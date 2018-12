Duitse regeringspartij wil mobiel netwerk van de staat om dekking te garanderen

De Duitse regeringspartij CSU wil dat de staat een mobiel netwerk gaat opbouwen en uitbaten, omdat het niet langer gelooft dat commerciŽle bedrijven landelijke dekking kunnen bieden. Het is onbekend of het voorstel kans van slagen heeft.

Met een nationaal mobiel netwerk moeten Duitsers overal mobiel kunnen bellen en internetten. Nu laat de dekking te wensen over. Zo dekken mobiele providers volgens recente testen nog geen 60 procent van het land, waar dat in Nederland meer dan 90 procent is. Het geld komt onder meer van providers die via het netwerk diensten kunnen aanbieden.

De CSU brengt het voorstel in stemming in zijn eigen wintervergadering deze week, meldt SŁddeutsche Zeitung. Zelfs als de hele partij het aanneemt, is het nog de vraag of CDU er ook in meegaat. CSU en CDU zitten samen in de Bonsdag, het parlement van Duitsland. CSU is actief in Beieren, CDU in de rest van het land.

CSU wil ook dat de staat een rol neemt bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat moet een Duits-Franse samenwerking worden, zo zegt de partij in het voorstel. Beide landen moeten dat gaan financieren en moeten Europa een leidende positie geven op het gebied van kunstmatige intelligentie.