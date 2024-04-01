Internetpionier Dan Lynch is overleden op 82-jarige leeftijd

Internetpionier Daniel C. Lynch is zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden. Lynch stond bekend om zijn belangrijke rol in de ontwikkeling en wereldwijde adaptatie van tcp/ip-protocollen, die aan de basis staan van het hedendaagse internet.

Dan Lynch
Dan Lynch

Lynch werkte in de jaren zeventig aan de ontwikkeling van tcp/ip-protocollen bij het Stanford Research Institute. Ook speelde hij een sleutelrol bij het overzetten van Arpanet, de voorloper van het internet, naar tcp/ip. Transmission control protocol en internet protocol regelen vandaag de dag hoe gegevens worden verzonden en ontvangen over netwerken.

Zijn evenement, Interop, groeide in tien jaar tijd uit tot een van de grootste computertentoonstellingen ter wereld. Later verkocht hij Interop aan Ziff Davis, een grote uitgever van computertijdschriften die tegenwoordig bekend is van onder meer PCMag, Mashable en IGN. Ook was Lynch de medeoprichter van CyberCash, een van de eerste online betalingsdiensten voor e-commerce. In 2001 vroeg het bedrijf faillissement aan.

The New York Times meldt dat Lynch zaterdag thuis is overleden in zijn woning in St. Helena, Californië. Zijn dochter Julie zei tegen de Amerikaanse krant dat hij aan nierfalen leed. Lynch is 82 jaar geworden.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 01-04-2024 10:23 37

01-04-2024 • 10:23

37

Lees meer

Linux-kernelontwikkelaar Larry Finger is overleden
Linux-kernelontwikkelaar Larry Finger is overleden Nieuws van 24 juni 2024
Vint Cerf had meer aandacht aan beveiliging willen besteden bij ontwikkeling TCP
Vint Cerf had meer aandacht aan beveiliging willen besteden bij ontwikkeling TCP Nieuws van 8 mei 2023
Het begon met een error - De voorganger van internet begon 50 jaar geleden
Het begon met een error - De voorganger van internet begon 50 jaar geleden .Geek van 29 oktober 2019
'Router' viert vijftigste verjaardag
'Router' viert vijftigste verjaardag .Geek van 30 augustus 2019
Arpanet-ontwikkelaar Larry Roberts overlijdt op 81-jarige leeftijd
Arpanet-ontwikkelaar Larry Roberts overlijdt op 81-jarige leeftijd Nieuws van 31 december 2018
Pionier van eerste Nederlandse isp opgenomen in Internet Hall of Fame
Pionier van eerste Nederlandse isp opgenomen in Internet Hall of Fame Nieuws van 19 september 2017
Internetgrondlegger Robert Taylor is overleden
Internetgrondlegger Robert Taylor is overleden Nieuws van 16 april 2017
Meer producten en artikelen
Internet Netwerktechnologie Overlijden

Reacties (37)

-Moderatie-faq
37
36
8
0
0
11
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
The Zep Man
1 april 2024 10:52
Transmission control gedragsovereenkomst en internet gedragsovereenkomst regelen vandaag de dag hoe gegevens worden verzonden en ontvangen over netwerken.
Context voor de stakeholders die out of the loop zijn en deze case niet kunnen handlen.

:+

RIP voor één van de pioniers van niet alleen het internet, maar van de meestgebruikte vorm van communicatie tussen computers onderling.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:13]

Dronium @The Zep Man1 april 2024 12:24
Héél toevallig zo'n artikel op 1 April :+

@sabineschults
Maar dan moet je wel alles naar het Nederlands vertalen en niet slechts het laatste woord. Transmission en Control zijn hier net zo min Nederlands als Protocol. Als je de woorden 'Transmission Control Protocol' afzonderlijk gaat bekijken is 'protocol' naar mijn mening nog het meest 'nederlandse' woord van de drie.
Auteursabineschults @Dronium1 april 2024 12:28
Feedback over de 1-april-vertalingen mag onder dit artikel: .plan: We stoppen de taalverloedering en omarmen het Nederlands vanaf nu voll...
The Zep Man
@sabineschults1 april 2024 13:20
Feedback
Terugkoppeling. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:13]

Auteursabineschults @Dronium1 april 2024 12:26
Ik heb geen invloed op de vertalingen, die zijn geautomatiseerd. Ik schrijf de artikelen zoals elke andere dag van het jaar.
Prutser1337 @sabineschults1 april 2024 18:04
Mijn automatische satirische vertalingen zijn anders veel voortreffelijker: https://www.reddit.com/r/...aan_link_is_overleden_op/

Dat geschiedt omdat ChatGPT4&Claude3 veel beter zijn in automatisch vertalen dan Google Translate.

[Reactie gewijzigd door Prutser1337 op 22 juli 2024 17:13]

Turmin @Prutser13372 april 2024 10:54
Moet je nou onder elk artikel je reddit meuk plaatsen?
Prutser1337 @Turmin2 april 2024 12:14
Nee, alleen waar de Nederlandstalige vertaling veel voortreffelijker is!
Turmin @Prutser13372 april 2024 12:15
|:(
fakier073 @Dronium1 april 2024 13:04
Sinds wanneer is protocol geen Nederlands woord meer? Bestaat toch al een tijdje in de Dikke van Dale hoor.
bytemaster460 @fakier0731 april 2024 22:23
Lees even het artikel van 9:00 uur vanmorgen en kijk even naar de datum.
Bertold @Dronium1 april 2024 19:47
_/-\o_
Bertold @Dronium1 april 2024 19:50
Right!
O nee, terecht :)
atthias 1 april 2024 10:35
rust in vrede
etamminga 1 april 2024 10:42
ACK,ACK,FIN😌
vespino 1 april 2024 11:08
R/IP
TheVivaldi 1 april 2024 11:30
Wat een triest nieuws. Rust in vrede, Dan Lynch.
Jay47 1 april 2024 11:02
Stel je voor als hij er niet was geweest.
R.I.P
Korben @Jay471 april 2024 11:22
Dan hadden we misschien wel iets nog veel beters gehad.

