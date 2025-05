Beste tablets voor kinderen

Tablets zijn er tegenwoordig in kindvriendelijke uitvoeringen, zodat je kroost alvast kennis kan maken met de digitale wereld. In principe kunnen veel 'gewone' tablets worden ingesteld met een veilige omgeving voor je kind, maar er zijn ook modellen die speciaal op kinderen zijn gericht. Die hebben over het algemeen een erg lage prijs en we weten dat dat een doorslaggevende rol speelt bij de aanschaf van een tablet voor kinderen. Vandaar dat we in dit artikel goedkope tablets in de prijsklasse onder de 200 euro bespreken. Daarbij focussen we specifiek op de wat jongere doelgroep van kinderen in de basisschoolleeftijd.

De gemiddelde puber zal geen behoefte hebben aan een sterk versimpelde kinderomgeving met educatieve apps van het kaliber 'tafeltje van vier'. Als het om de hardware gaat, is een krachtiger en luxer model dan de gemiddelde kindertablet voor deze doelgroep geen overbodige luxe. Dat geldt zeker als de tablet vooral voor (school)werkzaamheden wordt gebruikt. In dat geval is het ook erg relevant welke eventuele eisen de school stelt aan het apparaat. Op een iPad-school moet je natuurlijk niet komen aanzetten met een Android-tablet. Bekijk voor de twaalf-tot-achttiendoelgroep kortom een van onze andere Tablet Best Buy Guides. De tablets in die artikelen kunnen evengoed worden voorzien van een vorm van ouderlijk toezicht: Android en iPadOS hebben daarvoor ingebouwde opties.

Moet je een kind jonger dan twaalf eigenlijk wel een tablet geven? Ook op Tweakers is daarover veel discussie: het zou kinderen voorbereiden op de digitale wereld en aansluiting laten vinden bij anderen, maar ook kunnen zorgen voor concentratieproblemen en bijziendheid. Voor heel jonge kinderen is een tablet sowieso geen goed idee; het Nederlands Jeugdinstituut raadt schermtijd af bij kinderen onder de twee jaar. Voor kinderen tussen de twee en vijf ligt het aanbevolen maximum op een uur, van vijf tot twaalf jaar op twee uur.

Hier op Tweakers zijn we techexperts, geen opvoeddeskundigen. Als je als ouder op basis van de voor- en tegenargumenten besluit om je kind een tablet te geven, kunnen we je wel adviseren welk product het beste is. Voor deze Best Buy Guide hebben we in totaal 9 tablets getest. Via de link vind je een vergelijkingstabel met alle specificaties en testdata.

Laatste update: 7-10-2024 We hebben de tekst van de BBG uitgebreid met meer informatie over de verschillende soorten kindermodi en een betere afbakening van de doelgroep op basis van feedback op de vorige versie. Tevens testten we enkele nieuwe tablets van AngelTech en SwayTosh.

De beste tablets voor kinderen

Best Buy AngelTech Kindertablet PRO MAX Blauw 8" • 1280x800 • 64GB • Android 13.0 Prijs bij publicatie: € 128,- € 118,- bij bol Plaza Bekijk alle prijzen Hoewel de naam anders suggereert, heeft de AngelTech Kindertablet Pro MAX een relatief kleine 8"-display. Inclusief de stevige meegeleverde blauwe of roze hoes met ingebouwde 360-gradenstandaard en zachte stootrand weegt hij 560 gram. De tablet zelf voelt niet bijzonder stevig aan, dus je kunt de hoes maar beter gebruiken. In de doos zitten nog een hoop andere accessoires, waaronder een draagkoord, passieve styluspen en een 64GB-microSD-kaartje. Er is ook een duidelijke Nederlandstalige handleiding om de tablet in te stellen met de voorgeïnstalleerde iWawa-kinderomgeving. Helaas heeft die veel Engelstalige apps, moet je een betaald abonnement nemen om bepaalde functies te ontgrendelen en zijn de functies voor webfiltering niet uitgebreid, waarbij het al te eenvoudig is om uit de veilige omgeving te geraken. Gelukkig is de tablet ook goed geschikt voor de betere Google Kids Space-omgeving. Als het gaat om de systeemprestaties, schermkwaliteit, accuduur en laadtijd is de Kindertablet Pro MAX geen hoogvlieger, maar de eigenschappen voldoen voor de beoogde doelgroep. De prijs is aantrekkelijk, zeker gelet op alle meegeleverde accessoires.

