Door Tweakers Partners

Feedback • 26-03-2024 08:00 242

Test als eerste de nieuwste e-bike van Tenways

26-03-2024 • 08:00

242

Ben jij een communitylid dat voor ons op de pedalen wil? Dat komt mooi uit, want wij hebben vijf fonkelnieuwe e-bikes van Tenways klaarstaan waar een Tweakers-testpanel een tijdje mee aan de slag kan. Wij zijn benieuwd hoe lekker de Tenways CGO009 rijdt, zowel in de stad als buiten de bebouwde kom.

Tenways is een relatief jong e-bikemerk en heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam. In die stad vindt op een iconische locatie - de A’DAM Toren - ook de persconferentie plaats waarin de complete line-up voor 2024 wordt gepresenteerd, waaronder het nieuwste model, de CGO009. Vijf Tweakers krijgen toegang tot dit exclusieve feestje, waarna ‘hun’ testbike bij ze wordt thuisbezorgd. Ze horen vervolgens wereldwijd tot de eersten die het rijden op de CGO009 kunnen ervaren. Het gaat daarbij niet om een snel proefritje rond de fietsenwinkel; de testpanelleden krijgen van ons uitgebreid de tijd om de CGO009 echt op de proef te stellen in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld in de stad, waar deze fiets met zijn urban uitstraling thuishoort, maar ook met woon-werkverkeer waarvoor je misschien serieus kilometers moet maken, in weer en wind. De CGO009 is geschikt voor een fietsland als Nederland, waar vlakke stukken en lichte klimmetjes elkaar afwisselen.De CGO009 is geschikt voor een fietsland als Nederland, waar vlakke stukken en lichte klimmetjes elkaar afwisselen.

Wij zijn benieuwd naar de bevindingen van ervaringsdeskundigen zoals jij. Voel je je aangesproken? Laat dan in de reacties onderaan dit artikel weten waarom we beslist voor jou moeten kiezen als we het testpanel samenstellen. Jouw feedback is van grote waarde voor de andere communityleden, maar ook voor de fabrikant. Mogelijk zie je jouw input dus terug in het ontwerp van toekomstige modellen.

De CGO009 werd eind februari gelanceerd en is onmiskenbaar een Tenways-product: hightech in een eigentijds jasje, een combinatie die vaak als Dutch Design wordt bestempeld. De vormgeving van de CGO009 is nog strakker dan die van zijn voorgangers, met een geometrisch frame als blikvanger. In de vormgeving draait het echter ook om wat je juist niet ziet. Zoals de weggewerkte kabels en naden, de uitneembare accu en het geïntegreerde voor- en achterlicht.

De CGO009 bevat een ingebouwde gps-module, zodat je altijd weet waar je fiets uithangtEen aantal vertrouwde elementen is gebleven, zoals de onderhoudsarme Gates Carbon-tandriem en de hydraulische remmen. Helemaal nieuw is de in eigen beheer ontwikkelde Tenways C9-achterwielmotor (250 watt, koppel 45Nm) die maximaal slechts 45dB geluid produceert, en de Power Boost-knop waarmee je snel kunt optrekken. De CGO009 bevat ook een ingebouwde gps-module, zodat je altijd weet waar je fiets uithangt. Dankzij geofencing kun je erbij instellen dat je een pushmelding ontvangt als je fiets zich buiten een ingestelde zone bevindt. Dankzij de ingebouwde sensor kun je ook een seintje krijgen als de fiets omvalt.

De minimalistische indicator geeft in een oogopslag de belangrijkste informatie weer. Je kunt dus ook zonder smartphone gewoon wegfietsen. Wil je gedetailleerdere informatie, dan kun je jouw telefoon op het stuur klikken en hem via de Tenways-app als dashboard gebruiken.

De CGO009 is beschikbaar in drie kleurvarianten: Olive Green, Midnight Black en Ice Blue, en kost 2.399 euro.

Specs van de Tenways CG0009

  • C9-motor
  • Nominaal vermogen: 250 watt
  • Koppel: 45Nm
  • Aandrijving: singlespeed, Gates CDN Carbon-tandriem
  • Frame en voorvork: aluminium 6061
  • Accu: 374Wh (36V / 10,4Ah) lithium-ionaccu met LG-cellen
  • Actieradius: tot 85km
  • Snelheid: 25km/u
  • Crankstel: Gates CDX-crankset
  • Remmen: Hydraulische schijfremmen
  • Bediening: Minimalist Dash Control met boostfunctie
  • Banden: 55mm
  • Nettogewicht: 21kg

Over Tenways

Tenways organiseerde in 2021 een succesvolle crowdfunding en bracht een jaar later zijn eerste e-bike op de Nederlandse markt. Het is inmiddels een internationale speler, met een hoofdkantoor in Amsterdam. De missie is om het dagelijkse woon-werkverkeer probleemloos, snel, milieuvriendelijk en plezierig te maken door e-bikes van hoge kwaliteit voor iedereen toegankelijk te maken. Het bedrijf kan naar eigen zeggen vertrouwen op twintig jaar industriële ervaring en een ijzersterke verticaal geïntegreerde wereldwijde productie- en toeleveringsketen. De eerder verschenen modellen scoorden mooie testresultaten en goede reviews, zoals recent in ANWB’s grote e-biketest 2023.

De belangrijkste info op een rijtje:

  • Vrijdag 12 april: Tenways Annual Event in A’DAM Toren te Amsterdam, vanaf 13.00 uur. Je krijgt de reiskosten van en naar het event vergoed (en hoeft dus niet op de fiets).
  • Het Annual Event wordt afgesloten met een diner en eindfeest, waarvoor je van harte bent uitgenodigd.
  • Je krijgt een goodiebag t.w.v. 99 euro mee naar huis.
  • Jouw testexemplaar wordt bij je thuis afgeleverd en daar na de proefperiode van minimaal twee weken ook weer opgehaald.
  • Drie van de vijf Tweakers-fietsers kunnen worden geselecteerd voor een kort (telefonisch) Volkskrant-interview over hun ervaringen. Daar staat een vergoeding van 150 euro tegenover.

Laat ons via de poll weten of je ook beschikbaar bent voor het Volkskrant-interview. Geef in de comments onder dit artikel aan waarom jij de gedroomde kandidaat bent voor deze e-bike, of hoe en waar je hem wil uitproberen.

Tenways Annual Event en Testpanel

Poll


De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Algemene voorwaarden

  • Je Tweakers-account moet voor 25 maart 2024 actief zijn.
  • Meedoen kan tot en met 2 april 2024, 23.59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.
  • Voor het testpanel zullen alleen inwoners uit Nederland en België geselecteerd worden. Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.
  • Winnaars krijgen uiterlijk 4 april 2024 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.
  • Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  • Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.
  • Winnaars zijn bereid en beschikbaar om vrijdag 12 april vanaf 13.00 tot 16.00 naar het Annual Event in Amsterdam te komen. Je bent ook van harte uitgenodigd daarna aan te sluiten voor het diner en eindfeest.
  • Medewerkers van Tweakers en Tenways zijn uitgesloten van deelname.
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Tenways en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

Lees meer

Gadgets Tenways

Reacties (242)

-Moderatie-faq
242
242
130
6
0
99
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
no_way_today 26 maart 2024 08:48
Fietsenmaker hier. Een CDN belt moet je vermijden, CDX is heel duurzaam en gaat veel langer mee. Bij CDN vervang je dus eerder en is niet bepaald goedkoop. CDN is eigenlijk ook niet geschikt voor fietsen met een motor. Dan zie je dat ook gelijk dat ze op de verkeerde zaken bezuinigingen.
Kortom je kan een fiets kort testen, rijdt vast lekker, maar dat betekent niet dat je iets te weten komt over onderhoudskosten.
PdeBie @no_way_today26 maart 2024 09:11
Wat betekend CDN en CDX? Ander soort materiaal?
Mr.Monk @PdeBie26 maart 2024 09:23
CDX gaat wat langer mee, materiaal is beter en slijtvaster. 15k terwijl CDN tot 10k is. Of dat in de praktijk ook zo is weet ik niet.
Prijsverschil is niet mega, 50 tegen 80 oid.

