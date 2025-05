Beste tablets voor productiviteit

Welke tablet de beste is voor je werkzaamheden, hangt ervan af wat voor soort werk je ermee wilt doen. Wat ons betreft moet een tablet voor productiviteit functies hebben die overeenkomen met die van een laptop. Idealiter kan de software een desktopweergave tonen met apps en vensters, eventueel op een extern scherm. We zoeken bovendien naar een apparaat met een goede toetsenbordhoes die fysiek kan worden aangesloten, dus via een toetsenbordconnector op de tablet. Voor het betere tekenwerk is een bijbehorende actieve stylus van belang. Zo'n pen is niet alleen nauwkeuriger dan een passief exemplaar, maar kan ook beschikken over kantel- en drukgevoeligheid en knopjes om over te schakelen naar andere functies. Tot slot moet een tablet voor werkzaamheden beschikken over een relatief krachtige soc, voldoende werkgeheugen en opslag, en een goede accuduur.

Het besturingssysteem dat op de tablet draait, bepaalt in belangrijke mate hoe geschikt hij kan zijn voor jouw werkzaamheden. Heel in het kort vind je Android terug op goedkopere apparaten en zijn, afhankelijk van de fabrikant, een flexibel vensterbeheer en goede multitaskingfuncties aanwezig, maar niet altijd. Apps zijn bovendien minder uitgebreid dan op andere platforms. Apples iPadOS beschikt over het uitgebreidste ecosysteem van op tabletgebruik gerichte apps, met tegenwoordig een prima desktopmodus die het systeem ook geschikt maakt om als laptopvervanger te dienen. Multitasken, bestandsbeheer en werken met verschillende vensters gaat alsnog minder flexibel dan op andere platforms. Voor bepaalde toepassingen is geen goede software beschikbaar, bijvoorbeeld programmeren of 3d-editing. Je vindt dat soort krachtige programma’s wel op Windows terug, een systeem dat ook beschikt over een uitgebreid vensterbeheer en goede multitaskingfuncties. De interface van Windows is echter minder geschikt om met de vingers bediend te worden. Ook heeft Windows niet veel apps die specifiek voor aanraking zijn bedoeld. Bovendien betaal je voor een goede Windows-tablet het meest.

Met alle eisen in het achterhoofd is het niet gek dat we in deze categorie duurdere apparaten aanraden dan in de overige BBG’s. Houd ook de meerkosten voor accessoires in gedachten. Meestal worden die niet meegeleverd, waarbij een actieve styluspen 100 euro of meer kan kosten en een bijbehorende toetsenbordhoes 200 euro of meer.

Laatste update: 14-11-2024 Voor deze update hebben we enkele nieuwe tablets getest, waaronder de OnePlus Pad 2 en de Microsoft Surface Pro 11-serie met oled- en lcd-scherm.

Meer dan 1000 euro

Best Buy Apple iPad Pro (2024) 13", Wi-Fi, 512GB opslag Zilver 13" • 2752x2064 • 512GB • iOS 17 Prijs bij publicatie: € 1.648,- € 1.669,- bij bol Bekijk alle prijzen De iPad Pro (2024) is een van de duurste tablets die je kunt kopen, maar ook een van de geavanceerdste. Het 13" (of 11") dubbellaagse oledscherm heeft een perfect contrast en een helderheid die veel hoger piekt dan bij andere tablets. De nieuwe M4-soc presteert beter dan concurrerende producten en verbazingwekkend goed is ook de accuduur. Dat alles is verpakt in een zeer dunne en lichte behuizing. Bij het apparaat passen het mooie, nieuwe Magic Keyboard en de geavanceerdere Pencil Pro, die een natuurlijke en intuïtieve tekenervaring biedt. Aan de hardware zal het kortom niet liggen bij de iPad Pro (2024). Of de tablet voor jouw werkzaamheden het geschiktst is, hangt vooral af van de software. Apple iPadOS wordt lang ondersteund en beschikt over een fijne tabletinterface met veel apps gericht op tabletgebruik. Het bestandsbeheer, multitasking en de op een extern scherm weer te geven desktopomgeving genaamd Stage Manager, werken echter minder flexibel dan bij bijvoorbeeld Windows. Het appaanbod is voor bepaalde toepassingen toereikend, maar voor andere weer niet.

