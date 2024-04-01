Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 01-04-2024 09:00 836

We stoppen de taalverloedering en omarmen het Nederlands vanaf nu volledig

01-04-2024 • 09:00

836

Een nieuwe lente, een nieuw geluid… Niet voor niets dichtte Herman Gorter deze woorden in het Nederlands. Het Nederlands is immers een prachtige taal die we met elkaar moeten koesteren. Omdat in de wereld van technologie voor een groot deel Engelstalige partijen actief zijn, zijn we meer en meer Engelse termen gaan gebruiken. Jullie hebben ons daar op het forum al meerdere malen op aangesproken. Het is zelfs zo erg dat redacteuren dikwijls niet op het correcte Nederlandse woord kunnen komen en dan maar de Engelstalige variant gebruiken, zelfs in gezicht-tot-gezichtdiscussies! Het is tijd voor actie.

Waarom alles smart noemen als het ook slim kan zijn? Is een router niet gewoon een netwerkverkeersregelaar, een processor een verwerker, een computer een rekenaar en een laptop daarmee een schootrekenaar? En wat te denken van woorden als webbrowser, firmware of in-ear? Dat zijn gewoon webbladeraar, apparatuurprogrammatuur en binnenoorluidspreker. Ook de onderdelen van deze webplek mogen we niet vergeten. Wat doet men in de zogeheten Pricewatch? Juist ja, naar prijzen kijken. De Prijskijk dus. We discussiëren op onze discussieruimte Bijeenkomst van Tweakers’, trekken ‘s ochtends ons mooiste TweakersGerei aan en luisteren natuurlijk elke donderdag naar onze Audio-uitzending. We hebben lang overwogen of ook onze naam eraan moet geloven, maar geen enkel Nederlands alternatief bleek afdoende. We blijven, met pijn in ons rood-wit-blauwe hart, dus gewoon Tweakers.

Foutjes

We hebben deze lijst intern zorgvuldig getest, maar het kan voorkomen dat je een rare woordkeuze tegenkomt. In dat geval kun je een reactie onder deze .plan achterlaten en zullen we ernaar kijken. Kom je een onvertaald woord tegen, dan horen we dat ook graag. Vanaf 2 april gaan we deze feedback verwerken.

Zoals gezegd is het gebruik van Engelse woorden er bij de Tweakers-medewerkers diep ingesleten, dus het zal even duren voordat we deze ommezwaai voltooid hebben. Daarom zullen we aanvankelijk leunen op automatisatie. Bij elke paginaweergave wordt een lijst van te vermijden Engelse woorden aangesproken, waarna deze ongewenste termen vervangen worden. Op die manier kunnen we nu al een grote klapper maken, terwijl onze medewerkers heropgevoed worden.

Voor het verbeteren van reacties, forumberichten en andere schrijfsels van de Tweakers-gemeenschap zijn jullie zelf verantwoordelijk. We hopen dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt om Engelse termen te verdrijven, maar als dat bij een evaluatie niet afdoende blijkt te zijn gebeurd, zien we ons genoodzaakt om consequenties voor Engels taalgebruik op te nemen in onze Huisregels. Deze evaluatie vindt over tweeënveertig dagen om iets na half twee ‘s middags plaats.

De verbeterde, Nederlandstalige Tweakers-frontpage
De verbeterde, Nederlandstalige Tweakers-frontpage

We zullen deze verbetering gefaseerd uitrollen; op dit moment krijgen enkel ingelogde gebruikers een automatisch vertaalde site voorgeschoteld. Mocht je behoren tot de groep die geen grote liefde voor onze mooie taal voelt en het Engels prefereert, werkelijk onvoorstelbaar, dan is het voor nu nog mogelijk om deze radicale verbetering uit te zetten. In je profiel vind je onder het kopje bètafuncties een virtuele schakelaar die je kunt omzetten, waarna je wederom een ratjetoe van talen voorgeschoteld krijgt.

Ben je niet ingelogd, maar wil je wel alvast het sterk verbeterde Tweakers ervaren, dan kun je onderstaande knoppen gebruiken om de vertalingen in en uit te schakelen. Ingelogde gebruikers gaan met de eerste knop naar hun profielinstellingen waar ze deze feature in en uit kunnen schakelen.

Ingelogde gebruikers

Niet ingelogde gebruikers

Zet aan/uit

Verlos mij van het Engels

Verloeder mijn leeservaring

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Reacties (836)

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MadJo80 5 april 2024 09:53
Jammer dat het nu is uitgezet. Vond het wel verfrissend om "bestekoopgidsen" en "prijskijk" te zien.
Blokker_1999
@MadJo806 april 2024 10:25
Zelf had ik hem na 2 dagen al uitgezet omdat er in die automagische vertaling nog wel wat foutjes zaten en sommige woorden echt niet goed klinken in het Nederlands, maar ik hoop wel dat er meer aandacht komt voor het gebruik en respect van onze Nederlandse taal. want soms ontbreekt het daar wel degelijk aan.
HassieCX650E @MadJo807 april 2024 16:04
Van mij mag het blijven.
wildhagen
1 april 2024 09:07
Gezien de datum van vandaag is het een originele poging ;)

Wordt de Engelstalige titel (Tweakers) ook aangepast, en zo ja, naar wat? :)
phamoen @wildhagen1 april 2024 10:18
Prutsers?
bonus @phamoen1 april 2024 10:53
Freubelaars alhoewel ik twijfel of dat goed nederlands is ;)
hooibergje @bonus1 april 2024 18:54
Dat riekt wel naar Germaanse invloeden, hoor.
Dat moeten we in deze oase van Nederlandse taal niet willen :P
jnr24 @bonus1 april 2024 11:45
Freubelen staat niet in de online Dikke van Dale. Die laat ik voortaan links liggen. Encyclo en woorden.org kennen het wel, ook wel fröbelen.
Datamaskin @jnr241 april 2024 12:17
Fröbelen staat wel degelijk in Van Dale. Althans, in de betaalde online versie.
mjl @Datamaskin1 april 2024 12:21
Ja maar weer een leenwoord uit het Duits… wellicht een Vlaming die een goede vertaling kan geven?

Leuk idee, Jammer dat het niet serieus is :(

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 13:44]

kiang @mjl1 april 2024 12:35
Foefelen!
Gely @kiang1 april 2024 12:46
Prutsers = Foefelaars dus :)
kiang @Gely1 april 2024 14:01
het is eigenlijk niet helemaal goed, foefelen betekent meer iets fout doen (bvb creatief boekhouden), maar het is wel een leuker woord dan correctere alternatieven :)

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 13:44]

Church of Noise @kiang1 april 2024 13:03
Ja, foefelaars, of knutselaars.
of iets met vissen...
MartenBE @mjl1 april 2024 16:09
"Afstemmers": to tweak = afstellen
Me_Giant @MartenBE1 april 2024 20:32
Dan is het toch "afstellers?"
Superstoned @Me_Giant1 april 2024 22:04
Laten we er dan gelijk aanstellers van maken 😅
MartenBE @Me_Giant15 april 2024 08:30
Hah, ja, ik was duidelijk nog niet volledig wakker :D
asing @mjl1 april 2024 13:18
De oorsprong is de heer Fröbel : https://www.ikzegookmaarwat.nl/2021/02/frobelen/

In Nederland bevonden zich een aantal Fröbelscholen. De gebouwen staan er vaak nog, samen met het opschrift op de muur.
Kaastosti @asing1 april 2024 15:45
Haha jazeker, in Haarlem hebben we er ook eentje :) linkje

Moet dat dan het nieuwe hoofdkantoor van Freubelaars.net worden?
Datamaskin @mjl1 april 2024 13:18
Ja maar weer een leenwoord uit het Duits… wellicht een Vlaming die een goede vertaling kan geven?
Van Dale geeft de woorden "knut­se­len", "fa­bri­ce­ren", "peu­te­ren" en "prut­sen" als synoniemen voor het woord "fröbelen". En in Vlaanderen kun je ook "fabrikeren" gebruiken.
jpsch @mjl1 april 2024 13:40
Zeker en vast een goede vertaling voor.
mambo5 @jpsch4 april 2024 11:15
:D :)
jmmk @mjl1 april 2024 19:12
Niet echt een leenwoord, want Fröbel is gewoon een eigennaam. Een pedagoog, oprichter van de eerste kleuterschool, waar de kleuters allerlei handwerkjes deden. In de jaren 60 was fröbelschool nog een redelijk gangbare term voor kleuterschool (ik ging althans nog maar de fröbelschool, hoewel ze daar de eigenlijke principes allang verlaten hadden).

Meer on topic, hoewel ik besef welke datum het is, ik zou het wel verfrissend vinden als men hier de rare bastaardvertaling 'vorm factor' zou vervangen door 'formaat' of 'grootte'.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door jmmk op 22 juli 2024 13:44]

Ghar @mjl1 april 2024 21:13
edit: was al een antwoord op

[Reactie gewijzigd door Ghar op 22 juli 2024 13:44]

StCreed @mjl3 april 2024 12:52
Het is geen leenwoord, maar afkomstig van professor Fröbel.
pepsiblik @Datamaskin1 april 2024 12:21
Dus bepaalde woorden mogen alleen gebruikt worden wanneer je ervoor betaalt?
Aldy @pepsiblik1 april 2024 13:51
Jas, net zoals je vroeger een Van Dale zakwoordenboek had, een handwoordenboek en De Dikke. Naarmate je meer geld voor een woordenboek over had, mocht je ook meer woorden gebruiken. Rijke mensen hadden daardoor een behoorlijke taalschat. :+
pepsiblik @Aldy1 april 2024 14:00
Heerlijk antwoord!
Frame164 @Aldy1 april 2024 18:53
En het klopt ook nog gewoon.
MadMarky @pepsiblik1 april 2024 17:26
Wat dacht je van de correcte spelling gebruiken bij het opzoeken? Fröbelen vs freubelen.
pepsiblik @MadMarky1 april 2024 18:22
Wat dacht je van het tonen van wat gevoel voor humor?
The Prutsor @phamoen1 april 2024 10:45
Hey }>
Deodorex @phamoen1 april 2024 12:20
Froemelaars - lekker Nederlands - lekker froemelen aan de persoonlijke rekenmachine
hooibergje @Deodorex1 april 2024 18:54
Froemelen zie ik eerder als iets wat mensen in de slaapkamer uitspoken :D
Goldwing1973 @hooibergje1 april 2024 20:55
Nee, dat is weer friemelen
Euma3000 @phamoen1 april 2024 14:13
Knutselaars.
Interceptor101 @phamoen1 april 2024 19:10
Lol, ik moest zo hard lachen!