Als je de belt niet zelf kan vervangen ( en dus manuren moet rekenen van een fietsenmaker) ben je met een CDX beter uit, zeker als je veel KM rijdt.

Maar of je nou CDN of CDX hebt, het rijdt zo vreselijk lekker/licht en geen onderhoud. Zelfs zonder motor rij je die elektrische fietsen gewoon voorbij!
Ludewig @Mr.Monk26 maart 2024 11:38
Maar of je nou CDN of CDX hebt, het rijdt zo vreselijk lekker/licht en geen onderhoud. Zelfs zonder motor rij je die elektrische fietsen gewoon voorbij!
Dat klopt niet, want onderzoek wijst uit dat de riemen minder efficient zijn dan een ketting bij lagere wattages, maar meer efficient bij hoge wattages. Het omslagpunt zit rond de 212 watt. De gemiddelde fietser draait niet zulke hoge wattages, dus voor een gewone fiets is een ketting meer efficient.

Maar juist bij een elektrische fiets krijg je natuurlijk hulp en draai je gemiddeld genomen hogere wattages dan een fietser zonder ondersteuning, dus daarom is een riem een goede keuze voor een elektrische fiets.

Maar het grootste voordeel is inderdaad dat een riem nauwelijks onderhoud behoeft en schoner is (geen smeer).
Mr.Monk @Ludewig26 maart 2024 12:30
nice :) zelf ook even opgezocht, maar je hebt idd gelijk _/-\o_

Deze vond ik. https://www.cyclingabout....n-efficiency-lab-testing/

Een ketting heeft in ideale omstandigheden 1% minder frictie dan een belt. Echter is dat onderzoek uitgevoerd in een schone omgeving. Een ketting verliest denk ik snel het voordeel zodra er iets van roest/viezigheid op komt. De lubricant lijkt ook nog veel uit te maken.

Persoonlijk kan ik zeggen dat een CDN/CDX veel fijner is. Het voelt (voor mij) een stuk lichter aan dan fietsen met een ketting.
RoyTrenneman @Mr.Monk26 maart 2024 14:02
Precies, voor iedereen die regelmatig fietst, is een belt drive echt een uitkomst. Echt NUL onderhoud, terwijl een ketting na een regenbui en/of een beetje zand begint te piepen en kraken en weerstand flink is toegenomen.

Dan kun je natuurlijk een fiets kopen met een kettingkast, maar dan weegt de fiets doorgaans een stuk meer (niet door de kettingkast, maar door het type fiets) en trap je zo 20 kg metaal (zonder motor) vooruit. Dan heb ik liever iets lichters met een belt drive (en zeker zonder hulpmotor).
SpazzII @RoyTrenneman26 maart 2024 19:02
Er zijn zelfs een hoop e-bikes die minder dan 20kg wegen, het kleine (maar oude) broertje van deze CGO009 bijvoorbeeld, maar voor zover mij bekend inderdaad wel allemaal zonder kettingkast.

Edit: ik begrijp dat je een normale hollandse fiets bedoelde. Ik bedoelde met deze opmerking: hoe moeilijk kan het zijn om een ouderwetse stadsfiets wat lichter te maken, als er zelfs e-bikes (inclusief zware batterij) van 15kg zijn.

[Reactie gewijzigd door SpazzII op 22 juli 2024 15:44]

RoyTrenneman @SpazzII27 maart 2024 11:14
Ik doelde meer op de traditionele Hollandse fiets, zonder hulpmotor, waar ~20 kg een heel normaal gewicht is. Een Gazelle Orange weegt bijv 19 kg, Batavus Finex weegt 20.4 en een Union Curb 18 kg.
styno @Mr.Monk26 maart 2024 15:46
Persoonlijk kan ik zeggen dat een CDN/CDX veel fijner is. Het voelt (voor mij) een stuk lichter aan dan fietsen met een ketting.
Maar je hebt dan waarschijnlijk ook twee verschillende fietsen getest, niet dezelfde fiets met ketting en riem. In dat geval is de kwaliteit van de fiets, totaalgewicht, geometrie (houding), de stijfheid en gewicht van wielen/banden mogelijk meer bepalend in je gevoel van efficiëntie dan de ketting/riem.

Zo voelt mijn nieuwe MTB met stalen ketting veel directer en efficienter dan de oude MTB met stalen ketting. Maar dan heb je het ook over een andere geometrie (gestrekter, meer voorover), lager gewicht en hogere stijfheid, lichter wielen zijn allemaal in het voordeel van de nieuwe ondanks dat de ketting-techniek hetzelfde is.
Terrie Titelspecialist Tweakers @Mr.Monk26 maart 2024 09:28
Dus alle waar naar z'n geld. 0,1875(CDX) km per euro of 0,2 km(CDN) per euro.

Ik kon in den ochtend niet zo goed rekenen… 187,5 km per euro of 200 km per euro..

Ik denk dat voor veel mensen het bereiken van 10k KM op een fiets sowieso wel veel jaren duurt. Misschien zal het vervangen op basis van leeftijd eerder gebeuren dan het vervangen qua KM.

(Heeft zelf een Vanmoof van 3 jaar oud met 3k km..)

[Reactie gewijzigd door Terrie op 22 juli 2024 15:44]

jurriaan @Terrie26 maart 2024 12:35
Als je veel jaren doet om op 10k te komen snap ik sowieso niet waarom je een electrische fiets zou nemen.. maar fietsenmakers, zeker goede kosten ook wat. Dat moet je zeker meenemen in de prijs (en ook dat je de fiets zeker een paar dagen kwijt bent, want voor woon/werkverkeer wel een ding is). Ik verbruik(te) ongeveer 2-3 kettingen per jaar, dat merkte ik echt wel in kosten en overhead van je fiets kwijt zijn, afspraak maken etc.
Ozzy @jurriaan26 maart 2024 13:19
Voorbeeld 1: 15 kilometer afstand van je werk, 2 dagen per week op kantoor = 60 km per week. 3120 km/jaar. 3+ jaar nodig voor 10000km.

Voorbeeld 2: 1x in de 2 weken een fietstour maken van 100km met de kleinkinderen = 2600km per jaar, bijna 4 jaar nodig voor 10000km.

Voorbeeld 3: 3x in de week boodschapjes doen bij de supermarkt op 2 km afstand = 12 km per week en 624 per jaar = 16jaar nodig voor 10000km.

Onder voorbehoud van rekenfouten, maar je koopt een electrische fiets, omdat je trapondersteuning wil hebben. Niet persé omdat je veel kilometers maakt.
Arcticwolfx @Ozzy27 maart 2024 07:40
Als je toch maar 2 dagen per week naar kantoor fietst zou ik van het moment gebruik maken om die 15 kilomters maar even op een normale fiets te doen.

Elektrische fietsen zijn mooi en belangrijk voor de toekomst, maar we moeten ook aandacht blijven houden voor beweging - dat doen we alleen maar minder.

[Reactie gewijzigd door Arcticwolfx op 22 juli 2024 15:44]

Qwilo @Terrie26 maart 2024 14:14
De ouderwetse stalen ketting op mijn Gazelle zonder motortje gaat al bijna dertigduizend kilometer mee. Een nieuwe kost zes euro. Kan ik zo'n riem toch niet als waar voor mijn geld bestempelen.

En elk anderhalf jaar fiets uit elkaar halen? Nee dank je. Enige dat ik tot nu heb hoeven vervangen aan mijn fiets zijn de banden en pedalen.

Dan ook nog een veel hogere aanschafprijs, dikkere energierekening en om de zoveel jaar nieuwe accu moeten kopen. Die vijf kilometer per uur meer is het voor mij niet waard.
BedraadWiFi @Qwilo26 maart 2024 18:39
Riem zou voor mij wel een uitkomst wezen, wij hebben het Zwitserse merk Flyer elektrische fietsen en je mag blij zijn dat je 10.000km red met een setje ketting + tandwielen a 180 euro. Tot nu toe is mijn ervaring dat de extra kosten van een goedkope Japanse auto gebruiken goedkoper is als een e-bike aanschaffen.

