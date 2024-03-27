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Door Tweakers Partners

Feedback • 27-03-2024 08:00 67

Wat vinden tweakers van de Samsung Galaxy S24-serie?

27-03-2024 • 08:00

67

Artificiële Intelligentie is momenteel hét topic op techgebied. AI speelt dus ook bij de Samsung S24-modellen een belangrijke rol. Daarnaast hebben deze nieuwe smartphones tal van kleine en grotere verbeteringen ten opzichte van hun voorgangers. Tweakers Partners en Samsung organiseerden rond de Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ en Samsung Galaxy S24 Ultra een testpanel. We vroegen vijf tweakers uit België en Nederland om de telefoons aan de tand te voelen. De opvallendste ervaringen van de community hebben we voor je samengevat.

Samsung zet bij zijn nieuwe smartphone-line-up vol in op AI-toepassingen, waardoor onder meer het maken van foto’s en filmpjes tot nog betere en mooiere resultaten moet leiden. Daarnaast moet slimmere, op AI-gebaseerde software het mogelijk maken om taalbarrières op te heffen bij live-gesprekken en het versturen van berichten en e-mails. Tel daar de verbeterde accuduur, hogere schermkwaliteit en meer slimme cameramogelijkheden bij op, en je kunt wel stellen dat de Samsung Galaxy S24-toestellen over goede papieren beschikken.

Heb je nu even geen tijd om alle reviews uitvoerig te lezen, maar ben je wel benieuwd naar de bevindingen van het testpanel? Hieronder hebben we een handige recapvideo voor je klaargezet waarin Kristiaan Asscheman de belangrijkste bevindingen van de community voor je samenvat. Wil je toch meer achtergrondinformatie en ben je nieuwsgierig naar de gebruikerservaringen? Lees dan vooral verder.

Samsung Galaxy S24

Communitylid Farscape2 is met het ‘instapmodel’ aan de slag gegaan, de S24 met 128GB opslagruimte, in een gele uitvoering. Hij is blij met het compacte formaat en vindt het toestel solide en vooral prettig in de hand liggen: Door zijn geringe formaat is dit één van de weinige telefoons die je comfortabel met één hand kunt bedienen.”

Ook over het scherm is Farscape2 te spreken. Het biedt volgens hem “uitstekende zichtbaarheid in fel zonlicht”, met verzadigde kleuren en overtuigende hdr-video's. De adaptieve helderheid schakelt snel, waardoor het scherm altijd optimaal oogt, aldus de tweaker. Dankzij ltpo-oledtechnologie varieert de refreshrate tussen 24Hz en 120Hz, wat acculading spaart en zorgt dat video’s vloeiend worden afgespeeld met hun natuurlijke refreshrate, zonder haperingen.

De accuduur vindt hij goed en van hem hoeft het enorm snelle laden niet per se: “Na anderhalve week de telefoon te hebben gebruikt, kwam ik op een gemiddelde batterijduur van 1 dag en 7 uur. Daarbij was het gebruik gemengd, met veel background-audioplayback over bluetooth en browsen. Ik heb ongeveer 4,5 uur aan screen-on time genoteerd.”

Ook over de camera’s is hij tevreden. Het systeem is volgens de tester snel en het maakt scherpe foto’s die - zeker in vergelijking met toestellen van enkele Galaxy-generaties terug - natuurlijk ogen: “Kleuren ogen realistisch, zonder een te verzadigd ‘Samsung’-effect. In vergelijking met mijn eerdere Motorola Razr 40 is het camerasysteem een ware verademing. Maar ook ten opzichte van mijn Pixel 6 is het camerasysteem net weer wat beter en sneller, en het levert mooiere plaatjes op.”

Farscape2 heeft de AI-tools zeer uitgebreid getest; een goede reden om zijn review te lezen, wat ons betreft. Met name Circle to Search wordt door hem gewaardeerd, vanwege het gebruiksgemak en het vermogen om vanuit elke app met eenvoudige handbewegingen goede resultaten te krijgen. Hij looft de functionaliteit ervan in diverse situaties, zoals bij het identificeren van hondenrassen en plantensoorten, en zelfs bij het bekijken van YouTube-video’s. Het feit dat de meeste AI-tools ook lokaal kunnen werken, dus zonder dataverbinding, ziet hij als een belangrijk voordeel.

Samsung Galaxy S24 +

Twee tweakers zijn met de Samsung Galaxy S24 Plus aan de slag gegaan.

Tester mambo No5 heeft ervoor gekozen om de S24+ te beoordelen vanuit het perspectief van iemand die jarenlang tevreden gebruik heeft gemaakt van de S20+. De bouwkwaliteit en stevigheid van de Samsung Galaxy S24+ vindt hij uitstekend, met een goede pasvorm van onderdelen en geen merkbare speling. Tester SuperVeloce beaamt dit: “Het toestel oogt stevig en solide, en voelt ook zo aan. Het ligt fijn in de hand. De smartphone heeft een goede afwerking en straalt kwaliteit uit.”

