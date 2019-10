Nederlandse grondlegger Python stopt bij Dropbox en gaat met pensioen

Guido van Rossum, de Nederlandse grondlegger van programmeertaal Python, verlaat Dropbox en gaat met pensioen. Dat heeft het bedrijf aangekondigd. De 63-jarige Van Rossum legde vorig jaar al zijn titel Benevolent Dictator for Life van Python neer.

Van Rossum stopt na meer dan zes jaar bij Dropbox, aldus het bedrijf. Volgens de blogpost legde hij zich daar toe op het stimuleren van schrijven van makkelijk te onderhouden code. Op het moment dat hij kwam, schreven veel ontwikkelaars volgens hem 'slimme code' die alleen zijzelf konden doorgronden. Als een bedrijf groeit, dan komen er ontwikkelaars bij die ook moeten begrijpen hoe de code in elkaar zit.

De Nederlander is bekend als grondlegger van de Python-programmeertaal. Die bedacht hij in 1989, toen hij in dienst was van het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Hij was Benelovent Dictator for Life tot vorig jaar. Volgens Dropbox gaat hij met pensioen. Hij bevesigt het vertrek op zijn Twitter-account en linkt naar zijn Medium-posts over PEG Parsing als antwoord op de vraag wat hij nu gaat doen.

In 2015 publiceerde Tweakers een video over Guido van Rossum in de serie Polderpioniers.