Flyer is inmiddels ook overgestapt naar een riem maar even 3.500 euro bijleggen voor een nieuwe is mij te duur.
Verwijderd @Terrie26 maart 2024 12:20
0,18 km per Euro, dat is wel extreem duur :-P
Terrie Titelspecialist Tweakers @Verwijderd26 maart 2024 18:27
Thanks voor de correctie:) klopte idd niet wat ik neer had gezet..
Grrrrrene @Mr.Monk26 maart 2024 09:30
Als het 15k vs. 10k is met een prijs van 50 vs. 80 euro (ik neem aan CDN goedkoper dan CDX, aangezien hierop bezuinigd is), snap ik de ophef niet. De running costs voor een CDX zouden dan een fractie hoger zijn. Dat betaal je dan voor het gemak van langere periodes tussen vervanging.
swhnld @Grrrrrene26 maart 2024 09:35
Dat zijn de materiaalkosten, dus als je zelf handig bent kost het je alleen wat tijd, ben je dat niet, komen er ook kosten van de fietsenmaker bovenop, en dat geeft de doorslag.

Overigens zou je met CDN kunnen beginnen en bij vervanging upgraden naar CDX, maar dan moet je wel weten wat en dat het zo is.
Airdack @Mr.Monk26 maart 2024 09:32
Hele goede comment, maar ik heb er wel een aanvulling op.

Ik heb zelf jarenlang met CDN rondgereden (niet op een e-bike trouwens) en tot twee maal toe een CDN riem kapot gereden, steeds rond de 5k kilometers. Ik ben nu overgestapt op CDX en met ruim 5k op de teller lijkt de riem nog helemaal in orde (ik laat de fiets regelmatig checken door een fiestenmaker). Over een paar jaar kan ik hopelijk laten weten hoe lang hij echt mee ging ;)
Neocortex-re @PdeBie26 maart 2024 11:24
CDX heeft een middengeleider. CDN niet, stelt enorm hoge eisen aan de rechtheid van het frame. In de praktijk gaat CDX langer mee.
Robru1 @Neocortex-re26 maart 2024 15:47
Zowel de CDN als de CDX uitvoering zijn verkrijgbaar met middengeleider.

"In 2018 is er een goedkopere variant bijgekomen, namelijk de CDN riem. Deze is wel compatibel met de CDX tandwielbladen, maar niet geschikt aangezien de riembreedtes verschillend zijn".

[Reactie gewijzigd door Robru1 op 22 juli 2024 15:44]

knirfie244 @Robru127 maart 2024 15:14
Klopt, zowel CDN als CDX hebben een middengeleider. Alleen het eerste Gates systeem en het nieuwere ST systeem hebben geen middengeleiding, CDX(-CT), CDC en CDN hebben dat wel.

CDN, CDC en SL zijn gewoon ontworpen om goedkoper te zijn dan CDX CenterTrack, en daarbij wordt natuurlijk bespaard op zowel materiaal als productie complexiteit.

Het grote probleem zat echter in de eerste versie van CDN, deze had (net als het eerste gates systeem) een "gesloten" ontwerp in de tandwielbladen, hierdoor kwam er zand en andere troep tussen het tandwiel en de riem in te zitten dat voor snellere slijtage zorgde van zowel het tandwiel als de riem. De nieuwere CDN tandwielbladen lijken iets meer op die van CDX, en hebben meer open ruimte waardoor vuil dat op de riem of tandwiel komen er weer makkelijk uit valt of eruit geduwd wordt in plaats van dat het opgesloten zit.

CDC achtertandwiel (volgens mij is dit het CDN materiaal van toen CDN net uitkwam)
nieuwer CDN achtertandwiel
CDX achterttandwiel
Kijk vooral naar het boven aanzicht.


Conclusie: Ja, CDN zal alsnog iets minder lang mee gaan dan CDX, maar het zal niet zo erg meer zijn als de 1e generatie CDN producten. Daarnaast is het leuk om CDX aan te raden, maar dan kom je wel meteen in een hele andere prijsklasse fietsen...

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 22 juli 2024 15:44]

Robru1 @knirfie24428 maart 2024 10:55
Dank je wel voor jouw uitgebreide info :)
Ik heb dan ook bij mij nieuwe fiets met 2-speed Bafang achterwielmotor (55 Nm) gekozen voor de CDN uitvoering.
Volgens mij is de CDX uitvoering meer nodig bij een een midden motor, van welk merk dan ook.
sapphire @no_way_today26 maart 2024 09:34
Heel eerlijk, eigenlijk is CDN gewoon meuk en zou en fietsenmaker niet met droge ogen moeten verkopen.

Ik heb mijn CDN riem en achter tandwiel binnen 3000km volledig aan gort getrapt (eigen kracht zonder motor/ondersteuning). Ja hier zijn foto’s van waar bij het tandwiel meerdere tanden compleet afgebroken zijn :+
Wie ooit verzonnen heeft dat kunststof een goed idee is voor dat onderdeel 8)7
Dankzij een volhoudende fietsenmaker is alles onder garantie vervangen voor CDX wat nu al het dubbele qua afstand meegaat zonder problemen.
voorstad @sapphire26 maart 2024 10:45
Voor de duidelijkheid: de Tenways worden uitgevoerd met een Gates CDX Crankstel en een Gates CDN riem.
Neocortex-re @voorstad26 maart 2024 13:13
Dat kan dus niet. Want een CDX tandwiel heeft een nok die in een gleuf van een CDX riem valt. Een CDN riem heeft die gleuf niet.
voorstad @Neocortex-re26 maart 2024 15:45
Dan vraag ik me af waarom Tenways het wel zo bij de specificaties heeft staan:

https://www.tenways.com/nl/products/cgo009#specs

CDX crankset, CDN tandriem

[Reactie gewijzigd door voorstad op 22 juli 2024 15:44]

GroeneEend @Neocortex-re26 maart 2024 18:06
Ik vraag me dan af wat voor CDN belt ik ca. twee maanden geleden op de fiets van m'n zoon gezet heb. Dat was toch echt een CDN belt met een gleuf in het midden.
Polydeukes @sapphire26 maart 2024 11:34
N=1 en ik denk dat het van een aantal factoren afhangt hoe lang een CDN meegaat:

1) gewicht fiets en berijder
2) rechtheid en stijfheid frame
3) omstandigheden (rij je veel in weer en wind en/of in stof/modder)
4) hoeveel kracht zet je op de trappers en dus tandwielen en riem, rij je bijv. vaak over heuvels/hellingen of alleen vlak, vaak wind tegen, etc.

Mijn Trek heeft ook een CDN, ik rij alleen in de stad en maak de boel regelmatig schoon. Het frame is kaarsrecht en zeer stijf. De CDN riem vertoont geen enkele slijtage en heb er al zeker een paar duizend km op gereden. Ook dit is N=1 overigens.
sapphire @Polydeukes26 maart 2024 13:37
Ik zou zeggen zoek online, voor de aankoop was mij dit al bekend dat dit een veel voorkomend euvel was. Bij aankoop ook specifiek aangekaart bij de fietsenmaker en de belofte gekregen dat mocht het gebeuren dat dit netjes opgelost zou worden ( en is ook gebeurd).
Toen het gebeurde was ik niet de eerste die terug kwam met problemen met de CDN aandrijflijn, wel de gene die hem het snelst en meest beschadigd had :+

Maar om antwoord te geven op je andere vragen:
1) Fiets 14 KG ik woog toen 82 KG
2) Stijf en recht Alu frame, daar is absoluut niets mis mee
3) Ik rijd door alle omstandigheden, weer, wind, modder, alles. Daarentegen onderhoud ik alles ook netjes en zeker in die periode werd alles 1 á 2x per week schoongespoten met de tuinslang én afgedroogd. Fietsenmaker gaf ook aan dat de fiets verder in topconditie was.
4) Tellen duinen als heuvels? En verder weer en wind dus ook storm met tegenwind en ja ik trap hard en geef direct toe dat mijn fietsen aardig wat te voorduren krijgen.