Heerlijk droog, top!

Maarruh; aanpassers?
WaterFire @phamoen1 april 2024 10:57
https://www.watbenjedan.nl
nullbyte @WaterFire1 april 2024 11:39
Gebruik ik al jaren, hulde aan de gast die dat domein in leven houdt.
FORMERxZOMBIE @nullbyte1 april 2024 18:37
Wat is het idee achter die.. site/pagina?
TweakingRens @FORMERxZOMBIE1 april 2024 20:29
Om even duidelijk te maken dat je een prutser bent
SuPaToLL @nullbyte2 april 2024 16:05
Vond m vroeger mooier, op zijn engels: "jij bent een idioot, hahaha"
junkchaser @phamoen1 april 2024 11:06
Exact dat! :Y)
Prutser1337 @phamoen1 april 2024 17:43
Goed denkbeeld. Geve mij wederom bericht betreffende het aanvangsel voor r/PrutsersNET: https://www.reddit.com/r/PrutsersNET

[Reactie gewijzigd door Prutser1337 op 22 juli 2024 13:44]

Sandwalker @Prutser13373 april 2024 08:46
Hulde!
ronald136813 @phamoen1 april 2024 20:46
Slimme prutsers , hou wel van zelfspot doe ik vaak , jezelf niet te serieus nemen laat ruimte voor leuk , probeer niet mensen terecht te wijzen zoals ook wel vaak gebeurd daar iirriteer ik me ook vaak aan.
jvr @phamoen2 april 2024 17:38
Tweaken, denken ik aan optimaliseren...
Dus optimaliseerders....
Verwijderd @wildhagen1 april 2024 10:33
Ik vind, dat ze de gebruikersnamen dan ook maar mee moeten nemen.

Metal spoon wordt dan Metalen lepel,
killerfreak naar moordenaargek enzovoort ;)

O ja... Eye2Eye naar Oog2Oog...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:44]

Tweak3D @Verwijderd1 april 2024 10:51
OogTOToog dan.. 2 heeft alleen in het engels een tweede betekenis qua klank
GurbieV @Verwijderd1 april 2024 11:30
Oog om oog vermoed ik.
sypie @GurbieV1 april 2024 17:24
Nee, dan zou het “eye4aneye” moeten zijn.
GurbieV @sypie1 april 2024 17:51
Inderdaad! Eye for an eye, tooth for a tooth.
Church of Noise @Verwijderd1 april 2024 13:07
Absoluut. Even zoeken waar ik de mijne naar Kerk van Geluid kan aanpassen!
Metal spoon @Verwijderd1 april 2024 13:31
Ja welke idioot noemt zijn account dan ook metal spoon :+
StackMySwitchUp @Verwijderd1 april 2024 15:20
Nee.. alsjeblieft niet!
... StapelMijnNetwerkSchakelaarOp 8)7

[Reactie gewijzigd door StackMySwitchUp op 22 juli 2024 13:44]

FORMERxZOMBIE @Verwijderd1 april 2024 18:39
VOORMALIGxLEVENDLIJK

[Reactie gewijzigd door FORMERxZOMBIE op 22 juli 2024 13:44]

bart.koppers @Verwijderd1 april 2024 12:23
Oog in oog OETZ
WildWilly @Verwijderd1 april 2024 21:25
Oh nee...mijn gebruikersnaam zeker niet vertalen.
FORMERxZOMBIE @WildWilly1 april 2024 21:37
Als het als woord bedoeld is; dan is het sowieso niet de bedoeling denk ik? :')
comecme @Verwijderd1 april 2024 22:32
Kom me zien
Techno Overlord @wildhagen1 april 2024 11:10
Ik had al een topic aangemaakt dat er wat mis was met mijn Chrome browser. Hier nog even my two cents:

Ik vind het maar dom. Bepaalde jargonwoorden in het Engels voor bepaalde zaken zijn gewoon veel makkelijker om te gebruiken omdat die woorden zo ook gebruikt worden op andere Engelse sites. Problemen zoeken wordt zo makkelijker zonder die vertaalslag toe te passen. Prijskijk.... Kom op hey. Dat klinkt toch voor geen meter?

[Reactie gewijzigd door Techno Overlord op 22 juli 2024 13:44]

Robkazoe @Techno Overlord1 april 2024 11:22
Wie gaat het Techno Overlord vertellen? :D
Verdant @Robkazoe1 april 2024 11:50
Technologie-geïnspireerde muziek Opperbevelhebber bedoel je?
Crazy Harry @Verdant1 april 2024 12:21
Technologiegeïnspireerdemuziek-opperbevelhebber is correct volgens mij.
Verdant @Crazy Harry1 april 2024 12:39
Bedankt Gekke Harry, ik ben nog niet helemaal gewend aan de taalwissel! ;)
Botmeister @Crazy Harry3 april 2024 12:04
Dan is het toch technologiegeïnspireerdemuziekopperbevelhebber? Of misschien zelfs technologiegeïnspireerde muziekopperbevelhebber.

Maar techno is de naam van een muziekgenre dat in de Van Dale staat. En opperbevelhebber in het Engels is commander-in-chief of supreme commander. Een overlord is een heerser, of opperheer. Dus het is technoheerser.

[Reactie gewijzigd door Botmeister op 22 juli 2024 13:44]

Basszje @Robkazoe1 april 2024 14:49
Twee florijnen.
ejabberd @Techno Overlord1 april 2024 11:39
Prijskijk.... Kom op hey. Dat klinkt toch voor geen meter?
"Prijsvergelijker" is misschien een alternatief. Wat ook zou kunnen: prijschecker, koopjeszoeker of prijsvergelijkingsplatform (maar dat is misschien wat lang).
Gwaihir @ejabberd1 april 2024 11:52
Prijsvergelijk is natuurlijk véél te standaard en prijsgluren, tja, wie wil dat nu toegeven? ;)
ejabberd @Gwaihir1 april 2024 12:02
Ha, dat is wel een toffe. Laten we allemaal massaal stemmen dat vanaf morgen de "prijskijk" wordt herdoopt tot de "prijsgluurder".

Ik denk dat veel bezoekers met zo´n benaming wel even naar die link zullen gluren.
RichD1011 @Techno Overlord1 april 2024 11:38
Beste meneer Techno, kijk naar de datum van vandaag :)

Of je moet de /S vergeten zijn :9

[Reactie gewijzigd door RichD1011 op 22 juli 2024 13:44]

GurbieV @Techno Overlord1 april 2024 11:29
Wat zijn 2 centen? Onnodig Engels toch?
bart.koppers @GurbieV1 april 2024 12:21
Geen stuiver waard
watabstract @bart.koppers1 april 2024 18:42
Dat snapt gen z niet meer. Kwartjes vallen ook allang niet meer. :p
Bas vladir @watabstract2 april 2024 08:00
Is de eerste klap dan nog wel een daalder waard?
watabstract @Bas vladir2 april 2024 08:17
Die gulden op de markt wel toch?
pepsiblik @GurbieV1 april 2024 12:24
Ook binnen de Euro zone bestaat de cent als naam voor een munt. Echter, in de meeste Eurozone landen wordt de cent als zodanig niet meer gebruikt en dat zorgt misschien voor verwarring.
D_Jeff @Techno Overlord1 april 2024 18:59
Wist je niet dat Afrikaans een bestaande taal is (en dat T.net met deze insteek probeert uit te breiden naar een ander werelddeel?) :D
RoelRoel @Techno Overlord1 april 2024 23:31
Of iets "klinkt" is vooral een kwestie van wennen. Als ze in de VS Nederlands spraken had je nu het omgekeerde beweerd.
Hakker @wildhagen1 april 2024 13:17
Een goede 1 april grap met wel een kern van waarheid. Alles leuk en aardig maar Tweakers kan en mag best naar zijn verloedering kijken.
bv monitor hebben ze nu ipv beeldscherm
Bedoel ze hoeven echt niet alles aan te passen, maar nu wordt de term GPU overal rondgeslingered terwijl het heel lang gewoon een videokaart was. een voeding werd een PSU.

En eerlijk is eerlijk ik vind de term Prijskijk wel tof net als discussieruimte.
Qlimaxxx @Hakker1 april 2024 17:04
Technisch gezien is GPU niet hetzelfde als een videokaart. Op een videokaart, ofwel graphics card, vindt je naast de GPU immers ook andere zaken, zoals VRAM, VRM’s, I/O, koeling en regelmatig RGB.

