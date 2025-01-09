Elon Musks xAI test losse iOS-app voor Grok-chatbot in de VS

Het AI-bedrijf xAI test een standalone iOS-app voor de chatbot Grok. Vooralsnog is de app niet in Europa beschikbaar. Gebruikers kunnen met de generatieve AI Grok onder meer teksten schrijven, vragen stellen en afbeeldingen genereren.

Grok-app als App Store Preview
Bron: Apple

De Grok-bèta werd door TechCrunch opgemerkt en is als App Store Preview beschikbaar. In de beschrijving staat dat de app het taalmodel 'naar de VS' brengt, maar ook de Apple-appwinkels voor India en Australië bieden de proefversie van de app aan. Het is niet duidelijk of en wanneer er een officiële release van de applicatie plaatsvindt. Ook is niet bekend of er een Android-variant komt. Er is overigens ook een losstaande website voor Grok in ontwikkeling. Die komt 'binnenkort' uit.

De losse app heeft dezelfde mogelijkheden als Grok, waarbij de bètaversie van de app gebaseerd is op het model Grok 2. De appversie van de generatieve AI heeft toegang tot het internet en ondersteunt net als de webbased tegenhanger het genereren en verwerken van afbeeldingen.

Tot dusver was de AI-assistent Grok alleen beschikbaar via het sociale medium X. In eerste instantie moesten gebruikers daarvoor betalen. Eind 2024 kwam er een gratis versie beschikbaar voor alle X-gebruikers.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-01-2025 17:41
188 • submitter: Fox

09-01-2025 • 17:41

188

Submitter: Fox

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Reacties (187)

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ABD 10 januari 2025 13:12
@Tweakers Zullen we ophouden met verslag doen over Musk, nu hij probeert de Europese politiek te beinvloeden door Keir Starmer aan te vallen, Tommy Robinson uit de gevangenis wil hebben zodat hij de extreem rechtse Reform Party kan gaan leiden en de neo-nazistische AfD openlijk steunt?

Tenzij jullie zin hebben om uit te zoeken en te duiden waarom Musk dit doet. Ik geef een opzetje. Europa is het enige bolwerk ter wereld waar de politiek wakker is geworden en vindt dat Big Tech geregeleerd moet worden. Er worden hier wetten ontwikkeld om de macht van Big Tech in te perken en dat zint Musk allerminst; daarom wenst hij extreem/radicaal rechts aan de macht. Meta (en andere Big Tech bedrijven)ondermijnen het uit het zicht. Meta ondermijnt onze vrijheid door te stoppen met factchecking uit naam van vrijheid van meningsuiting.....

Dit alles om machtiger te kunnen worden; Trump, die de leiders van Big tech naar Mar-a-Lago 'ontbood' is reeds hun marionet.

[Reactie gewijzigd door ABD op 10 januari 2025 13:39]

batjes
@ABD10 januari 2025 15:26
Er speelt allicht wel meer. Het is de laatste jaren wel duidelijk geworden dat de diepe zakken van Putin, ook de politiek in Amerika en Europa beïnvloed.

Wat mij opvalt is dat sinds 2014-2016, nadat zowel Trump als Putin 'raar' begonnen te doen, dat de neuzen in de EU langzaam meer dezelfde kant op begonnen te wijzen.

Frankrijk en Duitsland die steeds vaker op 1 lijn zitten. Scandinavische landen die ook militair mee beginnen te doen met het grote geheel. De (voormalig) Oostblok landen die ook steeds meer samen gaan werken met de rest van ons.

Ik begin zelf een beetje het gevoel te krijgen dat de reden dat Musk nu ook met Europa bezig is, niet alleen voor het opbreken van 'big tech' is, maar ook voor het verdeeld houden van de EU.

China, Rusland en de VS zitten er allemaal niet op de wachten tot wij eensgezind geraken en weer de volgende grote supermacht worden.
ABD @batjes10 januari 2025 16:57
Vergis je niet, het Europees parlement en de Europese commissie zijn een eind op weg om de macht van Big Tech te breken in Europa, verdere wetgeving is grotendeels onderweg om bekrachtigd te worden, zodat burgers in de EU weer de touwtjes over hun eigen leven in handen kunnen nemen, wanneer ze dat wensen. Dergelijke wetgeving wil Big Tech kostte wat het kost voorkomen.

Ik zag een paar dagen geleden een politiek duider bij de talkshow van Renze, die deed alsof Trump de CEO's van Big Tech op het matje had geroepen en aan het bijsturen was, en toen dacht ik: dat is precies andersom. Big Tech heeft Trump bespeeld als een viool met gevlei en een paar rotcenten; ze hebben hem letterlijk gekocht. Omdat er nog geen bewijs is voor het tegendeel, denk ik momenteel dat de grote techbedrijven uit zijn om zichzelf zo machtig en rijk mogelijk te maken, niet zo zeer uit politieke overwegingen. Policiti zoekt men uit om te gebruiken om de doelen te bereiken. Men wil machtiger worden en blijven dan welke soeverijne staat dan ook, zodat zij kunnen blijven opereren zoals men wenst. Bv Zuckerberg heeft zich meermaals moeten verantwoorden in bv de Amerikaanse senaat en hij heeft toe moeten geven; dat hoeft nu niet meer. Hij bepaalt nu wat er gebeurt, in de naam van vrijheid van meningsuiting, wat een eufemisme is voor desinfomatie, misinformatie en haatzaaierij. Meta heeft uit onderzoek begrepen dat ontevrede, boze mensen langer op Social Media blijven, en dis- en misonformatie bewerkstelligen dat. Hierdoor kan Meta meer kan verdienen. Zo simpel ligt het. En dat is veel sinisterder dan je denkt, want het maakt een deel van de gebruikers enrstig ziek. En deze zieke mensen worden ziek gehouden en krijgen informatie en advertenties te zien die schadelijk voor ze zijn. Bv iemand die aan anorexia lijdt, krijgt advertenties voor producten waarmee je kan afvallen.

Dat Poetin met zijn cyberterrorisme en trollenleger hetzelfde bewerkstelligd heeft - de democraten uit het zadel en Trump als nieuwe president van Amerika, een president die baat heeft bij een door de overheid ongecontroleerd internet - heeft hooguit de strategie bepaald hoe men in Europa te werk gaat.