Alternatief Samsung Galaxy Tab A9, WiFi, 4GB ram, 64GB opslag Grijs 8,7" • 1340x800 • 64GB • Android 14.0 Prijs bij publicatie: € 127,- € 115,06 bij Amazon.nl Marketplace Bekijk alle prijzen De Galaxy Tab A9 is een reguliere tablet die ongeveer evenveel kost als de gemiddelde kindertablet. Samsung bouwt voor dat geld een tablet met betere hardware: een moderner design en een plastic behuizing met mooier afgewerkte randen. Ook eigenschappen waarop we een tablet normaal gesproken beoordelen, zoals accuduur en schermkwaliteit, vallen beter uit. Samsung belooft daarbij OS-upgrades tot Android 16 en beveiligingsupdates tot 2027, waar kindertablets vaak geen enkele updatebelofte hebben. Accessoires, zoals een stevige hoes voor kinderen, zul je bij de Tab A9 zelf moeten regelen; zelfs een oplader ontbreekt. All-in komt de prijs dus wel wat hoger uit. Met een paar drukken op de knop activeer je Samsung's kinderomgeving. Die is flexibel, maar ook relatief karig van opzet. Aanbevolen apps vereisen soms een Samsung-account en de mogelijkheden voor webfiltering en controle op afstand zijn basaal. Helaas werkt de OneUI-omgeving, die de Tab A9 net zoals alle Galaxy-tablets heeft, niet heel goed samen met Google Kids Space, dat je overigens wel kúnt installeren.

De tablets van AngelTech en Samsung hebben een scherm van 8" tot 9" en zijn daarmee relatief compact. Beide merken hebben een apparaat met een groter scherm: de AngelTech Kindertablet XL PRO II heeft een 10"-display, de Samsung Galaxy Tab A9+ een 11"-display. Let er bij deze grotere tablets op dat het gewicht aan de hoge kant kan zijn voor jongere kinderen. De Kindertablet XL PRO II weegt inclusief de meegeleverde hoes maar liefst 819 gram. Dat is een stuk meer dan de Deplay Kids Tablet Pro (674 gram met hoes) met eveneens een 10"-scherm. Bij AngelTech heeft de hoes wel een ingebouwde 360-gradenstandaard, zodat je hem gemakkelijk neerzet, wat bij Deplay ontbreekt.

De Galaxy Tab A9+ (491 gram zonder hoes) heeft een krachtigere soc en meer werkgeheugen dan de Tab A9, waarbij je op het scherm van de tablet kunt werken in de Dex-interface met vensters. In combinatie met de relatief lange softwareondersteuning tot 2027, maar de wat beperkte 'kindermodus', kan de A9+ een goede keuze zijn voor al wat oudere kinderen, die dezelfde tablet later kunnen blijven gebruiken voor schoolwerk en ontspanning, met de interface in de normale stand.

AngelTech is eigenaar van het merk SwayTosh en stuurde ons ook de 8" SwayTosh Tab D1 en de 10" SwayTosh Tab D2. Die kosten hetzelfde als de AngelTech Kindertablet Pro Max en AngelTech Kindertablet XL Pro II. Het zijn ook precies dezelfde producten, maar met een ander doosje waarin geen kinderhoes zit, maar een normale 'bookcase', en verder dezelfde accessoires. De SwayTosh Tab D1 kan puur vanwege de prijs nog een optie zijn als je de tablet ook zelf wilt gebruiken, maar de Tab D2 kost evenveel als concurrerende tablets van Samsung die beter presteren.

Uitgebreid testoordeel: software

Wat maakt een kindertablet tot een kindertablet? Het begint met de software die erop te vinden is. Denk aan een versimpelde gebruikersinterface, voorzien van een selectie aan meegeleverde of te downloaden kindvriendelijke apps. Er is in deze interface ook een speciale kinderbrowser te vinden die alleen toegang biedt tot kindvriendelijke websites, en videospelers die alleen verwijzen naar content voor kinderen. Als ouder kun je instellen welke content je kind mag bekijken, welke apps een kind mag gebruiken en tijdslimieten instellen voor het hele apparaat of bepaalde apps.

