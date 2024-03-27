Wat vinden tweakers van de Samsung Galaxy S24-serie?

Artificiële Intelligentie is momenteel hét topic op techgebied. AI speelt dus ook bij de Samsung S24-modellen een belangrijke rol. Daarnaast hebben deze nieuwe smartphones tal van kleine en grotere verbeteringen ten opzichte van hun voorgangers. Tweakers Partners en Samsung organiseerden rond de Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ en Samsung Galaxy S24 Ultra een testpanel. We vroegen vijf tweakers uit België en Nederland om de telefoons aan de tand te voelen. De opvallendste ervaringen van de community hebben we voor je samengevat.

Samsung zet bij zijn nieuwe smartphone-line-up vol in op AI-toepassingen, waardoor onder meer het maken van foto’s en filmpjes tot nog betere en mooiere resultaten moet leiden. Daarnaast moet slimmere, op AI-gebaseerde software het mogelijk maken om taalbarrières op te heffen bij live-gesprekken en het versturen van berichten en e-mails. Tel daar de verbeterde accuduur, hogere schermkwaliteit en meer slimme cameramogelijkheden bij op, en je kunt wel stellen dat de Samsung Galaxy S24-toestellen over goede papieren beschikken.

Heb je nu even geen tijd om alle reviews uitvoerig te lezen, maar ben je wel benieuwd naar de bevindingen van het testpanel? Hieronder hebben we een handige recapvideo voor je klaargezet waarin Kristiaan Asscheman de belangrijkste bevindingen van de community voor je samenvat. Wil je toch meer achtergrondinformatie en ben je nieuwsgierig naar de gebruikerservaringen? Lees dan vooral verder.

Samsung Galaxy S24

Communitylid Farscape2 is met het ‘instapmodel’ aan de slag gegaan, de S24 met 128GB opslagruimte, in een gele uitvoering. Hij is blij met het compacte formaat en vindt het toestel solide en vooral prettig in de hand liggen: “Door zijn geringe formaat is dit één van de weinige telefoons die je comfortabel met één hand kunt bedienen.”

Ook over het scherm is Farscape2 te spreken. Het biedt volgens hem “uitstekende zichtbaarheid in fel zonlicht”, met verzadigde kleuren en overtuigende hdr-video's. De adaptieve helderheid schakelt snel, waardoor het scherm altijd optimaal oogt, aldus de tweaker. Dankzij ltpo-oledtechnologie varieert de refreshrate tussen 24Hz en 120Hz, wat acculading spaart en zorgt dat video’s vloeiend worden afgespeeld met hun natuurlijke refreshrate, zonder haperingen.

De accuduur vindt hij goed en van hem hoeft het enorm snelle laden niet per se: “Na anderhalve week de telefoon te hebben gebruikt, kwam ik op een gemiddelde batterijduur van 1 dag en 7 uur. Daarbij was het gebruik gemengd, met veel background-audioplayback over bluetooth en browsen. Ik heb ongeveer 4,5 uur aan screen-on time genoteerd.”

Ook over de camera’s is hij tevreden. Het systeem is volgens de tester snel en het maakt scherpe foto’s die - zeker in vergelijking met toestellen van enkele Galaxy-generaties terug - natuurlijk ogen: “Kleuren ogen realistisch, zonder een te verzadigd ‘Samsung’-effect. In vergelijking met mijn eerdere Motorola Razr 40 is het camerasysteem een ware verademing. Maar ook ten opzichte van mijn Pixel 6 is het camerasysteem net weer wat beter en sneller, en het levert mooiere plaatjes op.”

Farscape2 heeft de AI-tools zeer uitgebreid getest; een goede reden om zijn review te lezen, wat ons betreft. Met name Circle to Search wordt door hem gewaardeerd, vanwege het gebruiksgemak en het vermogen om vanuit elke app met eenvoudige handbewegingen goede resultaten te krijgen. Hij looft de functionaliteit ervan in diverse situaties, zoals bij het identificeren van hondenrassen en plantensoorten, en zelfs bij het bekijken van YouTube-video’s. Het feit dat de meeste AI-tools ook lokaal kunnen werken, dus zonder dataverbinding, ziet hij als een belangrijk voordeel.