Begrijp me niet verkeerd, de bijdrage van Dan Lynch is ontzettend belangrijk en hij heeft iets wezenlijks bijgedragen aan de wereld, maar dit soort vragen zijn tenenkrommend. Denk je dat dit dé hoeksteen is zonder welke het internet niet had kunnen bestaan? Dat niemand ooit op hetzelfde idee kon zijn gekomen? Of misschien, door de wet van de remmende voorsprong, op een veel beter idee, waarbij we de IPv4-crisis nu niet zouden hebben.
bart.koppers @Korben1 april 2024 12:54
TCP is niet hetzelfde als IP.

IPv6 gebruikt “gewoon” TCP en verandert daar niets aan. Gelukkig maar.
likewise @bart.koppers1 april 2024 18:41
Gelukkig gebruikt IPv6 geen TCP want dan zouden helemaal niks meer werken. Soort van omgekeerde wereld.
bart.koppers @likewise2 april 2024 03:21
Huj? Dan begrijp je mss niet het verschil tussen TCP en IP. Terug naar de schoolbankjes…?!

De volledige naam is zelfs TCP/IPv6
casberrypi @bart.koppers2 april 2024 10:16
TCP is een laag bovenop IPv4 of IPv6. TCP is verantwoordelijk voor 'state' en 'connection' waar de IP laag (4 of 6) dus gaat over 'pakketjes'.

TCP gebruikt dus niet IPv6/4. TCP staat bovenop IPv6/4
Terug naar de schoolbankjes…?!
Niet zo denigerend doen, zeker niet nodig als je zelf gewoon even per ongeluk iets verkeerds schrijft.
bart.koppers @casberrypi5 april 2024 14:28
Dank voor je toelichting al doet die niets af aan mijn eerdere reactie(s).
Maar mss begrijpen we elkaar niet, dat kan.
likewise @bart.koppers2 april 2024 21:33
Ik leg het graag uit voor de schoolbankjes:

IP gebruikt geen TCP.
TCP gebruikt IP.
bart.koppers @likewise5 april 2024 14:22
Ach dat is ook maar net hoe je het lagenmodel uitlegt, via OSI of via TCP/IP.

RFC 2460, zullen we daarbij laten?

En @likewise, al zijn we het niet eens, was zeker niet mijn intentie zo over te komen. Fijn weekeinde!
xiam @Korben1 april 2024 23:14
We moeten af van te veel persoonsverheerlijking. Aan de andere kant erkenning van inzet en moeite is ook fijn.
HKLM_ @Korben1 april 2024 11:48
Die IPv4-crisis is een papieren crisis. Er is namelijk al sinds 1998 een alternatief genaamd IPv6 gestandaardiseerd om het tekort aan publieke IPv4-adressen op het internet op te vangen.

Dat de bedrijven en ISP’s vervolgens falen in het ingebruiknemen etc is niet niet de “schuld” van v4 maar het beleid van de bedrijven en ISP’s etc

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 22 juli 2024 17:13]

Frame164 @HKLM_1 april 2024 18:50
Het probleem is dat niemand daar voor wil betalen. De consument al helemaal niet want die heeft helemaal geen probleem dat opgelost moet worden. En als ISP's nu tientallen procenten netto marge maakten dan hadden ze de transitie wel kunnen financieren. Maar dat is niet het geval.
Yggdrasil @Frame1642 april 2024 10:49
Ik heb weinig begrip voor ISP's die nu pas wakker worden. Ze hebben hun apparatuur al twee of drie keer moeten vervangen sinds IPv6 beschikbaar is. Als ze nu nog apparatuur moeten vervangen puur vanwege IPv6 dan zijn ze rijkelijk laat en moeten ze niet over de kosten klagen. En qua kennis zijn we ook een generatie mensen verder.

Tuurlijk kost nieuwe techniek uitrollen geld, maar er zijn weinig IT systemen die over zo'n lange tijdsspanne zijn uitgerold als IPv6 dus hadden de kosten qua materiaal, training en support makkelijk gespreid kunnen worden of meegenomen in routine onderhoud.
Moogles @mutley691 april 2024 20:12
Chic, zo'n politieke rant onder een overlijdensbericht.
PdeBie 1 april 2024 14:25
Snap de 1 april grap van Tweakers, maar vind het niet passen bij een artikel als dit.
batteries4ever @PdeBie1 april 2024 16:22
Ik denk dat de hele website “vernederlandst” is, het is ook niet dermate kolderiek dat het afbreuk doet aan de serieuze inhoud.
TestIbihack 1 april 2024 16:00
May his soul rest in peace
KeesAlderlieste 1 april 2024 18:52
'Transmission control gedragsovereenkomst en internet gedragsovereenkomst', dan moet je consequent zijn en TCG/IG schrijven en niet TCP/IP
MneoreJ @KeesAlderlieste1 april 2024 20:06
Uitzendingsbeheersingsgedragsovereenkomst, dus UBG/IG. En dat is dan aangenomen dat "Internet" wel voldoende Nederlands is.

Gelukkig hoeft dat alleen op 1 april, zou erg onhandig zijn de rest van het jaar.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.