Over het scherm is SuperVeloce eveneens te spreken: “Een fijne verandering is de mogelijkheid om het scherm op een resolutie van 3120x1440p te zetten, voor extra scherp beeld in combinatie met een vloeiende refreshrate van 120Hz. Nog een flinke verbetering is de maximale helderheid; de S24+ kan opschalen naar 2600 nits. Zo kun je zelfs in de felle zon je telefoon goed blijven gebruiken.

Voor mambo No5 is het scherm na jarenlang gebruik van de S20+ logischerwijs een flinke stap vooruit. Ondanks vergelijkbare resoluties heeft het scherm van de S24+ een groter oppervlak, een aanzienlijk hogere piekhelderheid - 2600 nits tegenover 1200 nits van de S20+ - en “behoudt het een constante refreshrate van 120Hz bij elke resolutie, in tegenstelling tot de S20+ die de hogere refreshrate alleen op een lagere resolutie ondersteunt.”

De combinatie van een hoge resolutie en vloeiende animaties draagt bij aan een betere kijkervaring, vindt hij. “Persoonlijk hecht ik meer waarde aan een betere beeldkwaliteit dan aan supervloeiende animaties, maar de combinatie van beide is heel erg prettig. Al met al een absoluut pluspunt, ondanks dat ik de hogere refreshrate tot nu toe niet heb gemist. Onbekend maakt in zekere zin dus onbemind.”

SuperVeloce is content met de accuduur van de 4900mAh grote batterij van de Samsung Galaxy S24+, die 1,5 tot 2 dagen meegaat. Het opladen op maximaal 45W wordt als adequaat beschouwd, hoewel het in praktijk vaak neerkomt op ongeveer 28W, wat trager is dan wat bij sommige concurrerende toestellen mogelijk is. Het volledig opladen van de accu duurde bij hem ongeveer 1,5 uur.

De AI-functies, zoals Circle to Search, AI Photo Assist en de mogelijkheid om samenvattingen te maken, hebben volgens SuperVeloce toegevoegde waarde, hoewel de ondersteuning voor Nederlands momenteel nog ontbreekt en sommige functies beter werken als het toestel op Engels is ingesteld. Voor mambo No5 zijn de AI-toepassingen niet per se doorslaggevend: “Het gebruik van AI is voor mij persoonlijk minder interessant. Het zijn stuk voor stuk features in de leuk-om-te-hebben-afdeling, maar niet strikt noodzakelijk voor een smartphone.”

Als het om het camerawerk gaat, is mambo No5 vooral te spreken over de zoomfuncties: “Een van de grootste pluspunten van de S24+ is dat zoomfoto’s daadwerkelijk bruikbaar zijn, in tegenstelling tot de doorzichtige brij die de S20+ op dergelijke zoomniveaus weet te produceren. Ik begrijp dat bij de digitale ‘hogere’-zoomfoto’s het een en ander digitaal geoptimaliseerd wordt middels Samsung Galaxy AI Zoom.”

Tester SuperVeloce merkt op dat op het gebied van foto- en videofuncties de S24+ vergelijkbare hardware als zijn voorganger biedt, maar wel over verbeterde software voor fotoverwerking beschikt. Hij zet in zijn review een reeks van exact dezelfde foto’s naast elkaar, die zijn gemaakt met de S24 Plus en de iPhone 14 Pro Max. Hij is enthousiast over de resultaten van beide toestellen. “Ze maken allebei prima foto’s. Welke je beter vindt, is vooral een kwestie van smaak.”

Samsung Galaxy S24 Ultra

Het duurste model, de S24 Ultra, heeft de zwaarste specificaties en de meeste opties. Haasje26 is om te beginnen blij met de look & feel van het toestel: “Van een premium telefoon verwacht je een luxueuze afwerking en dat is ook precies wat je krijgt. De telefoon voelt ‘clean’ en premium aan.” RoelsRules vult aan: “Na het openen van de doos zie je meteen dat je met een topmodel uit de Galaxy-lijn hebt te maken. Het straalt een bepaalde luxe en degelijkheid uit, mede door het gebruik van titanium.”

Ook het scherm kan beide heren bekoren: “Het amoledscherm ziet er fantastisch uit. In felle omgevingen is het scherm goed af te lezen en is duidelijk wat er in beeld staat. De verversingssnelheid die varieert tussen 1 en 120Hz zorgt ervoor dat de telefoon nog sneller aanvoelt”, aldus Haasje26. Tester RoelsRules vat zijn ervaring als volgt samen: “Wat. Een. Schitterend. Scherm …”

Ook op het gebied van fotografie zijn beide tweakers tevreden. Volgens RoelsRules maakt de S24 Ultra schitterende foto’s: “Onder goede lichtomstandigheden zijn de foto’s die het toestel maakt van prima kwaliteit. Bij beperktere lichtomstandigheden heeft de Ultra het wat lastig, maar als je hem lang genoeg stil kan houden, gaat het alsnog prima. De software maakt er meestal meer dan goed bruikbare foto’s van.” Haasje26: “Foto’s zien er prachtig uit. Ze zijn scherp, niet oververzadigd en het detail is goed zichtbaar. Ook in donkere scenario’s weet deze telefoon mooie kiekjes te maken.”