Gates is geen goedkoop system en de fietsen waar het op zit zijn ook duurder dan de varianten met een normale ketting dus lijkt me dat je dan ook mag verwachten dat het fietsen zijn die gebruikt gaan worden en niet alleen om 1x per week naar het station te fietsen met wind mee en zonnig weer :?
Polydeukes @sapphire26 maart 2024 13:43
Online vind je vooral ervaringen van mensen met klachten, niet van mensen waarbij alles probleemloos werkt. Daarmee zeg ik niet dat CDN niet van mindere kwaliteit is dan CDX, en dat er relatief veel problemen mee zijn (geweest), maar dat betekent niet automatisch dat CDN slecht is. Het prijsverschil tussen een fiets met CDN en een met CDX is aanzienlijk, daar kun je best een aantal CDN-riemen voor kopen.
Enige nadeel van een riem: als hij kapotgaat is het ook echt klaar met fietsen. Een ketting zal niet zo snel kapotgaan, daar merk van te voren al dat deze slap gaat hangen of veel geluid maakt.
karelvandongen @sapphire26 maart 2024 20:49
Had ik ook met een een keertje met een gewone ketting, na ca 1,5 jaar gebruik... En dat te vervangen is niet goedkoop.
wisselwerking @no_way_today26 maart 2024 09:05
Maar als die CDN belt aan vervanging toe is dan kun je ook vervangen met een CDX belt natuurlijk. Maar CDN valt inderdaad wat tegen qua duurzaamheid. Dat heeft mijn vrouw ook ondervonden op haar fiets (niet e-bike).
Polydeukes @wisselwerking26 maart 2024 11:31
Dat kan, maar CDX vereist eigenlijk ook andere tandwielen (metaal ipv kunststof en met middengeleider).
jmmk @no_way_today26 maart 2024 10:56
Deze heeft een achterwielmotor - dat geeft dus geen extra krachten op de riem. En vanwege die achterwielmotor zul je ook minder hard trappen - dus de riem krijgt hier zelfs minder belasting dan op een gewone niet-elektrische fiets.
Ik ben geen fietsenmaker, dus ook geen idee over de kwaliteit van de riemen, maar de argumenten die je aandraagt, kloppen hier in elk geval niet.
no_way_today @jmmk26 maart 2024 12:06
Die riemen slijten sowieso (veel) te snel. Ik snap ook niet waarom de fabrikant zo'n product op de markt heeft gebracht, doet afbreuk op hun CDX systeem. Maar inderdaad een middenmotor is brengt wel belasting op de aandrijflijn. De prijs is alleen niet in verhouding tot het product, het ziet er leuk uit, maar onder de motorkap (spreekwoordelijk) is er te veel bezuinigd op kwaliteit.
Ruw ER @no_way_today26 maart 2024 09:31
Ik wist dit niet, maar weet nu wel dat mijn cowboy 3 een CDX heeft. Blijft mij verbazen hoe goed het ding is. Echt een topper.
Whazor @no_way_today26 maart 2024 09:34
Dit sluit aan bij mijn ervaring dat een rubberen ketting snel kapot gaat, misschien toch eens een CDX belt proberen. Maar mijn voorkeur gaat uit momenteel uit naar een ketting met gesloten kettingkast, veel minder onderhoud.
WillySis @no_way_today26 maart 2024 10:28
Als ik de specificaties zie, is de fiets zo goedkoop mogelijk gehouden. Door het ontbreken van versnellingen is de fiets echt alleen op Nederland gericht. Eigenlijk is de fiets gewoon duur voor wat je ervoor krijgt.
heuker @no_way_today26 maart 2024 10:57
Was het probleem niet vooral dat plastic rear sprockets werden gebruikt bij CDN? Daardoor sleet de riem in door slechter wordende vertanding. Deze fiets heeft een metalen rear sprocket. Dan lijkt me de CDN riem niet zo'n issue?
Neocortex-re @no_way_today26 maart 2024 11:22
Het is een beetje onduidelijk. Op de website staat dat ze de CDX crankset gebruiken, dus met middengeleider, en een CDN riem. Dat gaat niet samen. Natuurlijk wil je een CDX. CDN stelt heel hoge eisen aan het frame, anders kun je inderdaad riemen blijven vervangen.

Met een riem vind ik de wijze waarop deze op spanning wordt gebracht een aandachtspunt. Dat kan met een excentrische trapas. Dat is een dure methode. Tenways kiest voor het verstellen van de achteras als ik het goed zie met een klembevestiging op het frame. Dat is een aandachtspunt. Als dat niet goed is uitgevoerd dan krijg je een verschuivend en scheef achterwiel. Als het ook maar enigszins scheef is afgesteld gaat ook een CDX riem snel kapot. In de tekening ben ik er niet gerust op.

De pijp van zadel naar achternaaf, waarom zo ingewikkeld?

Ik mis veel specs. Goede onderdelen worden graag benoemd. Schwalbe banden, Swiss velgen, Shimano schijfremmen,... niets van dat alles. Niet generieke onderdelen, zie de verlichting, is gedoe als het vervangen moet worden.

Met een stadsfiets ga je na je werk langs de winkel. Dus, waar is de bagagedrager?

Voor de testers:
- probeer vooral of je zonder internetverbinding je fiets nog kunt bedienen. Het Van Moof syndroom, zeg maar.
- neem een inbus sleutel mee, maak het achterwiel los en plaats het opnieuw. Herhaal 10 keer.
Robru1 @Neocortex-re26 maart 2024 15:54
Het is een beetje onduidelijk. Op de website staat dat ze de CDX crankset gebruiken, dus met middengeleider, en een CDN riem
Alleen een CDC riem heeft geen middengeleider. De CDN en CDX wel.
JurGor @no_way_today26 maart 2024 11:27
Dank je.

Ik lees ook dat deze fiets geen versnellingen heeft. Dat betekent dus een forse belasting op de belt bij het wegfietsen.

Verder heeft hij een 45 Nm naafmotor. Ik vind een 75 Nm middenmotor veel prettiger in de ondersteuning.

Ik laat deze testactie aan me voorbij gaan, ik hoor niet tot de klantgroep voor deze fiets.
Grrrrrene @no_way_today26 maart 2024 12:52
CDN is eigenlijk ook niet geschikt voor fietsen met een motor.
Maar volgens mij zit de motor hier in het achterwiel, dus dat zorgt ervoor dat de aandrijfkrachten niet door de tandriem gaan. Dus deze ongeschiktheid snap ik niet helemaal.
tweaker2010 @no_way_today26 maart 2024 09:18
Slechte fietsenmaker dan. Jij wilt toch juist zoveel mogelijk klanten die onderhoud voor hun fiets nodig hebben? :+
no_way_today @tweaker201026 maart 2024 11:59
Nee je wilt dat je klanten zo lang mogelijk plezier hebben van hun fiets en voor mij is het een indicatie dat er verkeerd bezuinigd is.
michelford @no_way_today28 maart 2024 09:05
De motor zit toch in het achterwiel dus er komt geen extra kracht op de riem daarom zit er een CDN riem op en de CDMDe motor is in het achterwiel geplaatst, wat betekent dat er geen extra kracht op de riem komt. Daarom is er een CDN-riem gebruikt, die soepeler is dan de CDX-riem. riem is soepeler
genosis @no_way_today31 maart 2024 18:03
Beide belts zijn niet heel duur na snel googlen, CDN voor rond de 50 euro, CDX voor 80?
gielie 26 maart 2024 08:34
Lees ik nu dat een standaard optioneel is en extra kost? Hoe zit het met de software? Is deze fiets ook zonder app te gebruiken. Wat gebeurd er als het bedrijf omvalt? 3 jaar gratis, wat kost het daarna? Eigen onderdelen? Ik zie veel ex vanmoof rijders op zo’n ding rijden hier in Amsterdam. Dit merk heeft in ieder geval de “kijk mij met mijn hippe fiets” van vanMoof overgenomen.

