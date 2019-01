Firefox: advertentie op Nieuwe Tab-pagina was een experiment en geen reclame

Mozilla heeft bij monde van een woordvoerder gereageerd op een advertentie die enkele dagen geleden verscheen op de Nieuwe Tab-pagina van webbrowser Firefox. Volgens het bedrijf was dit een experiment en betrof het geen advertentie.

De Mozilla-woordvoerder zegt tegen VentureBeat dat het ging om 'een experiment om Firefox-gebruikers meer waarde te bieden via een aanbieding van een partner'. De woordvoerder zegt dat Mozilla voortdurend bezig is te zoeken naar meer manieren om gebruikers te bedanken voor het feit dat ze de browser gebruiken.

Volgens de woordvoerder ging het niet om een betaalde plaatsing of een advertentie. Daarbij wijst hij op het feit dat Firefox-gebruikers eerder ook de mogelijkheid kregen om een gratis concert van Phosphorescent bij te wonen. De woordvoerder zegt dat dit soort initiatieven bedoeld zijn om een 'open ecosysteem' te ondersteunen. Daarbij wordt volgens het bedrijf geen data gedeeld met de partner, 'totdat gebruikers ervoor kiezen om een relatie aan te gaan'.

Bij diverse gebruikers van FireFox 64 verscheen eerder een advertentie van een boekingssite, waarbij de tekst linkte naar Booking.com. Het boekingsbedrijf heeft een speciale pagina online staan voor deze Firefox-campagne.

De advertentie had de vorm van een 'snippet' en was gedurende vijf dagen beschikbaar; de woordvoerder zegt dat ongeveer 25 procent van de Amerikaanse gebruikers van de laatste Firefox-versie de advertentie konden zien. Door de functie 'snippets' uit te schakelen in de instellingen van Firefox kon de advertentie worden weggehaald, al worden deze snippets ook gebruikt om boodschappen, groeten en tips te communiceren naar gebruikers.