Dan doen bedrijven als Alphabet en Meta dat anders dan Musk, namelijk schijnbaar onzichtbaar dmv algoritmes en doet Musk dat openbaar dmv een column en posts op X.

[Reactie gewijzigd door ABD op 11 januari 2025 01:33]

ABD @ABD22 januari 2025 10:54
Update na de inauguratie van Trump:

@Tweakers Is het nu ook voor jullie helder wie Musk is, nadat hij twee keer de Hitlergroet heeft gebracht tijdens de inauguratie van Trump?
ClassicNokia 10 januari 2025 09:19
Mijn zoon’s lichaam maakt bepaalde stoffen niet aan, hiervoor slikt hij dagelijks medicijnen. Doet hij dit niet dan gaat hij dood. De tijden waar we in leven worden steeds onzekerder. Nu al zijn sommige medicijnen niet altijd in voorraad.

Is het misschien een optie om dit zelf te kunnen maken in het geval dat… Ik heb aan ChatGPT en gemini gevraagd hoe ik die medicijnen zelf zou kunnen maken, en beide gaven voorhouden aan dat ik voor medicijnen naar de huisarts/apotheek moet gaan. “Ja maar als dat niet zou kunnen…”

Zojuist heb ik hetzelfde gevraagd aan Grok, ik heb nog niet tot in de diepe doorgevraagd, maar het antwoord dat ik krijg is tenminste wel het globale process dat ik zou moeten volgen.

Ik weet niet hoe Grok zich verhouden tegen de ChatGPT of Claude in het beantwoorden van technische vragen. Maar ik ben hierdoor wel van plan om Grok een kans te geven.

[Reactie gewijzigd door ClassicNokia op 10 januari 2025 09:20]

koelpasta
@ClassicNokia10 januari 2025 10:47
1. Hoe weet je dat die instructies goed zijn?
2. Hoe weet je of jij, (neem ik aan) zonder opleiding chemie, zo'n productieproces gecontrolleerd kunt laten plaatsvinden? Ik heb het dan over het onbedoeld fabriceren van (giftige) bijproducten etc. of uberhaupt weten dat je de juiste producten fabriceert. Volgens mij kan dat namelijk niet zonder een opleiding en tonnen aan labapparatuur.

(edit:typo)

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 10 januari 2025 11:40]

ClassicNokia @koelpasta10 januari 2025 11:36
Dat zijn inderdaad obstakels waar ik ook over na moet denken. Op moment zit ik nog in vooronderzoek of het realistisch is. Wat is de houdbaarheidsdatum van de ingrediënten die nodig zijn, welke apparatuur heb ik nodig, kan ik dat zelf onderhouden, en dergelijke zaken.

Het is bedoelt voor een uiterste situatie waarin er geen andere optie mogelijk zijn. Het is absolute geen vervanging van de medicijnen die hij van de apotheek krijgt.

Op dit moment heb ik nog tijd en geld om het process te leren, en het eindproduct te laten valideren. Later heb ik dat misschien niet meer.
koelpasta
@ClassicNokia10 januari 2025 11:39
Volgens mij zou je dan met een chemicus moeten gaan praten en niet met een LLM...
ClassicNokia @koelpasta10 januari 2025 11:56
Het hoeft geen of of situatie te zijn toch. Maar ik denk dat we afdwalen van het topic.
vlaaing peerd @ClassicNokia10 januari 2025 14:54
Ik vind dit Macgyveren met chatbots zeer verwerpelijk, en je zoon's welzijn laten afhangen van wat Grok tegen je zegt kan ik niet anders als erg dom bestempelen, mijn excuses daarvoor.

Beloop de officiele weg, neem contact op met de doktersdienst van je provincie als je apotheek geen medicijnen kan leveren. In het ergste geval zal je een keer moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis/apotheek.

Maar zelf de chemicus gaan uithangen met behulp van Grok, doe het alsjeblieft niet!
ClassicNokia @vlaaing peerd10 januari 2025 16:47
Geen excuus nodig. Ik heb het namelijk over een situatie waar de officieel weg niet mogelijk is. Ik rijd liever naar Duitsland of België om cortisol te halen, dan dat ik het zelf moet maken.

Daarnaast begrijp ik niet je statement dat ik mijn zoon’s welzijn in gevaar zou brengen. Als hij niet zijn dagelijkse dosis cortisol kan nemen, of er een stressvolle situatie zich voordoet en hij geen cortisol kan spuiten, gaat hij dood.

Ook maak je een aannamen dat ik alleen Grok zou gebruiken om het te maken, terwijl ik het alleen als vooronderzoek gebruik voor een indicatie van het process.

Ik vind je comment nogal veel onjuiste aannames en voorbarige conclusies bevatten die ongerelateerd zijn aan het topic. Het punt van mijn comment is om een scenario te laten zien waar Grok wel bepaalde informatie laat zien en ChatGPT en gemini niet.
vlaaing peerd @ClassicNokia10 januari 2025 17:13
Duidelijk. Dank je voor de verdere toelichting, want het leek mij of je echt overwoog om medicijnen te gaan maken. Zodoende mijn commentaar dat af te raden.

Dat Grok minder gecensureerd is dan ChatGPT en Gemini weten we, en dat je daarmee het recept voor medicijnen kan achterhalen is een interessante discussie, waarbij ik me afvraag of we dat moeten willen.

Medicijnen, maar bijv. ook drugs en explosieven zijn zaken die ik graag in het specialistisch domein zie verblijven. Te meer omdat niet alleen de fabricatie een (potentieel relatief eenvoudige) stap is in het proces, maar ook het omgaan met dergelijke goederen.

De oproep van ChatGPT om daarvoor beter contact op te nemen met specialisten vind ik dan ook een veel verantwoordere respons dan daadwerkelijk het recept te geven.
ClassicNokia @vlaaing peerd10 januari 2025 17:57
Dat is een goeie. Ik had er eigenlijk nog niet over nagedacht. Er zijn veel mensen die de limieten van technologieën niet begrijpen. ik denk aan het verhaal dat 2 mensen een ravijn in rijden omdat TomTom dat zei.