[Reactie gewijzigd door gielie op 22 juli 2024 15:44]

Janbraam @gielie26 maart 2024 12:49
Lees ik nu dat een standaard optioneel is en extra kost?
Een fiets zonder poespas heeft IMO méér charme dan een fiets met een kratje voorop, een kussentje op de bagagedrager. Hell zelfs fietsverlichting zou misschien weggelaten kunnen worden als je ziet hoeveel mensen ofwel geen schroevendraaier hebben (/kunnen vasthouden?) of het te veel moeite vinden om de batterijtjes om te wisselen. Dat teveel moeite vinden zie je ook bij de batterijlampjes die je bij je kunt steken. Als je de batterijlampjes kiest die je kunt openen, kan zelfs een kind nog de batterijtjes vervangen. En bij Ikea zijn die CR2032 zó goedkoop, dat ik twijfel of het wel ethisch is.... Overigens zie je tegenwoordig zelfs bij auto's dat mensen terugkomen op onnodige extra's, die toch kapot kunnen gaan en nogal wat ergernis met zich meebrengen.
Eigen onderdelen?
Ik zie:
  • stuur -> kan niet kantelen, dus niet bepaald ergonomisch voor je polsen
  • zadelpen -> lijkt eigen fabricaat (speciaal laten maken)
  • koplamp + achterlicht -> bepaald geen standaardspul
  • computertje -> ongetwijfeld Tenways-only
  • accu -> ongetwijfeld Tenways-only
Ik vraag mij ook af of de accu eruit te halen valt, voor als de fiets een tijd lang in de ijskoude schuur staat. Of als de accu dermate slecht wordt, je niet direct jouw hele fiets kwijt bent..

Eén ding wat mij positief verrast, zijn de hydraulische schijfremmen. These things better be good!
Grrrrrene @gielie26 maart 2024 13:41
Ik zie ook zelf ontworpen onderdelen (eigen motor bijvoorbeeld) en veel geïntegreerde onderdelen. Leuk in het onderhoud...
ricknr9 26 maart 2024 09:09
mochten er mensen meer willen lezen en de ervaring van andere tweakers over de verschillenden Tenways modellen zien dan is er een apart tweakers forum over
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2126820/0

[Reactie gewijzigd door ricknr9 op 22 juli 2024 15:44]

DMZ @ricknr926 maart 2024 10:46
Hele topic is vol met issues inclusief brekende computers die je fiets te hard laten gaan...Man man man.
Khalid. @DMZ26 maart 2024 16:48
Alleen mensen met kritiek komen op een forum... Alle mensen zonder klachten zoals ik niet.
Bij NS community zie je ook alleen mensen met kritiek of in de Samsung members app, OnePlus community ook.
5% is positief en 95% zijn mensen die kritiek hebben op iets
DMZ @Khalid.26 maart 2024 17:08
Ik kijk dan niet naar hoeveel kritiek er is, maar _wat voor kritiek_.

Zaken als 'mijn fiets is stuck op 32km/h' of 'mijn remmen hebben het begeven na een jaar', of 'computer is random gereboot en is alles kwijt', zijn toch dingen om op te letten, ongeacht of het nou 5% is, of 95%.
Caayn 26 maart 2024 08:03
Een stads/woon-werkfiets zonder bagagedrager :?
MrRobers @Caayn26 maart 2024 08:15
Er is wel een bagagedrager als optie te bestellen voor dit model.
3raser @MrRobers26 maart 2024 08:30
Waardoor je achterlicht niet meer te zien is?
The Zep Man @3raser26 maart 2024 08:33
Stel je eens voor: een (extra) achterlicht... op je bagagedrager? Crazy, I know! ;)

Zoiets (reflector + ingebouwde LED-verlichting op batterijen) heb ik op mijn niet-elektrische wrak van zoveel decennia oud. Werkt prima. Verder een prima fiets. Wordt minder snel gejat omdat die niet aantrekkelijk is. Toen ik die fiets kocht was die tweedehands (nee, niet van een duister figuur in een steegje...) 1/24e van de prijs van de CGO009. Dat ligt iets meer in lijn met de waarde die ik wel eens op straat wil parkeren. Kwam met bagagedrager. :P

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:44]

Grrrrrene @The Zep Man26 maart 2024 11:47
Stel je eens voor: een (extra) achterlicht... op je bagagedrager? Crazy, I know! ;)
Op de website lijk je daadwerkelijk alleen de bagagedrager te kunnen toevoegen en moet je kiezen voor een spatbord (versie met en zonder achterlicht of reflector beschikbaar) om van achteren zichtbaar te zijn als er iets op je bagagedrager ligt.
!GN!T!ON @3raser26 maart 2024 10:12
Er komt een tweede achterlicht bij, op het spatbord, zie dit plaatje:
https://www.tenways.com/c...r_1500x.webp?v=1711354143
wisselwerking @MrRobers26 maart 2024 08:57
En je kunt er ook een Ortlieb Quickrack op zetten. Dan kan je heel snel wisselen tussen wel of geen bagagedrager (ik gebruik die bagagedrager op meerdere fietsen).
Kevinp @MrRobers26 maart 2024 15:53
Maar kom op zeg. Je verkoopt fietsen in Nederland voor dagelijks gebruik. Dan verwacht je een pakkendrager.
hcQd @Caayn26 maart 2024 08:05
Je gebruikt maar een rugtas, zodat je in de zomer met een kletsnatte rug op je werk komt.
Bekers @hcQd26 maart 2024 08:25
Of een fietsrugtas met dubbele rug, zodat het ventileert. Heb een Deuter Race Air Black en dat werkt perfect.
wisselwerking @Bekers26 maart 2024 08:48
Dan fiets je waarschijnlijk rustiger dan ik, dat lukt mij namelijk echt niet met een rugtas. Hoe goed geventileerd die ook is. Maar goed, ook zonder rugtas kom ik bezweet aan. Langleve de douchemogelijkheid op het werk
bille @wisselwerking26 maart 2024 09:12
Met een goede electrische fiets kom je sowieso niet bezweet aan op je werk.. dat is juist het voordeel dat ik ervaar..
duk3n @bille26 maart 2024 09:29
Dat is een voordeel, maar ook het gevaar. De ebike telt niet als beweging en zeker niet als sport. Gewoon lopen verbrand meer calorieën.
Maar als duurzaam alternatief voor de auto is het zeker een goeie optie. Maar niet als vervanging van de gewone fiets, mijn inziens.

Ik woon in er stad Utrecht en zou dus graag gebruik willen maken van de ebike ter vervanging van de auto. Dat scheelt soms de helft van de tijd als je bijvoorbeeld aan de andere kant van het station moet zijn.
Van Utrecht Oost naar Leidsche Rijn scheelt bijna 25min met fiets tov de auto tijdens de spits.

Zelf doe ik ook aan wielrennen en heb ook een goed regenpak.
bille @duk3n26 maart 2024 09:55
Ik zou niet zeggen dat het "niet telt" als bewegen. De 250W oid nodig om mijn ebike 27kmpu voort te bewegen tegen de wind in wordt ten dele door mijn benen geleverd.. ik denk zo rond de 80 tot 90W continue. Dat komt overeen op een racefiets tussen de 18 en 20kmpu (ik heb thuis een dure Tacx staan met vermogenmeting, dus ik heb wel wat vergelijkingsmateriaal). Als ik echter op een non-e-bike ga dan kan ik mijzelf niet inhouden en fiets standaard zo hard als ik kan (ergens tussen 150 en 200w continue) en kom ik stinkend als een bunzing aan op werk...
Polydeukes @bille26 maart 2024 11:38
Ik kan het zo snel niet vinden, maar er is een Nederlandse universiteit die onderzocht heeft of rijden op een e-bike als bewegen telt. Conclusie: nee, eigenlijk niet. Je benen gaan rond dus je beweegt, maar daar is eigenlijk alles mee gezegd. Het is vooral een duurzaam alternatief voor de auto, maar geen alternatief voor bewegen zoals aanbovelen om gezond te blijven.
nexhil @Polydeukes26 maart 2024 14:27
Ik vind dat eignelijk best een rare conclusie, als ik 18 km op de e-bike fiets en mijn hartslag gaat boven de 120+ slagen per minuut dan telt dat gewoon als workout lijkt me. Ik heb alleen minder last van de wind en bruggen.