De slimme AI-tools kunnen Haasje26 bekoren: “De toevoeging van Galaxy AI is interessant. Circle to Search is ontzettend makkelijk in gebruik en maakt het snel zoeken net wat handiger. Ook het bewerken van foto’s met AI is leuk, al is dit vooral een functie die van pas komt wanneer je hem nodig hebt. Misschien loopt er net iemand langs een gebouw dat je vastlegt en wil je die persoon uit beeld hebben, of wil je een reflectie wegwerken. Dat het toestel kleine handigheden heeft die dat mogelijk maken, kan enorm helpen.” Wel plaatst hij een belangrijke kanttekening: “De vraag is hoe lang we deze Galaxy AI-functies kunnen gebruiken. Samsung heeft namelijk in de voorwaarden staan dat het sommige functies achter een betaalmuur kan en mag zetten.”

Conclusie

Alle testers zijn enthousiast over de S24-modellen, De S24 en de S24+ krijgen van alle tweakers vijf sterren en de beide S24 Ultra-reviewers geven het door hen geteste toestel vier sterren. De gedeelde mening is vooral dat de S24-line-up bij de top van het duurdere smartphone-segment behoort, maar de overstap wellicht te klein is als je al over een toestel uit de S23-series beschikt. Heb je een ouder model en stap je over naar een van de S24-smartphones, dan is het verschil wel enorm. Je haalt er in alle gevallen een razendsnelle telefoon mee in huis die over veel moderne, slimme snufjes beschikt en hele mooie foto’s kan maken.

Teruglezen, verder discussiëren

Wil je alle reviews van de Samsung Galaxy S24-modellen op je gemak teruglezen, dan kan dat hier. De review van de S24 en S24+ van Tweakers zelf lees je hier terug en die van de S24 Ultra vind je hier. Wil je verder discussiëren over deze tests, dan kan dat in de comments onder dit artikel of in het forum.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Samsung en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Reacties (67)

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Wixed 27 maart 2024 08:38
Ik heb intussen sinds februari overstap gemaakt van S23 Ultra naar S24 Ultra.
Als early-bird kon je die bij launch op de kop tikken voor €950. Vermits de verkoopwaarde van de S23 Ultra nog hoog was, vond ik dit een no-brainer.

Heb ik er spijt van? Absoluut niet (omwille van prijs).
Is de overstap de moeite bij volle prijs? Nee

Scherm gaat helderder en minder reflectie -> Sterk pluspunt in de zon, zoals op het strand.
Titanium behuizing -> Who cares? Meerderheid heeft een hoesje.
Camera -> Geen merkwaardige verbetering gemerkt.
AI -> Leuk om even mee te spelen, maar niet zo nuttig en komt ook naar S23.
Rhinosaur @Wixed27 maart 2024 11:49
Om nog wat perspectief toe te voegen...

Ik kom van een iPhone en godzijdank ben ik uit dat ecosysteem ontsnapt. Android is velen malen flexibeler, ik kan apps buiten de Play Store om installeren, er zijn zoveel meer open source applicaties, veel applicaties van kleine ontwikkelaars die heel goedkoop een app kunnen uitbrengen, de in-display scanner is echt veel beter dan FaceID (faalt nauwelijks en je hebt geen gapend gat in je scherm).

De AI functies gebruik ik nauwelijks op de spellingchecker na. Voor de rest is het inderdaad niet zo spannend en begin nu zelfs een beetje AI-moe te worden.
aaradorn 27 maart 2024 08:24
Wat vinden tweakers van de Samsung Galaxy S24-serie?
Niet heel baanbrekend meer, ik was aan het overwegen om over te stappen van mijn S21 Ultra, echter zijn er gewoon 0 features die mij aantrekken.... batterij houd het nog steeds maar 1 dag vol met mijn gebruik, scherm nog steeds 120hz variable refresh rate, CPU is nog snel genoeg voor alles en heb niks te klagen over alle camera's...

Enige waar ik nu echt naar vooruit aan het kijken was, is een camera onder het scherm, zodat je 1 groot paneel hebt, geen cutout meer. Achja, misschien de S25 dan maar.

[Reactie gewijzigd door aaradorn op 22 juli 2024 21:45]

Lucb1e @aaradorn27 maart 2024 12:42
Dit is het type review dat ik verwacht had van de "tweakers" die het toestel gekregen hebben, het is immers de algemene opinie die je leest bij aankondigingen van specs.

