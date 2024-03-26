Test als eerste de nieuwste e-bike van Tenways

Ben jij een communitylid dat voor ons op de pedalen wil? Dat komt mooi uit, want wij hebben vijf fonkelnieuwe e-bikes van Tenways klaarstaan waar een Tweakers-testpanel een tijdje mee aan de slag kan. Wij zijn benieuwd hoe lekker de Tenways CGO009 rijdt, zowel in de stad als buiten de bebouwde kom.

Tenways is een relatief jong e-bikemerk en heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam. In die stad vindt op een iconische locatie - de A’DAM Toren - ook de persconferentie plaats waarin de complete line-up voor 2024 wordt gepresenteerd, waaronder het nieuwste model, de CGO009. Vijf Tweakers krijgen toegang tot dit exclusieve feestje, waarna ‘hun’ testbike bij ze wordt thuisbezorgd. Ze horen vervolgens wereldwijd tot de eersten die het rijden op de CGO009 kunnen ervaren. Het gaat daarbij niet om een snel proefritje rond de fietsenwinkel; de testpanelleden krijgen van ons uitgebreid de tijd om de CGO009 echt op de proef te stellen in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld in de stad, waar deze fiets met zijn urban uitstraling thuishoort, maar ook met woon-werkverkeer waarvoor je misschien serieus kilometers moet maken, in weer en wind. De CGO009 is geschikt voor een fietsland als Nederland, waar vlakke stukken en lichte klimmetjes elkaar afwisselen. De CGO009 is geschikt voor een fietsland als Nederland, waar vlakke stukken en lichte klimmetjes elkaar afwisselen.

Wij zijn benieuwd naar de bevindingen van ervaringsdeskundigen zoals jij. Voel je je aangesproken? Laat dan in de reacties onderaan dit artikel weten waarom we beslist voor jou moeten kiezen als we het testpanel samenstellen. Jouw feedback is van grote waarde voor de andere communityleden, maar ook voor de fabrikant. Mogelijk zie je jouw input dus terug in het ontwerp van toekomstige modellen.

De CGO009 werd eind februari gelanceerd en is onmiskenbaar een Tenways-product: hightech in een eigentijds jasje, een combinatie die vaak als Dutch Design wordt bestempeld. De vormgeving van de CGO009 is nog strakker dan die van zijn voorgangers, met een geometrisch frame als blikvanger. In de vormgeving draait het echter ook om wat je juist niet ziet. Zoals de weggewerkte kabels en naden, de uitneembare accu en het geïntegreerde voor- en achterlicht.

De CGO009 bevat een ingebouwde gps-module, zodat je altijd weet waar je fiets uithangt Een aantal vertrouwde elementen is gebleven, zoals de onderhoudsarme Gates Carbon-tandriem en de hydraulische remmen. Helemaal nieuw is de in eigen beheer ontwikkelde Tenways C9-achterwielmotor (250 watt, koppel 45Nm) die maximaal slechts 45dB geluid produceert, en de Power Boost-knop waarmee je snel kunt optrekken. De CGO009 bevat ook een ingebouwde gps-module, zodat je altijd weet waar je fiets uithangt. Dankzij geofencing kun je erbij instellen dat je een pushmelding ontvangt als je fiets zich buiten een ingestelde zone bevindt. Dankzij de ingebouwde sensor kun je ook een seintje krijgen als de fiets omvalt.

De minimalistische indicator geeft in een oogopslag de belangrijkste informatie weer. Je kunt dus ook zonder smartphone gewoon wegfietsen. Wil je gedetailleerdere informatie, dan kun je jouw telefoon op het stuur klikken en hem via de Tenways-app als dashboard gebruiken.

De CGO009 is beschikbaar in drie kleurvarianten: Olive Green, Midnight Black en Ice Blue, en kost 2.399 euro.

Specs van de Tenways CG0009

C9-motor

Nominaal vermogen: 250 watt

Koppel: 45Nm

Aandrijving: singlespeed, Gates CDN Carbon-tandriem

Frame en voorvork: aluminium 6061

Accu: 374Wh (36V / 10,4Ah) lithium-ionaccu met LG-cellen

Actieradius: tot 85km

Snelheid: 25km/u

Crankstel: Gates CDX-crankset

Remmen: Hydraulische schijfremmen

Bediening: Minimalist Dash Control met boostfunctie

Banden: 55mm

Nettogewicht: 21kg

Over Tenways

Tenways organiseerde in 2021 een succesvolle crowdfunding en bracht een jaar later zijn eerste e-bike op de Nederlandse markt. Het is inmiddels een internationale speler, met een hoofdkantoor in Amsterdam. De missie is om het dagelijkse woon-werkverkeer probleemloos, snel, milieuvriendelijk en plezierig te maken door e-bikes van hoge kwaliteit voor iedereen toegankelijk te maken. Het bedrijf kan naar eigen zeggen vertrouwen op twintig jaar industriële ervaring en een ijzersterke verticaal geïntegreerde wereldwijde productie- en toeleveringsketen. De eerder verschenen modellen scoorden mooie testresultaten en goede reviews, zoals recent in ANWB’s grote e-biketest 2023.

De belangrijkste info op een rijtje:

Vrijdag 12 april: Tenways Annual Event in A’DAM Toren te Amsterdam, vanaf 13.00 uur. Je krijgt de reiskosten van en naar het event vergoed (en hoeft dus niet op de fiets).

Het Annual Event wordt afgesloten met een diner en eindfeest, waarvoor je van harte bent uitgenodigd.

Je krijgt een goodiebag t.w.v. 99 euro mee naar huis.

Jouw testexemplaar wordt bij je thuis afgeleverd en daar na de proefperiode van minimaal twee weken ook weer opgehaald.

Drie van de vijf Tweakers-fietsers kunnen worden geselecteerd voor een kort (telefonisch) Volkskrant-interview over hun ervaringen. Daar staat een vergoeding van 150 euro tegenover.

Laat ons via de poll weten of je ook beschikbaar bent voor het Volkskrant-interview. Geef in de comments onder dit artikel aan waarom jij de gedroomde kandidaat bent voor deze e-bike, of hoe en waar je hem wil uitproberen.

Tenways Annual Event en Testpanel Poll Ja, ik ben graag aanwezig bij het Annual Event en schrijf een review over de CGO009.

Ja, ik ben graag aanwezig bij het Annual Event en schrijf een review over de CGO009. Ook wil ik wel geïnterviewd worden.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

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Algemene voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 25 maart 2024 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 2 april 2024, 23.59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Voor het testpanel zullen alleen inwoners uit Nederland en België geselecteerd worden. Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Winnaars krijgen uiterlijk 4 april 2024 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om vrijdag 12 april vanaf 13.00 tot 16.00 naar het Annual Event in Amsterdam te komen. Je bent ook van harte uitgenodigd daarna aan te sluiten voor het diner en eindfeest.

Medewerkers van Tweakers en Tenways zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.