De tablets die we voor dit artikel hebben bekeken, hebben verschillende omgevingen die voldoen aan de bovenstaande omschrijving. Deplay, AngelTech en SwayTosh leveren de iWawa-app mee op hun tablets, al gaat die bij Deplay schuil achter een eigen icoontje. Kurio installeert zijn eigen Genius-app. OneUI, de skin op alle Samsung-tablets, beschikt over een eigen Kids Mode, terwijl Android-maker Google zelf ook een Kids Space-app aanbiedt. Die zou compatibel zijn met een beperkte selectie Android-tablets, maar in de praktijk is hij ook te installeren op andere apparaten, waaronder die van Samsung. Zoals verderop wordt uitgelegd, werkt hij echter beter op tablets met software die dicht bij standaard Android blijft, waaronder bijvoorbeeld de tablets van Deplay, AngelTech en SwayTosh. De Kurio-tablet is te zwak om de Kids Space-app te installeren.

iWawa

De iWawa-app op de Deplay, AngelTech en SwayTosh-tablets schotelt zoals andere omgevingen een versimpelde interface voor met vrolijke kleuren en een mix van educatieve apps en spelletjes. Hij doet in de basis wat hij belooft, maar toch vragen we ons af deze merken niet beter de Google Kids Space hadden kunnen gebruiken. Hoewel de iWawa-app zelf vertaald is naar het Nederlands, zijn veel van de aangeboden apps Engelstalig. Ook de video- en tv-apps verwijzen vaak naar de Engelstalige versie van een tekenfilmserie, die in Nederland en Vlaanderen met Nederlandse nasynchronisatie wordt uitgezonden. Net zoals bij andere kinderomgevingen zijn niet alle kinderapps of videodiensten die worden aangeboden (volledig) gratis te gebruiken. iWawa zelf is echter ook een betaalde app, waarvan Deplay, AngelTech en SwayTosh allemaal de gratis versie installeren. Te pas en te onpas vraagt die om een betaald abonnement af te sluiten.

iWawa beschikt over een geïntegreerde webbrowser die je kind ofwel alleen naar sites laat gaan die je zelf op een whitelist hebt gezet, ofwel toegang geeft tot het hele internet. Een automatisch filter was handiger geweest. Voor de rest biedt de ouderomgeving van iWawa mogelijkheden om app- en tijdlimieten in te stellen en apps toe te voegen of verbergen. Je kunt deze functies van afstand instellen via een aparte Android-app.

Beheerfuncties van Kurio, Samsung en Deplay

Een pincode voorkomt dat kinderen per ongeluk toch in de volledige Android-interface terechtkomen, waarbij iWawa ook de appswitcher afvangt. Het notificatiecentrum en snelle instellingen blijven echter beschikbaar en ook vanuit het toetsenbord kan het normale Android-instellingenmenu worden bereikt. Voor een wat ouder kind is het daarmee erg eenvoudig om de ingebouwde beperkingen te omzeilen. Een andere misser: de optie om het muziekje in het hoofdmenu en de al even irritante geluidseffecten bij iedere aanraking aan te zetten, zitten om de een of andere reden niet achter een pincode.

Kurio Genius

De Kurio Genius-app heeft een iets ingewikkeldere vormgeving dan iWawa, met een rij verticale tabbladen met daarop alle apps. Er is veel educatieve software aanwezig en er zijn meer dan genoeg spelletjes. Ook op mediagebied is er genoeg te zien en is het eenvoudig om naar video’s te kijken. Een deel van deze apps is uiteraard gewoon te vinden in de Play Store, waardoor je ze ook op andere tablets kunt installeren, maar er zijn ook genoeg meegeleverde apps die exclusief zijn voor de Kurio-tablets. Afhankelijk van het thema van de tablet die je koopt - er zijn bijvoorbeeld speciale Paw Patrol- en Nickelodeon-edities - krijg je Nederlands nagesynchroniseerde tekenfilms en apps die daarop zijn afgestemd.