Informatie om medicijnen, drugs en explosieven te maken is natuurlijk ook gewoon te vinden op het internet, maar vaak obfuscated door technische terminologie en vak fundamentals. Door de komt van LLM is dat niet meer het geval en kan het process stap voor stap in baby taal worden uitgelegd (de errors daar nog buiten gelaten). En het is niet eens een theoretische probleem, bedenk ik me nu. Ik heb namelijk begrepen dat de persoon die de Tesla voor de Trump tower liet ontploffen, ChatGPT heeft gebruik om het te plannen.

Is het dan gewenst om bepaalde informatie te censureren? Ik leun meestal meer naar ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf nadenken over de gevolgen, maar als het maatschappelijke problemen veroorzaak of andere mensen bij de gevolgen betrekt.. Hopelijk blijven die incidenten beperkt zodat de normale gebruikers LLM maximaal kunnen benutten.

Een alternatief zou kunnen zijn om bepaalde keywords of queries te monitoren als voelt dat qua privacy niet helemaal lekker.
vlaaing peerd @ClassicNokia11 januari 2025 10:11
Is het dan gewenst om bepaalde informatie te censureren? Ik leun meestal meer naar ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf nadenken over de gevolgen
Middel X, het grote aantal drugslabs in Nederland en de doe-het-zelf explosies bij woningen en bedrijven het afgelopen jaar toont aan dat we collectief niet in staat zijn met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Ik ben zelf individualist, en mijn ideale samenleving is waar wetten, regels en censuur niet nodig zijn, maar de werkelijkheid toont dat we toch voorzichtig moeten zijn met wat voor informatie voor iedereen beschikbaar is en of die op de juiste manier gepresenteerd wordt.
ABD @ClassicNokia11 januari 2025 01:46
De AI die je gebruikt, is getraind met data uit het verleden. Vraag aan je AI chatbots waar je het goedkoopste de gisteren uitgekomen LP The Human Fear van Franz Ferdinand kan kopen. Je zal een standaard antwoord krijgen, min of meer hetzelfde antwoord dat je zou krijgen als je de goedkoopste AMD 9600x CPU zou willen vinden. Oftewel geen specifiek antwoord op je vraag. Buiten het gevaar van hallucinatie, is het niet wenselijk om zon chatbot te gaan gebruiken voor jouw enorme probleem.

Mijn tip aan jou is om naar een Universitair ziekenhuis te gaan, waar men medicijnen maakt, die niet meer te verkrijgen zijn door welke omstandigheden dan ook.
Bliksem B 9 januari 2025 19:02
Leuk feitje. Vraag Grok: "wanneer een politicus eigenaar is van een sociaal netwerk, is er dan een verhoogde kans dat dit misbruikt wordt voor propoganda?" :Y).

Grok zegt dan dat dit niet verstandig is. _/-\o_.

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 9 januari 2025 19:02]

jip_86 @Bliksem B9 januari 2025 20:20
Dat iemand zich mengt in politieke discussies maakt iemand geen politicus.
RdenBlaauwen @jip_869 januari 2025 21:43
Dat is waar. Maar dat iemand is aangesteld tot hoofd van het Department of Government Efficiency, door de president van de VS notabene, maakt hem wel een politiek figuur, met duidelijke banden met een specifieke partij. Dat is zachtjes gezegd wel relevant hier!
jip_86 @RdenBlaauwen9 januari 2025 22:45
Op dat punt is het denk ik problematischer dat hij bezuinigingen kan uitvoeren die Tesla en SpaceX goed uitkomen dan dat hij eigenaar is van Twitter.
DJ Henk @jip_8610 januari 2025 08:04
Op de korte termijn misschien. Op de langere termijn is het een communicatiekanaal dat een maatschappelijke discussie flink kan beïnvloeden. Een beetje alsof de met afstand grootste krant van Nederland in handen is van Wilders/Timmermans (doorhalen naar politieke voorkeur), waarbij ook nog bekend is dat die persoon zelf prominent gepeperde stukken op de voorpagina schrijft en invloed uitoefent op de rest van de redactie. Er zijn maar weinig mensen die dat een goed idee vinden, volgens mij.
MeerKat @DJ Henk10 januari 2025 08:51
Leuk dat je dit aanhaalt, maar de meeste kranten in Nederland zijn in handen van 2 grote eigenaren. Deze zijn (naar mijn weten) niet openbaar politiek actief, maar duidelijk lijkt mij wel dat deze kranten niet alle kanten van het politieke spectrum bedienen.
Nu is Wilders of Timmermans niet de eigenaar, maar zoveel 'macht' in 2 grote handen lijkt mij net zo problematisch? Of niet?
koelpasta
@MeerKat10 januari 2025 10:55
Leuk dat je dit aanhaalt, maar de meeste kranten in Nederland zijn in handen van 2 grote eigenaren.
Daarbij moet gezegd worden dat bij die kranten werkelijke journalisten werken die zich over het algemeen aan ethische richtlijnen houden en daar ook over praten en consensus zoeken etc, etc, etc. De eigenaren bemoeien zich op zich niet met de inhoud, al heeft elke publikatie wel een invalshoek. Daarnaast zijn er ook allerlei externe instanties die er naar kijken en bijsturen. Er wordt dus op gelet, naast dat ze op zichzelf letten. Over het algemeen.

Bij sociale media bestaat dat allemaal niet en dat wordt alleen maar slechter door de drang van die bedrijven alle meningen, ook schadelijke, te propageren voor winst.
DJ Henk @MeerKat10 januari 2025 08:58
Ja, dat is het. De huidige situatie is zeker niet goed te noemen.
batjes
@MeerKat10 januari 2025 15:22
Laat Tweakers ook mooi lid zijn van die 1 van die 2.
k995 @MeerKat13 januari 2025 18:34
En? Je kan al je nederlands nieuws zonder problemen halen uit kranten die niet 1 van die 2 zijn , laat staan voor internationaal nieuws.

Welk "politiek spectrum" bedienen die 2 dan wel niet trouwens?
klonic @jip_8613 januari 2025 09:49
Het Department of Government Efficiency kan niet bezuinigen. Het wordt geen echt ministerie (daar moet het senaat mee instemmen). Het is nu een soort adviesorgaan. Dat wil zeggen dat ze voorstellen kunnen doen, maar iemand anders die moet daar dan akkoord mee gaan en het uitvoeren.

