probook8979 @bvdbos14 april 2024 08:45
İs er ook een ander manier om Google photos te backupen?
latka @Probook89792 april 2024 09:47
Staat gewoon in de synology documentatie.
Admiral Freebee @thijsvt2 april 2024 10:10
Dat is fijn voor de bestanden in Onedrive maar daar heb ik sowieso al een lokale backup van. Het is echter een groter probleem voor zaken zoals bitlocker keys, je e-mail account waar je bij allerlei diensten mee geregistreerd bent en 2fa keys.
Tr1pke @thijsvt2 april 2024 09:39
Waarom zou je je data en privacy wegschenken aan iemand dat je niet kent?
Kevinns @Tr1pke2 april 2024 09:54
Een cloud backup kan gewoon versleuteld worden weggezet.

[Reactie gewijzigd door Kevinns op 22 juli 2024 16:37]

lenwar
@Kevinns2 april 2024 10:37
Klopt. Maar dat is wel gedoe.
Ken jij een app/systeem waarmee ik al mijn foto's/bestanden/enz als versleultelde blob in een cloud-oplossing kan zetten en tegelijkertijd wel op all m'n apparaten er bij kan? Ofwel dat ik geen gebruiksgemak verlies?

Dit artikel gaat over OneDrive. Dus laten we die als voorbeeld pakken. (Sommige andere cloud-diensten bieden exact hetzelfde aan, maar daar gaat het nu even niet om).

Versimpeld gezegd: Een OneDrive-opslag kun je als een soort 'thin provisioned' netwerkapparaat op je Windowssysteem zetten. Je ziet al je bestanden in een normale mappenstructuur en hij downloadt ze pas wanneer je het bestand nodig hebt. Ook kun je bepaalde mappen altijd gesynchroniseerd houden, of juist weer alleen 'op afstand' houden.
Je kunt met één druk op de knop een automatische back-up maken van je foto's e.d. vanaf je Android/iOS-telefoon. Ook kun je via eenzelfde soort mechanisme 'bladeren' door je bestanden.

Dit is functioneel bijzonder handig. Wanneer je alles gaat versleutelen is het nog maar de vraag of je dezelfde mate van gemak behoudt. Als je een app/systeem kent die dit kan, houd ik me heel erg aanbevolen in elk geval.
Dus:
- Alles versleuteld opgeslagen op de cloud-opslag
- Automatische back-ups van m'n foto's (ook weer versleuteld)
- Bladerbaar op zowel m'n telefoon/tablet als m'n desktop

Nice to have:
- Een mechanisme dat alles automatisch kan omzetten van 'huidige situatie' naar 'versleuteld'.

N.B. Het hoeft echt geen gratis app/systeem te zijn.
Kevinns @lenwar2 april 2024 11:22
Ah nee ik bedoel inderdaad puur backup. Als je nog bij je cloudbestanden wil kunnen dan gaat deze vlieger inderdaad niet op.
snah001 @lenwar2 april 2024 14:38
Kijk eens naar Pcloud.
Die gebruik ik al sinds 2 jaar en je kunt alles syncen van je lokale pc naar de versleutelde backup.
Enige is dat (bij alle aanbieders van versleutelde opslag) je niet direct automatisch je foto's van bijvoorbeeld je telefoon naar de versleutelde map kunt uploaden. Die zul je eerst naar het niet versleutelde deel moeten (automatisch) uploaden en later met de hand naar het versleutelde deel overzetten.
Ik gebruik lokaal Goodsync om alles lokaal naar de cloud te syncen.
Pcloud maakt een virtuele schijf aan op je pc/laptop waar je alles op kunt zetten.
Ik hou er wel een totale lokale backup op een separate externe disk naast voor alle gevallen.
Op pc en alle mobiele apparaten is deze encrypted cloud backup benaderbaar en kun je bladeren door de bestanden, foto's etc..
lenwar
@snah0012 april 2024 17:44
Pcloud maakt toch gebruik van een eigen opslag en niet van (bijvoorbeeld) OneDrive?
Want dan heb ik ‘weer’ een ander ergens. Ik heb al opslag, ik wil het alleen (lokaal) versleuteld hebben voordat het de opslag op gaat. En dus niet naar een andere partij.
Dan is dat dus niet waar ik naar op zoek ben. :)
snah001 @lenwar2 april 2024 21:03
Pcloud zit in Zwitserland (ook de servers staan daar) en voldoet aan de strengste eisen van de EU en zijn zelf nog wel strenger.
Vesleuteling vindt bij de gebruiker plaats met een client-side encryption waarbij de gebruiker alleen de encryptie/decryptie sleutel bezit.
Dus als het hun cloud ingaat dan is het al versleuteld.
Ander methode is om bijvoorbeeld een aparte encryptie dienst te gebruiken maar dat alles helpt niks als MS je account ineens dicht gooit.
Daarom altijd lokaal bijvoorbeeld op een externe disk backuppen.
lenwar
@snah0012 april 2024 21:15
Ik bedoelde meer van. Ik heb al opslag waar ik voor betaal. Ik zoek dus niet een andere cloudopslagdienst, maar versleutelingssoftware voor m’n bestaande opslag.