De iPad Pro (2024) is eventueel verkrijgbaar in een grotere 13"-uitvoering. Varianten met 256 of 512GB opslag hebben ook 'maar' 8 en geen 16GB werkgeheugen, plus een wat tragere soc. Dat kan voor jouw toepassing alsnog ruim voldoende zijn. Omdat Apple hoge meerprijzen rekent voor meer opslag en werkgeheugen, zijn de 256GB- en 1TB-modellen het interessantst.

Je kunt de Surface Pro 11 ook bestellen met een snellere Snapdragon X Elite-processor en die variant heeft bovendien een oledscherm. Dat heeft betere kijkhoeken, een groter kleurbereik en een veel hoger contrast dan het ips-scherm in de goedkopere uitvoering. In onze tests is de Elite-versie een procent of tien sneller als het gaat om de cpu-prestaties. In de grafische prestaties zit geen verschil, terwijl de accuduur van het Elite-model iets korter is. Tenzij je het mooiere scherm heel belangrijk vindt, kun je het prijsverschil van een paar honderd euro beter in je zak steken.

Behalve voor een iPad Pro of Windows-tablet zou je natuurlijk ook kunnen gaan voor een high-end Android-tablet. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Tab S9+ en S9 Ultra, of de nieuwere Tab S10+ en S10 Ultra. De Ultra-tablets hebben een nog groter scherm dan de tablets van Microsoft en Apple; de Plus-modellen zijn een stukje goedkoper, zeker als je bedenkt dat een prima actieve stylus bij Samsung gewoon in de doos zit. De OneUI-software wordt lang bijgewerkt en bevat een goede desktopmodus, genaamd DeX. De soc is voor Android-tabletbegrippen krachtig, maar alsnog een stuk minder snel dan het exemplaar in de krachtigste iPad en de Surface-tablet. Aan het mindere appaanbod van Android kan Samsung weinig doen, maar het kan afhankelijk van je werkzaamheden een dealbreaker zijn. Het onderscheid tussen de S9 en S10-serie is klein. De oudere tablets zijn over het algemeen goedkoper, maar het prijsverschil wisselt heel erg per uitvoering en afhankelijk van de winkel waar je hem koopt. Ze hebben een scherm dat buitenshuis minder goed afleesbaar is, een iets tragere soc en een paar jaar minder software-updates: tot 2028 in plaats van 2031. Aan jou de keuze of die verschillen de meerprijs rechtvaardigen.

500-1000 euro

Best Buy Apple iPad Air (2024) 11", Wi-Fi, 256GB opslag Blauw 11" • 2360x1640 • 256GB • iPadOS 17 Prijs bij publicatie: € 799,- € 699,- bij Coolblue.nl Bekijk alle prijzen De iPad Air (2024) is een fijne en veelzijdige tablet. Hij is voorzien van de wat oudere, maar nog altijd supersnelle M2-soc, waarop de krachtigste iPadOS-apps optimaal draaien. Uiteraard kun je ook de verbeterde Stage Manager gebruiken; Apples desktopinterface draait eventueel ook op een extern beeldscherm. De ips-lcd heeft een goede kleurweergave en de helderheid is ook erg goed, maar het contrast is niet zo hoog als bij een oledscherm, waarmee deze iPad geen goede hdr-ondersteuning biedt. Teleurstellend is ook de lage 60Hz-refreshrate, waardoor het scherm er een beetje schokkerig uitziet. Net zoals de iPad Pro is de iPad Air beschikbaar met een 11"- en een 13"-display. De instapversie heeft een krappe 128GB opslag; meer opslag toevoegen is prijzig, hetzelfde als je een 5G-modem nodig hebt. Ook optionele accessoires, zoals het Magic Keyboard en de fijne, nieuwe Pencil Pro, zijn duur. De accuduur van de Air (2024) is flink verbeterd ten opzichte van voorgaande modellen en is daarmee beter dan bij veel concurrerende tablets. Opladen gaat niet bovengemiddeld snel.