Zou het moeilijk zijn om mensen te vinden wiens conclusies steevast "absolute aanrader" is, of is enige positiviteit iets dat komt met het gratis ontvangen van een duizend euro toestel?

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 21:45]

aaradorn @Lucb1e28 maart 2024 09:57
Een gratis duizend euro toestel helpt natuurlijk ook wel, grote kans dat het review dan biased is. Mocht ook een paar jaar geleden een review plaatsen, kreeg een gratis Gillette scheermes, eentje die zichzelf opwarmt, opzich een heel fijn ding maar de mesjes zijn speciaal en kosten natuurlijk meer, was de enige die er wat over schreef. De andere reviewers waren in de 7e hemel.... niks mis mee natuurlijk, het is hun ervaring, maar het schetst wel (in mijn mening) een verkeerd idee van het product.
hatex @aaradorn27 maart 2024 09:16
Tja , zelfde hier met de s20 ultra .... heb er een nieuwe accu in laten zetten.. nog steeds zijn de foto's goed genoeg , kan ik er mee bellen , internetten, navigeren en bellen...

Een hele goede macro zou leuk zijn , maar ach ...

Denken doe ik liever zelf , daar heb ik geen zelfrijdende auto of AI voor nodig

De noodzaak voor een upgrade is er hier gewoonweg niet...
aaradorn @hatex27 maart 2024 14:13
heb er een nieuwe accu in laten zetten
Same, telefoon laten vallen, gelijk een nieuwe batterij er in laten zetten. When in rome.
C00P @aaradorn27 maart 2024 14:28
Mag ik jullie wat vragen stellen?

Ik heb pas een s20 ultra, 2de hands gekocht.
Na een week viel hij verkeerd en moest ik gaan voor een nieuw scherm, koste me 260 euro.

Hoe lang screen on time halen jullie?
Wat kost een nieuwe batterij?
Ik heb android 14 erop gezet, ging heel simpel, wordt heel goed uitgelegd op xda.
Ik haal 6 uur screen on time, niet super, maar ben tevreden van de gsm, lekker veel ram en doet alles zeer snel.

[Reactie gewijzigd door C00P op 22 juli 2024 21:45]

aaradorn @C00P27 maart 2024 16:36
Ik haal 6 uur screen on time, niet super, maar ben tevreden van de gsm, lekker veel ram en doet alles zeer snel.
Ik gebruik zo te zien mijn telefoon best veel per dag, jesus, ik doe makkelijk 6.5 uur maar heb dan meestal nog wel veel over in de avond. Ik laad hem ook op in de auto dus nooit echt een lange test gehad.
centr1no @aaradorn27 maart 2024 12:01
om over te stappen van mijn S21 Ultra, echter zijn er gewoon 0 features die mij aantrekken
Het viel me al eerder op hoe weinig er daadwerkelijk verbeterd wordt of functies worden toegevoegd die die keuze en voornamelijk de prijs van een S24+ of Ultra zouden verantwoorden voor hoe ik het ding gebruik.
Mijn S21+ begint na 3 jaar kuren te vertonen met de laadpoort, maar dat kan voor onder de €50 gerepareerd worden en dan kan het apparaat nog prima zeker een jaar mee.
En dat zou de eerste keer zijn dat ik langer dan 3 jaar met een mobiele telefoon vooruit kan en wil.
Martinspire @aaradorn27 maart 2024 12:47
Mja wat mij vooral tegen staat is dat ze dikker lijken te zijn dan de S21FE die ik momenteel heb en van die harde hoeken ipv afgerond zoals ik nu heb. Het scherm hoeft niet afgerond te zijn, maar ik vind die harde hoeken gewoon niet lekker in de hand liggen.

Ook wiebelt elk nieuw toestel nog steeds als je hem op tafel hebt liggen en erop drukt (doordat het camera-eiland niet meer gecentreerd is), is het (draadloos) laden niet echt heel spannend sneller geworden en is de performance niet echt sneller geworden. Ja (synthetische) benchmarks, daar zie je verschillen, maar zo op het oog niet meer.

Ik ben het met je eens. De killer-features zijn er gewoon niet meer en ze weten ze ook niet echt op andere vlakken te onderscheiden (doe eens een keer een kleiner toestel of met wat leukere kleurtjes). Je moet hem echt vooral vervangen omdat je andere toestel stuk is of als je aan wat nieuws toe bent, maar een nieuwe wallpaper, icons en wat andere zaken aanpassen en je toestel voelt ook wel weer als nieuw aan.
C00P @Martinspire27 maart 2024 15:02
Dbrand case, nu is mijn s20 ultra achterkant mooi gelijk.
Kost wel geld wat maar nu is hij goed beschermd en ziet er goed uit..
Martinspire @C00P27 maart 2024 15:16
Mja maar dat vind ik een lapmiddel voor iets wat niet een probleem hoeft te zijn. Die camera's zitten alleen maar daar omdat de iPhone dat doet. Samsung had al een prima balk.