Ik bedoelde geen negatieve uiting richting pcloud voor het geval 😊
Het is alleen niet waar ik naar op zoek ben😊
snah001 @lenwar3 april 2024 11:31
Duidelijk.
Betwijfel of je dat op genoemde platformen kunt gebruiken zoals jij wenst.
lenwar
@snah0013 april 2024 11:42
Cryptomator doet eigenlijk precies wat ik wil, behalve, dat de iOS-app van hen, niet zelf m'n foto's kan uploaden. De Android app doet dat wel al jaren. Voor iOS verwijzen ze naar een halfbakken 'oplossing/workaround' via de 'Opdrachten' app.
Dat werkt technisch gezien wel enigsinds (als in dat het foto's versleuteld opslaat), maar het is niet betrouwbaar. Het hangt regelmatig en zo.

Ik hoopte eigenlijk dat iemand een andere applicatie kent die dat kan.
batumulia @Tr1pke2 april 2024 09:54
Synology is gewoon eigen beheer, dus snap je comment niet zo goed? Je geeft het juist weg door het bij MS of Google op te slaan
Yggdrasil @Tr1pke2 april 2024 11:39
Het is een backup van je Google Drive of OneDrive naar je eigen Synology toe. Niet naar de Synology van iemand anders.
Tr1pke @Yggdrasil2 april 2024 11:41
Dus 1 deel staat nog altijd op een server van iemand anders …
Yggdrasil @Tr1pke2 april 2024 12:10
Ja, maar daar gaat deze thread niet over dus snap ik niet waarop je je opmerking plaatste. Je reageerde op een opmerking over het maken van een lokale kopie van je data.
Tr1pke @Yggdrasil2 april 2024 22:25
Klopt, ik wou reageren op iets anders, blijkbaar op de verkeerde “reageer” geklikt
morphje 2 april 2024 09:29
Nou dit is precies DE casus voor de EU om hun waarde te bewijzen. EU brede wetgeving om de belangen van de burger te behartigen tegenover big bad corperate.

Kom EU luitjes, doe eens waarvoor je betaald wordt.
Kevinns @morphje2 april 2024 09:52
De ‘EU luitjes’ hebben hun werk al gedaan, de wetgeving is er. Nu moet er gehandhaafd worden door de nationale toezichthouders.
morphje @Kevinns2 april 2024 10:00
Ja en daar zit nou net het probleem. Hier is de wetgeving, schutting, gooi en klaar.

De EU zou er moeten zijn voor EU brede zaken. Microsoft is EU breed en zou daarom door een EU brede toezichthouder aangesproken moeten worden. Bij voorkeur waarin meerdere lidstaten zetel hebben, zodat de nationale belangen behartigd worden. Nee, wij hebben het bedacht, jullie moeten het maar uitvoeren.

In dit geval een combinatie van Frankrijk, Duitsland en misschien een oostblokland (die weten nog wat onderdrukking door grote machten inhoudt) zou een goed begin zijn. Maar zeker niet Ierland, het land dat per definitie altijd meegaat in de beredenatie van de grote techbedrijven. (waarom denk je anders dat de techbedrijven daar graag zitten).
kiang @morphje2 april 2024 13:18
De EU zou er moeten zijn voor EU brede zaken.
Vind ik ook. alleen vinden bijna alle politieke partijen van niet, iets over "soevereiniteit".

Op Volt na doen bijna alle partijen lekker populistisch als het op de EU aankomt, en durven ze niets voor te stellen dat verantwoordelijkheden naar Europees niveau tilt. En dus blijft het liggen bij onze eigen overheid... die er nul aandacht aan besteed. We willen het zelf doen, om het vervolgens gewoon niet te doen :+

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 16:37]

morphje @kiang2 april 2024 20:52
Ik ben zelf ook een enorm voorstander van soevereiniteit. Maar dan wel in context. De context in deze is een globale speler in de EU markt en dient derhalve onder EU wetgeving te vallen.