Alternatief Samsung Galaxy Tab S10+, Wi-Fi, 256GB opslag Grijs 12,4" • 2800x1752 • 256GB • Android 14.0 Prijs bij publicatie: € 909,- € 819,- bij Samsung.com Bekijk alle prijzen De Galaxy Tab S10+ is een van de beste Android-tablets van dit moment, verkrijgbaar met 5G en in diverse opslagvarianten. De behuizing is niet alleen dun en licht, maar ook water- en stofdicht, wat voor niet veel andere tablets geldt. Het 12,9"-oledscherm heeft een hoog contrast en goede kleurweergave, maar de 16:10-verhouding is voor productiviteit wellicht niet de beste en de maximale helderheid is beperkt. Door de uitstekende antireflectiecoating, nieuw ten opzichte van de vorige generatie, is het scherm buitenshuis toch goed afleesbaar. Aantrekkelijk is dat Samsung een actieve stylus meelevert, hoewel je voor een toetsenbordhoes extra moet betalen. De Android-software werkt vloeiend en krijgt tot 2031 updates. Samsung's goede 'desktopmodus' DeX werkt eventueel ook op een extern scherm. Het geheel draait op een Mediatek Dimensity 9300-soc: voor Android-tabletbegrippen snel, maar alsnog niet zo krachtig als de M-series-socs in Apple iPads. Hoewel opladen snel gaat, is de accuduur hooguit gemiddeld. Lees de volledige review: Samsung Tab S10+ en S10 Ultra - Op eenzame Android-hoogte

In plaats van de Galaxy Tab S10+ kun je ook nog gaan voor de voorganger, de Galaxy Tab S9+. Behuizing, camera's, accuduur en accessoires zijn vrijwel hetzelfde. Het scherm van het nieuwe model is door de antireflectiecoating beter afleesbaar bij veel omgevingslicht. De Tab S10+ heeft bovendien ietwat betere systeemprestaties en de uitstekende zevenjarige updatebelofte, drie jaar langer dan bij de Tab S9+. Het prijsverschil tussen beide tablets loopt uiteen afhankelijk van de variant die je koopt en de winkel. Bij de goedkoopste aanbieder zijn bepaalde uitvoeringen van de Tab S10+ momenteel zelfs goedkoper dan de Tab S9+-tegenhanger.

De Apple iPad Air (2024) 13" is beschikbaar in een 11"-variant, terwijl je in plaats van de Samsung Galaxy Tab S9+ (12,4") ook een Samsung Galaxy Tab S9 (11") kunt kopen als je een iets kleiner en lichter apparaat wilt; er is geen Tab S10. De kleinere iPad heeft een iets minder fel scherm, maar verder dezelfde eigenschappen. Bij de Tab S9 ontbreekt ten opzichte van het plusmodel de ultragroothoekcamera.

Ook in de prijsklasse tot 1000 euro kun je al Windows-tablets vinden, bijvoorbeeld de Xiaomi Book S 12,4" of de Microsoft Surface Go 4. Het zijn niet echt aanraders: beide hebben een zwakke processor die tekortschiet voor meer dan basistaken, waarvoor je met andere soorten tablets beter af bent.