Samsung Galaxy S24 +

Twee tweakers zijn met de Samsung Galaxy S24 Plus aan de slag gegaan.

Tester mambo No5 heeft ervoor gekozen om de S24+ te beoordelen vanuit het perspectief van iemand die jarenlang tevreden gebruik heeft gemaakt van de S20+. De bouwkwaliteit en stevigheid van de Samsung Galaxy S24+ vindt hij uitstekend, met een goede pasvorm van onderdelen en geen merkbare speling. Tester SuperVeloce beaamt dit: “Het toestel oogt stevig en solide, en voelt ook zo aan. Het ligt fijn in de hand. De smartphone heeft een goede afwerking en straalt kwaliteit uit.”

Over het scherm is SuperVeloce eveneens te spreken: “Een fijne verandering is de mogelijkheid om het scherm op een resolutie van 3120x1440p te zetten, voor extra scherp beeld in combinatie met een vloeiende refreshrate van 120Hz. Nog een flinke verbetering is de maximale helderheid; de S24+ kan opschalen naar 2600 nits. Zo kun je zelfs in de felle zon je telefoon goed blijven gebruiken.”

Voor mambo No5 is het scherm na jarenlang gebruik van de S20+ logischerwijs een flinke stap vooruit. Ondanks vergelijkbare resoluties heeft het scherm van de S24+ een groter oppervlak, een aanzienlijk hogere piekhelderheid - 2600 nits tegenover 1200 nits van de S20+ - en “behoudt het een constante refreshrate van 120Hz bij elke resolutie, in tegenstelling tot de S20+ die de hogere refreshrate alleen op een lagere resolutie ondersteunt.”

De combinatie van een hoge resolutie en vloeiende animaties draagt bij aan een betere kijkervaring, vindt hij. “Persoonlijk hecht ik meer waarde aan een betere beeldkwaliteit dan aan supervloeiende animaties, maar de combinatie van beide is heel erg prettig. Al met al een absoluut pluspunt, ondanks dat ik de hogere refreshrate tot nu toe niet heb gemist. Onbekend maakt in zekere zin dus onbemind.”

SuperVeloce is content met de accuduur van de 4900mAh grote batterij van de Samsung Galaxy S24+, die 1,5 tot 2 dagen meegaat. Het opladen op maximaal 45W wordt als adequaat beschouwd, hoewel het in praktijk vaak neerkomt op ongeveer 28W, wat trager is dan wat bij sommige concurrerende toestellen mogelijk is. Het volledig opladen van de accu duurde bij hem ongeveer 1,5 uur.

De AI-functies, zoals Circle to Search, AI Photo Assist en de mogelijkheid om samenvattingen te maken, hebben volgens SuperVeloce toegevoegde waarde, hoewel de ondersteuning voor Nederlands momenteel nog ontbreekt en sommige functies beter werken als het toestel op Engels is ingesteld. Voor mambo No5 zijn de AI-toepassingen niet per se doorslaggevend: “Het gebruik van AI is voor mij persoonlijk minder interessant. Het zijn stuk voor stuk features in de leuk-om-te-hebben-afdeling, maar niet strikt noodzakelijk voor een smartphone.”

Als het om het camerawerk gaat, is mambo No5 vooral te spreken over de zoomfuncties: “Een van de grootste pluspunten van de S24+ is dat zoomfoto’s daadwerkelijk bruikbaar zijn, in tegenstelling tot de doorzichtige brij die de S20+ op dergelijke zoomniveaus weet te produceren. Ik begrijp dat bij de digitale ‘hogere’-zoomfoto’s het een en ander digitaal geoptimaliseerd wordt middels Samsung Galaxy AI Zoom.”