Gewoon de ondersteuning op eco/minimaal
Polydeukes @nexhil26 maart 2024 14:37
Ik blijf het wonderlijk vinden dat mensen hun eigen persoonlijke ervaring gebruiken als bewijs dat iets niet waar is. Jouw unieke persoonlijke situatie kan altijd anders zijn dat hoe dat voor de grootste groep geldt. Dat is nou eenmaal de keerzijde van statistisch onderzoek: je hebt mensen die links en rechts van het gemiddelde en de mediaan zitten...

Misschien heeft jouw fiets wel beperkt trapondersteuning, is je ketting roestig of versleten, fiets je altijd in de ecostand of misschien heb je een hele slechte conditie.... Allemaal mogelijke oorzaken waarom jij wel hartslag 120 hebt op je e-bike. Ik heb geen e-bike en mijn hartslag komt in een gemiddelde stadsrit niet boven de 110 uit, dus zeg het maar....

Hier overigens het onderzoek van de Universiteit Twente in samenwerking met het AD waar ik naar verwees: ‘Om conditie te verbeteren is elektrische fiets volkomen nutteloos’
nexhil @Polydeukes26 maart 2024 17:02
Nouja, ik gebruik mijn eigen ervaring niet als bewijs maar wel als referentie. Het artikel wat hier en daar genoemd wordt gaat over obese personen.

Nou ben ik ik zelf niet Obese en redelijk sportief (hardlopen) toch lukt het mij al om een verhoogde hartslag te krijgen die sowieso vetverbranding op zou moeten leveren. Dan kan ik me makkelijk voorstellen dan iemand die zwaarder is dat zelfde effect ook minimaal moet halen, het is geen rocket science zeg maar.

Er zijn ook mensen die (bijna) niet trappen op een fat/e-bike, dan snap ik het onderzoek, maar in de praktijk kom ik dat bijna niet tegen (op wat pubers na). Geen bewijs, maar ik hou geen familieleden of alleen kenissen aan, ik ben in de buitenwereld ter referentie.

[Reactie gewijzigd door nexhil op 22 juli 2024 15:44]

MichaelB74 @nexhil26 maart 2024 14:49
Zelfde bij mij, als ik naar het werk fiets, dan gaat dat op volle snelheid, harder dan de ondersteuning.
Het is een hybridemodel fiets, met voorwaatse zit.
Het wordt door mijn Garmin altijd gezien als workout en juist mooi in de vetverbrandingzone :)

Als je op je dooie gemak met maximale ondersteuning fietst, dan zal het vast geen zoden aan de dijk zetten.
sweetdude @Polydeukes29 maart 2024 12:58
Ach ik zie een e-bike meer als een middel om oudere mensen of met een medische beperking toch nog goed mobiel te houden.
Alle rest is gewoon luiheid.
joker1977 @bille26 maart 2024 10:24
Laten we realistisch zijn, 80-90W is minder dan wandelen ;)

Het telt als bewegen op het niveau van "langzaam slentelen naar de koffie-automaat" - wat natuurlijk beter is dan niks - maar je niet echt kunt tellen als minuten voor de aanbevolen "matige inspannings"-norm van 150 minuten / week oid.
svennd @duk3n26 maart 2024 11:09
De ebike telt niet als beweging en zeker niet als sport.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35263497/

Ik heb overigens geen e-bike, maar meerdere onderzoeken geven je ongelijk. Uiteraard is niet elektrisch fietsen "lastiger" voor het lichaam. Net daarom dat veel mensen het niet doen en de auto nemen.

(n = 1) maar mensen lijken nu (bij goed weer) vaker de elektrische fiets te nemen om korte afstanden te overbruggen in plaats van de auto. (niet in plaats van een gewone fiets)
gielie @svennd26 maart 2024 13:14
Gesponsord door Giant Bicycles Co, maar dit ging over 20 inactieve mensen met overgewicht.
Hoe zit het met de 1000 redelijk fitte mensen die van een gewone fiets naar een e-bike gaan? Er zijn genoeg onderzoeken die aantonen dat fietsen op een e-bike zeer weinig bijdraagt aan de dagelijkse calorie verbranding.
svennd @gielie26 maart 2024 13:28
Giant heeft toch ook een (zeer) bekend niet e-segement ?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36339641/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29095201/
Er zijn genoeg onderzoeken die aantonen dat fietsen op een e-bike zeer weinig bijdraagt aan de dagelijkse calorie verbranding.
(reference missing?)

Maar mogelijks is "dagelijkse calorie verbranding" gewoon niet echt een goeie metric ? Calorie verbranding w/ gewoon aangevuld door voeding, dat heeft in essentie niet zo heel veel met gezondheid te maken. Je kunt je metabolisme ook niet "per dag" aanpassen. Als je als jonge 20'r je fiets laat staan en met de e-bike gaat rijden enkel voor je commute dan zal netto ongetwijfeld minder voordeel zijn. Maar om nu te zeggen "e-bike" telt niet mee als beweging is gewoon incorrect, het is (lichte) beweging en als dat ipv (gemotoriseerd) vervoer komt (auto) zal dat zeker voordelig zijn.

Ik zie e-bikes ook echt wel als "enabler" in tegenstelling tot (deel) elektrische steps die voornamelijk een lange lijn aan de spoed veroorzaken.
bille @svennd26 maart 2024 13:57
Eens, voor mij is de e-bike een enabler omdat ik een vaste reistijd krijg van 15 ongeacht de wind, regen etc. Praktisch reis ik nu woon-werk 90% op de fiets terwijl zonder e-bike dat percentage dichter bij 50% kwam.
Raymond Deen @duk3n26 maart 2024 10:12
Het ligt er een beetje aan hoeveel ondersteuning je aanzet natuurlijk; standje volle ondersteuning verbrand je inderdaad niet veel calorieën mee, maar bij lichte ondersteuning wel degelijk.
SYQ @duk3n26 maart 2024 10:24
Waarom lees ik steeds weer zulke berichten als het om ebikes gaat? voor velen is het gewoon een vervoersmiddel, niks meer niks minder. En niet iedereen hoeft calorieen te verbanden wanneer ze de fiets pakken
Grrrrrene @bille26 maart 2024 12:45
De ondersteuning houdt op bij 25-27km/u toch? Dat trap ik zonder ondersteuning ook wel. Ik vind het daarom juist heel irritant om op een elektrische fiets te fietsen, want dan gaat de ondersteuning steeds aan/uit. Dat voelt net alsof er iemand aan de rem trekt.

Maar tegenwoordig pak ik de velomobiel, da's helemaal genieten, weer of geen weer :)

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 15:44]

Khalid. @Grrrrrene26 maart 2024 17:00
Het kan ook helpen als motivatie om de snelheid boven 25km/u te houden.
Als ik op de gewone fiets achter een wielrenner of iemand op de ebike fiets hou ik de snelheid langer vol dan wanneer ik alleen ben.
Grrrrrene @Khalid.27 maart 2024 09:38
Tsja, ik kan gewoon niet langzaam fietsen. Als ik bij iemand aanhaak die net langzamer fietst dan ik, houd ik dat hooguit een kilometer vol en ga ik daarna toch mijn eigen tempo rijden :D Ik heb dus echt geen motivatie nodig om >25km/u te rijden. Overigens is een ebike wel fijn als je harde wind tegen hebt of lange stukken bult op moet. Dat doe ik uiteraard niet op snelheden boven die van een ebike. Ik heb een heel oude ebike specifiek voor dat soort weersomstandigheden, hoewel ik die niet meer heb aangeraakt sinds ik een velomobiel heb. Dat gaat gewoon veel sneller, ook tegen de wind in.
Bekers @wisselwerking26 maart 2024 09:31
Ja, dat is natuurlijk de grootste bepalende factor. Maar dan maakt een rugzak of een bagagedrager niet het verschil inderdaad :)
japie06 @Caayn26 maart 2024 08:17
Ik heb de Tenways CGO600 pro. Deze wordt zonder bagagedrager geleverd maar ik heb er zelf eentje voor €30 kunnen kopen in dezelfde kleur als het frame. De fiets heeft gewoon aansluitingen om een bagagedrager er op te monteren.