Verder hou ik van dunne cases en dan heb je dat probleem nog steeds
Eric000 @aaradorn29 maart 2024 07:54
Dit is nu precies mijn gedachte ook. Ook ik heb de s21 ultra 256gb en die doet nog steeds niet onder voor de S22, s23, en nu de s24. De verschillen in de praktijk zijn te verwaarlozen. Een processor is op papier een stuk sneller, maar door de warmteontwikkeling moeten deze terug geschroeft worden naar ongeveer het niveau van de s21, dus je hebt een papieren tijgen, waarmee je geen vooruitgang boekt. Mijn accu is nog steeds 85% na 4 jaar, dus ook dat zit voorlopig nog snor.

En ik vind het model eerlijk gezegd, en dan met name het camera eiland zoveel mooier dan bij de latere modellen.
Dus er is heel weinig motivatie om zoveel geld uit te geven voor in de praktijk....bijna niets.
Nou het veel betere update beleid dat elke ultra al had moeten hebben.

[Reactie gewijzigd door Eric000 op 22 juli 2024 21:45]

aaradorn @Eric00029 maart 2024 09:37
Ik heb het gevoel dat samsung zichzelf een beetje in de voet heeft geschoten met de S21 Ultra, 3 a 4 jaar later en het is nog steeds een prachtig ding, geen reden voor ons om te upgraden, enige wat wel een beetje jammer is is dat 5G toch wel een hoop batterij zuipt, maar als je dat uit zet, want wanneer heb je nu echt 5G nodig, houd die het gemakkelijk 2 dagen vol.
Van der Berg
27 maart 2024 08:41
Ik en mijn vrouw zijn beiden in het bezit van een Galaxy S24 Ultra 1TB Titanium ik in het kleur Orange en mijn vrouw heeft hem in Yellow uitvoering. Beiden vinden het TOP toestellen en de beste van 2024. Op alle puntjes is het een vooruitgang ten opzichte van onze ingeruild smartphone, ik de S22 Ultra 512GB en mijn vrouw had de Galaxy Z Flip 4 met 512GB.

Wij kregen flinke kortingen van Samsung met inruil totaal €741 (totaal €1.068) en mijn vrouw kreeg €610 (€1.199) totaal. Wij kregen 1TB voor de prijs van 512GB + €100 extra. De toestellen los gekocht direct bij Samsung.

Ik kreeg op de S22 Ultra 512GB €401 + €100

Mijn vrouw kreeg op haar Flip 4 met 512GB €270 + €100

Galaxy IA gebruiken wij niet echt, leuk dat het erop zit en ik heb zelf voor de grap eens call assistente gebruikt van Engels naar het Frans en ging redelijk. Mijn neef vond het redelijk goed.

Leuk van de 7 jaar updatebeleid tot 2031!

Wij gebruiken om de S24 Ultra een OtterBox Symmetry transparant hoesje met PanzerGlass screenprotector van glas erop. Eindelijk nu een platte scherm op de S24 Ultra.

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 22 juli 2024 21:45]

herrieschopper @Van der Berg27 maart 2024 08:44
Beste van 2024? We zijn nog niet eens het eerste kwartaal uit 8)7
Van der Berg
@herrieschopper27 maart 2024 08:51
Oh ja, klopt :)
HandheldGaming @herrieschopper27 maart 2024 10:08
Nja... dan is het toch niet zo gek dat het tot op heden de beste smartphone van 2024 is :P
broer banaan @Van der Berg27 maart 2024 11:57
Merel is geen kerel?
Lucb1e @Van der Berg27 maart 2024 12:45
Galaxy IA gebruiken wij niet echt
Koop het nu met de bijzondere ezel-functie :D
Ablaze 27 maart 2024 08:51
Mijn eerste Samsung (S5) kwam met een lader, verwisselbare accu, heaphone jackplug, IP rating en SD kaartslot.
Alxndr @Ablaze27 maart 2024 09:07
Mijn eerste telefoon kon op AAA batterijen werken...
goddegoddeot @Alxndr27 maart 2024 09:24
mijn eerste telefoon werd permanent gevoed door de PTT ;)
Alxndr @goddegoddeot27 maart 2024 10:22
Die laadde toch op dmv de draaischijf? 8-)
goddegoddeot @Alxndr27 maart 2024 11:43
nee hoor, om te kijken of de lijn aangesloten was kon je hem laten vonken als je kortsluiting maakte. :D
steveman @Alxndr27 maart 2024 21:46
Pocketline Swing toevallig? Was mijn eerste en die kon dat ook.
Alxndr @steveman27 maart 2024 23:17
Bijna, de Gripz
Thekilldevilhil @Ablaze27 maart 2024 10:02
Mijn eerste smartphone had een verwisselbare accu. Dat was maar goed ook, want de accuduur was zo ruk dat het ook wel nodig was. Hij kreeg geen updates, was niet waterdicht en had een scherm dat zo slecht was det het op een half zonnige winterdag niet af te lezen was. Maar goed, je wilde er toch niet echt graag naar kijken. Want de 800x480 resolutie en het lage contrast deden media en tekst geen plezier. De wifi was traag, het internet was nog trager. Dit is de andere kant van het verleden. Niet alles is altijd beter geweest.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 21:45]

