Firefox lijkt begonnen te zijn met tonen advertenties in Nieuwe Tab-pagina

De desktopversie van Firefox lijkt begonnen te zijn met het tonen van advertenties in de Nieuwe Tabblad-pagina van de browser. Bij diverse gebruikers verscheen daar een advertentie van een boekingssite. Mozilla heeft nog niet gereageerd.

Diverse gebruikers met Firefox 64 merken op Reddit op dat de advertentie met twee verschillende teksten is verschenen op de pagina dat gebruikers zien bij het openen van een nieuw tabblad. De tekst noemt Firefox specifiek en de link gaat naar Booking.com. Die heeft bovendien een pagina openbaar online staan voor wat een campagne met Mozilla lijkt.

De advertentie lijkt te komen uit een functie die Mozilla 'Snippets' noemt en die in het verleden onder meer tips voor functies in Firefox heeft laten zien. Er staat in de instellingen niets over dat hij voor advertenties zou kunnen worden gebruikt.

Mozilla heeft nog niet gereageerd op de kwestie. De browserbouwer heeft zich in het verleden vaak kritisch uitgelaten over verdienmodellen op basis van advertenties. De advertenties zijn niet te zien bij alle gebruikers. Advertenties zijn uit te schakelen door snippets uit te zetten in Opties.