Een broodbakker dient onder de gemeente te vallen en een AH onder de landelijke wetgeving. Hoe groter de partij hoe groter de overheid, maar ook precies omgekeerd evenredig. Een ZZP'er in nederland zou in die context in principe nooit onder invloed van de EU mogen vallen, simpelweg vanwege het verschil in machtpotentie. (tenzij de ondernemer in kwestie juist op EU niveau opereert, het bijbehorende risico heeft en daar ook de vruchten van plukt).

Maar dat is juist ook van de grootste ontwerpfouten van de EU. Er is nooit een scheiding afsproken over de rechten, plichten en vooral grenzen van de statelijke instituten. De huidige EU bemoeit zich behoorlijk veel met lokale politiek, terwijl er op EU niveau veel meer problemen om op te lossen zijn. Dat gedeelte van soevereiniteit ben ik juist voorstander van.

(om mijn standpunt eventjes toe te lichten :) )
Martinspire
@morphje2 april 2024 20:33
Dat hangt van de wet af, sommige zaken kun je wel op internationaal niveau doen, andere niet. Dat is nou eenmaal zo afgesproken. Al gaat zoiets na een nationale rechtszaak volgens mij altijd nog wel naar een Europees niveau (maar zo ver komt het lang niet altijd).

Bij dit soort zaken gaat een Microsoft gewoon net zo lang door totdat het teveel geld gaat kosten. Momenteel is deze oplossing gewoon goedkoper dan dat ze alles handmatig doen en nog mogelijkheid geven tot herstel. Krijgen ze een boete die per dag oploopt, dan gaan ze pas actie ondernemen. Sterker, de oplossing zal vast al klaar zijn, maar ze willen hem gewoon niet implementeren want dat kost geld
loki504 @Kevinns2 april 2024 10:02
De Europese Commissie zal voornamelijk toezicht houden op de DSA. Tuurlijk nationale toezichthouders ook. Maar een Europees dossier opbouwen tegen tech reuzen werkt veel beter.
Ludewig @Kevinns2 april 2024 10:29
De ‘EU luitjes’ hebben hun werk al gedaan, de wetgeving is er. Nu moet er gehandhaafd worden door de nationale toezichthouders.
Zoals bij de cookiemuren al jaren niet gebeurd? We zitten hier nota bene op een website die samen met alle andere websites van DPG de wet overtreedt en waarbij een forumlid al 4 jaar zonder succes bezig is om de AP zover te krijgen dat ze gaan handhaven, wat zelfs bij dit miljardenbedrijf niet gebeurd.

Dus waarom zou dit opeens wel gehandhaafd gaan worden?
R4gnax
@Ludewig2 april 2024 19:49
Dus waarom zou dit opeens wel gehandhaafd gaan worden?
De relevante nationale toezichthouder is al in gesprek met Microsoft over de gang van zaken in deze.
Staat notabene in het artikel vermeld...

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 16:37]

graceful 2 april 2024 09:31
Het zal weer eens niet, de vorige keer bij Google was dat omdat deze mensen afbeeldingen op de Google Drive hadden staan van de kinderen. Die Google dan weer perongeluk zag als verboden plaatjes.

Het scannen van je data loopt wat dat betreft wel beetje uit de hand. Dat bedrijven soort politie agent aan het worden zijn, betekend eigenlijk dat je op elk platform geweigerd kan worden zonder dat je zelf ooit weet waarom.

Terwijl dit bij overheidsinstanties netjes gereguleerd en gecontroleerd wordt, zo goed als mogelijk, hebben bedrijven er maar handje aan om voor de gemakkelijke route te kiezen.

De samenwerking tussen grote USA bedrijven zoals Snapchat, Discord en nog tal Social Media om gezamenlijk “bad actors” bij te houden in een privé database is zo’n zelfde politie agent gedrag dat je niet zou moeten willen.
jpfx @graceful2 april 2024 09:54
Het is inderdaad wel bizar hoe de big-tech er mee om gaat.

- Meld op FB een adevertentie die overduidelijk illegale streams verkoopt: Voldoet aan hun regels dus doen ze niets mee
- Deel een NOS artikel over een aanval van Israel op een ambassade: issue, promoot geweld.