Ben overigens zeer tevreden over de Tenways fiets. Ook de support is erg goed. Zie mijn bericht in het Tenways topic.
Ruw ER @Caayn26 maart 2024 08:42
Had ik ook bij mijn cowboy, heb er zelf 1tje opgezet. Action afneembare fietstas erbij, is echt een stuk fijner dan een rugzak, krijg je zo'n bezwete rug van.
DoubleP38 @Caayn26 maart 2024 09:26
Als je op de website kijkt, zie je dat je er "gratis" spatborden, een fietsstandaard en een bagagedrager bij krijgt:

Rear Carrier, Mudguards, and Kickstand
Subscribe to our newsletter to receive FREE accessories with your CGO009 order.

https://www.tenways.com/p...=article&utm_campaign=CTA
Darida 26 maart 2024 08:54
Kan iemand uitleggen waarom elektrische fietsen zo duur zijn? Ik bedoel een deftige gewone fiets kost zo'n 750 euro. Met batterij is dat ineens 2000 euro erbovenop, allemaal voor de batterij en die paar onderdelen? Bij elektrische auto's is de batterij ook de grootste kost maar daar is het verschil minder groot lijkt me...
gielie @Darida26 maart 2024 09:11
Waar koop ik die voor 750 euro? Als ik bij batavus kijk naar een fiets met wat opties ga ik toch over het dubbele heen 1649 euro.
Brousant @gielie26 maart 2024 09:51
Een Batavus "met wat opties"? Een eerlijker vergelijking zou zijn met een die net als deze Tenways geen versnellingen en geen bagagedrager heeft...
Ebbez @Darida26 maart 2024 10:06
750 is nog wel echt entry-level voor een normale merkfiets (Gazelle, Batavus, Giant, etc).

Voor de accu betaal je al snel wel rond de 500 euro, Bosch middenmotor 500 euro, display ?120?.

Als je dan al snel 1770 euro betaalt, zou ik liever ook betere onderdelen op mijn fiets willen hebben dan dat ik bij een entry-level fiets zou krijgen, dus:
- betere/sterkere versnellingsnaaf +100
- tandriem ipv ketting + 250 voor tandriem en nieuwe tandwielen die met tandriem werken
- beter/sterker frame om gewicht van accu/motor te ondersteunen
- hydraulische remmen
- ontwikkeling van app (en servers)
- GPS tracker
- 1e servicebeurt gratis
- etc

Je hebt wel goedkope elektrische fietsen. Vaak zijn dat de fietsen met voorwielmotor, want die is goedkoper, alleen niet zozeer in onderhoud volgens mij.

En dat dan samen met wat @gielie ook al zei: een standaardfiets is meestal wel iets duurder dan de entry-level fiets. Duurdere (duurzamere) lagers, remsystemen, roestvrije materialen en verfcoating zijn dan vaak beter.
Darida @Ebbez26 maart 2024 22:41
Thanks voor de uitleg. Ik ben aan het kijken voor een elektrische fiets. En ik stel vast dat je toch al 3000 euro moet neertellen voor een degelijk model. Dat is helaas veel geld maar ik koop nooit het goedkoopste.
lodu @Darida26 maart 2024 10:17
Ligt er echt aan wat voor kwaliteit je koopt, goedkopere kunnen al beginnen bij 1250 euro voor een redelijke fiets.

Zit, in mijn ervaring, vaak een groot verschil in onderdelen en kwaliteit van materiaal.
Als je een goede naaf + krachtige motor + grote accu wilt zit je al zo aan de 3000 euro, terwijl dat dus niet hoeft.

Daarnaast heb je ook nog er mee te maken dat je te maken hebt met fysieke krachten waardoor je dus al gelijk een sterkere ketting moet kopen als je een motor koopt met een hogere koppel, en je dus twee keer hogere kosten krijgt.
CaptainKansloos @Darida26 maart 2024 10:46
Op een elektrische fiets zitten vaak/hopelijk iets betere onderdelen. Batterij en motor kosten gewoon geld; onlangs een nieuwe accu voor een gebruikte e-bike gekocht voor 300 euro. Motor kost dat ook wel ongeveer denk ik. Paar fatsoenlijke remmen erop en stevigere velgen en dito banden (een E-Bike is ook gewoon zwaarder) en je prijskaartje is wel rond.

That said; je kunt ook nwe E-Bikes kopen onder de 1000 euro als je goed shopt, Supermarkten (Lidl) en Bouwmarkten verkopen dat wel eens. Maar ergens moet je voor kwaliteit (en extra onderdelen) betalen.
Darida @CaptainKansloos26 maart 2024 22:42
Ook merci voor het antwoord. Er zullen dan toch geen woekerwinsten gemaakt worden op e-bikes dan, de prijzen van die onderdelen lopen snel op.
Freaky Maus 26 maart 2024 08:25
Blijkbaar val ik niet onder de beoogde doelgroep, want er wordt wel geroepen dat het een fiets is voor woon-werkverkeer waarvoor er serieuze kilometers gefietst worden. Maar met een actieradius van 85 km maximaal zal dit niet zo serieus worden, in mijn geval betekent dit op z'n best 2 dagen naar werk fietsen en alweer moeten opladen.

Daarnaast heeft de fiets geen bagagedrager waardoor deze voor mij al direct afvalt voor woon-werkverkeer. Ook de minimalistische bediening lijkt me in dagelijks gebruik niet echt handig.

Nee, de fiets oogt leuk maar volgens mij is het echt bedoeld als "urban" fiets; zien en gezien worden.
wisselwerking @Freaky Maus26 maart 2024 09:01
Actieradius van 85km is prima hoor. Ben overigens wel benieuwd of je die actieradius ook in de winter kan halen. Sprak afgelopen week iemand die wel een duidelijk verschil merkt in de actieradius in de winter ten opzichte van de zomer.
Ablaze @wisselwerking26 maart 2024 10:08
85 km haal je sowieso niet. Dat is op stand 1 in ideale omstandigheden (geen wind, banden opgepompt, vlakke asfaltweg, geen helling, 25 graden).
Bij koude temperaturen kun je tot zo'n 10-20% minder actieradius verwachten bij Li-ion batterijen.
PdeBie @wisselwerking26 maart 2024 09:13
Het is niet dat hij stopt met fietsen als de accu leeg is. Je moet alleen wat harder trappen. Je weet wel, op de ouderwetse Hollandse manier door weer en wind.
wisselwerking @PdeBie26 maart 2024 09:16
Ik doe niet anders hoor. En ik fiets ook zonder ondersteuning de e-bikes voorbij op mijn "stadsfiets" (lees: oude 26" mountainbike met slicks).
JeroenH @Freaky Maus26 maart 2024 08:39
Elke dag opladen lijkt me helemaal niet gek voor een fiets.

Bagagedrager kan als optie besteld worden.

Maar ik zie het ook wel een beetje als "form over function", maar ja, dat is in 2024 niet ongewoon....
multikoe @Freaky Maus26 maart 2024 08:49
Wat is het probleem met elke dag opladen? Is dat een praktisch probleem (geen stopcontact waar je je fiets stalt) of zit het tussen je oren?
Mijn werkgever heeft ook stopcontacten in de fietsenstalling, ideaal in veel gevallen.
BulMi @multikoe26 maart 2024 12:04
In het ebike topic op dit forum zijn daar hele discussies over. Maar na wat ik ervan begrijp zijn kleinere accu minder goed is voor de levensduur omdat elke cel dan vaker zal worden opgeladen. Geen idee hoeveel cycles de accu heeft, maar voor mijn woonwerk situaties zou het inhouden dat ik dagelijks 60% van de accu aan het opladen ben omdat woonwerk verkeer 45km per dag is.
multikoe @BulMi26 maart 2024 12:49
Ah, dat zou kunnen. Ik weet ook niet zo goed hoe goed het battery-management van fiets-accu's is. Het BMS van electrische auto's is ondertussen al volwassen en je kunt daar eigenlijk gewoon laden hoe je wil. Met een elektrische fiets loont het misschien om een grotere accu te kopen zodat je hem wat minder zwaar belast.
Mmichiel 26 maart 2024 08:15
Zou hem graag testen, omdat ik al tijdje aan het overwegen ben om een fiets te kopen voor mijn reis naar werk (2x 15KM), maar nog erg twijfel tussen E-bike of een niet elektrische Koga.
Zie het alleen niet zitten om vrije dag aan te vragen voor dat Event op een vrijdagmiddag.
JeroenH @Mmichiel26 maart 2024 08:37
Zie het alleen niet zitten om vrije dag aan te vragen voor dat Event op een vrijdagmiddag.
Nou, dat dus... Als dat er niet bij had gezeten, of het was op een zaterdagmiddag oid, had ik me wel ingeschreven denk ik.

