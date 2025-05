'Nieuwe onderzoeksafdeling Samsung moet oledpanelen voor Apple ontwikkelen'

Samsung heeft een onderzoeksteam samengesteld dat zich zal bezighouden met de ontwikkeling van oledpanelen voor Apple. Dat schrijft SamMobile op basis van geruchten uit China. Het is niet duidelijk in welke producten van Apple de oledpanelen moeten verschijnen.

Het onderzoeksteam is volgens SamMobile gehuisvest in het Giheung Research Institute van Samsung in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Daar wordt momenteel ook onderzoek gedaan naar halfgeleidertechnologie.

Eind vorig jaar deden enkele geruchten de ronde waaruit bleek dat de displayafdelingen van Samsung en LG werken aan een vouwbaar scherm voor een Apple-product. Samsung zou toen een herstructurering hebben doorgevoerd om zich beter te kunnen voorbereiden op de toenemende vraag van Apple naar vouwbare schermen. Het is niet duidelijk of deze vermeende nieuwe ingreep van Samsung ook ter voorbereiding op een verwachte vraag van Apple naar oledpanelen is ontstaan.