Vergeet trouwens niet dat de democraten een electric vehicle summit hebben georganiseerd met alle grote amerikaanse EV bouwers, behalven Tesla in 2021. You Reap What You Sow.
Bliksem B @jip_869 januari 2025 22:14
Je hebt ook nog truth social van Trump.
k995 @jip_8610 januari 2025 02:10
ALs die deel van de campgne en het kabinet is wel.
klonic @k99513 januari 2025 09:44
Hij wordt niet daadwerkelijk minister. "Despite the name, DOGE is not planned to be a federal executive department, the creation of which would require the approval of the U.S. Congress."
k995 @klonic13 januari 2025 12:20
Ik zei "deel van het kabinet" en dat is hij gewoon.
klonic @k99513 januari 2025 15:55
Als ik zoek naar wat een "kabinet" is, dan kom ik hier uit, en wederom staat er:
On November 12, 2024, president-elect Trump announced that Elon Musk and Vivek Ramaswamy would work together to lead the Department of Government Efficiency in his second term. Despite the name, it is unlikely to be a federal executive department, since official departments require congressional approval, and is more likely to be a component of the Executive Office of the President or a presidential commission working closely with the Office of Management and Budget.
k995 @klonic13 januari 2025 16:27
Een kabinet is in de politiek een groep mensen die zitting hebben in een orgaan dat is ingericht om een land, provincie of andere staatsrechtelijke eenheid te besturen of regeren. Vaak vormt het kabinet binnen een democratische staat de uitvoerende macht. In Nederland bestaat het kabinet uit alle ministers en staatssecretarissen.
Wikipedia: Kabinet (politiek)

Elon musk is het equivalent van een staatssecretaris en is deel van de uitvoerden macht olv trump aka trump zijn kabinet.
Geen idee waarom je perse wil doen alsof musk geen deel is van de trump regering.
84hannes @jip_869 januari 2025 20:51
Dat iemand zich mengt in politieke discussies maakt iemand geen politicus.
De best man is voor de tweede keer verkozen tot president, ik denk dat het een beetje laat is om nog te beweren dat hij geen politicus is.
_eLMo_ @84hannes9 januari 2025 21:03
Ik denk dat @jip_86 (en ik ook) vermoeden dat @Bliksem B doelde op Elon Musk als eigenaar van Twitter en alle overheids / DOGE (Department Of Government Efficiency) verhalen :+

Maar idd, Trump heeft ook en eigen social media netwerk.

[Reactie gewijzigd door _eLMo_ op 9 januari 2025 21:03]

klonic @Bliksem B10 januari 2025 11:02
Elon Musk is geen politicus. Hij is een ondernemer, en binnenkort een soort minister (minister = niet een politicus, maar een beleidsmaker). Zoals andere ondernemers heeft hij wel een mening over de politiek en dat is logisch aangezien politici dat ook over hem hebben.
MrB77 @klonic10 januari 2025 11:41
Semantische discussie, het probleem is dat er sprake is van belangenverstrengeling
therazo 9 januari 2025 18:01
Ik vraag me af in hoeverre mensen hier nog behoefte aan hebben. Wat zou de USP zijn van Grok? Toegang tot realtime social media info van X/Twitter, via een Natural Language Interface (hier als chatbot)?
Flying35 @therazo9 januari 2025 18:34
Ik ben volledig overgestapt van ChatGPT naar Grok. Ik gebruikte chatGPT heel veel tijdens mijn werk en ook in mijn vrije tijd. Nu doe ik dat via Grok. Ik merk dat de antwoorden die ik krijg op Grok beter zijn. Zeker als het technische vragen zijn.

AI is nog relatief nieuw en de ontwikkelingen gaan daarom nog erg snel. Er is zeker nog plaats voor andere chatbots. Tot het moment waarop AI echt volwassen is maakt iedere chatbot nog kans om de grootste te worden. Nu goud in handen hebben betekent niet dat je het morgen ook nog hebt.
Mative @Flying3510 januari 2025 00:09
Mag ik vragen wat voor query's je voorlegt (hoeft niet in detail)?
Ik ben voor mezelf nog aan het kijken wat AI in mijn workflow zou kunnen betekenen.

@Flying35
Bedankt voor je antwoord!

@vrow
Dat is ook een optie ja :)

[Reactie gewijzigd door Mative op 10 januari 2025 11:58]

Flying35 @Mative10 januari 2025 06:27
Dat is echt heel divers dus daar kan ik niet zomaar antwoord op geven. In veel gevallen benader ik de chatbot zoals ik ook met een mens zou doen. Ik vertel iets over de context. In welk programma of met welke taal ik werk. Vervolgens zeg ik wat ik al gedaan heb en wat ik wil bereiken. Ook vertel ik wat de output moet zijn en dan laat ik de chatbot zijn gang gaan. Als het antwoord niet bevalt kan je er op doorvragen. Soms is het startpunt een foutmelding. Dan pak ik die foutmelding en zeg ik wat ik ingevoerd heb en wat de juiste uitkomst zou moeten zijn. Ik ben niet bezig met goede query's schrijven maar ik benader de chatbot als assistent en geef het mijn inziens de informatie die het nodig heeft om mijn probleem op te lossen. Ik doe dat in begrijpelijke taal en niet in een geoptimaliseerde query.
vrow @Mative10 januari 2025 09:15
Ik zou Grok gewoon uitleggen wat voor werk je doet en en vragen 'wat kan je in mijn workflow betekenen?'.
En leg dat ook uit aan ChatGPT en nog een paar en dan neem je de beste kandidaat aan :-)
fenrirs @Flying359 januari 2025 22:02
Mistral werkt ook heel aardig
magnifor @therazo9 januari 2025 18:22
Grok heeft veel minder censuur. Probeer bijvoorbeeld in ChatGPT met Dall-E een afbeelding te genereren met onze koning die een joint rookt, gaat je nooit lukken want censuur.

