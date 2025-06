'Microsoft komt in 2025 met Intel Lunar Lake-versies van Surface Pro en Laptop'

Microsoft zou in 2025 nieuwe modellen van zijn Surface Pro en Surface Laptop uitbrengen met een Intel Lunar Lake-cpu. Ook komt het bedrijf naar verluidt met een nieuwe Surface Laptop Studio met een Intel- of AMD-chip. De drie apparaten zouden allemaal voldoen aan de Copilot+-eisen.

Bronnen zeggen tegen Windows Central dat Microsoft volgend jaar Copilot+-pc's wil uitbrengen met Intel Lunar Lake-cpu's. Het zou in ieder geval gaan om nieuwe modellen van de Surface Pro en Surface Laptop. Dit jaar verschenen er al Qualcomm Snapdragon X-varianten van deze apparaten die voldeden aan de hardwarevereisten van de Copilot+-functies, maar volgend jaar zou Microsoft dus zijn eerste door Intel aangedreven AI-pc's op de markt willen brengen. In oktober dook er al een Laptop 7 met een Intel Core Ultra 7 268V-processor op op een tweedehandssite.

Windows Central schrijft dat de Intel Lunar Lake-modellen wat ontwerp betreft identiek zullen zijn aan de Qualcomm-versies. Wel zouden ze in tegenstelling tot die apparaten mogelijk een antireflectiecoating krijgen. Ook zou de Surface Laptop mogelijk worden uitgerust met een kaartlezer en 5G-ondersteuning.

Volgens de bronnen van de site is Microsoft ook van plan om zijn eerste Surface Laptop Studio uit te brengen onder de Copilot+-merknaam. Het is onduidelijk of dit product een Intel- of AMD-processor krijgt. De recentste versie van deze laptop werd in 2023 uitgebracht en heeft een Intel Core i7-chip van de dertiende generatie. Het 2025-model krijgt volgens Windows Central mogelijk een 16"-variant, terwijl het huidige model enkel in 14,4"-formaat verkrijgbaar is.

De site stelt verder dat Microsoft werkt aan een hoogwaardig Surface-apparaat van 11", dat volgens zijn bronnen een hybride moet worden tussen een Laptop Go en een Surface Go. Het apparaat zou worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon X-processor, maar verdere details zijn niet bekend.