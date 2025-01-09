"Elon Musks xAI test losse iOS-app voor Grok-chatbot in de VS"

Het AI-bedrijf xAI test een standalone iOS-app voor de chatbot Grok. Vooralsnog is de app niet in Europa beschikbaar. Gebruikers kunnen met de generatieve AI Grok onder meer teksten schrijven, vragen stellen en afbeeldingen genereren.

Bron: Apple

De Grok-bèta werd door TechCrunch opgemerkt en is als App Store Preview beschikbaar. In de beschrijving staat dat de app het taalmodel 'naar de VS' brengt, maar ook de Apple-appwinkels voor India en Australië bieden de proefversie van de app aan. Het is niet duidelijk of en wanneer er een officiële release van de applicatie plaatsvindt. Ook is niet bekend of er een Android-variant komt. Er is overigens ook een losstaande website voor Grok in ontwikkeling. Die komt 'binnenkort' uit.

De losse app heeft dezelfde mogelijkheden als Grok, waarbij de bètaversie van de app gebaseerd is op het model Grok 2. De appversie van de generatieve AI heeft toegang tot het internet en ondersteunt net als de webbased tegenhanger het genereren en verwerken van afbeeldingen.

Tot dusver was de AI-assistent Grok alleen beschikbaar via het sociale medium X. In eerste instantie moesten gebruikers daarvoor betalen. Eind 2024 kwam er een gratis versie beschikbaar voor alle X-gebruikers.