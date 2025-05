Welke Surface Pro kies je?

(In) de doos De Surface Pro wordt geleverd in een doos van geplastificeerd karton. De binnenverpakking is gemaakt van karton en papier. De tablet wordt geleverd met een 39W-lader met propriëtaire aansluiting. De servicehandleiding is ook in het Nederlands te downloaden. Microsoft stelt een eigen analyse (EN) beschikbaar van de uitstoot die het apparaat genereert tijdens zijn levensduur.

In 2019 bracht Microsoft al een Surface Pro uit met Qualcomm-processor, de Surface Pro X. De Arm-processor in die tablet zorgde niet voor een doorbraak en dat gebeurde ook niet met de opvolger van die tablet en ook niet met de generatie daarna. Maar toen, in de zomer van 2024, lukte het wel. Microsoft besloot dat alle Surface Pro's voor consumenten alleen nog met de Qualcomm Snapdragon X geleverd zouden worden. Hetzelfde geldt voor de Surface Laptop (review) en het lukte Microsoft om vrijwel alle grote laptopfabrikanten mee te krijgen om ook CoPilot+-laptops, met Qualcomm-processor, uit te brengen.

We hebben op Tweakers ondertussen flink wat aandacht besteed aan CoPilot+-laptops met de Snapdragon X Elite-processor, maar nog niet aan de Snapdragon X Plus-processor. Dat is het kleinere broertje van de Elite, met acht of tien cores, in plaats van twaalf. Die Plus-processor zit in de goedkoopste Surface Pro. Maar hoe goed is die Plus-processor? Of wil je toch liever de Elite? In deze review zetten we de twee tablets tegen elkaar af.

Exterieur

Of je nou de duurste of de instap-Surface Pro aanschaft, van buiten zien ze er hetzelfde uit. Sterker nog, ze zien er al generaties lang vrijwel identiek uit. Sinds de Surface Pro 9 zitten de volumeknoppen niet meer aan de zijkant, maar aan de bovenkant en met ingang van deze nieuwe versie zijn de schermranden afgerond. Dan heb je het met de verschillen wel gehad. Is dat erg?

Nee hoor, want de Surface Pro is van buiten een heel mooi afgewerkte tablet. Het is het resultaat van jaarlijkse verbeteringen sinds de introductie van de eerste Surface in 2012 en dat levert een heel stevig aanvoelende tablet op, die gemaakt is van een magnesiumlegering. Het is wel een zware tablet, van bijna 900 gram. Ter vergelijking: de zwaarste iPad Pro weegt nog geen 600 gram. Aan de andere kant: de Surface draait een volledig desktopbesturingssysteem, terwijl de iPad een mobiel OS draait. De bredere functionaliteit van Windows komt dus wel met een prijs in de vorm van een hoger gewicht.

De Surface wordt gekenmerkt door de ingebouwde kickstand, waarmee je de tablet op tafel kunt zetten. Handig, vanwege het eerdergenoemde hoge gewicht. De kickstand kun je geheel traploos heel ver openvouwen, waardoor je hem ook als een soort tekentableau schuin op tafel kunt zetten.

Wat aansluitingen betreft is het een simpel verhaal: je hebt twee USB4-poorten aan de linkerkant, die je kunt gebruiken om de laptop op te laden en om een extern scherm of dock op aan te sluiten. Rechts zit Microsofts eigen connector, die compatibel is met de oplader die je erbij krijgt en een aantal van Microsofts eigen docks.

Microsoft levert de Surface Pro al sinds de eerste versie uit 2012 zonder toetsenbord en dat is gek, want zonder toetsenbord en touchpad doe je jezelf als Surface Pro-eigenaar echt tekort. Windows 11 werkt goed in combinatie met een touchscreen, maar voor de meeste software heb je toch meer dan een aanraakgevoelig scherm nodig. Microsoft verkoopt het Surface Pro-toetsenbord voor 160 euro. Dan heb je het 'gewone' toetsenbord. Als je de uitvoering wilt met de Surface Pen 2, die daarin draadloos wordt opgeladen, ben je 310 euro kwijt. Met de 1200 euro die de instap-Surface Pro kost, ben je er dus nog niet.

Aan het toetsenbord en de Surface Pen 2 is niets veranderd, behalve dat je ze in nieuwe kleuren kunt krijgen. Het toetsenbord is voorzien van achtergrondverlichting, klikt magnetisch tegen de tablet aan en het geheel voelt dan vrij stevig aan. Heb je een zware aanslag, dan zie je het toetsenbordje wel op en neer bewegen. Het is ook een goed idee om geen al te smerige handen te hebben als je het toetsenbord hanteert, want dat is gemaakt van alcantara. Volgens Microsoft kun je het makkelijk schoonmaken met een vochtige doek, maar voorkomen is beter dan genezen, want alcantara poetst alsnog lastiger dan metaal of plastic.

Als je de Surface Pro gebruikt, kun je inloggen met behulp van gezichtsherkenning. Ook daar is niets veranderd. Wat wel is veranderd, is de resolutie van de camera. Die is nu 12,2 megapixels, oftewel 4032x3024 pixels. Aan de achterkant zit ook een camera, met een resolutie van 10,5 megapixels, oftewel 3736x2802. De speakers zijn aan weerszijden van het scherm gemonteerd en brengen aardig goed geluid voort. Alles is natuurlijk relatief, maar gezien de dikte van de tablet weet de Surface Pro heel aardige lage tonen weer te geven. Omdat de speakers op de gebruiker gericht zijn, kun je de tablet goed gebruiken om een (video)gesprek mee te voeren zonder dat je een hoofdtelefoon gebruikt.