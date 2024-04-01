Internetpionier Dan Lynch is overleden op 82-jarige leeftijd

Internetpionier Daniel C. Lynch is zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden. Lynch stond bekend om zijn belangrijke rol in de ontwikkeling en wereldwijde adaptatie van tcp/ip-protocollen, die aan de basis staan van het hedendaagse internet.

Dan Lynch

Lynch werkte in de jaren zeventig aan de ontwikkeling van tcp/ip-protocollen bij het Stanford Research Institute. Ook speelde hij een sleutelrol bij het overzetten van Arpanet, de voorloper van het internet, naar tcp/ip. Transmission control protocol en internet protocol regelen vandaag de dag hoe gegevens worden verzonden en ontvangen over netwerken.

Zijn evenement, Interop, groeide in tien jaar tijd uit tot een van de grootste computertentoonstellingen ter wereld. Later verkocht hij Interop aan Ziff Davis, een grote uitgever van computertijdschriften die tegenwoordig bekend is van onder meer PCMag, Mashable en IGN. Ook was Lynch de medeoprichter van CyberCash, een van de eerste online betalingsdiensten voor e-commerce. In 2001 vroeg het bedrijf faillissement aan.

The New York Times meldt dat Lynch zaterdag thuis is overleden in zijn woning in St. Helena, Californië. Zijn dochter Julie zei tegen de Amerikaanse krant dat hij aan nierfalen leed. Lynch is 82 jaar geworden.