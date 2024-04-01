We stoppen de taalverloedering en omarmen het Nederlands vanaf nu volledig

Een nieuwe lente, een nieuw geluid… Niet voor niets dichtte Herman Gorter deze woorden in het Nederlands. Het Nederlands is immers een prachtige taal die we met elkaar moeten koesteren. Omdat in de wereld van technologie voor een groot deel Engelstalige partijen actief zijn, zijn we meer en meer Engelse termen gaan gebruiken. Jullie hebben ons daar op het forum al meerdere malen op aangesproken. Het is zelfs zo erg dat redacteuren dikwijls niet op het correcte Nederlandse woord kunnen komen en dan maar de Engelstalige variant gebruiken, zelfs in gezicht-tot-gezichtdiscussies! Het is tijd voor actie.

Waarom alles smart noemen als het ook slim kan zijn? Is een router niet gewoon een netwerkverkeersregelaar, een processor een verwerker, een computer een rekenaar en een laptop daarmee een schootrekenaar? En wat te denken van woorden als webbrowser, firmware of in-ear? Dat zijn gewoon webbladeraar, apparatuurprogrammatuur en binnenoorluidspreker. Ook de onderdelen van deze webplek mogen we niet vergeten. Wat doet men in de zogeheten Pricewatch? Juist ja, naar prijzen kijken. De Prijskijk dus. We discussiëren op onze discussieruimte Bijeenkomst van Tweakers’, trekken ‘s ochtends ons mooiste TweakersGerei aan en luisteren natuurlijk elke donderdag naar onze Audio-uitzending. We hebben lang overwogen of ook onze naam eraan moet geloven, maar geen enkel Nederlands alternatief bleek afdoende. We blijven, met pijn in ons rood-wit-blauwe hart, dus gewoon Tweakers.

Foutjes We hebben deze lijst intern zorgvuldig getest, maar het kan voorkomen dat je een rare woordkeuze tegenkomt. In dat geval kun je een reactie onder deze .plan achterlaten en zullen we ernaar kijken. Kom je een onvertaald woord tegen, dan horen we dat ook graag. Vanaf 2 april gaan we deze feedback verwerken.

Zoals gezegd is het gebruik van Engelse woorden er bij de Tweakers-medewerkers diep ingesleten, dus het zal even duren voordat we deze ommezwaai voltooid hebben. Daarom zullen we aanvankelijk leunen op automatisatie. Bij elke paginaweergave wordt een lijst van te vermijden Engelse woorden aangesproken, waarna deze ongewenste termen vervangen worden. Op die manier kunnen we nu al een grote klapper maken, terwijl onze medewerkers heropgevoed worden.

Voor het verbeteren van reacties, forumberichten en andere schrijfsels van de Tweakers-gemeenschap zijn jullie zelf verantwoordelijk. We hopen dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt om Engelse termen te verdrijven, maar als dat bij een evaluatie niet afdoende blijkt te zijn gebeurd, zien we ons genoodzaakt om consequenties voor Engels taalgebruik op te nemen in onze Huisregels. Deze evaluatie vindt over tweeënveertig dagen om iets na half twee ‘s middags plaats.

De verbeterde, Nederlandstalige Tweakers-frontpage

We zullen deze verbetering gefaseerd uitrollen; op dit moment krijgen enkel ingelogde gebruikers een automatisch vertaalde site voorgeschoteld. Mocht je behoren tot de groep die geen grote liefde voor onze mooie taal voelt en het Engels prefereert, werkelijk onvoorstelbaar, dan is het voor nu nog mogelijk om deze radicale verbetering uit te zetten. In je profiel vind je onder het kopje bètafuncties een virtuele schakelaar die je kunt omzetten, waarna je wederom een ratjetoe van talen voorgeschoteld krijgt.

Ben je niet ingelogd, maar wil je wel alvast het sterk verbeterde Tweakers ervaren, dan kun je onderstaande knoppen gebruiken om de vertalingen in en uit te schakelen. Ingelogde gebruikers gaan met de eerste knop naar hun profielinstellingen waar ze deze feature in en uit kunnen schakelen.