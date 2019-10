Het begon met een error - De voorganger van internet begon 50 jaar geleden

Het is vandaag vijftig jaar geleden dat Arpanet van start ging. Deze voorloper van internet was het eerste werkende computernetwerk. Op 29 oktober 1969 om 22:30 pst werd het eerste bericht verzonden via Arpanet. Het systeem crashte na de eerste twee letters.

Het eerste succesvolle bericht werd via een SDS Sigma 7-computer over A rpanet verzonden door een student van de Universiteit van Californië in Los Angeles. Hiervoor werd een SDS Sigma 7-computer gebruikt. Het bericht kwam ruim 500 kilometer verderop aan in het Stanford Research Institute. Het bericht bevatte de tekst 'LO'. Het moest eigenlijk 'LOGIN' zijn, maar het netwerk crashte na de eerste twee letters. Desalniettemin was dit het eerste bericht dat ooit via een digitaal netwerk werd verzonden tussen twee computers. Een uur later werd het systeem gerepareerd door programmeurs, waarna er daadwerkelijk ingelogd kon worden.

Op 21 november werd er een permanente verbinding tussen de universiteit in Los Angeles en Stanford aangelegd. Twee weken later, op pakjesavond, was het volledige netwerk werkzaam met vier nodes; de Universiteit van Californië in Los Angeles en Santa Barbara, het Stanford Research Institute en de Universiteit van Utah.

De eerste Arpanet imp-log, gedateerd op 29 oktober 1969

Arpanet groeide gedurende de opeenvolgende jaren door en aan het eind van 1971 bevatte het netwerk al 23 host-computers, die allemaal met elkaar konden communiceren. In 1973 ging Arpanet internationaal. Via een satellietverbinding werd het aangesloten aan nodes van het NOSAR in Noorwegen en de University College in Londen. In datzelfde jaar werd het file transfer protocol, oftewel ftp, ontwikkeld.

Eén van de grootste ontwikkelingen vond echter een jaar later plaats; in 1974 werd door Stanford een protocol gepresenteerd om verschillende netwerken met elkaar te laten communiceren. Het transmission control protocol/internet protocol, beter bekend als tcp/ip, worden vandaag de dag nog altijd gebruikt voor gegevensoverdracht via internet en op computernetwerken. Zo werken de protocollen ook via lan en thuisnetwerken. De ontwikkeling van tcp en ip is de grootste stap richting internet zoals wij het vandaag de dag kennen. In 1982 werd tcp/ip het standaardprotocol van Arpanet.

In de volgende jaren ontstonden verschillende computernetwerken die stuk voor stuk aan Arpanet werden gekoppeld. Hieronder viel ook usenet, een netwerksysteem dat vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt. In 1978 werd de allereerste spammail verstuurd naar alle vierhonderd gebruikers van Arpanet. Gary Thuerk van Digital Equipment Corporation verstuurde een aankondiging van een 'open huis' naar aanleiding van nieuwe computermodellen over Arpanet; een streek waarvoor Thuerk later een van de ontvangers, het Amerikaanse Ministerie van Defensie, op zijn dak kreeg. Dat ministerie runde destijds namelijk ook het computernetwerk.

In 1983 werd het domain name system, ook wel dns, opgezet met de welbekende tld's als .com, .gov, .edu en .net. Dit systeem, dat vandaag de dag nog vol in gebruik is, bood als voordeel dat moderne domeinnamen aanzienlijk makkelijker te onthouden zijn dan adressen voor websites, die bijvoorbeeld werden opgeschreven als 123.456.789.10. Het zou één van de laatste grote ontwikkelingen zijn die Arpanet doormaakte voor het moderne internet het verdrong. Computers en technieken werden door de jaren heen echter steeds geavanceerder, waardoor Arpanet tekenen van ouderdom begon te vertonen; het netwerk was traag en outdated. In 1990 maakte Arpanet officieel en definitief plaats voor het wereldwijde internet as we know it. Dat internet was dankzij samenwerkingen van providers commercieel te exploiteren. Het werk van de knappe koppen van twee Amerikaanse universiteiten speelt vandaag de dag echter nog altijd een enorme rol in onze digitale samenleving.

De Arpanet-netwerkkaart uit 1974