Eh… ik bedoel, op de videokaart vindt je naast de grafische rekeneenheid ook andere zaken, zoals videogeheugen, voltageregulatiemodules, aansluitingen, koeling en Rood/Groen/Blauw. 🤡
Frame164 @Qlimaxxx1 april 2024 18:56
Plus dat er steeds vaker geen "kaart" meer wordt gebruikt maar dat het gewoon op het moederbord zit (al dan niet geïntegreerd met andere functies).
i7x @Hakker1 april 2024 17:53
GPU’s zijn lang niet altijd kaarten meer maar veelal gewoon geïntegreerd. Andere termen kunnen best Nederlands idd.
Hakker @i7x1 april 2024 19:22
Geintegreerde kaarten zitten vooral op de processor en is het een geintegreerde videokaart niet moeilijk dus om het te gebruiken. Op server moederborden heb je ze soms ook om enkel beeld op je scherm te tonen want meer kunnen ze niet.
Daarnaast is het zelfs met onderscheid in de engelse taal als Integrated Graphics Processor IGP of tegenwoordig als ze ook wat meer voor spelletjes gebruikt kunnen worden als Accelerated Processing Unit oftwel APU.
En zoals @Qlimaxxx al onbedoelt aangeeft zijn de termen GPU en CPU strikt genomen zelfs compleet onjuist, omdat je tijdens beoordelingen je niet enkel de CPU danwel GPU test maar de hele kaart danwel de gehele chip.
Ikmezelf @Hakker1 april 2024 13:27
Ik kan me hier wel in vinden.
huubhuub @wildhagen1 april 2024 09:09
verfijners :p
MartinMeijerink @huubhuub1 april 2024 09:51
SIDN: Goed nieuws, verfijners.nl is beschikbaar :)
Zerora @MartinMeijerink1 april 2024 10:28
Heb zo'n vermoeden later vandaag niet meer. :P
MartinMeijerink @Zerora1 april 2024 10:43
idd, inmiddels is ie geregistreerd :)
Luchtbakker @MartinMeijerink1 april 2024 10:28
Niet meer gok ik zo haha
Scriptkid @huubhuub1 april 2024 11:28
Volgens mij is het een tuner of afsteller.
huubhuub @Scriptkid1 april 2024 11:45
Niet als je ook de referentie meekrijgt naar "Severance" :) (een serie)

[Reactie gewijzigd door huubhuub op 22 juli 2024 13:44]

pepsiblik @huubhuub1 april 2024 12:26
Maar eens gaan stromen vanaf mijn Appel BS (= BeeldScherm).
kiang @huubhuub1 april 2024 10:40
Wat schaft de pot?

(Als dit een referentie was naar Severance)
huubhuub @kiang1 april 2024 11:46
Ah een kenner ! Mooi ahaha
familyman @wildhagen1 april 2024 16:07
Ik zou willen dat het geen grap was.
VonPeat @familyman1 april 2024 20:53
... zei de man met Engelse gebruikersnaam.
eheijnen @wildhagen1 april 2024 10:25
Volgens mij wordt dit op 2 april alweer terug gedraaid wegens teveel verzet vanuit de community gemeenschap alhier.
Freyaldo @eheijnen1 april 2024 14:26
Denk eerder dat alle medewerkers in protest gaan tegen de manager die dit bedacht heeft.
"Of hij/zij weg (met deze plan) of wij we gaan"
sypie @Freyaldo1 april 2024 17:26
Manager bestaat niet meer in de nieuwe vertaling van Verfijners.
Arjan P @sypie1 april 2024 20:45
Je weet dat het een afkorting is, toch?
vertragingsmanager,(m),-s, iem, die belast is met het waarborgen van van vertraging en oponthoud in bedrijfsprocessen, wordt vaak afgekort: 'manager'.
sypie @Arjan P1 april 2024 21:35
Maar dan nog is manager een term uit een niet-Nederlandse taal. Nu verfijners.net toch graag de verloedering van Nederlandse taal tegen wil gaan zal daar ook een Nederlands alternatief voor moeten komen.
Frame164 @sypie1 april 2024 18:57
Maar dan is de vraag: welk Nederlands woord ga je ie gebruiken. Er zijn immers meerdere opties.
sypie @Frame1641 april 2024 18:59
Beter laat je het woord en de zichzelf in stand houdende niets producerende tussenlaag weg uit het bedrijfsleven?
BigBonanza @Freyaldo1 april 2024 16:02
Met deze plan <— }>
Metal spoon @wildhagen1 april 2024 10:14
Amfetaminegebruikers
Jan1337 @wildhagen1 april 2024 10:20
Wordt de Engelstalige titel (Tweakers) ook aangepast, en zo ja, naar wat? :)
In bovenstaand artikel valt te lezen:
We hebben lang overwogen of ook onze naam eraan moet geloven, maar geen enkel Nederlands alternatief bleek afdoende.
laptopleon @Jan13372 april 2024 10:00
In werkelijkheid is overal uiteraard een Nederlandse term voor en anders wordt die wel bedacht.
Rezonator @wildhagen1 april 2024 10:20
Sleutelaars of idd fijnregelaars/fijnafstemmers.
Mic2000 @wildhagen1 april 2024 10:25
Aanpassers :Y)
TheDudez @Mic20001 april 2024 11:29
IctVerbeteraars
R4gnax @wildhagen1 april 2024 14:03
Ik nomineer: Knutselsjaken.
AW_Bos @wildhagen1 april 2024 14:56
Twiekers! Dan heb je een unieke naam die geen vertaling is iets naar wat je niet kan vertalen.
FORMERxZOMBIE @AW_Bos1 april 2024 18:42
Klinkt te Fries; dat is ook een kompleet andere toal uut 'n and'r lan' ;)
Nanieke @AW_Bos2 april 2024 13:12
Geniaal!
jimh307 @wildhagen1 april 2024 23:42
Is 1 april grap. Engels is zodanig ons in de mond gegoten en het is ook de wereldtaal dat het niet anders kan dat meerdere talen verengelsen.
Daarbij is het des te meer Engels (kunnen) spreken beter voor de vertaling en begrip in andere talen. We laten dialecten dan even buiten beschouwing en al dit begon al bij de Babyloniërs.

Het verengelsen is een lang begrip dat al lang bezig is. Door dit forum rancuneus te vertalen naar plain Dutch (sorry voor het Engels) krijgt het forum en Tweakers.net een onnatuurlijke vorm welke moeilijker wegleest. Dit kan nooit de bedoeling zijn en ook in mijn ambt is een goede kennis der Engelse taal een harde vereiste want anders kun je geen wereldhandel drijven.

Doch? Wel een leuke en originele grap waaruit lijkt dat @WoutF spreekt vanuit het torentje te Den Haag.
Slavy @wildhagen1 april 2024 11:47
Ik vond Tweakers Plus anders een hele grote één april grap.
RugerioStereo @wildhagen1 april 2024 12:57
Knooierds?
michael.crook @wildhagen1 april 2024 12:57
Moet idd 1 april grap zijn 🤪
FORMERxZOMBIE @michael.crook1 april 2024 18:42
Het is wel slim; het speelt bij veel nerds toch in op een bepaalde behoefte.
Barthvis @wildhagen1 april 2024 13:00
Twiekers?
GenomDalar @Barthvis1 april 2024 16:17
Is dat niet Fries? 😂
weans @wildhagen1 april 2024 13:01
U bent wakker !
blobber @wildhagen1 april 2024 13:15
Techneuten
Minimise @wildhagen1 april 2024 14:35
Ik stem voor TechnologieGemeenschap.nl
Tourmaline @wildhagen1 april 2024 14:57
Zal meer in de trand van aanpasser zijn.
watabstract @Tourmaline1 april 2024 18:46
Trant of trend?
Uchy @Tourmaline1 april 2024 21:45
optimaliseerder?
GenomDalar @wildhagen1 april 2024 16:17
Sleutelaars?
The Chosen One @wildhagen1 april 2024 20:16
Mwah, gezien de artikelen met 'toverdrankjes' e.d. is dit niet al te ver van de waarheid. ;p
hatross @wildhagen1 april 2024 20:22
Fijnafstemmers!
massareal @wildhagen1 april 2024 20:23
Knutselaars ;)
MarcelZ @wildhagen2 april 2024 10:02
aanpassers.net
ThaStealth 1 april 2024 09:04
Ik wil meteen een bug insect rapporteren: bij mij heet de Voorpagina nog altijd Frontpage in het menu

En forumbookmarks moet natuurlijk forumbladwijzers zijn

[Reactie gewijzigd door ThaStealth op 22 juli 2024 13:44]

habbekrats @ThaStealth1 april 2024 09:07
Je bedoeld een fout.
107mb @habbekrats1 april 2024 09:13
je 'bedoeld' bedoelt
habbekrats @107mb1 april 2024 09:14
Daar heb je het al, ik ben het Nederlands al verleert
mekkieboek @habbekrats1 april 2024 09:34
verleert
Check. Ik bedoel 'Schaak'
Gimmeabrake @habbekrats1 april 2024 09:30
Je bedoelt verleerd
Devil N @YopY1 april 2024 10:52
Je bedoelt 'bedoelde'.
nst6ldr @Devil N1 april 2024 11:19
Overtreffende trap: gebedoeldeerdt
Crazy Harry @YopY1 april 2024 10:54
Nee, hij bedoelt bedoelt in dit geval.
ThaStealth @habbekrats1 april 2024 09:08
Ik bedoelde insect!
djwice @ThaStealth1 april 2024 09:42
Oh ik dacht kevertje. Want is is maar een kleine omissie.
Miglow @habbekrats1 april 2024 11:08
Je bedoelt
Sicos @ThaStealth1 april 2024 09:38
Goh zou het toevallig 1 april zijn vandaag.... maar goed van de andere kant hoeft nu ook weer niet alles met technische engels termen worden geschreven als het in het Nederlands ook prima te lezen is.
SG @Sicos1 april 2024 12:23
Ik ben er tegen maar ben bewust dat deel dit liever zo ziet en dus lijkt mij dit geen 1 april grap. Mocht dat welk blijken is zeer zwakke. Want deel wil dat wel pro NL pro koningshuis. Etc.
roches @SG1 april 2024 13:51
Je bent je er wel van bewust dat je reaguursel onleesbaar is, in welke taal dan ook?
Basszje @roches1 april 2024 14:39
Geschreven via de zoekwebstekvertaalmachine wellicht?
TheDudez @ThaStealth1 april 2024 09:24
Je vergeet Moderatie-faq :+ dat moet vgv worden
Marezathus @ThaStealth1 april 2024 09:23
Forum? Markt zul je bedoelen.
Caelorum @Marezathus1 april 2024 09:27
Forum is een Nederlands woord.
Alex3 @Caelorum1 april 2024 09:36
Forum is Latijn.
YopY @Alex31 april 2024 09:42
Latijn is ook taalverloedering, wat hebben de Romeinen ooit voor ons gedaan?
kever678 @YopY1 april 2024 10:07
Romeinse kaarsen
Tweak3D @kever6781 april 2024 10:55
:)
YGDRASSIL @YopY1 april 2024 10:09
Aquaducten en riolering onder andere...
DirtyBird @YGDRASSIL1 april 2024 10:21
Ja oke maar behalve aquaducten en riolering dan?
RCBL @DirtyBird1 april 2024 11:22
wegenbelasting
AppelsEnPeren @DirtyBird1 april 2024 10:37
Wat dacht je van de wijn?
Caelorum @AppelsEnPeren1 april 2024 11:02
Wijn was er daarvoor ook al wel.
AppelsEnPeren @Caelorum1 april 2024 16:09
https://m.youtube.com/watch?v=Qc7HmhrgTuQ
Nicked @YopY1 april 2024 10:07
Hoe vaak denk je überhaupt (kon geen Nederlands alternatief bedenken) nog aan het Romeinse rijk?
Arms2Short @Nicked1 april 2024 10:14
Dagelijks
Crazy Harry @Nicked1 april 2024 10:56
Überhaupt: sowieso?
R4gnax @Nicked1 april 2024 13:59
Hoe vaak denk je überhaupt (kon geen Nederlands alternatief bedenken) nog aan het Romeinse rijk?
"werkelijk" of "nou echt"
Hoe vaak denk je nou echt nog aan het Romeinse rijk?

