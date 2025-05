Triodos Bank stelt contactloos betalen via Apple Pay en Google Pay uit

Klanten van Triodos Bank kunnen voorlopig nog niet contactloos betalen via hun smartphone, zo blijkt uit een geüpdatete webpagina. Eerder zei de bank dat Apple Pay in de eerste helft van 2024 zou verschijnen. Google Pay zou in de tweede helft van het jaar volgen. Dat is nu van de baan.

De bank is naar eigen zeggen 'nog niet klaar' voor de koppeling tussen Apple Pay en de nieuwe betaalpas van de bank. In een eerdere versie van de webpagina zei Triodos nog dat het ernaar streefde om Apple Pay in de eerste helft van 2024 uit te brengen in Nederland. Google Pay zou in de tweede helft van dit jaar volgen.

Triodos schrijft dat het zowel tijd als een flinke investering vraagt om contactloos betalen via mobiel op een 'klantvriendelijke en veilige manier' aan te bieden. De bank zegt daarnaast afhankelijk te zijn van verschillende externe partijen. Een nieuw tijdsvenster noemt Triodos niet. De bank zegt dat klanten bericht krijgen zodra Apple Pay te activeren is. Google Pay zal op een later moment volgen.