Bij Grok heb je hier (nog) geen last van, probeer het maar: create a image of the dutch king willem alexander smoking a joint

Je krijgt netjes 4 afbeeldingen van Wimlex die een dikke toeter rookt.
fenrirs @magnifor9 januari 2025 22:06
Ach, als ik in 1989 een camera had meegesleept had ik die foto met joint waarschijnlijk zo kunnen maken op het Rapenburg ;)
iew @fenrirs9 januari 2025 23:17
Inderdaad en in z'n andere hand een 'pilsje' voor Koning pils !
Ik weet nog wel dat hij het water in reed met z'n Ford Sierra (ik weet niet helemaal zeker meer of het een Sierra was)

Ben hem ook nog wel eens tegen gekomen op de Breestraat met z'n pa.
P8ter @magnifor9 januari 2025 18:38
Heel netjes, en ontzettend lache jonguh! Veel plezier ermee.
bloodlynx @P8ter9 januari 2025 18:57
Wat een domme reactie, het is gewoon een voorbeeld. Het internet is groot geworden zonder dat een Google of een Microsoft bepaalde wat wel en niet oké is. Dat er andere concurrenten komen die niet afgestemd zijn op de worldview van Silicon valley is alleenmaar goed.

Het zou goed zijn als er ook alternatieven komen vanuit Europa.
watercoolertje
@bloodlynx10 januari 2025 09:54
Dat er andere concurrenten komen die niet afgestemd zijn op de worldview van Silicon valley is alleenmaar goed.
Erg rare stelling om te doen, alsof er maar 1 slechte 'kijk' is (volgens jou die van Silicon valley) en daarmee alle andere (ontelbare) 'kijken' die niet hetzelfde zijn goed zijn 8)7

Ja zijn kijk is anders, maar daarmee niet per definitie goed.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 10 januari 2025 09:55]

batjes
@bloodlynx10 januari 2025 15:38
Huh, maar Elon is onderdeel van "sillicon valley" of de Amerikaanse techreuzen, hoe je het beestje ook noemen wil. Die speelt al ruim 20 jaar mee in dat wereldje.

Heeft weinig met afstemming te maken, maar puur met centen verdienen en uitbuiterij.
P8ter @bloodlynx10 januari 2025 18:49
Sorry, ironie is nog steeds moeilijk. Wat een oplettend lezertje (sorry, cultuur) weet is dat beschaving van binnen komt en per definitie niet vanuit amorele bedrijven of onbenullige overheden kan komen.

Dat er een jaar of twee geen commerciële of bestuurlijke sturing op het net was was prima, maar daarna werd het gewoon business. En wensdenken (uw “het zou goed zijn…. “) is precies dat wanner u geen actie onderneemt om het anders te laten zijn.
jip_86 @therazo9 januari 2025 20:39
Het is ten eerste al veel goedkoper dan ChatGPT. Maar ook goed bij de tijd als het gaat om real-time informatie.
PrimusIP @therazo9 januari 2025 18:15
Ik blijf zo ver mogelijk bij Musk vandaan. Vroeger vond ik de Tesla nog wel een tof concept en vond ik het indrukwekkend wat SpaceX deed. Dat is het het nog steeds wel trouwens, maar Musk heeft het wel een dusdanig bittere smaak gegeven dat ik geen Tesla zou willen kopen puur door Musk. En ik zou ook geen Starship. Al heeft dat laatste wellicht ook wel te maken met andere redenen. 😁

Maar het gaat me verder dan dat ik Musk niet tof vindt en hem niet financieel wil helpen, ik vertrouw door zijn gedrag ook zijn producten niet (meer).
Tapijtmepper @PrimusIP10 januari 2025 08:24
Ik vertrouw vooral niet wat hij kan doen met zijn auto's.

Die dingen zijn perfect vanop afstand te besturen, te beïnvloeden en kunnen enorm veel data verzamelen... Privacygewijs en securitygewijs echt problematisch.

Maar daar gaan de meeste merken ook helaas naar toe.
Adriel @PrimusIP9 januari 2025 18:24
Hem boeit het niet of je niks van hem koopt. Waar èèn afhaakt komen er vijf bij.
StefanJanssen @Adriel9 januari 2025 19:28
Dan zou Tesla elk jaar dus meer auto's moeten verkopen want er zijn steeds minder mensen die zijn auto's willen. Maar in tegendeel, ze verkochten in 2024 minder auto's dan in 2023
possenier @StefanJanssen9 januari 2025 22:04
Tesla heeft 1% minder auto's verkocht.
Ieder ander gekend merk heeft minimum 10% minder auto's verkocht.
Dus in vergelijking met al de rest doen ze het juist beter.
Sebast1aan @possenier9 januari 2025 23:46
Bizar dat je zo'n bedrijf en man loopt te verdedigen.
possenier @Sebast1aan10 januari 2025 07:14
Ik verdedig of beschuldig toch niemand? Ik geef gewoon een feit dat 100% klopt. Om te duiden dat de conclusie van de persoon boven mij niet klopt.
Maar blijkbaar mag dit niet meer op tweakers.
CamelKnight @possenier10 januari 2025 10:10
Dus ik check meteen het eerste het beste merk: Mercedes. 2023: 12211 verkopen, 2024: 12565 verkopen.
Geen 10% minder. Niet eens 1% minder maar gewoon meer verkopen.

Mijn bron: https://allecijfers.nl/auto/mercedes-benz/

Ik zie graag jouw bron waarin zichtbaar is dat
Ieder ander gekend merk heeft minimum 10% minder auto's verkocht.
.

[Reactie gewijzigd door CamelKnight op 10 januari 2025 10:11]

possenier @CamelKnight10 januari 2025 12:19
Dit gaat over wereld wijd.
Maar als we jouw bron gebruiken, geen probleem.
Tesla in Nederland is 30.000 in 24 tegenover geen 20.000 in 23.
Dus je ziet duidelijk dat niemand ze meer wil?
CamelKnight @possenier10 januari 2025 15:23
Jouw bewering was dat elk merk 10% minder auto's heeft verkocht. Daar mis ik brononderbouwing voor.
Dat Tesla het goed heeft gedaan qua verkopen ontken ik niet. Ik wil alleen weten waar je jouw 10% minder verkopen opmerking vandaan haalt. De cijfers die ik ophaal, ook al zijn die dan van Nederland, geven een stijging aan, geen daling van 10%.
Maar als jij het wereldwijd bedoeld is dat ook prima. Dan zie ik alsnog graag je brononderbouwing.
batjes
@possenier10 januari 2025 15:40
Wacht nog even met dat als argument te gebruiken, want de voordeeltjes voor leaserijders zijn vorig jaar praktisch allemaal opgehouden.
DigitalExorcist @Sebast1aan10 januari 2025 10:38
Tesla en SpaceX doen een hele hoop goed. Dat Musk niet spoort is één ding, maar je kunt niet ontkennen dat Tesla de EV-markt écht op gang gebracht heeft.
watercoolertje
@Adriel9 januari 2025 18:39
Waar èèn afhaakt komen er vijf bij.
Onzin! Die 5 andere kopers komen er echt niet bij door zijn keuze, dat hadden er dus 6 kunnen zijn ipv 5.