you're welcome u is welkom
sypie @Nicked1 april 2024 18:13
Überhaupt is een woord dat de zin niks anders maakt wanneer je het weglaat. Je hoeft daarom ook geen vertaling te zoeken.
aequitas @YopY1 april 2024 10:15
Je bedoelt naast viaducten, baden, wegen, het circus, medicijnen en vrede? Niet heel veel nee.
DirtyBird @aequitas1 april 2024 10:21
Ja oke, maar verder?
Miglow @YopY1 april 2024 11:09
Aquaducten.
Slijpschuiver @YopY1 april 2024 16:02
Beton uitgevonden, en de bogen en koepels.
lenwar
@YopY2 april 2024 13:24
;)
Precies... Wat hebben de Romeinen ooit voor ons gedaan.. Behalve wat kleinigheidjes als:
Aquaducten
Riolering
Wegen
Irrigatie
Medicijnen
Gestandaardiseerd onderwijs
Wijn
Badhuizen
Nachtwachten (openbare orde)

https://yewtu.be/watch?v=Qc7HmhrgTuQ
Caelorum @Alex31 april 2024 09:42
En staat gewoon in de Van Dale en de woordenlijst Nederlandse taal.
Heroic_Nonsense @Caelorum1 april 2024 10:28
Computer, processor en feedback ook. Ik diskwalificeer hierbij de Van Dale!
lilmonkey @Alex31 april 2024 15:12
Ach ja, die Latijnen hebben het ook gewoon van het Grieks gejat.
correcto @Caelorum1 april 2024 09:34
Romeins? :*)
Theratron @Marezathus1 april 2024 09:55
Plein! : )
Gwaihir @ThaStealth1 april 2024 12:00
Je insect is volkomen terecht, maar pleit m.i. niet voor de juiste vertaling. Frontpage lijkt me op Tweakers 127.0.0.1.
Verwijderd 1 april 2024 09:14
Jammer dat het een 1april grap is, want het eerste stukje klopt wel degelijk.
Jordi @Verwijderd1 april 2024 09:27
Als eigenaar van angelsaksischgebrabbel.nl had ik bij het lezen van de titel maar liefst twee volle seconden een brede glimlach... die als sneeuw voor de zon verdween toen ik jammerlijk besefte welke dag het vandaag was :(
Kees BOFH @Jordi1 april 2024 10:07
Je kan het ook positief zien; Voor deze grap heeft de redactie een lijst moeten opstellen met allemaal vertalingen waardoor ze eens goed naar hun eigen taalgebruik hebben moeten kijken.

Ik weet niet of het je al is opgevallen, maar de afgelopen weken heb ik vaker dan ooit een nederlandse vertaling van een engels woord gezien. De redactie heeft nu in elk geval een mooie lijst met nederlandse alternatieven.
Jordi @Kees1 april 2024 10:28
Kees, mijn beste oude bekende... hier zien we maar weer eens de fatale gevolgen van mijn hardnekkige weigering mee te doen aan de hedendaagse trend om achter iedere ironische of satirische reactie een '/s' te plaatsen. Want je hebt natuurlijk gelijk! Maar... er was eens een tijd, ooit, lang geleden, toen de Batavieren nog met z'n vijven waren, dat jij die '/s' van mij niet nodig had gehad ;)

Aanvulling: Tweakers is zo erg nog niet. Nee, met die gammele webpagina in mijn achterzak zag ik mijn kans schoon om even een flauwe opmerking te maken. Ik stoor mij meer aan mensen die zich schuldig maken aan dit soort taalgevechten in o.a. supermarkten:

- "Hey! Long time no see."
- "Yo! Ja, ben best busy lately. Nieuwe job, you know."
- "Oh, congratz!"

Ik wou dat ik deze verzonnen had...

[Reactie gewijzigd door Jordi op 22 juli 2024 13:44]

Verwijderd @Jordi1 april 2024 10:38
Moet je trend niet veranderen in modeverschijnsel?
Jordi @Verwijderd1 april 2024 10:48
Daar heb je an sich (:P) een punt.
Crazy Harry @Jordi1 april 2024 10:51
Dat komt omdat men het daadwerkelijk jammer vindt dat het een grap van Tweakers is. De wens is sterker dan het verstand in dit geval. Daar zou Tweakers iets mee moeten doen…
Iets beter hun best hadden ze wel mogen doen overigens. Om een prijsvergelijker nou prijskijk te noemen… :/

Maar goed, deze terugkoppeling, bij Tweakers beter bekend als ‘feedback’, zullen ze waarschijnlijk over het hoofd zien of gewoon negeren.
mwolthers @Kees1 april 2024 22:44
Heb jij ook het vermoeden dat deze 1-aprilgrap al weken een running gag is rondgaat op de redactie?

Overigens deel ik Jordi's gevoel wel. Eerst blij verrast, vanaf de tweede alinea een beetje teleurgesteld :'( Maar de grap kan ik wel waarderen.
Patriot @Jordi1 april 2024 14:17
Als eigenaar van angelsaksischgebrabbel.nl had ik bij het lezen van de titel maar liefst twee volle seconden een brede glimlach... die als sneeuw voor de zon verdween toen ik jammerlijk besefte welke dag het vandaag was :(
Haha geprankt (:P)
StraightOn.NL @Verwijderd1 april 2024 09:57
Helaas een 1 april grap. Ik vind wel degelijk dat we veel en veel beter een voorbeeld kunnen nemen aan onze zuiderburen. Die dit veel mooier oplossen. Engels in namelijk Engels en Nederlands hoort Nederlands te zijn wat mij betreft (ja ik heb het dan over taal).

Is trouwens wel grappig want Nederlands is de taal die ik eigenlijk maar heel weinig spreek, omdat mijn team helemaal uit dialect Limburgs sprekende mensen bestaat (toeval) in een bedrijf waar de voertaal Engels is) en het is dan echt soms zoeken naar het correct Nederlandse woord. En dat is eigenlijk jammer, misschien wel beschamend maar en zeker zin ook wel zorgelijk.
WOteB2 @StraightOn.NL1 april 2024 10:17
Helemaal mee eens. Waar ook wel eens aan mag worden gedacht is de vervoeging van Engels leenworden (als je die toch per se wilt gebruiken).
Back-upped; moet zijn: back-upt
enzovoorts...
alwindejong @StraightOn.NL1 april 2024 11:56
.

[Reactie gewijzigd door alwindejong op 22 juli 2024 13:44]

redzebrax @Verwijderd1 april 2024 11:25
Oh maar Engels is eigenlijk slecht uitgesproken Frans volgens Bernard Cerquiglini in een nieuw boek. In Europa zijn er geen zuivere talen.

Marc van Oostendorp in https://www.vrt.be/vrtnws...unde-bernard-cerquiglini/

"Het Engels heeft veel woorden uit het Frans overgenomen", zegt van Oostendorp. Daarbij gaat het vaak om veelgebruikte, alledaagse taaluitingen. Denk aan 'beauty' (beauté), 'joy' (joie), of 'finesse' (finesse): die vinden allemaal hun wortels in het Frans.
'porridge', te herleiden naar het Franse 'potage', of 'caterpillar', naar het Franse 'chatte pelue'

"De Fransen hebben niet altijd het warme water uitgevonden. "Frans is natuurlijk ook gewoon verkeerd uitgesproken Nederlands", stelt van Oostendorp met een knipoog.

Zo wijst hij op het Engelse 'drugs', wat ontleend is aan het Franse 'drogue'. De Fransen haalden dat dan weer uit het Nederlands. "Wat de drogisterij verkoopt, dus. Dat is overgeslagen naar het Frans." Ook 'mannequin' (en het Middelnederlandse 'mannekijn', red.) is een klinkend voorbeeld.

En de cirkel is weer rond eigenlijk is dat Engels al Nederlands ;)
Ludewig @redzebrax1 april 2024 12:48
De oorsprong van zowel drogisterij als drogue is het woord droog. Medicijnen waren vroeger vooral gedroogde kruiden en dergelijke. Normaal eten werd zelden gedroogd.

Veel kruiden werden destijds vanuit de koloniën naar Nederland gebracht en weer doorverkocht naar de rest van Europa. Daarbij werden teksten als "gedroogd bewaren" en "gedroogde kruiden" op de kisten gezet van medicijnen die naar Frankrijk geëxporteerd werden.

De Fransen gingen daardoor een verbasterde versie van het woord droog gebruiken om medicijnen aan te duiden. Vervolgens ging dat inderdaad naar het Engels, waar het een tweede betekenis kreeg, namelijk illlegale drugs. In die betekenis kwam het woord weer terug in het Nederlands.
Retrospect @Verwijderd1 april 2024 09:33
Het zou idd zeer goed zijn als we onze taal weer wat serieuzer nemen.
Taal en cultuur zijn immers sterk met elkaar verweven.
Orangelights23 @Verwijderd1 april 2024 12:41
En heel gebruikelijk in andere landen in Europa. In Scandinavië en in Frankrijk wordt het in iedere geval vrijwel altijd gedaan. Ik werd flink teruggefloten toen ik hier in Zweden begon als consultant in plaats van rådgivare :P
Blokker_1999
@Verwijderd1 april 2024 09:29
Zeker en vast, en hoeweln er heel wat technische termen zijn die wat mij betreft niet vertaald moeten worden, ook al omdat er geen officiele vertaling voor die woorden is, zijn er niet technische termen waarvoor er wel degelijk vertalingen beschikbaar zijn.