Lucb1e @Thekilldevilhil27 maart 2024 13:02
je wilde er toch niet echt graag naar kijken. Want de 800x480 resolutie en het lage contrast deden media en tekst geen plezier
Dit is gewoon pertinent niet waar. Kijk eens naar reviews van die tijd en hoe mensen de toestellen gebruikten. De resolutiefetisch van tegenwoordig is een gimmick op een zes inch scherm: ziet iets leuker uit maar geen verschil in dagelijks gebruik

Accuduur heb ik ook niet gemerkt dat beter geworden is. Misschien als je upgrade, dat je denkt "oh goh dat is een hele verademing" omdat je van een 5-jaar-oude accu naar een splinternieuwe gaat. In de reviews van het testlab zie ik ook dat video's afspelen veel langer mee schijnt te gaan, maar in de praktijk denk ik dat het toestel veel meer doet dan in het testlab: veel meer verkeer dat de netwerkverbinding en cpu constant bezighoudt en applicaties zijn vele malen zwaarder (wat je in het testlab niet terugziet omdat je dan appels met peren zou vergelijken, maar in de praktijk zijn de apps tegenwoordig wel peren en geen appels meer)

WiFi 5 had ik ook al op mijn eerste Android in 2012 en dat is nog steeds wat ik gebruik, dus internetsnelheid is op WiFi onveranderd. Op 3g was de snelheid ook voldoende, alleen de latency was hoog: de eerste toestellen die dat oplosten kwamen in (*checkt wikipedia*) 2010 blijkbaar al uit. Ook dat is niet echt veranderd

"Niet alles is altijd beter geweest": jouw conclusie klopt
- Als je kijkt naar de signaalsterkte die GPS-chips van 2012 nodig hadden en dat ze nog niet eens GLONASS ondersteunden, waar je tegenwoordig vijf constellaties tegelijk kan tracken, dát is een echte vooruitgang.
- De camera's ook, dat is een verschil van stenen tijdperk tegenover space age.
- Het kunnen aflezen in fel zonlicht is nog altijd lastig op de meeste toestellen, maar wordt ook steeds beter.

Echter zijn de dingen die jij aanhaalt gimmicks die ik alle liever niet zou hebben omwille van accuduur (zoals de hoge resolutie) of graag in zou leveren voor een verwisselbare accu en/of headphone jack die toen doodnormaal en zonder meerprijs erbij zaten
drakiesoft @Thekilldevilhil27 maart 2024 10:21
De prijs was toen wel beter
Thekilldevilhil @drakiesoft27 maart 2024 10:46
Ik betaalde in 2010 500 euro voor mijn desire HD, wat volgens inflatie calculators ongeveer 650 in 2023 euro's is. Ik heb 930 betaalt, bij introductie, voor mijn S23+ 512GB. Mijn desire HD was met 1,5~ jaar wel op, te traag om mee te werken, opslag zat continu vol en updates waren niet bestaand. MIjn S24+ voelt na 14 maanden nog als nieuw in gebruik en krijgt nog jaren beveiligingsupdates. Uiteindelijk was de S23+ bijna 50% duurder, maar per jaar scheelt het me bakken met geld. Als je nu een S23 zou kopen ben 600~625 euro kwijt en krijg je nog 4 jaar updates. Als je in 2011 een desire HD had je niet bepaalt dezelfde ervaring gehad...

TLDR, Ik vind de hogere prijs uitgezet tegen de langere levensduur samen genomen, niet per se een negatieve ontwikkeling.
Lucb1e @Thekilldevilhil27 maart 2024 13:15
Ik heb ook iets van 500 betaald voor mijn eerste Android maar
Mijn desire HD was met 1,5~ jaar wel op
Mijn Galaxy Note2 heb ik vijf jaar mee gedaan (mét updates van Cyanogenmod). De accuduur in stand-by was toen nog, na 5 jaar dus, ruim een maand (kan het exacte aantal dagen niet meer vinden, maar ik meen dat het echt ruim meer dan een maand was) door de tweaks die ik had doorgevoerd. Was echt blij met het toestel maar softwareondersteuning door apps werd echt een probleem en ik had geen zin om cyanogen weer te updaten en de tweaks opnieuw te moeten doen

Ik heb zelf nooit een DesireHD gehad dus ik kan daar niet over spreken, maar een toestel uit ~2011 voor 500 euro kon echt wel langer meegaan dan dat, en dat waren toentertijd de flagship-modellen.