Tja... alleen goed nieuws is gewenst, en elke advertentie die ze geld oplevert.
david-v @graceful2 april 2024 09:54
Het zal weer eens niet, de vorige keer bij Google was dat omdat deze mensen afbeeldingen op de Google Drive hadden staan van de kinderen
Zolang je die beelden niet deelt met anderen dan krijg je geen scan. Dus als je foto's van je kinderen deelt kan ik me voorstellen dat er een (on)terechte melding komt. Bedrijven doen dit ook niet zomaar maar worden ook door overheden gevraagd om dit te doen. Je weet wel tegen de welbekende excuus van kindermisbruik.
kodak
@david-v2 april 2024 11:10
De marketing van Microsoft is dat ze een virusscanner gebruiken bij delen. Maar er zijn nog tal van andere mogelijkheden om te scannen op mogelijk ongewenst of verboden content.

Er is geen wetgeving die duidelijk eist wanneer bedrijven je gegevens scannen. Er is wetgeving die duidelijk maakt dat ze je persoonlijke gegevens niet zomaar mogen verwerken. De voorwaarden van Microsoft zijn verder ook niet specifiek. En marketinginformatie al net zo min.

Stellen dat ze alleen op basis van delen met anderen iets met je gegevens doen is dus niet redelijk. Men kan in principe op ieder moment scannen. Bijvoorbeeld op basis van vermoedens als vage anonieme klachten of zelfs preventief 'zomaar'. Het kan zelfs verder gaan: handmatig specifieke gegevens verwerken, omdat ze bijvoorbeeld automatische resultaten moeten controleren voor ze een beslissing nemen. Microsoft heeft namelijk de encryptie sleutels van de opslag in de cloud en dus ook de mogelijkheid daar voor zichzelf gebruik van te maken om te controleren.
Yucon @david-v2 april 2024 12:57
Dat kun je wel zo stellig beweren, maar het is uiteindelijk ook slechts je eigen vermoeden.

Wat betreft het laatste ben ik het wel met je eens. Maar er is een belangrijke kanttekening, en dat is dat dit soort bedrijven aan risicominimalisatie doen en je bij de geringste twijfel uit zelfbescherming al het nadeel van de twijfel zullen geven. Daardoor werken ze in de praktijk strenger dan de wetgeving.
pmeter 2 april 2024 10:19
Ik heb van mijn Cloud drives ook een offline backup. Alleen voor mijn email in Gmail is dat nooit gelukt. Hoe kan ik dit bewerkstelligen op zo'n manier dat de backup ook als Gmail wegvalt te doorzoeken is? Het gaat om zo'n 14 jaar aan email met een grootte van 60Gb.
bvdbos @pmeter2 april 2024 10:50
Thunderbird en mbox of mdir gebruiken als storage? Is het makkelijkste...
Of Mailplus op synology (POP3 zonder delete op server)
wimhey @bvdbos2 april 2024 16:21
Geen POP3 maar IMAP. Met de goede instellingen staat al je e-mail ook lokaal. Voor Gmail moet je wel IMAP beschikbaar stellen in je Gmailaccount.
bvdbos @wimhey3 april 2024 08:34
Volgens mij kan Mailplus dit niet?
https://kb.synology.com/n...ail_messages_via_MailPlus
Tweakert2020 @pmeter2 april 2024 14:46
Waarom zou je 14 jaar aan email willen bewaren?
Martinspire
@Tweakert20202 april 2024 20:40
Ik heb ook zoiets. Gewoon nooit email weggegooid. Grote kans dat ik maar 1% aan email echt nog nodig heb, maar zolang mijn opslag nooit vol zit, is er nooit een drang om het op te schonen.

Vooral emails van oude bestellingen, notificatiemailtjes, wijziging van voorwaarden, etc heb ik eigenlijk nooit weggegooid. Ik vind het ook wel opvallend, want een heleboel kan al eigenlijk automatisch aangemerkt worden om automatisch te verwijderen zodra iets is gebeurd (garantie verlopen, iets wat niet meer geldig is, of iets wat eigenlijk maar een maand echt nuttig is). Zoveel AI tools en dan dit eigenlijk missen. Terwijl voor een MS of Google eigenlijk heel veel geld bespaard kan worden als ze al die oude mail van miljoenen accounts niet meer nodig hebben. Zelfs als het al opt-in zou zijn, dan was het alsnog een grote besparing.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 16:37]

