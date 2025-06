X maakt zelfgemaakte beeldgenerator beschikbaar voor AI-chatbot Grok

AI-start-up xAI van Elon Musk heeft een nieuwe beeldgenerator uitgebracht voor zijn chatbot Grok, genaamd Aurora. Net als zijn voorganger FLUX kan dit model afbeeldingen van bekende mensen genereren.

X-ontwikkelaar Chris Park laat weten dat de nieuwe beeldgenerator Aurora nu als bèta beschikbaar is op het platform als onderdeel van Grok-2. Een werknemer van xAI schrijft dat dit model door de start-up zelf gemaakt is, in tegenstelling tot zijn voorganger, die het FLUX.1-model van Black Forest Labs gebruikte. Volgens hem blinkt Aurora uit in het creëren van fotorealistische beelden.

TechCrunch schrijft dat Aurora net als FLUX beelden van bekende mensen kan genereren, terwijl andere AI-chatbots dit meestal niet toelaten. De techwebsite heeft onder meer een afbeelding van een bebloede Donald Trump laten creëren. Ook lijken er geen beperkingen te zitten aan het genereren van auteursrechtelijk beschermde personages als Mickey Mouse. Het model weigert volgens TechCrunch wel om naaktbeelden te maken.

Verschillende gebruikers beweren ook dat ze nu gebruik kunnen maken van Grok zonder dat ze een X Premium-abonnement hoeven af te sluiten. Wel zitten er beperkingen aan de gratis versie van de chatbot. Gebruikers zonder abonnement kunnen iedere twee uur maximaal tien berichten versturen en vier afbeeldingen per dag genereren met Aurora. Het is onduidelijk of Grok wereldwijd gratis beschikbaar komt. Op basis van reacties van Europese gebruikers en een test van Tweakers vereist toegang tot Grok in de EU vooralsnog een abonnement.