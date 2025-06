Vacature: Tweakers zoekt een reviewredacteur smartphones en tablets

Ben jij gek op smartphones en tablets? Duik je graag in de nieuwste soc-ontwikkelingen, pluis je uit hoe smartphonecamera's werken en ben je altijd op de hoogte van de nieuwste updates in iOS en Android? En kun je jouw bevindingen snel en nauwkeurig opschrijven? Dan komen we graag met je in contact. Wij zoeken namelijk een fulltime redacteur voor het reviewteam van Tweakers.

Wat ga je doen?

Als reviewredacteur met een focus op smartphones en tablets test je deze producten, volg je marktontwikkelingen en duid je ze. Samen met ons testlab ontleed je de nieuwste producten tot in detail en leer je er alles over. Zo houd je onze lezers goed geïnformeerd en geef je het beste advies. Dit doe je door middel van previews, reviews, achtergronden, round-ups en Best Buy Guides. We zoeken iemand met een passie voor socs, beeldschermtechnologie, camera’s en mobiele besturingssystemen. Onze ideale kandidaat heeft ruime ervaring met zowel iOS als Android, weet precies hoe de nieuwste Arm-processors van Samsung, Qualcomm en Apple zich tot elkaar verhouden en heeft gevoel voor fotografie en digitale beeldverwerking. Je beschikt over de technische kennis om de producten grondig te analyseren en kunt duidelijk uitleggen wat het verschil is tussen lcd en amoled, wat de ontwikkelingen zijn rond de uitrol van 5G en e-sim in Nederland en hoe AI-functies worden toegepast in de nieuwste generatie telefoons.

Jouw profiel

je hebt een passie heeft voor technologie in brede zin;

je bent in het bijzonder geïnteresseerd in alles wat met mobiele technologie op het gebied van smartphones en tablets te maken heeft en je volgt de markt op de voet;

niet alleen word jij enthousiast van de nieuwste glimmende smartphones en tablets, maar je verdiept je ook graag in de achterliggende hard- en software;

met een kritische blik kijk jij naar producten en de markt, je snijdt door de marketingtaal heen en achterhaalt wat écht relevant is;

je hebt affiniteit met de doelgroep van Tweakers;

je vindt het leuk om in tekst, maar ook in audio en beeld je verhaal te doen;

je kunt niet alleen snel, maar ook foutloos en accuraat schrijven.

Journalistieke ervaring is een sterk voordeel, maar niet noodzakelijk.

Over ons

Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een contract voor voltijd aan (36 uur), op basis van de Cao voor het Uitgeverijbedrijf. Je wordt ingeschaald in schaal J. Naast 8 procent vakantiegeld krijg je nog 4 procent aan keuzebudget. Een deel van dat budget kun je gebruiken om bijvoorbeeld vakantiedagen bij te kopen of een fiets met korting aan te schaffen. DPG heeft ook een winstdelingsregeling.



Afhankelijk van hoe ver je van het Tweakers-kantoor in Amsterdam woont, kun je aanspraak maken op een parkeerplaats. Autoreizigers ontvangen een kilometervergoeding en als je met het openbaar vervoer reist, krijg je een Business Card. Je krijgt daarnaast een thuiswerkvergoeding en een laptop (unmanaged, dus je mag lekker Arch draaien) en een telefoon van ons.

Tweakers is onderdeel van DPG Media en heeft een aantrekkelijk cursusprogramma waarin je je journalistieke skills kunt verbreden of je op andere manieren kunt ontwikkelen.

In het kort

een salaris in schaal J van de cao Uitgeverijbedrijf. De hoogte is afhankelijk van opleiding en ervaring;

een 36-urige werkweek;

keuzebudget van 12% (waarvan 8% vakantiegeld);

jaarlijkse winstregeling (o.b.v. resultaat van de organisatie);

een thuiswerkvergoeding;

een (unmanaged) laptop en telefoon;

flexibiliteit om deels thuis en deels vanaf de redactie te werken;

ruimte om je te ontwikkelen, zowel on the job als bij de DPG Academy, waar regelmatig nieuwe cursussen en leerlijnen worden aangeboden.

Over Tweakers

Tweakers is het grootste technieuwsplatform van Nederland, met meer dan 75 miljoen pageviews per maand. Op onze redactie heerst een losse, maar gedreven sfeer. Je werkt in een team vol techliefhebbers. Naast het werk is er genoeg tijd om te ontspannen, bijvoorbeeld met onze RetroPie-arcadekast, de nieuwste gadgets die binnenkomen of in onze gym. Tweakers is onderdeel van DPG Media, de uitgever van onder andere de Volkskrant, AD, NU.nl en specialistische titels, zoals Autoweek en de radiostations JOE en Qmusic.

Solliciteren en dan?

Hebben we je interesse gewekt en denk je dat jij de perfecte aanvulling op ons reviewteam bent? Solliciteer dan door je motivatie, cv en portfolio vóór 11 augustus in te sturen via deze pagina. Een of meer schrijfopdrachten maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Wil je eerst nog wat meer weten? Stuur dan een DM of mailtje naar Eric van Ballegoie (eric@tweakers.net).

Nog meer redenen om bij DPG Media te willen werken

Bij DPG Media werken we voor meer dan 90 sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma’s, radiostations en online services zoals Qmusic en JOE, NU.nl, Tweakers, Libelle, VTM en meer. We bereiken maandelijks ruim 90% van de Nederlanders en 8 op de 10 Vlamingen. We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door het aanbieden van workshops en trainingen. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn. Bij DPG Media is iedereen welkom. Dus solliciteer, wat je achtergrond ook is. Er staan ruim 5500 slimme collega’s te popelen om je op te nemen in een team, of dat nou een projectteam, een pubquizteam of een sportteam is.