Neem nu het filmpje, omdat ik YouTube koekjes niet toesta op deze site krijg ik een bericht te zien dat aangeeft dat ik het filmpje op deze pagina niet kan bekijken. En in dat bericht wordt gewoon gesproken over "ingesloten content", waarom in hemelsnaam moet je daar het woord content gebruiken terwijl je het ook over inhoud kunt hebben?

Ja, we gebruiken steeds meer Engels, en ja, taal leeft, maar dat betekend niet dat we dat opschuiven naar het Engels maar moeten omarmen.
Nyarlathotep @Blokker_19991 april 2024 09:46
Dat we Engelse leenwoorden gebruiken is tot daar aan toe. Meestal omdat er geen geschikt Nederlands alternatief is.
Maar zeker de laatste jaren lijkt het wel een sport om Engelse termen te gebruiken, terwijl er een prima Nederlands alternatief voor is.
Voor veel mensen is het een beetje zo van 'Kijk mij eens, ik ken alle Engelse zoemwoordjes en vaktermpjes!'. Ik prik er altijd snel doorheen...
ArmEagle @Nyarlathotep1 april 2024 10:20
Klopt. Maar ik heb zelf wel een broertje dood aan gebruik van het woord "performantie". Het bestaat zowaar. Maar ik trek het gewoon niet.
bwerg @ArmEagle1 april 2024 10:59
"Performantie" is dan ook een woord dat je alleen gebruikt als enkel het Engelse woord in je opkomt, je besluit dat je een Nederlands woord nodig hebt, en je dan maar een geforceerde vertaling gebruikt. "Prestaties" dekt de lading doorgaans prima.
i-chat @bwerg1 april 2024 11:27
prestatie-degradatie of een prestatie-botsing in je dataverwerkings-tros.

je zou het ook anders kunnen zien: het simpele feit dat de Engelse taal harder leeft dan de nederlandse heeft wellicht ook gewoon zijn oorsprong in het feit dat er meer mensen gebruik van maken. je kunt dan als een stel chovinisten gaan lopen roeptoeteren dat het oorleerlijk is en dat je eigen-volltaal-eerst wilt! maar persoonlijk heb ik juist een verachting voor alles en iedereen dat onnodig probeert om dingen te vernederlansen zonder dat daar nut voor is of noodzaak.

als je ziet hoe sommige mensen het werkwoord 'downloaden' verneuken om er iets nederlandachtigs van te prutsen.

gedownloade gedownloadde, gedownloodde, gedownloadete,
download, downloadt, downloadet

en dat alleen maar om één woord,

goddank is dit een 1-aprilgrap.
shades @i-chat1 april 2024 11:47
binnenhalen of ophalen - je moet engelse woorden niet vervoegen volgens de nederlandse regels - totale bullshit - engelse woorden vervoeg je op zn engels - wie iets anders beweert kan gelijk hebben maar al die mensen sporen niet i.m.h.o - ik heb ook de raarste vormen gezien van backup.. als je niet weet hoe je het schrijft - wat is er mis met "ik heb het veiliggesteld op schrijf of tape" - nou is tape ook niet echt nederlands echter, ik heb nooit iemand horen zeggen op band. In de jaren 70 was het al taperecorder. Ik heb mijn pa niet nog nooit over een bandrecorder of bandopnemer gehoord :D
i-chat @shades1 april 2024 19:06
let wel op ik had het over prestatiebotsingen performance hit wat gewoon een vakterm is

ja je zou het prestatie belemmeringen kunnen noemen maar dat is dan weer onhandig lang

straks gaan we auto nog vertalen als zelfrijdende vierwieler
mwolthers @shades1 april 2024 22:15
In de jaren '70 en '80 heette zo'n ding wel degelijk bij veel mensen een bandrecorder, wat overigens een vrij lelijke samentrekking van Nederlands en Engels is, maar goed. Beide woorden werden gebruikt en waren volkomen uitwisselbaar.
bwerg @i-chat1 april 2024 12:03
Een stel choauvinisten omdat je het woord "prestaties" wil gebruiken? Als je het nou hebt over naar beneden laden van je rekenaar, ja, vast, maar "prestaties" is toch een heel normaal woord?

Geforceerd dingen naar het Nederlands vertalen met niet-gangbare termen tot gevolg is één ding, geforceerd dingen naar het Engels vertalen terwijl er een heel gangbaar Nederlands woord voor is is het andere uiterste. Of doe jij ook een beetje butter op je bread bij je breakfast? Start dan gewoon tweakers.co.uk.
GurbieV @i-chat1 april 2024 11:32
Chauvinisten.

Hoe zou je het woord downloaden willen gebruiken zonder compleet op het Engels over te stappen?
Hakker @GurbieV1 april 2024 13:22
Binnen halen. Het bestaat trouwens al net zo lang als downloaden hier in Nederland. Net als uploaden gewoon versturen is.
Processor is al net zo lang in Nederland bekend als rekeneenheid. Veel termen die hier op Tweakers gewoon over zijn genomen in het engels hebben gewoon een Nederlandse term.
R4gnax @Hakker1 april 2024 14:18
Processor is al net zo lang in Nederland bekend als rekeneenheid.
Verwerkingseenheid, eigenlijk.
Alleen Central Processing Unit (CPU) vertalen als Centrale Verwerkings-Eenheid (CVE) levert een nogal ongelukkige afkorting op. :+

Wat ik me afvraag is hoe je een 'computerchip' zou gaan vertalen.
Een 'rekensplinter' ?

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:44]

Knolselderij @Hakker2 april 2024 08:33
Binnen halen... Rekeneenheid... 8)7 hahahaha
Je kunt ook overdrijven @Hakker, door deze woorden te gebruiken ben je natuurlijk minder goed te begrijpen
laptopleon @Knolselderij2 april 2024 10:14
Hoezo is rekeneenheid minder goed te begrijpen dan cpu? 8)7 Het voordeel van rekeneenheid is dat iedereen met een basiskennis Nederlands ook meteen snapt wat het is en doet. Gemiddelde Nederlander weet echt niet waar cpu een afkorting van is.
Knolselderij @laptopleon2 april 2024 15:13
Huh?

Het woord "rekeneenheid" zelf is niet minder goed te begrijpen, maar in de context waarin het gebruikt zou worden i.p.v. CPU wel. Als iemand het over de nieuwe rekeneenheid zou hebben die hij gekocht heeft, zou ik niet direct begrijpen waar hij het over heeft.

Jij verzint een soort situatie waarin iemand begrijpt wat computers doen, maar niet dat alles wat een computer in essentie doet rekenen is, en tegelijkertijd geen woord Engels spreekt of begrijpt..? Ja, zo iemand snapt "rekeneenheid" misschien sneller dan CPU.

Ik vind dit voorbeeld sowieso idioot, er is natuurlijk nooit een tijdsframe geweest waarin het woord "rekeneenheid" meer werd gebruikt dan CPU, en al helemaal niet door de mensen die met computer begonnen in Nederland. Dus om aan iemand die niet weet wat een CPU is, het uit te leggen als enkel een "rekeneenheid" zonder de, door iedereen gebruikte, term CPU te gebruiken, is natuurlijk niet bevorderlijk voor die persoon in het vervolg.
laptopleon @Knolselderij2 april 2024 16:17
Als iemand het over de nieuwe rekeneenheid zou hebben die hij gekocht heeft, zou ik niet direct begrijpen waar hij het over heeft.
Ik denk dat dit de kern van de hele discussie raakt. Het gaat er uiteindelijk niet om of het nou aap, noot of Mies heet, maar dat we elkaar begrijpen.

Ook bij computer, cpu en downloaden begrijp ik het allemaal nog wel, dat die woorden er dan in sluipen. Dat tieners graag cringe en gebruiken omdat ze dan denken dat dat modern is, is ook van alle tijden. Dat ebt vanzelf weer weg met de volgende golf tieners. Maar een oerhollands winkelcentrumpje in de polder omdopen tot City Center vinden de meeste bezoekers tenenkrommend. Targets, goals, situationship, alignen, dripfeeding… dat soort interessantdoenerij maakt het er niet begrijpelijker of leuker op.
nout77 @GurbieV1 april 2024 13:19
Binnenhengelen of binnen gehengeld :+
Neerladen of naar binnen laden..
of binnengehaald? :)
Uruk-Hai @ArmEagle1 april 2024 10:37
Ben je nu niet aan het exxagereren? :P ;)
bart.koppers @Uruk-Hai1 april 2024 12:32
Dagdagelijks gebeurt dat!
i7x @ArmEagle1 april 2024 11:42
Performantie, nog nooit gehoord (zit in de it). Klinkt op een of andere manier heel Vlaams, wellicht dat dat het is.

Probeer er zelf wel op te letten, maar 1) de communicatie is vaak al volledig Engels in veel bedrijven/teams dus dan moet je veel wisselen als je enkel onder de Nederlanders/Vlamingen bent en dat is met sommige it termen best wel eens lastig, en 2) soms is er gewoon niet echt een gangbaar alternatief. Zelfs op de nos oid lees ik regelmatig Engelse termen in doodgewone artikels, maar vaak is dat nu eenmaal gewoon hoe het doorgaan wordt gebruikt en zou een Nederlands alternatief heel ongebruikelijk (en wellicht dus ook meer onbegrijpelijk) klinken.
player-x @Nyarlathotep1 april 2024 10:46
Dat we Engelse leenwoorden gebruiken is tot daar aan toe. Meestal omdat er geen geschikt Nederlands alternatief is.
Dat is omdat we niet het nut zien, om elke keer een nieuw woord te bedenken, zoals onze zuiderburen, voor alles wat nieuw is, zij mogen dan wel datamachine zeggen, wij zeggen gewoon computer, en omdat we van efficiëntie houden, gebruiken we meestal Engelse afkorting PC.

