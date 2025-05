Nieuwe spraakmodus van Grok scheldt tegen gebruikers en simuleert telefoonseks

Het nieuwe taalmodel Grok 3 van xAI is voorzien van een aantal opvallende nieuwe spraakmodi. Gebruikers kunnen kiezen uit persona's die tegen hen praten, die bijvoorbeeld tegen hen kunnen schelden of schreeuwen, of telefoonseks simuleren.

AI-onderzoeker Riley Goodside laat in een video op X zien hoe de zogenaamde 'unhinged'-modus van Grok werkt. Daarin onderbreekt hij Grok een aantal keer, waarop het taalmodel tegen hem begint te schelden en te schreeuwen. Goodside schrijft dat de tool uiteindelijk het gesprek zelfs beëindigt.

Grok 3 bevat ook andere persona's, waarvan een deel vrij onschuldig is, weet Ars Technica. Zo is er een 'Storyteller' die verhalen vertelt en een 'Professor' die over wetenschap praat. Maar er is ook een persona die een psycholoog imiteert - waarbij benadrukt wordt dat de psycholoog geen licentie heeft - en een variant die 'Sexy' heet. De sexymodus is bestempeld als 18+ en gedraagt zich als een soort telefoonseksoperator die erotische gesprekken voert. Van deze modus zijn inmiddels ook video's op X verschenen, die logischerwijs nsfw zijn.

Gebruikers kunnen de spraakmodus van Grok ook zelf aanpassen, zodat deze zich op een bepaalde manier gedraagt. Zo heeft Sean Lennon de spraakmodus zo aangepast dat die de rol van 'Roko's Basilisk' speelt. Dat is een fictief AI-personage gebaseerd op een hypothetische superintelligente AI, die iedereen straft die niet geholpen heeft om het karakter de wereld in te brengen.

Grok 3 verscheen eerder deze maand en is sinds kort ook te gebruiken door gratis abonnees. De mogelijkheid om via spraak met Grok te communiceren, werd afgelopen zondag toegevoegd. Deze optie is alleen beschikbaar voor betalende gebruikers.