Ik sluit me bij hem aan, koop en gebruik niks van leon, wie dat wel doet moet dat lekker zelf weten :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 9 januari 2025 18:39]

burgt @Sailor6910 januari 2025 01:16
Echt woke om om verifieerbare feiten te geloven... dat die man op een james bond villain is gaan lijken heeft niets met de media te maken, maar puur door zijn eigen gedrag.
StefanJanssen @Sailor6910 januari 2025 10:38
Een tip: Het feit dat je dat woke noemt maakt de rest van je argument meteen al ongeloofwaardig voor iedereen behalve aanhang van partijen als AFD, FvD, FPÖ en PiS.

De grondwet volgen is geen woke, een gender selectie in spellen als pokemon is niet woke en in dit geval het gebruik van informatie die de persoon in kwestie zelf zegt is geen woke.
Men zegt al het woord "woke" omdat je tegenwoordig niet alleen witte en zwarte meubels bij IKEA kan halen maar ook okergele. Het feit dat je dit woke noemt is voor het overgrote deel van Nederland een reden om je niet meer te geloven.
koelpasta
@Sailor6910 januari 2025 11:19
Je hebt niet eens in de gaten dat je tegenwoordig niet een krant of informatief programma kan bekijken of het gaat wel over hoe slecht die man is.
Je snapt dat hij zn macht op dit moment misbruikt om europa te destabiliseren?
Hoeveel FUD moet die man nog spuien voordat je hem gaat zien als een gevaarlijke gek?
Vexxon @Sailor6910 januari 2025 07:50
Ja ja het ligt altijd aan woke, bla bla.

Kijk alleen al naar wat voor walgelijkheden de man zelf op Twitter eruit kotst, meer uit de eerste hand kun je het niet krijgen, dan weet je genoeg. Dat heeft niets woke of journalistiek te maken. Dat is ongefilterd Musk en daar walg ik van. Of is dat ook de schuld van de woke journalistiek?
Vexxon @Sailor6910 januari 2025 09:15
Typisch dat je niet inhoudelijk reageert op mijn punt maar mij persoonlijk moet aanvallen.
Het gaat hier om het gedrag van Musk en zijn uitspraken die ongefilterd te lezen zijn op Twitter.
Abletonlive @Vexxon10 januari 2025 09:26
Reageren op inhoud wordt lastig als je je fascistische corporate overlords wil beschermen. Het enige wat je dan kan doen is proberen de 'andere kant' als erger af te schilderen.
Qws @therazo9 januari 2025 22:48
Grok is VEEL beter.

Hekel aan Elon, maar Grok is de real deal.
koelpasta
@GainedLotus10 januari 2025 11:15
Wat dacht je van überhaupt keuzevrijheid. Musk is een hoge boom die in deze gepolariseerde wereld veel wind vangt.
FU. Als er 1 mediaplatform is dat de polarisatie aanwakkert dan is het X onder musk. En dan ga jij huilie huilie doen dat musk zo'n zielige hoge boom is?.. 8)7
Katsu @GainedLotus9 januari 2025 22:38
Musk is onder andere de reden dat deze wereld zo gepolariseerd is. Als je grok gebruikt steun je deze man zijn levensvisie.
OruBLMsFrl @Katsu9 januari 2025 22:56
Exact ja, en om toe te voegen: met het steunen van Musk steun je dus ook Trump
N1ls @OruBLMsFrl10 januari 2025 02:41
er is genoeg steun voor die mensen naar mijn weten.
Vexxon @N1ls10 januari 2025 07:45
Eerder teveel
bursche @N1ls10 januari 2025 07:47
Helaas wel. Kijk alleen maar in Europa en Nederland hoeveel mensen op extreem rechts hebben gestemd.
Dat is in lijn met de fascistische denkbeelden van de heer Musk.
YGDRASSIL @bursche10 januari 2025 10:18
Je hebt rechts en extreem-rechts. Ik ben linksig maar wordt ook niet blij van de keuze aan die kant. Ben geen fan van Musk maar hij heeft denk ik meer voor het milieu gedaan met Tesla dan alle nederlandse linkse partijen bij elkaar in de laatste 5 jaar (dit is een mening, geen feit). Hij is expliciet en vals (noemde een of andere brit pedofiel toen die eerder hielp bij een actie om kinderen te reddden paar jaar terug). Maar fascistisch of racistisch zou ik hem niet willen noemen, dat zie ik nergens in terug.
StefanJanssen @YGDRASSIL10 januari 2025 11:03
Je wilt hem geen facist noemen terwijl hij de eerste facistische partij in Duitsland sinds NSDAP publieke steun geeft. Een partij waardoor mensen uit hun huis worden gepest omdat ze een LHBTQ+ vlag in het raam hebben goedkeuren.

En je kan ook niet zeggen dat Musk AFD steunt omdat ze goed samenwerken. Aangezien de AFD de grootste tegenstander was van de Tesla fabrieken in Duitsland.

Iedereen die de AFD of FPÖ steunt is of facist, of heeft geen flauw idee wat er gebeurt en kan dus beter niet stemmen.
StefanJanssen @Verwijderd10 januari 2025 10:52
Hij steunt de AfD.

Ik heb geprobeerd bronnen van over de hele wereld te gebruiken. Tot mijn verbazing is FOX een van de weinige nieuws bronnen die geen berichtgeving voor deze steun heeft.

https://www.aljazeera.com...-afd-in-february-election
https://www.washingtonpos...alice-weidel-afd-germany/
https://www.timesofisrael...ter-governments-collapse/
https://www.dw.com/en/fac...claims-hold-up/a-71260584
StefanJanssen @Verwijderd10 januari 2025 11:05
Wacht, de eerste fascistische partij in Duitsland sinds de Tweede Wereld oorlog steunen is geen fascisme?