En het Engels zit ook bom vol met voornamelijk Nederlandse en Noorse leenwoorden, alleen gebeurd het tegenwoordig meer dat ze van het Engels afkomstig zijn, daar dat 15x meer native gebruikt wordt dan Nederlands, daarnaast ''who the fuck cares'' zolang je maar duidelijk kan communiceren. :+
Crazy Harry @player-x1 april 2024 11:19
Waarbij ‘fuck’ mogelijk een van die Nederlandse leenwoorden is, aldus Nicolas Cage
dmantione @Nyarlathotep1 april 2024 11:13
Dat komt omdat we zo doodgegooid worden met Engelse woorden dat we het Engelse woord paraat hebben en moeten nadenken om op het Nederlandse woord te komen. Het positieve van deze éénaprilgrap is wel, is dat we allemaal opeens allen aan het nadenken zijn wat de vertalingen van veel Engelse woorden zijn, en als we er éénmaal over nagedacht hebben, straks ook makkelijker op het Nederlandse woord gaan komen. Dus alhoewel ik verwacht dat Tweakers morgen weer normaal is (oké, wat is normaal?), kan deze grap zo maar leiden tot minder gebruik van Engelse woorden.
karelvandongen @Nyarlathotep1 april 2024 11:34
Lees eens een technische boek, waarin alles echt in het Nederlands is vertaald. Daar is vaak geen doorkomen aan, want er worden dan vaak termen gebruikt, die je elders nooit tegenkomt.
laptopleon @karelvandongen2 april 2024 10:20
Als het goed vertaald is, is dat geen enkel probleem, veel duidelijker zelfs, zeker voor mensen die het Engels minder goed beheersen en waar zo’n boek dus voor bedoeld is. Maar die boeken kom je nooit tegen. Ik zou er niet één weten. Als er al een halfslachtige poging gedaan wordt, is het meestal door Google translate getrokken. Dat levert nooit iets moois op.
terror538 @Nyarlathotep1 april 2024 12:28
Het jaagt mij ook regelmatig de kast op. Mensen die dingen "shocking" vinden (schokkerend). Of iets "awkward" vinden (ongemakkelijk). En ga zo maar door. Totaal niet nodig.
Gubbel @Blokker_19991 april 2024 09:37
Omdat de term content in deze context niet een op een vertaald kan worden naar inhoud.

Overigens snap ik ook niet waarom Tweakers niet gewoon de koekjes loze variant van JouwBuis gebruikt. Filmpjes kunnen ingesloten worden zonder het gebruik van koekjes.

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 22 juli 2024 13:44]

crisp Senior Developer @Gubbel1 april 2024 11:11
De koekjesloze variant van JouwBuis vrijwaart je alleen van achtervolging wanneer je eerder nog geen koekje had. Daarbij blijft ongewis of JouwBuis niet alsnog persoonsgegevens verwerkt en op andere manieren koppelt. Dit maakt dat de koekjesloze variant niet afdoende is in het kader van de AVG en dus alsnog consent gevraagd moet worden.
Crazy Harry @crisp1 april 2024 12:28
Consent?
crisp Senior Developer @Crazy Harry1 april 2024 12:54
Mijn excuses: toestemming ;)
Gubbel @crisp1 april 2024 16:25
Of het ongewis blijft of niet doet er niet echt toe, er worden op dat moment door de insluiting geen koekjes geplaatst en dat is waar het om gaat in dit geval. Als die koekjes al eerder in je webbladeraar geplaatst zijn, hoeft Tweakers daar sowieso geen toestemming voor te vragen.
crisp Senior Developer @Gubbel1 april 2024 18:18
Het gaat in de AVG eigenlijk helemaal niet specifiek om toestemming voor het plaatsen van koekjes, maar om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Een koekje is daarin slechts een middel waarmee partijen gegevens, zoals het bezoek aan een specifieke pagina, kunnen koppelen aan een persoon. Echter zijn er ook andere middelen om dit te doen, zoals bijvoorbeeld simpelweg het gebruik van het ip-adres, of andere gegevens die je webbladeraar doorgeeft.

En als je al een koekje had, dan nog moet de partij die de toepassing invoegt op zijn pagina alsnog toestemming vragen voor de verwerking ervan door de toepassing.

Al met al is het gebruik van de 'koekjesloze' versie van JouwBuis dus simpelweg niet afdoende om te voldoen aan de AVG; er blijft toestemming nodig.
Gubbel @crisp1 april 2024 20:18
Onze juristen kijken er anders naar, dus wij vragen geen toestemming voor de koekjes loze variant maar gelukkig is het ook niet mijn probleem als er gezeur van komt :)
crisp Senior Developer @Gubbel1 april 2024 20:27
Er is nog veel grijs gebied op dit vlak, en te weinig jurisprudentie. Ikzelf zou het risico echter niet nemen, tenzij consentloze ingevoegde JouwBuisfilmpjes echt belangrijk zijn voor je bedrijfsmodel.
Gubbel @crisp1 april 2024 20:30
Ze zijn er bij ons van overtuigd dat er op deze manier geen toestemming gegeven hoeft te worden middels een cookie banner om videos in te sluiten, wat (laten we eerlijk wezen) voor iedereen prettiger is qua gebruikservaring.

Dat heeft verder niets met het bedrijfsmodel te maken.
crisp Senior Developer @Gubbel1 april 2024 21:28
Prima hoor dat ze daarvan overtuigd zijn; ik ben dat niet ;) En als je specifiek zoekt op informatie over YT nocookie en AVG/GDPR dan kom je ook wel artikelen tegen zoals https://www.adformatie.nl...r-privacy-en-videoplayers die toch ook wat minder stellig zijn.

Een groot teken aan de wand is wellicht wel het feit dat YT zelf nergens een verklaring geeft dat het gebruik van het nocookie-domein bij insluiting AVG-compliant is zonder toestemming. Ze noemen het zelf alleen "verbeterde discretie" (enhanced privacy).

Maar goed, zolang de AP niet actief handhaaft is er nog een hoop vogelvrij op het gebied van toestemmingsbanniers en dergelijke. Donkere patronen zijn ook schering en inslag.
laptopleon @crisp2 april 2024 10:32
Het mooie is, dat ik na twee, drie keer deze woorden te hebben gelezen, ze al soort van normaal begin te vinden.

Ik denk wel dat het al snel koekloos zou worden, omdat dat beter bekt.

Ik wed dat, zelfs als alleen de redactie een woord als koekloos consequent en regelmatig zou gebruiken, hele volksstammen hier op tweakers het binnen de kortste keren zouden adopteren, zonder het door te hebben zelfs.

YouTube is natuurlijk vooral gekozen omdat het lekker allitereert en als merknaam te registreren was. Als het voor Nederland bedacht zou zijn, hadden ze wel iets als ThuisTV verzonnen.
Crazy Harry @Gubbel1 april 2024 11:10
Omdat de term content in deze context niet een op een vertaald kan worden naar inhoudt.
Wel naar inhoud O-)
Gubbel @Crazy Harry1 april 2024 16:26
Ik vind persoonlijk videos op JijBuis niet echt te benoemen als "inhoud",
Crazy Harry @Gubbel1 april 2024 18:13
In dit geval is het simpelweg dezelfde inhoud via een ander medium. Het is letterlijk het artikel in het medium video.
Dus als je de video op JijBuis geen inhoud vindt, vind je het geschreven artikel ook geen inhoud…

[Reactie gewijzigd door Crazy Harry op 22 juli 2024 13:44]

Gubbel @Crazy Harry1 april 2024 20:22
Klopt, vind ik ook niet, maar ik spreek dan dagelijks 3 talen en vind gewoon het woord inhoud niet passen bij deze mediums. Ik ben dan ook helemaal niet tegen het gebruik van woorden als content in de Nederlandse taal.
Crazy Harry @Gubbel3 april 2024 12:22
Content bestaat ook in het Nederlands maar heeft een andere betekenis.
Hoewel jij content bent met het gebruik van het Engelse woord content in de Nederlandse taal in de betekenis van inhoud, ben ik daar niet content mee en heb een voorkeur voor het uitbannen van zoveel mogelijk leenwoorden en vind dus dat we inhoud geen content moeten noemen.

:P

[Reactie gewijzigd door Crazy Harry op 22 juli 2024 13:44]

killerfreak @Gubbel1 april 2024 09:45
*JijBuis ;)
R4gnax @Gubbel1 april 2024 14:16
Omdat de term content in deze context niet een op een vertaald kan worden naar inhoudt.
"Inhoud." Zelfstandige naamwoorden vervoegen we niet, heh?
Ennuh...

https://eur-lex.europa.eu...TML/?uri=CELEX:32019L0770
https://eur-lex.europa.eu...TML/?uri=CELEX:32019L0770

U zei? :+
B_FORCE @Blokker_19991 april 2024 12:31
Het is een lastige discussie.

In het onderwijs wil men graag ook weer terug naar Nederlands onderwijs.

Ik denk dat de meeste wetenschappers en ingenieurs daar niet zo blij mee zijn.
Mijn studie Natuurkunde was destijds volledig in het Nederlands.

Feit is wel dat tegenwoordig ALLE communicatie, artikelen en onderzoeksrapporten van diverse organisaties in het Engels is.
Alle jargon is inmiddels ook volledig in het Engels.
Ook is de communicatie bij veel bedrijven in het Engels.

Door de jaren heen heb ik dus verplicht al dat Engels mezelf aan moeten leren.
Vooral bepaalde fundamentele concepten zitten bij mij nogsteeds vast in het Nederlands, wat communicatie en het lezen van artikelen lastig maakt.

Dus ik snap de achterliggende gedachte redelijk, het is alleen absoluut niet praktisch om dit soort onderwijs in het Nederlands te doen.

