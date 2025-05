Samsung Galaxy S24 en S24+

Samsung opent het nieuwe smartphonejaar traditiegetrouw met de aankondiging van zijn nieuwe Galaxy S-topmodellen. Aan de toestellen lijkt jaar na jaar steeds minder te veranderen. Bij de Galaxy S24 Ultra kan Samsung tenminste nog pronken met de nieuwe behuizing van titanium; de 'junior'-topmodellen Galaxy S24 en S24+, waar deze review over gaat, zien er daarentegen bijna hetzelfde uit als de S23 en S23+ van een jaar geleden.

De Koreaanse smartphonemaker lijkt ook wel in te zien dat de hardware onvoldoende nieuws bevat om de aandacht te trekken. De presentatie van de nieuwe smartphones ging daarom vooral over nieuwe software, en dan vooral kunstmatige intelligentie. Je zou er telefoongesprekken mee kunnen voeren in een andere taal, de schrijfstijl van chatberichten mee kunnen verbeteren en je foto's kunnen bijschaven. Samsung heeft al die nieuwe AI-features, en een paar bestaande, samengevoegd onder de merknaam 'Galaxy AI', die als voornaamste argument moet dienen om bezitters van een paar jaar oud toestel weer naar de winkels te lokken.

Terug naar Exynos

Dat de Galaxy S24 en S24+ uiterlijk nauwelijks zijn veranderd, betekent natuurlijk niet dat er van binnen niets is vernieuwd. Zo bevatten de toestellen betere schermen met de belofte van een hogere helderheid, plus een grotere accu. De S24+ is voorzien van meer werkgeheugen dan zijn voorganger. Prettig is bovendien dat de prijzen, die bij de S23-serie stevig werden verhoogd, voor de S24-toestellen weer iets omlaaggaan. Bij introductie heeft de S24 een adviesprijs van minstens 899 euro en de S24+ vanaf 1149 euro, wat beide 50 euro minder is dan de voorgangers op hetzelfde moment vorig jaar. Sommige aanbieders in de Pricewatch bieden de S24-toestellen nu al voor minder aan.

De wijziging die bij het S24-duo de meeste opzien baart is de nieuwe soc. Samsung was vorig jaar bij de S23-serie met veel bombarie overgestapt van zijn Exynos-soc naar de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 die ook in veel andere smartphones zit, maar Europese versies van de Galaxy S24 en S24+ bevatten opnieuw een processor van eigen makelij: de Exynos 2400. Opvallend is dat de Galaxy S24 Ultra wel de nieuwste Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 bevat.

Dat Samsung zijn soc reserveert voor zijn 'junior'-topmodellen belooft op voorhand weinig goeds voor de prestaties ten opzichte van de Snapdragon-tegenhanger. Het vertrouwen in 'Exynos' was toch al tot het nulpunt gedaald, als we de gemiddelde commentsectie op Tweakers of elders mogen geloven. Al meer dan tien jaar bestaan er Snapdragon- en Exynos-varianten van Samsungs topmodellen, waarbij de toestellen met eigen chips het er de afgelopen jaren vaak slechter vanaf brachten dan het Snapdragon-model: lagere benchmarkscores en een slechtere efficiëntie, die zich vertaalde in meer warmteproductie en een kortere accuduur. Wat in dit verband niet meehelpt, zijn de ervaringen met Google Pixel-telefoons, die de afgelopen jaren werden voorzien van Googles Tensor-soc's, in feite een omgekat Samsung-ontwerp met extra AI-features. Ook bij die toestellen komen veel van de bovenstaande klachten terug.