Ik hoor graag van je wat jij dan wel fascisme noemt.
svane @StefanJanssen10 januari 2025 12:57
https://www.ad.nl/buitenl...ijk-socialisten~a4a7af33/
,,De nazi’s waren eigenlijk socialisten. Hitler was een communist, maar hij presenteerde zichzelf als socialist.’’
Aangezien feiten toch niet meer belangrijk zijn verwacht ik dat ie de Partij voor de Dieren of Volt fascistisch vindt. Elke partij linkser dan FvD is socialistisch en dus letterlijk Hitler volgens sommigen hier :+
Dlsruptor 10 januari 2025 08:53
ChatGPT is ook te politiek correct. Ik had laatst een "discussie" Met GPT omdat hij geen grap wilde maken over mijn vrienden.

De tijd dat je vrijuit grapppen over alles en iedereen mocht maken is sowieso voorbij, maar ook niet over mijn vrienden... kommop zeg... Daar heeft Grok dus geen last van. Alleen ik heb niets met Elon Musk dus dat is een ander hekelpunt.
Abletonlive @Dlsruptor10 januari 2025 09:30
Hou aub op met dit snowflake gedrag. Niemand houd je tegen, je kan elke grap maken die je wil, tegenwoordig vinden mensen er alleen vaker wat van. Dat noem je vrijheid van meningsuiting, en nee, dat geld niet alleen voor jou, maar voor iedereen. Dus als jij iets wil zeggen, prima, maar daar mag iemand anders daar ook iets van vinden.

Kom op...
DigitalExorcist @Abletonlive10 januari 2025 10:27
Nee, vrijheid van meningsuiting is alleen bedoeld om je te beschermen tegen je overheid. Dat je dus niet wettelijk opgepakt kan worden omdat je een mening hebt en die wil ventileren.

Natuurlijk zijn er aan het uiten van die mening regels verbonden, maar je wordt niet opgepakt omdat je die mening hebt. Dát is vrijheid van meningsuiting.

Wat jij bedoeld zijn meer de 'maatschappelijke regels' rondom het uiten van je mening.
ABD @DigitalExorcist10 januari 2025 17:06
Maar DIsruptor gebruikt de term 'politiek correct' verkeerd, zoals men ook vaak het woord 'woke' verkeerd gebruikt. Want grappen over je vrienden maken is niet politiek en het heeft niets met discrimineren van minderheden te maken.

Als iemand - of iets in het geval van AI - weigert mee te gaan in jouw gedrag, en jij begint te jammeren, is dat wel degelijk snowflake gedrag. Een individu of AI bepaalt zelf of hij/zij/het zin heeft om grappen te maken, of niet soms;) Dit beschrijft de tragiek van de vicieuze cirkel waarin 'dom rechts', term van Sander Schimmelpennick, zit; zelf doen en denken waar je de ander van beschuldigd. De 'ik-mag-niets-meer-(zeggen)-reflex', die onjuist is. Ze mogen alles (zeggen), en willen het recht van de ander om zelf te bepalen wat men ervan vindt inperken. Johan Derksen is hier een goed voorbeeld van; deze man blijft zeggen dat hij niets mag zeggen, terwijl hij alles mag zeggen(over vrouwen en kaarsen, homos, Marokkanen etc). Hij heeft voor zover ik weet nooit voor de rechter gestaan en is nooit ontslagen of geschorst door zijn baas. En maar zielig blijven doen/claimen dat niets meer mag.....

[Reactie gewijzigd door ABD op 11 januari 2025 01:59]

Abletonlive @DigitalExorcist10 januari 2025 10:50
Ok, vooruit, maar ik denk dat je het ergens wel eens bent, dat in hedendaagse context, vrijheid van meningsuiting een veel breder begrip is dan bovenstaande.

Nu ben ik wel benieuwd, ben je het wel eens met mijn punt?

[Reactie gewijzigd door Abletonlive op 10 januari 2025 10:51]

DigitalExorcist @Abletonlive10 januari 2025 11:54
Zeker. Het gaat me om de definitie 'vrijheid van meningsuiting'. Dat wordt makkelijk gebruikt als 'ik mag daar iets van zeggen tegen jou'. En dat láátste moet zeker kunnen, maar 'vvmu' als definitie geldt ten opzichte van je overheid.

Inhoudelijk met je eens. Als ik een mening geef is dat mijn mening. Wees er wel van bewust dat het pas een mening is als je vooraf zegt "ik vind..." in plaats van "jij bent..." of "jullie zijn...".

Tegenwoordig zijn mensen veel gevoeliger voor 'kwetsende' opmerkingen. Maar je kunt er ook voor kiezen om niet gekwetst te zijn. De *reactie* is bepalend.
Abletonlive @DigitalExorcist10 januari 2025 12:06
Tegenwoordig zijn mensen veel gevoeliger voor 'kwetsende' opmerkingen. Maar je kunt er ook voor kiezen om niet gekwetst te zijn. De *reactie* is bepalend.
Ik denk dat dit wel echt vanuit een geprivilegeerde positie komt, want wie ben jij om te vinden dat andere mensen ergens wel of niet door gekwetst mogen/kunnen zijn? De implicatie dat je ten alle tijde er voor kan kiezen om gekwetst te zijn, is, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen, intellectually dishonest. Zijn er mensen die overal een probleem van maken? sure. Maar veel van de dingen waar mensen tegenwoordig iets van vinden als ze gezegd worden, zijn ook gewoon echt niet ok, of getuigen van 0,0 empathie of inlevingsvermogen richting andere bevolkingsgroepen, en zijn onnodig kwetsend, gevoed door, voornamelijk rechts extreme politieke overtuigingen. Het is namelijk meer zo dat gemarginaliseerde groepen in de maatschappij tegenwoordig vaker een stem hebben, waardoor de dominante cultuur er op gewezen wordt dat het kwetsend is, iets dat het altijd al is geweest, maar waar nooit ruimte voor was om geuit te kunnen worden.

Samenvattend,
De *reactie* is bepalend.
Is de "schuld" volledig bij één kant leggen, ipv genuanceerd naar elke situatie individueel te willen kijken.
Zeekr001 @Dlsruptor10 januari 2025 09:27
Nee het is niet te politiek correct. Het is juist goed dat we dit soort normen en waarden hanteren. Dan zouden we niet alleen aan AI moeten opleggen maar ook aan onszelf. Dat zou de samenleving zeker ten goede komen.
GerritBol 9 januari 2025 23:34
Bij deze de stok in het hoenderhok: kunnen de mensen die Elon Musk zo verachten er bij voorkeur concreet bronmateriaal bijzetten?
“Zijn uitspraken” & “zijn gedrag”, wat bedoel je dan, met een linkje naar het moment waar hij het specifiek zegt/doet?