Tot 500 euro

Best Buy Apple iPad (2024, geen usb-lader) Wi-Fi 64GB Zilver 10,9" • 2360x1640 • 64GB • iPadOS 18 Prijs bij publicatie: € 374,- € 299,- bij NBB.com Bekijk alle prijzen De iPad (2022) is alweer enigszins op leeftijd, maar biedt nog altijd goede systeemprestaties, en de ondersteuningsperiode is naar verwachting minstens zo lang als bij de concurrentie in deze prijsklasse. Apples iPadOS biedt een uitgebreid ecosysteem van tabletapps, hoewel de 'instap-iPad' niet beschikt over de desktopweergave en ondersteuning voor een extern beeldscherm, zoals duurdere iPads. Ook de bijpassende, optionele accessoires, het Magic Keyboard Folio en de Apple Pencil USB-C, zijn minder luxe. De goedkoopste uitvoering van de iPad (2022) beschikt over slechts 64GB opslag en dat is karig, al is voor minder dan 600 euro ook een 256GB-model beschikbaar. Het scherm heeft een goede helderheid en kleurweergave, maar de 60Hz-refreshrate maakt het beeld wat schokkerig. Het paneel is bovendien niet gelamineerd, wat vooral de kijkhoeken negatief beïnvloedt. Op het vlak van accuduur blinkt de iPad (2022) niet uit; andere tablets halen tegenwoordig meer dan een uur of tien bij licht gebruik.

Alternatief OnePlus Pad 2 Grijs 12,1" • 3000x2120 • 256GB • Android 14.0 Prijs bij publicatie: € 479,- € 429,- bij bol Plaza Bekijk alle prijzen De OnePlus Pad 2 is een mooie Android-tablet voor een goede prijs. Vooral opvallend is de Snapdragon 8 Gen 3-soc. Dat is bijna de snelste soc die je momenteel in een Android-tablet kunt tegenkomen. De OxygenOS-software draait vloeiend dankzij de krachtige soc en krijgt updates tot 2028. De Pad 2 heeft geen echte 'desktopmodus' of mogelijkheid om een externe display aan te sluiten. Voor Android zijn bovendien minder tabletspecifieke apps beschikbaar dan voor iPadOS, maar daaraan kan OnePlus verder niet zoveel doen. De hardware is op veel gebieden goed in orde. Het 144Hz-ips-display van 12" heeft een goede kleurafstelling en een zeer hoge helderheid, maar niet zo'n hoog contrast als de oledschermen van tablets uit de duurste categorie. De 3:2-verhouding pakt fijn uit voor productiviteit. Het apparaat voelt stevig en luxe aan en er zijn een prima pen en toetsenbordaccessoire voor beschikbaar. De accuduur is prima, maar niet een van de beste, al gaat opladen vlug. Onhandig is het gebrek aan een vingerafdrukscanner, waardoor je met een pincode moet inloggen.

Hoewel de iPad en OnePlus Pad 2 ruimschoots minder dan 500 euro kosten, ben je inclusief accessoires zoals pen en toetsenbord meer kwijt dan dit bedrag. Wil je voor het totaalpakket minder dan 500 euro betalen, dan is de Samsung Galaxy Tab S9 FE een alternatief. Dit is een goedkopere variant op de luxe Tab S9, met een 11"-scherm met dezelfde 16:10-schermverhouding, maar dat is geen oledscherm. Evenals andere tablets in deze prijsklasse is het 'gewoon' een lcd, met 90Hz-refreshrate. De lekker dunne, metalen behuizing is water- en stofdicht, wat zeker in deze prijsklasse bijzonder is, en in tegenstelling tot de OnePlus Pad 2 heeft hij een vingerafdrukscanner. Evenals bij de gewone Tab S9 zit een S Pen in de doos en is er een toetsenbordaccessoire beschikbaar. Je kunt de tablet in verschillende kleuren en geheugenconfiguraties bestellen en er is ook een 5G-variant beschikbaar. De Android-software wordt ondersteund tot 2028 en ondersteunt de DeX-bureaubladweergave, maar aansluiten op een extern scherm kan niet. Het grootste nadeel aan deze tablet zijn de matige systeemprestaties. Daarbij is de accuduur volgens onze test wisselend, maar opladen gaat snel.