Tester SuperVeloce merkt op dat op het gebied van foto- en videofuncties de S24+ vergelijkbare hardware als zijn voorganger biedt, maar wel over verbeterde software voor fotoverwerking beschikt. Hij zet in zijn review een reeks van exact dezelfde foto’s naast elkaar, die zijn gemaakt met de S24 Plus en de iPhone 14 Pro Max. Hij is enthousiast over de resultaten van beide toestellen. “Ze maken allebei prima foto’s. Welke je beter vindt, is vooral een kwestie van smaak.”

Samsung Galaxy S24 Ultra

Het duurste model, de S24 Ultra, heeft de zwaarste specificaties en de meeste opties. Haasje26 is om te beginnen blij met de look & feel van het toestel: “Van een premium telefoon verwacht je een luxueuze afwerking en dat is ook precies wat je krijgt. De telefoon voelt ‘clean’ en premium aan.” RoelsRules vult aan: “Na het openen van de doos zie je meteen dat je met een topmodel uit de Galaxy-lijn hebt te maken. Het straalt een bepaalde luxe en degelijkheid uit, mede door het gebruik van titanium.”

Ook het scherm kan beide heren bekoren: “Het amoledscherm ziet er fantastisch uit. In felle omgevingen is het scherm goed af te lezen en is duidelijk wat er in beeld staat. De verversingssnelheid die varieert tussen 1 en 120Hz zorgt ervoor dat de telefoon nog sneller aanvoelt”, aldus Haasje26. Tester RoelsRules vat zijn ervaring als volgt samen: “Wat. Een. Schitterend. Scherm …”

Ook op het gebied van fotografie zijn beide tweakers tevreden. Volgens RoelsRules maakt de S24 Ultra schitterende foto’s: “Onder goede lichtomstandigheden zijn de foto’s die het toestel maakt van prima kwaliteit. Bij beperktere lichtomstandigheden heeft de Ultra het wat lastig, maar als je hem lang genoeg stil kan houden, gaat het alsnog prima. De software maakt er meestal meer dan goed bruikbare foto’s van.” Haasje26: “Foto’s zien er prachtig uit. Ze zijn scherp, niet oververzadigd en het detail is goed zichtbaar. Ook in donkere scenario’s weet deze telefoon mooie kiekjes te maken.”

De slimme AI-tools kunnen Haasje26 bekoren: “De toevoeging van Galaxy AI is interessant. Circle to Search is ontzettend makkelijk in gebruik en maakt het snel zoeken net wat handiger. Ook het bewerken van foto’s met AI is leuk, al is dit vooral een functie die van pas komt wanneer je hem nodig hebt. Misschien loopt er net iemand langs een gebouw dat je vastlegt en wil je die persoon uit beeld hebben, of wil je een reflectie wegwerken. Dat het toestel kleine handigheden heeft die dat mogelijk maken, kan enorm helpen.” Wel plaatst hij een belangrijke kanttekening: “De vraag is hoe lang we deze Galaxy AI-functies kunnen gebruiken. Samsung heeft namelijk in de voorwaarden staan dat het sommige functies achter een betaalmuur kan en mag zetten.”

Conclusie

Alle testers zijn enthousiast over de S24-modellen, De S24 en de S24+ krijgen van alle tweakers vijf sterren en de beide S24 Ultra-reviewers geven het door hen geteste toestel vier sterren. De gedeelde mening is vooral dat de S24-line-up bij de top van het duurdere smartphone-segment behoort, maar de overstap wellicht te klein is als je al over een toestel uit de S23-series beschikt. Heb je een ouder model en stap je over naar een van de S24-smartphones, dan is het verschil wel enorm. Je haalt er in alle gevallen een razendsnelle telefoon mee in huis die over veel moderne, slimme snufjes beschikt en hele mooie foto’s kan maken.

Teruglezen, verder discussiëren

Wil je alle reviews van de Samsung Galaxy S24-modellen op je gemak teruglezen, dan kan dat hier . De review van de S24 en S24+ van Tweakers zelf lees je hier terug en die van de S24 Ultra vind je hier. Wil je verder discussiëren over deze tests, dan kan dat in de comments onder dit artikel of in het forum.