Woon-werk is voor mij 20km, en het auto-ontmoedigingsbeleid wordt steeds een tandje harder gezet op mijn werk. Dus zoiets zou voor mij leuk zijn om te proberen.
Opxah @Mmichiel26 maart 2024 08:46
Ik denk ook dat ik het testen wel had overwogen, ook voor woon-werkverkeer. Maar ik wil niet naar dat Event, dat kost me te veel tijd.
Neocortex-re @Mmichiel26 maart 2024 11:29
Eigenlijk is het vrij simpel. Op een e-bike kom je okselfris aan. Op een Koga alleen als je heel rustig rijdt en zelfs dan is na 15 km met een beetje tegenwind dat niet helemaal het geval.

Ik heb zelf 2 x 25 km per dag jaren gedaan op een niet elektrische Koga. Ik kon douchen bij mijn werkgever. Dat maakte een gemiddelde van 25 km/ uur goed mogelijk.

Omdat je leeft wil je natuurlijk de Koga.
Bux666 @Neocortex-re26 maart 2024 12:01
Omdat je leeft wil je natuurlijk de Koga.
Fantastische quote! Ik rij al 17 jaar een Koga (toen nog Koga Miyata) Randonneur uit 2007. Vorig jaar september/oktober 1.800 km mee gefietst in 20 dagen richting Zuid-Frankrijk. Niet elektrisch, gewoon met de beentjes. Blijft echt een waanzinnige fiets, is ook mijn daily driver.
marcelnooijen 26 maart 2024 08:08
Review test heb ik al gezien op Bright. Die gast was er positief over maar voor een Tenways wel veel geld..
Dingdong @marcelnooijen26 maart 2024 08:16
Diezelfde 'gast' was ook positief over een Van Moof. Bright neem ik totaal niet serieus en heb die ook verwijderd uit mijn kijklijst.
Pathogen @Dingdong26 maart 2024 08:26
Vanmoof maakte prima fietsen die het naarmate de modellen vorderden helaas steeds minder lang uithielden. De eerste modellen waren gewoon goed. De latere goed genoeg voor een reviewperiode...
Jazco2nd @Pathogen26 maart 2024 09:24
Ahum.. de M1 viel uit elkaar terwijl ik naar huis fietste. Wij hadden er 10 gekocht als barter deal. 8 moesten binnen 5 dagen terug.
Na 6 maanden waren de fietsen al ontelbare keren teruggegaan. Lampjes waren inmiddels ook op want die bleken een levensduur van maanden te hebben en Moof kon indertijd niet genoeg aanleveren.

Ik bleef fan, zelf nog een M3 gekocht. Zelfde drama.

Naar mijn mening zijn hun fietsen dus juist beter geworden maar kwamen ze uit zo een diep dal dat de kwaliteit nog altijd ondermaats was.

FYI: de M1 dateert van 2011 uit mijn hoofd..
NatteKrant @marcelnooijen26 maart 2024 08:23
Wat bedoel je precies met: "voor een tenways wel veel geld"?

Staat tenways lager op de kwaliteitsladder of is het gewoon wat de boer niet kent?
Met andere woorden: was het ook veel geld als er trek of gazelle op het frame had gestaan.
ricknr9 @NatteKrant26 maart 2024 09:11
tenways heeft tot nu toe veel budget vriendelijke modellen uitgebracht in hun C serrie. deze modellen waren vooral aantrekelijk om deze reden. dit model in in dat opzicht een verandering in stratigie voor tenways
CH4OS @ricknr926 maart 2024 09:37
Het is niet dat dergelijke veranderingen in strategie ongebruikelijk zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar smartphone maker OnePlus, was in het begin ook veel bang voor weinig buck, tegenwoordig is het een premium merk, met sub premium prijzen.
ricknr9 @CH4OS26 maart 2024 13:19
ja daar heb je ook gelijk in er zal waarschijnlijk ook meer marge te vinden zijn in het hogere segment dus de keuze is vrij logische. met een goedkope instappen mensen lokken naar je merk en merk opbouwen en daarna uitbreiden is een vrij gebruikelijke buisness stratigie
Amaze86 @marcelnooijen26 maart 2024 08:19
Ook hele mooie uit Tilburg, CT Cruiser van merk Comate

https://youtu.be/HSqW-Ba-v74?si=U3OSNbqM3DpeoO1w

[Reactie gewijzigd door Amaze86 op 22 juli 2024 15:44]

REDSD 26 maart 2024 08:05
Zit er op deze fiets geen achterdrager en kettingkast? of is dit meer zo ding waar je op rondrijd als fashion statement? (op de website staat hij trouwens wel onder abonnementen (tijdelijk gratis), maar ziet er niet echt stevig uit)

[Reactie gewijzigd door REDSD op 22 juli 2024 15:44]

NullZer0 @REDSD26 maart 2024 08:06
Kettingkast heb je niet echt nodig met een riem, voor zover ik weet :)
Muerte.Diablo @NullZer026 maart 2024 08:15
Correct. De riem kan tegen weer een wind invloeden en hoeft ook niet gesmeerd te worden met olie.

Heb nu zelf ook een fiets met riemaandrijving en het weinig onderhoud eraan was voor mij de keuze om voor een riem te kiezen. Behalve de fiets schoonmaken met gewoon wat water en zeep heb ik er niks aan gedaan.
CH4OS @Muerte.Diablo26 maart 2024 08:22
Olie zou ik dan ook niet gebruiken als smeermiddel bij een (fiets)ketting, dat druipt er toch tussenuit. ;)
Wel oppassen dat water met zeep een rubberen riem best kunnen helpen bij uitdroging. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 15:44]

PdeBie @CH4OS26 maart 2024 09:12
Nee ik zou ook een vet gebruiken. :)
Kevinp @Muerte.Diablo26 maart 2024 15:55
Iedereen snapt toch wel dat het beter is om iets te beschermen?

Ik zie heel veel kort door de bocht oplossingen op de fiets.
REDSD @NullZer026 maart 2024 08:14
Is dat niet onpraktisch? je moet hem alsnog schoon maken en veters en broekpijpen kunnen er nog steeds tussen komen lijkt me
NullZer0 @REDSD26 maart 2024 08:21
Dat heb ik persoonlijk nog nooit meegemaakt. Ook niet op oude, afgetrapte fietsen waar de kettingkast allang spoorloos van was. Heb nu ook al een tijdje een fiets met riem en is me tot nog toe ook niet gebeurt.

Schoonmaken kan volgens mij gewoon met wat water, dus dat scheelt ook. Ik lees hieronder ook zeep, maar dat lijkt mij niet altijd nodig danwel verstandig :) Zal afhangen van de situatie. Hoe dan ook is schoonmaken zelfs eenvoudiger ;)
sjtienuh 26 maart 2024 08:32
Jammer dat dit soort acties altijd zo ver weg zijn vanuit Limburg, juist daar waar heuvels zijn zou het een leuke start zijn voor een test actie met fietsen zoals deze
CaptainKansloos @sjtienuh26 maart 2024 09:22
Het is een fiets zonder versnellingen. Dat is in Limburg gewoon niet handig lijkt me. Niet ondoenlijk, maar je bent beter af met 3 tot 10 verzetten lijkt me.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.