Aardwolf @Martinspire3 april 2024 04:01
Als ze oude zooi zouden aanbieden te verwijderen dan komen ze in conflict met hun service (en mogelijk profilering). Hoe meer ze weten, hoe meer ze je kunnen bieden (en verdienen). Dus is maar de vraag wat de werkelijke besparing dan zou zijn. Van besparing kan alleen sprake zijn wanneer ze geen aanvullende service of profilering mogen doen, want dan wordt data een last, helemaal als dat gratis accounts zijn van elk 15GB "gratis" data.
pmeter @Tweakert20202 april 2024 16:25
Omdat het ook een archief van mijn leven is. Laatst wilde ik weten welk vakantiehuisje we 11 jaar geleden geboekt hadden. In Gmail had ik dat snel teruggevonden.
Arfman 2 april 2024 11:06
En daarom dus een eigen domein met eigen mail/webhosting.
PrutsersNetBot @Arfman2 april 2024 13:12
Kost meer tijd en geld om op te zetten, goed te beveiligen, en te onderhouden! Velen hebben liever een gratis oplossing! En als ze hun vakantie foto’s kwijt zijn, dan zei het zo!
Arfman @PrutsersNetBot2 april 2024 18:01
Tja, op mijn accounts staan veel waardevolle gegevens dus die paar tientjes op jaarbasis is het mij meer dan waard.
Martinspire
@Arfman2 april 2024 20:43
Voor een paar tientjes op jaarbasis heb je niet de beveiliging die dit soort diensten wel kunnen leveren. Wellicht ben je als doelwit nog niet interessant genoeg, maar dat is ook een kwestie van tijd voordat gewoon elk domein doelwit wordt van hackers en afpersers.

Je kunt verder gewoon eigendom zijn van je domein, maar alsnog je mail hosten bij 1 van de grote partijen. Worden die geblokkeerd, dan ga je gewoon over naar iets anders. Wel moet je dan regelmatig een offline backup maken, maar dat is eigenlijk alles.
Arfman @Martinspire2 april 2024 22:14
Mwah, denk dat ik met Proton en alles op z'n minst 2FA wel aardig goed zit als privépersoon.
pmeter 2 april 2024 10:25
Ik heb 6 Microsoft accounts die als familie gekoppeld zijn via mijn Office 365 abonnement. Ik hoop dat als een van de accounts geblokkeerd wordt, dat de andere accounts blijven werken. Weet iemand of dat zo is? Ik heb gebruik namelijk bewust verschillende accounts om het risico bij een blokkade te spreiden. Via een van de accounts loopt mijn abonnement op Office 365 en mijn Windows login. Mijn OneDrive is daarentegen een ander account. Dit zou ook mijn tip zijn aan iedereen.
kodak
@pmeter2 april 2024 13:36
Microsoft is, net als andere online diensten, niet duidelijk om welke redenen ze blokkeren. Dat je kansen denkt te spreiden gaat dus niet zomaar op. Vervelender nog, op het moment dat accounts bij elkaar lijken te horen heeft men een reden om die als net zo verdacht te zien en om je te 'beschermen' ook te blokkeren.

Natuurlijk kan het hebben van meer accounts in je voordeel werken. Maar hopen dat het je voordeel geeft lijkt me niet genoeg als de gegevens en diensten zo belangrijk voor jullie zijn. Dan mag je op zijn minst van je dienstverlener duidelijkheid hebben wat ze in de praktijk als grenzen toepassen om je accounts wel of niet te blokkeren. En daar zijn ze nu juist al jaren vaag over. Samen met de moeite en tijd die het kost om accounts te deblokkeren en je gegevens niet te vernietigen.
DD-IRM 2 april 2024 10:33
En dat is de reden om alles zoveel mogelijk in eigen beheer te houden, anders ben je overgeleverd aan de grillen van de BigTech bedrijven. De privacy issues nog even buiten beschouwing latend...

Bij "gratis" cloud diensten is het altijd afwachten wanneer ze
* met je data aan de haal gaan cq. profileren
* blokkeren of bannen zonder opgaaf van reden
* bij onterecht blokkeren je in 1000 en 1 bochten moet wringen om weer bij je data te kunnen (als dat al lukt)
* de stekker uit diensten te trekken
* etc
Martinspire
@DD-IRM2 april 2024 20:41
Dit gaat niet alleen om gratis accounts. Dit gaat ook om mensen die gewoon voor Microsoft diensten betalen en alsnog helemaal geblokkeerd worden.

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