Een tweede verschil is dat je in 2010 voor 200 euro niet veel kreeg. Tegenwoordig krijg je voor 200 euro een prima capabel toestel. Waarschijnlijk met LCD, met mindere camera's, en met minder ingebouwde opslagruimte, maar voor 80% van de mensen doet het jarenlang wat het moet doen. De prijzen zouden juist omlaag moeten gaan omdat de rekenkracht per euro omhoog gaat, omdat accudichtheid vooruit gaat en dus minder nodig zou moeten zijn, en omdat iedereen nu een smartphone heeft wat verdere schaalvoordelen met zich meebrengt. Duizend euro neertellen is belachelijk als je niet specifiek iets nodig hebt dat een 400-euro-toestel niet kan leveren

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 21:45]

Thekilldevilhil @Lucb1e27 maart 2024 14:39
Mijn Galaxy Note2 heb ik vijf jaar mee gedaan (mét updates van Cyanogenmod). De accuduur in stand-by was toen nog, na 5 jaar dus, ruim een maand (kan het exacte aantal dagen niet meer vinden, maar ik meen dat het echt ruim meer dan een maand was) door de tweaks die ik had doorgevoerd. Was echt blij met het toestel maar softwareondersteuning door apps werd echt een probleem en ik had geen zin om cyanogen weer te updaten en de tweaks opnieuw te moeten doen
Ja precies, je hebt je telefoon moeten modden voor een beetje support. Maar tweakers hebben vaak niet helemaal door hoe weinig mensen daar tijd voor en zin in hebben. Maar goed, ik kan je vertellen dat de originele android versie voor de desire HD en optimus 2X beide beroerd liepen na een jaar. En je telefoon resetten hielp maar zeer beperkt. het werkte destijds gewoon beroerd. Zeker de LG Optimus 2X was, fysiek althans, een ontzettend fijn toestel. Maar de support en de software waren zo matig dat die na een jaar ook weer vervangen was. Daar wordt het leven pas duur van.

Leuk dat je stand-by tijd een maand was (x) met een custom rom en een hoop tweaks, maar dat lijkt me heel weinig relevant voor 99% van Nederland. Mijn optimus had een screen-on time van nog geen 2 uur (ik redde de treinreis van Delft naar mijn ouderlijkhuis met een volle telefoon gewoon niet) en werd gloeiend heet als ik een simpel filmpje keek. Mijn S23+ houdt het gewoon rustig 2 dagen uit met 5-7 uur scherm tijd. En dat met een veel groter, mooier en helderder scherm.

Even uit je andere bericht:
Dit is gewoon pertinent niet waar. Kijk eens naar reviews van die tijd en hoe mensen de toestellen gebruikten. De resolutiefetisch van tegenwoordig is een gimmick op een zes inch scherm: ziet iets leuker uit maar geen verschil in dagelijks gebruik
Om maar even op dezelfde manier terug te regelen. Wat een pertinente onzin is dat zeg.

Hogere resolutie helpt absoluut wel en maakt het gebruik ontzettend veel fijner. Ik weet nog wel dat ik mijn eerste full HD telefoon kreeg in de vorm van een mate 2, wat een verademing. Zowel de tekst op sites als ook de interface zag er zo veel beter uit, alles was ineens een stuk scherper. Mijn S23+ is in dat opzicht al weer een stap terug wat resolutie betreft.
Maar goed, daarmee negeer je de rest van mijn opmerking over de schermen. De helderheid, het contrast en de kleur weergave was destijds bij het gros van de telefoons ook om te huilen. Mijn optimus had voor die tijd voor een android telefoon echt een goed scherm, maar wat moet je in hemelsnaam met 300~cd/m2 in de zon. Je kan letterlijk niets zien. Zeker niet met de hoveelheid internet reflecties van een gemiddeld niet-gelamineerd scherm in 2010. Dus nee, schermen waren dramatisch in de begin jaren en zijn van net functioneel naar fantastisch gegaan. Niet alles was vroeger beter.
Ablaze @Thekilldevilhil27 maart 2024 17:53
De S5 die ik noemde, heeft een resolutie van 1080 x 1920, een Super AMOLED scherm en IP67.
Het was een flagship in 2014 en de helft van de prijs van hedendaagse flagships, met een lader in de doos. Extra betalen voor meer opslagruimte hoefde niet, want het geheugen was uitbreidbaar.

Ik gebruik 'm nog steeds (niet als primaire telefoon, uiteraard) en dat kan gewoon, omdat ik de accu een keer heb vervangen. De telefoon is 10 jaar oud!