Kurio heeft de Nederlandse lokalisatie kortom een stuk beter voor elkaar dan iWawa en geeft zoveel mogelijk kinderapps en video’s weer in het Nederlands. Zo nu en dan kwam er echter ook wat langs in het Frans, Arabisch, Duits en Japans. Ook hier zien we aardig wat apps die in demovorm op de tablet staan, waarbij voor het unlocken van de volledige app moet worden betaald of in sommige gevallen een extra account moet worden aangemaakt.

Niet alle onderdelen van de kindomgevingen blijken in het Nederlands vertaald.

Ondanks de karige specificaties van zijn tablet draaien de Kurio-software zelf en de meegeleverde apps redelijk vloeiend en de tablet zit stukken beter dichtgetimmerd dan apparaten met iWawa. De Genius-app maakt het mogelijk om complete systeemfuncties ontoegankelijk te maken, waarbij een wachtwoord toegang geeft tot de oudermodus of de rest van de interface. Die oudermodus is naast op de tablet via een webportal bereikbaar en heeft een wat drukke vormgeving, maar is wel erg uitgebreid. Zo heb je de mogelijkheid om bepaalde apps op bepaalde tijden toe te staan en andere niet, en kan de internetbrowser ongeschikte sites automatisch filteren. Kurio heeft ook gedacht aan een functie voor volumebegrenzing.

OneUI Kids Mode

Samsung OneUI beschikt over een geïntegreerde kindermodus die ten opzichte van de andere aanbieders een stuk simpeler in elkaar zit. Het hoofdscherm lijkt bijvoorbeeld op het normale hoofdscherm, maar dan met wat grotere iconen. Veel van de snelkoppelingen op het hoofdscherm hebben een downloadicoon, wat betekent dat de app pas wordt geïnstalleerd als je erop klikt. In sommige gevallen is een Samsung-account vereist om de app te installeren. Dit kost verder niets, maar het is wel vervelend om een extra account te moeten aanmaken, zeker omdat daarvoor een telefoonnummer nodig is. Ook niet zo fraai is de standaard aanwezige sectie van gesponsorde apps, die worden 'aanbevolen' door Samsungs olijke mascottes, die verder figureren in een paar meegeleverde spelletjes. Voor filmpjes, boeken en andere content moet je zelf apps uitzoeken.

Kurio-, iWawa- en Samsung-kinderbrowsers

Net als Kurio Genius is de Kids Mode beter dichtgetimmerd dan bijvoorbeeld iWawa. De appswitcher wordt vergrendeld, net als de instellingen van het toetsenbord, waarbij verboden acties worden afgevangen met een foutmelding. Misschien is Kids Mode wat te strak afgesteld: zelfs het notificatiecentrum en de snelle instellingen zijn onbeschikbaar, wat betekent dat je bijvoorbeeld niet de schermhelderheid kunt aanpassen zonder Kids Mode te verlaten.

Als ouder heb je de gebruikelijke mogelijkheden om appinstallaties toe te staan en gebruikslimieten in te stellen. Kids Mode beschikt over een ingebouwde browser met zeer beperkte filtermogelijkheden: een whitelist met maximaal vijftig posities of onbegrensde toegang. Standaard bevat de whitelist om de een of andere reden enkel een Koreaanse nieuwssite, filmsite en boekensite. Alle instellingen moeten worden gewijzigd vanaf de tablet zelf, vergrendeld met dezelfde pincode waarmee je de kindermodus verlaat.

Google Kids Space

De Google Kids Space-app integreert met de rest van Android en het ecosysteem van Google-apps, waarbij je kind een eigen gebruikersprofiel krijgt toegewezen op de tablet. Je maakt bovendien voor je kind een Google-account aan dat wordt gekoppeld aan je eigen Google-account, waarmee je akkoord moet gaan met Googles privacyvoorwaarden. Het kinderaccount wordt gekoppeld aan apps zoals de Play Store, Chrome en YouTube. Als ouder kun je op die manier kiezen welke apps het kind mag downloaden en welke sites het mag bezoeken (een whitelist of automatisch contentfilter). Uiteraard zijn ook tijds- en applimieten mogelijk. Doordat het kinderaccount gekoppeld is aan je eigen account, kun je op afstand toezicht houden.

