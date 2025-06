X verhoogt prijs Premium+-abonnement naar 21 euro per maand

Socialemediaplatform X heeft op 21 december de prijzen voor zijn Premium+-abonnementen verhoogd. In Europa stijgen de prijzen van 16 naar 21 euro per maand. Het platform doet dit naar eigen zeggen om onder andere de makers op het platform beter te kunnen ondersteunen.

Uit informatie op een ondersteuningspagina van X blijkt dat de prijswijziging vanaf 21 januari voor bestaande klanten van toepassing is. Bij nieuwe klanten werd de wijziging op 21 december van kracht. X Premium+-gebruikers krijgen in ruil voor de prijsstijging een volledig advertentievrije gebruikerservaring en een hogere prioriteit van het Premium-ondersteuningsteam. Deze klanten krijgen ook toegang tot nieuwe X-functies zoals Radar en hogere limieten bij de AI-bot Grok. Dankzij de prijsstijging kan X het Premium+-abonnement naar eigen zeggen op termijn ook beter maken. Op welke manier het bedrijf dat wil doen, is niet duidelijk. X schrijft dat de abonnees via de contributie rechtstreeks bijdragen aan het makersprogramma van het socialemediaplatform. Het bedrijf zou tevens zijn verdienmodel hebben aangepast zodat makers niet enkel meer op reclame-inkomsten zullen moeten rekenen.

X biedt sinds oktober 2023 drie varianten van het Premium-abonnement aan: een Basic-abonnement, een Premium-abonnement en een Premium+-abonnement. Het basisabonnement kostte in Nederland en België toen drie euro per maand en 32 euro per jaar en is niet gestegen in prijs. Het reguliere Premium-abonnement kost net als toen 8 euro per maand of 84 euro per jaar en is ook niet gestegen. Het Premium+-abonnement kostte bij de introductie in 2023 16 euro per maand en 168 euro per jaar. Die prijs werd nu dus opgetrokken naar 21 euro per maand en 219 euro per jaar.