Ik denk dat hedendaagse smartphones niet zo'n goede deal zijn, omdat ze én duurder zijn, én minder lang meegaan. Daarnaast word ik niet meer warm van de zoveelste iteratie in CPU of verversingssnelheid.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 22 juli 2024 21:45]

Van der Berg
@Ablaze27 maart 2024 10:28
Headphone jacket mis ik helemaal niet meer en zijn nu erg goede Bluetooth Headphone, ik en mijn vrouw gebruiken ieder de Galaxy Buds 2 Pro met goede stabiele verbinding en een zeer goede accuduur (Zelfs met ruisonderdrukking aan). IP rating hebben ze nu ook en nog beter. Micro-SD slotje inderdaad jammer. Maar ik vind intern opslag veel beter en het is nog sneller dan Micro-SD en compatibiliteit met het toestel

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 22 juli 2024 21:45]

Ablaze @Van der Berg27 maart 2024 18:43
Ik heb ook Bluetooth audio en dat bevalt prima, hoewel het opladen enigszins irritant is. En ook het feit dat de heaphones na een aantal jaar defect raken omdat de kleine interne accu die niet verwisselbaar is defect raakt, daarbij meer afval creërend, staat mij tegen.

Maar mag ik vragen waarom een jack plug achterwege moet worden gelaten omdat jij het niet gebruikt? Veel mensen gebruiken draadloos laden ook niet, maar dat betekent niet dat je er iemand een plezier mee doet, door een telefoon er niet mee uit te rusten.
Hoe je het ook wendt of keert, is het een achteruitgang om functionaliteit weg te laten.
watercoolertje
@Ablaze27 maart 2024 08:57
Dan blijf je die toch lekker gebruiken :+
youridv1 27 maart 2024 08:29
Communitylid Farscape 2 is met het ‘instapmodel’ aan de slag gegaan, de S24 met 128MB opslagruimte
de krimpflatie is wel real bij samsung zeg :+
Verwijderd 27 maart 2024 08:37
Iets sneller en iets betere camera dan de voorganger. Dat is bij elk toestel van elk merk het zo ongeveer tegenwoordig. Is ook niet erg, maar de tijd van elk jaar een nieuw mobiel ligt al een tijdje achter me
theredhead 27 maart 2024 08:53
Ben zelf onlangs overgestapt van een iPhone 12 mini naar de S24 ultra (als het dan toch groot moet, dan wil ik erop kunnen schrijven) Mooi ding, Android is wat onwennig maar meer dan prima. Het toestel is absoluut geen koelkast maar het hele keukenblok.

Het enige dat mij opvalt is dat dezelfde browserbench op de behoorlijk verouderde instap iPhone beduidend beter scoort dan de nagelnieuwe flagship Galaxy. In dagelijks gebruik heb ik niet het idee dat er iets aan de performance scheelt, maar het lijkt wel vreemd.
Sir_Hendro 27 maart 2024 09:00
Opzich vind ik de Note / Ultra serie wel altijd de tofste modellen. Helaas zijn deze ook erg prijzig en ik zit mij al een poosje achter de oren te krabben of ik er eentje zal halen. De prijs blijft toch wel een ding.

Nu zag ik een paar daagjes terug een aanbieding voor de S22 die voor 440,- over de toonbank gaat bij Saturn in Duitsland. Aangezien ik al een paar jaar met de A30s rondloop die onwijs traag is besloot ik hem maar te halen (voor de A30s had ik een Note 2). Wat een verschil! Dat ding is echt rete snel. Het is wellicht geen Ultra model maar ja, dit was gewoon een fijne prijs waar ik geen nee tegen kon zeggen.

[Reactie gewijzigd door Sir_Hendro op 22 juli 2024 21:45]

Lucb1e @Sir_Hendro27 maart 2024 12:48
Mid- tot high-end-modellen van ~2 jaar oud zijn altijd het aanraden waard. Het is niet alsof de markt zich zo snel ontwikkelt als in 2010, je krijgt tegenwoordig lang genoeg updates, en met twee nieuwere modellen op de markt (of ten minste een op de markt en een tweede aangekondigd) is de vraag naar het oude model veel lager. Slim gedaan dus :)

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 21:45]

artslart 27 maart 2024 09:25
Heb onlangs een S23 gekocht waar ik tot nu toe heel tevreden mee ben. S24 reeks heb ik overwogen, maar vond zaken als AI de meerprijs niet waard. Voor mij is een telefoon een gebruiksvoorwerp.
Waar ik wel aan hecht is goed updatebeleid. Eeuwig zonde dat goed werkende hardware wordt weggegooid omdat er geen beveiligingsupdates meer voor zijn. Ik heb een Tab S4 die nog naar volle tevredenheid werkt maar sinds juni 2022 geen beveiligingsupdates meer voor zijn geweest. Wat dat betreft heeft de S24 het wel goed voor elkaar.
DM89 27 maart 2024 10:22
Overgestapt van de S22U naar S23U vanwege de soc en accuduur. Naar de S24U ben ik overgestapt vooral voor het platte scherm wat ik een voorruitgang vind, verder is het meer van hetzelfde en is het gewoon omdat het kan, een luxe probleem 😅

Verder zeer tevreden met de S24U, misschien dat ik de S25U wel oversla, zou wel voor het eerst zijn dat ik een nieuw model oversla 😂

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