Ik ken vrienden die business en medische studies volgen, daar is het precies hetzelfde.
dmantione @B_FORCE1 april 2024 20:11
Je noemt precies de reden waarom gebruik van een taal in wetenschap en techniek belangrijk is voor het onderhoud van die taal: Het onderhouden van de technische woordenschat. Schaf je de taal af, dan raakt die woordenschat in verval. Dat merk je dan niet alleen in dat vakgebied zelf, maar ook daarbuiten.

Nederland is een buitenbeentje, ik kan weinig landen verzinnen die hun eigen taal hebben afschaft. De politiek begint inmiddels de nadelen van de verengelsing te zien, het veroorzaakt maatschappelijk enorme problemen, en op sommige gebieden, zoals huisvesting, kun je zelfs van gigantische problemen spreken.
Crazy Harry @B_FORCE1 april 2024 14:00
Er zullen ook mensen het een probleem hebben gevonden toen het niet meer allemaal in het Latijn moest.
i7x @Crazy Harry1 april 2024 18:03
Ja, en daar hadden ze destijds natuurlijk ook gewoon gelijk in. Ideaal om zo binnen Europa kennis te verspreiden over de grenzen. Tegenwoordig vervult in zekere zin Engels de plaats van het Latijn van destijds. Ik zou het dan zeker niet handig vinden weer terug te gaan naar allerlei verschillende talen wanneer het op wetenschap aankomt. Ook met bepaalde opleidingen (dingen als data science) enorm onhandig om dat in het Nederlands te gaan doen.
B_FORCE @i7x2 april 2024 08:24
Niet handig vinden, is nogal een understatement.

Je zet jezelf volledig buiten spel.

Of je het nu leuk vindt of niet, feit is dat we vandaag de dag met een wereld economie werken.
Niet alleen financieel, maar ook op technisch en wetenschappelijk vlak.

Door jezelf te distantiëren van de algemene taal die daar gewoon is, raak je enkel de connectie en relevantie kwijt.

Praktische gevolgen zijn dat dit doorsijpelt naar gewoon hedendaags taalgebruik.

Dat is niks nieuws of bijzonders, de Nederlandse taal zelf is ook alles behalve ontstaan uit een vacuüm.

Het feit dat bepaalde mensen of groepen slecht meekomen, zoals @dmantione aangeeft, geeft alleen aan hoe slecht deze groepen worden meegenomen en ondersteunt in hoe de wereld om ons heen groter is dan enkel de wijk en de buurtsuper.
Dat gaat overigens niet alleen om taal, maar bv modernisering in zijn algemeenheid.
laptopleon @B_FORCE2 april 2024 10:51
Bij computer snap ik dat nog wel, omdat er bij de introductie nog geen Nederlands woord was ingeburgerd.

Bij andere termen werkt het vaak juist averechts, qua begrijpelijkheid. Cpu is niet duidelijker dan rekeneenheid.

En ja, als je in het bankwezen werkt, misschien zelfs wel met internationale collega’s, dan snap ik dat je vakjargon als de spread gebruikt, maar de gemiddelde Nederlander heeft dat begrip nooit nodig.

Dat vakkenvullers elkaar begroeten met What’s up, dog? is puur omdat ze dat constant op Netflix zien, niet dat ze zichzelf anders buitenspel zetten in de wereldeconomie, lol.

Als het aan de wereld-economie zou liggen, zou je meer Duits, Spaans, Chinees, Indiaas etc dan Engels horen. Nee, dat Nederlanders al dat jeuk-Sngels gebruiken zit hem vooral in onze Hollywood-bubbel, niet doordat Windows niet in het Nederlands te krijgen zou zijn.
Kaasje123 @Blokker_19991 april 2024 11:07
YouTube? Jijbuis bedoel je toch zeker?
R4gnax @Kaasje1231 april 2024 14:26
Eigennamen worden doorgaans niet vertaald. :+
uiltje @Kaasje1231 april 2024 21:48
Dat zou JijBuist worden omdat Tube in dit geval meer als WW wordt gebruikt. Nou ja, mijn mening, dit is natuurlijk subjectief.
laptopleon @uiltje2 april 2024 10:54
Als je een paar keer buist, ga je het vanzelf normaal vinden.

@Kaasje123 buist NLziet op zijn slimme tv.
Jerie @Blokker_19991 april 2024 13:26
Als je alles gaat lopen vertalen kloppen afkortingen niet meer. En dan mensen de Engelse afkortingen gebruiken.

Kijk maar naar het Duitse woord voor IC, of de afkorting voor central processing unit in het Duits.
laptopleon @Jerie2 april 2024 11:06
;( Laten we nou niet doen alsof mensen nu wél weten wat alle afkortingen betekenen. Ik wed dat een groot deel niet eens wc kan verklaren.

Ic of cpu zijn niet makkelijker te onthouden dan twee of drie andere letters.

Als het op dit onderwerp komt, vraag ik wel eens of mensen weten wat laser betekent. Zelfs onze natuurkundeleraar kon het niet onthouden.

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 22 juli 2024 13:44]

trab_78 @Blokker_19991 april 2024 14:41
Helemaal mee eens! Soms lijkt het ook gewoon luiheid…
bwerg @dasiro1 april 2024 12:06
Heb ik iets gemist, of is er een volledig logische reden dat we van Anglicismen ineens op fatshamen terecht zijn gekomen? :P
dasiro @bwerg1 april 2024 12:13
Beide voorbeelden van respect voor de taal zijn voor de redactie een grap, alleen is die van vandaag maar om te lachen en die van alle andere dagen om triest van te worden.
bwerg @dasiro1 april 2024 12:35
Het verband met fatshamen is me nog steeds volledig onduidelijk, maar hé, het zal. :P
R4gnax @bwerg1 april 2024 14:26
@dasiro verwijst naar pijnlijk slechte neologismen die gebruik van het woord 'man' door 'mens' vervangen in een misplaatst en onnodig streven om andere geslachten niet voor het hoofd te stoten.
Zie bijv. 'onbemand' -> 'onbemenst'
YGDRASSIL @dasiro1 april 2024 10:14
Waarom mens als van de tweakers het overgrote merendeel man is? En wordt het dan ook vuilnismens en loodgietster?
Navi @YGDRASSIL1 april 2024 11:13
Nee loodgietmens natuurlijk
Spatienazi @Raindog1 april 2024 12:37
Oef, hoe vaak het woord "betekent" wel niet fout wordt geschreven.

En echt moeilijk is het niet. Is het tegenwoordige tijd hij/zij/het? Dan stam+t. Is het een voltooid deelwoord? Dan vertelt het bijvoegelijk naamwoord je welke letter er achter moet.

Bijvoorbeeld:
"Hij bedoel_" is doodeenvoudig bedoel + t.
"Hij heeft bedoel_" is voltooid deelwoord, dus ga je afkijken: "Het bedoelde punt". Je hoort de 'd', dus "hij heeft bedoeld".

Dit is een extreem lange uitleg van een beslissingsboom met maximaal twee vragen, en daarmee kan mijn MBO-brein met bijna alle twijfel overweg. Dan moet de gemiddelde hoogopgeleide Tweaker dat toch ook wel kunnen?
Gubbel @Raindog1 april 2024 16:27
Och nee toch, ik was nooit erg goed in Nederlandse grammatica en woon ondertussen al een flink aantal jaren in het buitenland. Dat gecombineerd met het feit dat ik dagelijks in drie talen communiceer en maandelijks daar ook nog Spaans en Frans bij gebruik, betekent echter niet dat jij je online direct als een eikel hoeft op te stellen wanneer iemand een d in plaats van een t schrijft.

Accepteer aub mijn niet gemeende excuses voor deze fout

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 22 juli 2024 13:44]

i-chat @Raindog1 april 2024 11:43
Als we dan toch gaan mierenneuken, dan zou ik je er graag op wijzen dat óók jouw post niet foutloos is.

Een zin beginnen met een uitroep is op zijn zachtst gezegd geen mooie stijlfiguur maar als je er geen leesteken achter plaatst, is het ronduit lelijk. bovendien had je er ook een bijzin van kunnen maken: 'ik ben het helemaal met je eens maar misschien.....
verder ontbreekt er het woordje: 'zelf' en is je zinstructuur gewoon verschrikkelijk.

Ik ben het helemaal met je eens maar, wanneer je betekent met een 'd' schrijft, moet je zelf .......

Ik vraag me echter wel af wat voor 'nut' je denkt te dienen door zo betweterig anderen te gaan afzeiken. daar wordt de sfeer immers alleen maar 'zuur' van.

Mij kan het doorgaans niet al te veel boeien, zolang ik begrijp wat er staat (daar leer je begrijpend lezen voor op de basisschool), zullen spelfouten me weinig hinderen. Erger vind ik het als mensen anderen proberen neer te halen terwijl ze vervolgens zelf ook verre van foutloos zijn. dat is gewoon respectloos en daar zouden we als tweakers liever iets tegen doen, dan tegen 'zogenaamde verloedering van onze taal'
sypie @iam2noob4u1 april 2024 17:28
En mbo is zonder hoofdletters.
iam2noob4u @i-chat1 april 2024 23:56
Je wordt -1 gegeven maar jullie hebben naar mijn mening gelijk wat betreft de lompheid. Precies waar ik op doelde met de suggestie om ook inhoudelijk te reageren en niet alleen de taalfout aan te kaarten. Daar bereik je m.i. niets mee.
wisselwerking @Verwijderd1 april 2024 09:34
Vanaf morgen mogen we dus weer april fool zeggen
Tweak3D @Verwijderd1 april 2024 10:53
Over taal maak je geen grappen
Ludewig @Scriptkid1 april 2024 12:51
Heel veel Amerikanen spreken hun taal ook niet goed, dus dat gaat ook niet helpen. Dan spreken mensen hier straks slecht Engels ipv slecht Nederlands.