Bij iWawa, Samsung en Kurio vereisen sommige apps en functies extra accounts.

De app zelf beschikt over een mooi vormgegeven introductie, waarbij het kind zelf een gepersonaliseerde avatar aanmaakt. Wat daar al opvalt is dat de hele interface wordt voorgelezen, wat voor kinderen die nog niet kunnen lezen natuurlijk heel fijn is. Het hoofdscherm is ingedeeld in horizontale tabbladen met doelen als ‘Lezen’ en ‘Maken’. Naast een weetje van de dag stelt Kids Space een goede mix van educatieve apps en spelletjes voor. Filmpjes zijn beschikbaar via YouTube Kids en op het Lezen-tabblad zijn boeken beschikbaar die zouden passen bij de leeftijd van het kind. Ten opzichte van iWawa is er meer Nederlandstalige content te vinden, hoewel je ook in Kids Space apps met advertenties of betaalde content vindt.

Door de diepere integratie met het OS maakt het niet uit dat Kids Space de instellingen en andere delen van Android niet zoveel afschermt als Samsung en Kurio. Zelfs als je buiten de kindomgeving raakt en de normale versie van Chrome opent, blijft het internetfilter bijvoorbeeld intact. Draai je Kids Space echter op een Samsung OneUI-tablet, dan zou je kind geblokkeerde websites met de Samsung-browser kunnen bezoeken, of via de Samsung-appwinkel verboden apps kunnen installeren. Het is daar dus iets meer werk bij het instellen van Kids Space om alle niet-Google-apps uit te zetten. Het valt met een Samsung-tablet ook op dat Kids Space de OneUI-taakbalk gewoon laat staan. Op een tablet met de standaardversie van Android werkt dat beter en wordt de navigatie netjes verborgen.

Testresultaten systeemprestaties, schermkwaliteit en accuduur

Puur gelet op de hardware zijn tablets die specifiek als kindertablet worden verkocht over het algemeen weinig bijzonder. Logisch, want ze kosten over het algemeen nog minder dan budgettablets van grotere merken zoals Samsung, waarmee alle eigenschappen basaal uitvallen. Denk aan een behuizing van krakend, enigszins flexibel plastic, een scherm van matige tot slechte kwaliteit, een eenvoudige processor, een relatief korte accuduur en een tergend trage oplader. Je ziet hieronder een verzameling van de gebruikelijke tests die we op tablets uitvoeren, waarbij de kindertablets zelfs ten opzichte van andere sub-200-euro-tablets onderaan eindigen. Ten opzichte van duurdere modellen zijn de verschillen nog groter.

Voor kinderen hoeven de matige prestaties niet zo'n groot probleem te vormen, al is de hardware van de Kurio Kindertablet Premium zelfs voor de beoogde doelgroep op het randje. De display is van werkelijk abominabele kwaliteit, de accuduur is zeer kort en de soc is zo traag dat apps als YouTube Kids pas na een paar pogingen openen.

Een heet hangijzer bij goedkope tablets is de software, die vaak slecht of niet wordt geüpdatet. Of dat voor kindertablets heel erg is kun je je afvragen, maar als ouder gebruik je beter een ander apparaat voor je bankzaken of werkzaamheden. Prettig om te weten is dat alle geteste modellen tenminste een redelijk recente Android-versie draaien (13), al gaat het bij de Kurio-tablet om een 32-bitversie van Android Go met minder meegeleverde apps. Geen van de merken doet op zijn productpagina's beloftes over systeem- of securityupdates, hoewel Deplay ons eerder liet weten dat zijn tablet 'onbeperkt beveiligingsupdates krijgt'. Onbeperkt betekent kennelijk niet heel erg vaak, want op het moment van schrijven blijft de Deplay Kids Tablet Pro steken op de update van mei 2023. Hetzelfde geldt voor de tablet van Kurio. De tablets van AngelTech en SwayTosh draaien de update van maart 2024.