Canalys: tabletverkoop groeit eerste kwartaal 2024 licht na vier kwartalen krimp

De wereldwijde verkoop van tablets is in het eerste kwartaal van 2024 met 1 procent gegroeid tot 33,7 miljoen verkochte exemplaren, meldt Canalys. De groei volgt na dalingen in de afgelopen vier kwartalen. Het marktonderzoeksbureau verwacht dat de tabletmarkt geleidelijk zal herstellen.

De lichte stijging van het aantal verkochte tablets in het eerste kwartaal van 2024 wordt door Canalys toegeschreven aan een opleving in consumentenbestedingen en de stabilisatie van wereldwijde economieën. De afgelopen kwartalen waren consumenten voorzichtig met grote uitgaven, maar dat lijkt te zijn veranderd. Het onderzoeksbureau verwacht dat de tabletmarkt geleidelijk zal herstellen en uiteindelijk zal stabiliseren boven het niveau van vóór de coronapandemie. De vraag naar tablets zal volgens Canalys onder meer gestimuleerd worden door de uitbreiding van 5G-infrastructuur in onaangeboorde markten.

Uit de analyse van Canalys blijkt dat Apple nog altijd marktleider is met zijn iPads. De techgigant heeft een marktaandeel van 35,6 procent. Een jaar geleden was dat nog 41,8 procent. Samsung staat nog altijd op de tweede plaats, met een vrijwel onveranderd marktaandeel van ruim 20 procent. De grootste stijging is op te merken bij de nummer drie: Huawei. Het Chinese bedrijf verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar zo'n 70 procent meer tablets dan in hetzelfde kwartaal van 2023. De top vijf wordt gesloten door Lenovo en Amazon, die beide goed zijn voor iets meer dan 6 procent van de gehele tabletmarkt.