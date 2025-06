De iPad Pro heeft misschien niet de potentie van een product als de Vision Pro of de rauwe rekenkracht van de krachtigste Macs, in technisch opzicht is het een van de indrukwekkendste producten in Apples portfolio. Het topmodel tablet van de fabrikant beschikt al jaren over hardware die je verder nergens vindt. Versus andere producten in dezelfde categorie loopt de iPad Pro ver vooruit, met name op het vlak van systeemprestaties en schermkwaliteit, waar Apple-laptops, -smartphones en -smartwatches veel meer concurrentie ondervinden. Bijna geen ander merk dan Apple begint nog aan een tablet die duizenden euro's kost.

Voor de iPad Pro 2024, die we in deze review uitgebreid bekijken, had Apple dus weer kunnen volstaan met een specbump, net zoals bij de iPad Pro van 2022: een nieuwe processor, een paar extra features en eventueel een mooie, nieuwe kleur. Dat is niet wat de fabrikant deed; de iPad Pro 2024 is zowel van binnen als van buiten volledig vernieuwd en daarmee meer dan ooit een showcase van het beste wat Apple te bieden heeft.

Zowel ons 11"-testmodel als de grotere 13"-variant van de nieuwe iPad Pro beschikt over een oledscherm, of beter gezegd twee oledschermen die voor elkaar zitten. Daarmee moet dit scherm niet alleen perfecte zwartwaarden, maar ook een zeer hoge helderheid bieden. Binnenin zit de Apple M4-soc, die samen met de iPad Pro zijn debuut maakt. Deze is niet een, maar twee generaties nieuwer dan de processor in het oude model. Afgaande op het formaat van de USB-C-connector is de dunnere behuizing van mat aluminium ongeveer zo dun is als ze zou kunnen zijn en ook nog lichter dan het oude model. Bij de tablet zijn een nog fraaiere toetsenbordhoes en een nog geavanceerdere stylus verkrijgbaar, voorzien van nieuwe sensors die de tekenervaring nog natuurlijker moeten maken.

Nieuwe iPad Air

De iPad Air werd de afgelopen jaren het middenmodel tussen de goedkoopste iPad zonder achtervoegsel en de dure Pro-modellen. Ook die productserie wordt begin 2024 opgefrist met een nieuw model, dat de gebruikelijke formule volgt voor een iPad uit de lagere series: een soort remix van componenten die Apple eerder in het high-end model stopte, met een paar chirurgische omissies op de specsheet om je naar de duurdere variant te lokken.

De iPad Air (2024) is voorzien van dezelfde, nog altijd supersnelle M2-soc als de oude iPad Pro, maar hij heeft wel nog steeds een lcd die op slechts 60Hz ververst. Ook de behuizing is dezelfde en daarmee, opvallend voor een product met de naam Air, een stukje zwaarder en dikker dan het nieuwe Pro-model. Het grootste nieuws bij de iPad Air is nog wel dat je hem nu ook met een groter 13"-scherm kunt bestellen, waar hij voorheen alleen met 11"-scherm verscheen. Apple stelde deze grotere variant ook beschikbaar voor de test. Net zoals bij de Apple MacBook Air 15" versus het langer bestaande 13"-model, zijn de verdere features en eigenschappen zoveel mogelijk gelijk gehouden tussen beide formaten.