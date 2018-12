Arpanet-ontwikkelaar Larry Roberts overlijdt op 81-jarige leeftijd

Larry Roberts, een van de belangrijkste ontwikkelaars van internet-voorloper Arpanet, is op 81-jarige leeftijd overleden. Roberts ontwikkelde Arpanet en zette anderen ertoe aan om applicaties ervoor te bouwen, zoals e-mail.

Roberts in 2017

Roberts overleed op Tweede Kerstdag aan een hartaanval in zijn huis in Redwood City, een stad in Silicon Valley, zo laat zijn zoon weten aan The New York Times. Zijn collega Vint Cerf bevestigt dat. Roberts werkte aan de architectuur van Arpanet en zorgde ervoor dat Arpanet gebruik ging maken van het net uitgevonden packet switching, waarbij gegevens die over een netwerk moeten worden verzonden, worden opgedeeld in pakketjes die los van elkaar over het netwerk worden gestuurd. Het huidige internet gebruikt die techniek nog steeds. Arpanet, dat Roberts grotendeels ontwierp en implementeerde, geldt als vroegste voorloper van het internet.

Daarvoor had Roberts geëxperimenteerd met 3d-graphics. Zo had hij samen met een klasgenoot een inputmechanisme gebouwd om 3d-objecten op een scherm te kunnen manipuleren, de Lincoln Wand. Die werkte met ultrasone signalen en leek op een toverstok.

Na zijn werk bij Arpanet richtte hij een bedrijf op om van packet switching een groot succes te maken en verkocht het zeven jaar later. Daarna richtte hij nog veel meer bedrijven op, maar hij is naar eigen zeggen niet rijk geworden van zijn werk. Hij kreeg in 2001 de Draper Prize voor zijn werk aan Arpanet, samen met onder meer Cerf.