En het Engels is echt geen fantastische taal. Er zitten allerlei inconsistenties in.
Crazy Harry @Scriptkid1 april 2024 12:31
“Veel betere taal” zei hij, over de zo simpele boerentaal dat iedereen het kan leren…
bammette 1 april 2024 09:19
SSD (staat nog in de best buy guides) is natuurlijk ook een Engelse afkorting. Het is nog niet zo makkelijk om hier een Nederlands woord van te maken, maar ik denk dat het vastetoestandschijf (VTS) moet zijn. Ik vind solide-staatschijf alsnog rieken naar een anglicisme.

Verder zou OLED, OLUD (organische lichtuitzendende diode) moeten worden.

[Reactie gewijzigd door bammette op 22 juli 2024 13:44]

Finraziel @bammette1 april 2024 09:49
SSD staat dan ook gewoon voor Seer Snelle Drager, het komt niet uit het Engels maar uit het Amsterdams.
Tweak3D @Finraziel1 april 2024 11:00
die kennen maar twee schijven vaste opslagschijvies en wentelopslagschijvies, as t niet categorie 1 is dan is het twee
Gwaihir @Finraziel1 april 2024 11:58
Super Snelle Dingenbewaarder?
Alex3 @bammette1 april 2024 09:41
Een schijf is het eigenlijk niet. Halfgeleideropslagsysteem zou ik zeggen.
Nicked @Alex31 april 2024 10:13
Ik wil te zijner tijd mijn HOS opwaarderen naar een groter en sneller model.
Ja, HOS bekt wel lekker.
Devil N @Nicked1 april 2024 11:20
We gaan vandaag even lekker HOSsen. :+
R4gnax @Alex31 april 2024 14:34
Of als je het letterlijk wilt vertalen: een VIA - vaste inhoud aandrijving.

De 'drive' in de originele 'disk drive' refereert aan de aandrijving die de magneetschijf in een diskette deed draaien om deze daarna met de leeskop uit te kunnen lezen. 'solid state' betekent niets anders dan 'geen bewegende mechanische delen'.
Tegelijkertijd kan 'state' zowel slaan op de staat van het apparaat zelf, als op de staat van de gegevens die op het apparaat staan. Vandaar dan ook een 'vaste inhoud aandrijving,' die deze dubbele betekenis min-of-meer in stand houdt. Een goede vertaling behoudt immers het karakter en de historie van de originele term, alsmede zoveel mogelijk van de dubbelspraak die er in verborgen ligt. :)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:44]

Crazy Harry @bammette1 april 2024 10:58
Hoezo? Solidestaatdiscus wordt toch afgekort met ssd? :+
ehtweak 1 april 2024 09:06
Ik schrok al, maar bedacht toen dat het een specifieke datum is.

Alhoewel 'Tweakersgerei' wel een fraai woord is. Zolang het maar geen 'Tweakersgerief' wordt...

En 'Discussieruimte' dekt ook wel de lading. 'Prijskijk' zou eigenlijk 'Prieskieken' moeten zijn.
'Neerladingen' is helemaal top! Houden zo! 8-)
Miglow @ehtweak1 april 2024 11:10
Heb jij ook de schakelaar omgezet?! O-)
Accretion @ehtweak1 april 2024 12:58
"pricewatch" vertalen naar "prijspolshorloge" zou ik nog leuker vinden, zo'n lekkere 'Google Translate' functie.
Tyrian 1 april 2024 15:42
Jullie zijn het forum vergeten:
Back-up > Reservekopie
Hardware > Harde Waren
Software > Programmatuur
Dutch Power Cows > Nederlandse KrachtKoeien
Server > Centrale netwerkrekenaar
Client > Gebruikersrekenaar of applicatie
Privacy > Persoonlijke levenssfeer
Role playing games > Rollenspellen
Shooters > Schietspellen
Strategy games > Strategiespellen
Spielerei > Speelse bezigheid
Workflow > werkstroom
Smart watch > Slim horloge
Shopping > Winkelen
Cryptocurrencies > Versleutelvaluta
Lounge > Gezelschapszaal
Feedback > Terugkoppeling
Bugs > Programmeerfouten
nivaOne @Tyrian1 april 2024 17:41
EV of Elektrische wagen -> elektrisch voortgedreven voertuig. Die wagens lijken me vooral uit kunststof of metaal.
codebeat @Tyrian2 april 2024 22:23
Bugs -> niet bedoelde programmafouten
Jeoh 1 april 2024 11:41
Ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als mensen gewoon ‘bijgewerkt’ gebruiken in plaats van het taalkundig gedrocht ‘geüpdatet’.
dmantione @Jeoh1 april 2024 12:38
Toch wordt "bijgewerkt" mijn inziens te vaak gebruikt om maar niet "updaten" te gebruiken. Je kunt het ook vertalen met "actualiseren", wat in heel veel situaties tot mooier Nederlands leidt: Bijvoorbeeld "je videodrivers actualiseren" is beter dan "je drivers bijwerken". "Actualiseren" betekent namelijk dat je iets bij de tijd brengt, "bijwerken" niet noodzakelijk. In veel situaties is "bijwerken" wel een goede vertaling.

Engels teksten goed vertalen is geen makkelijke taak: Een Engelse zin bevat minder informatie dan een Nederlandse, die informatie moet uit de context blijken. Goed vertalen betekent dus dat je voortdurend informatie uit de context moet halen om te kiezen tussen de alternatieve vertalingen van woorden die je hebt.
tszcheetah @dmantione1 april 2024 13:12
Je moet dan wel je grafischekaartstuurprogramma's actualiseren. Videodrivers kan natuurlijk niet.
martijn puik @tszcheetah1 april 2024 13:49
dat zou nog steeds te veel zijn volgens de bond tegen leenwoorden. het zou dan beeldkaartstuurtoepasing bijwerken moeten zijn.
Johanneke69 @dmantione1 april 2024 13:13
Heb het gerepareerd voor je; "Je beeldbestuurder actualiseren" bedoel je. Video en drivers zijn beide geen nederlandse woorden. Maar voor de rest een leuke 1 april grap :P
Joshuax8 1 april 2024 09:07
Jullie zijn "Tweakers" vergeten te vertalen :+
Keypunchie @Joshuax81 april 2024 09:11
Prutsers!
zaphod_b @Keypunchie1 april 2024 09:22
Prutsers heeft toch een beetje een negatieve connotatie (IMNO (In Mijn Nederige Opinie). Ik denk dat 'knutselaars' de juiste vertaling is.

En @Joshuax8 is me voor, maar dit is was wel gelijk de olifant in de spreekwoordelijke kamer die mij ook direct opviel.

[Reactie gewijzigd door zaphod_b op 22 juli 2024 13:44]

roelst1 @zaphod_b1 april 2024 10:23
Ik vind prutsers juist een leuke. Knutselen dekt de lading eigenlijk niet helemaal, maar er wordt een hoop geprutst hier. Juist omdat het zowel positief als negatief is past "Prutsers" goed. Je hebt hier bijvoorbeeld prutsers die maar een beetje aanprutsen en zo hun opgevoerde robotische stofzuiger opblazen, maar ook ervaren prutsers die hun eigen geluidsapparatuur bouwen.
Crazy Harry @roelst11 april 2024 11:01
Fröbelaars gaat ‘t ‘m ook niet worden geloof ik. Zijn we wel van het Engels af O-)
Devil N @roelst11 april 2024 11:21
Wat dacht je van "priegelaars"?
nst6ldr @zaphod_b1 april 2024 11:20
Wat is een 'opinie'? :? Bedoel je 'mening'?

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 22 juli 2024 13:44]

zaphod_b @nst6ldr1 april 2024 13:08
Een opinie is een keurig Nederlands woord en een directe vertaling van opinion ;).
phamoen @zaphod_b1 april 2024 10:29
Dat kán juist wijzigen toch? IMNO is het juist de perfecte vertaling en als we hem gaan gebruiken is wordt de connotatie juist beter!
JDx @Keypunchie1 april 2024 09:21
Aanpassers toch meer?
Finraziel @JDx1 april 2024 09:40
Ik dacht aan fijnregelaars of fijnafstemmers...
rsnubje Testlabcoördinator @Finraziel1 april 2024 11:24
Ik denk dat deze wel dichter bij de essentie komt inderdaad.
Thijzer @JDx1 april 2024 09:43
Of moders?
Klinkt als moeders, dus doen we beter niet.
Prutser1337 @Keypunchie1 april 2024 17:48
Goedlijk denkbeeld. Geve mij wederom bericht betreffende het aanvangsel voor r/PrutsersNET: https://www.reddit.com/r/PrutsersNET
Reinier @Joshuax81 april 2024 09:27
Zoals letterlijk in het artikel staat :)
JDx @Joshuax81 april 2024 09:43
Doet Google ook aan 1 april?
NL: Een stripper, actrice, junkie. EN: He looked like a tweaker. NL: Zag eruit als een meth-hoofd.
R4gnax @JDx1 april 2024 14:10
"Tweaker" is straattaal voor een veelvuldige meth-gebruiker, afgeleid van de straatnaam "tweak" voor meta-amfetamines. Deze is op zijn beurt weer ontstaan vanwege de hebbelijkheid van meth-verslaafden om zich te bezigen met eindeloos, haast mechanisch, herhalende handelingen met het manipuleren van simpele objecten.

Van een vertaling buiten context moet je niet al te veel verwachten. :)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:44]

MatthiasL 3 april 2024 07:57
Jammer dat je het niet uit kan zetten (werkt niet), het is nu wel leuk geweest.
duvekot @MatthiasL3 april 2024 15:06
Dat kan wel .. in je instellingen onder "Bètafeatures" (wat niet vertaald wordt zo te zien :+ )
MatthiasL @duvekot3 april 2024 18:03
Ja dat doe ik, meermaals, in verschillende browsers, maar hij slaat het niet op.

/Edit:Ze hebben het gefixt
/Edit2 Het werkt niet op mobiel

[Reactie gewijzigd door MatthiasL op 22 juli 2024 13:44]

MatthiasL @MatthiasL3 april 2024 21:12
Het werkt niet op mobiel. Wel op PC
duvekot @MatthiasL3 april 2024 22:41
Ik heb het hier op mijn mobiel onder chrome prima werkende
MatthiasL @duvekot4 april 2024 10:10
Firefox

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