Zonder is het wel een beetje easy bashing..
Abletonlive @GerritBol10 januari 2025 09:51
Zonder is het wel een beetje easy bashing..
Eens

Een kleine selectie:

https://www.cbsnews.com/n...ents-x-post-actual-truth/

https://www.reuters.com/t...-nazi-content-2023-11-16/

https://www.npr.org/2023/...ed-next-to-pro-nazi-posts

YouTube: Elon Musk on Advertisers, Trust and the “Wild Storm” in His Mind | D...
Het hele interview is bijna absurd, maar kijk vooral even het stukje vanaf 10:30 - tot 14:30, zo reageert hij na de situatie in bovenstaande artikelen, waarbij hij de schuld van het mogelijk failliet gaan van Twitter, legt bij de adverteerders die niet naast nazi propaganda willen adverteren, en vervolgens een activistische nieuwsgroep genaamd Media Matters, die adverteerders hiervan op de hoogte stelde, wilde aanklagen.

https://www.theguardian.c...m-super-bowl-slump-report (Mind you, dit is degene die Twitter kocht vanwege het 'redden van free speech', om vervolgens zijn eigen stem artificieel luider te laten klinken, dat is per definitie geen free speech)

YouTube: Why a Mars Colony is a Dangerous and Stupid Idea

YouTube: Sorry. Your Car Will Never Drive You Around.

De lijst gaat echt, echt, echt, héél, erg lang door.

[Reactie gewijzigd door Abletonlive op 10 januari 2025 09:57]

GerritBol @Abletonlive10 januari 2025 12:28
Bedankt om de tijd te nemen om te reageren. Ik heb alles bekeken en enkel het interview van de ‘book summit’ is onbewerkt bronmateriaal. Fair statement?

Gegeven de andere reacties hier is het moeilijk om te schrijven, maar ik ga akkoord met de meeste dingen die hij zelf effectief zegt.
Ik vraag me respectvol af in hoeverre je de interviews die hij geeft, onbewerkt van begin tot einde volgt, en dan -zonder meer- je mening vormt?
Indien zo, ben ik op zoek naar waar ik naast kijk.
Abletonlive @GerritBol10 januari 2025 12:42
Ok, dus, om mee te beginnen, discard je alles wat niet het originele bronmateriaal is, en ben je niet bereid intellectueel een interactie aan te gaan met een videoessay , waarin overduidelijk grove inconsistenties qua beloftes/leveringen worden weergegeven?

Daarnaast, kan je inhoudelijk reageren op het specifieke clipje van het hele interview van 10:30 t/m 14:30 met bovenstaande artikelen in acht nemend, vind je het daadwerkelijk een logische gedachtegang dat hij bedrijven die adverteren op zijn platform de schuld geeft van de ondergang van het platform omdat ze niet willen adverteren naast nazi progaganda?

Ik vorm mijn mening over Musk op basis van een breed scala aan gegevens:

- Interviews
- Ingenomen (politieke) standpunten
- Ondernomen acties in bedrijfsvoering/resultaat
- Inconsistenties in beloftes/leveringen
- Hoeveelheid verkondigde leugens

Die kan ik even zo één twee drie opnoemen, waar baseer jij je mening op?
Zeekr001 @GerritBol10 januari 2025 09:31
Wat wil je nu precies horen dan. Volgens mij ben je zelf juist bezig de man te verheerlijken en zie je niet wat voor invloed hij probeert uit te oefenen op dingen die hem helemaal niet aan gaan. Zoals politiek in Europa.

Tevens zou ik daar nog in kunnen komen als hij dat op een normale waardige manier doet. Maar deze maan schreeuwt moord en brand uit zijn ivoren toren zonder dat daar enige aanleiding toe is.

Vooruit een bron dan.
k995 @GerritBol10 januari 2025 02:09
Als je nieuws kijkt dan zie je dat toch zelf regelmatig voorbijkomen?
Niet dat ikd e man veracht maar dat hij een rijke vent is die de wereld naar een oligarchy wil herschapen is wel duidelijk. In de VS alvast gelukt.
Verwijderd 9 januari 2025 22:31
"Elon Musks xAI test losse iOS-app voor Grok-chatbot in de VS"

Goh, waarom wordt de naam van Musk genoemd in de kop van dit artikel? Maakt zijn naam deze app beter? Maakt zijn naam het artikel klikwaardiger? Of bestaat Tweakers uit een verzameling Musk fanboys die hier simpelweg bezig zijn een hype te voeden?

Het zou wat zijn zeg, als Tweakers bij iedere kop de naam van de CEO van het bedrijf waar het artikel over gaat vermeldt.
JackJack @Verwijderd9 januari 2025 23:02
Dat vond ik dus ook.
Waarom moet die naam van die gozer er boven? Het is niet alsof hij een nuttige bijdrage levert ofzo.
We zeggen ook niet "Bill Gates Microsoft" of "Yves Guillemots Ubisoft" om even wat andere artikelen van de voorpagina te pakken.
Dus waarom wordt een uitzondering gemaakt voor deze rare snuiter?

[Reactie gewijzigd door JackJack op 9 januari 2025 23:03]

geerttttt @JackJack10 januari 2025 05:47
Bij Tesla zeggen ze ook niet Elon Musks Tesla, dat bedrijf is bekend genoeg. XAi niet. Als je niet weet dat het van Elon is kun je denken dat het een willekeurige start up is die zich mengt in de AI wereld. Ik vind dit wel een relevante toevoeging.
JackJack @geerttttt10 januari 2025 08:00
Wordt voor andere bedrijven toch ook niet gedaan?
Waarom krijgt dit bedrijf een uitzonderings positie, das toch oneerlijk?
84hannes @JackJack10 januari 2025 08:50
Wordt voor andere bedrijven toch ook niet gedaan?
Jawel hoor, neem dit artikel:
nieuws: Bluesky van Twitter-oprichter Jack Dorsey verschijnt voor Android

Bluesky is alleen relevant omdat het door Jack Dorsey is gemaakt. Wie is Dorsey? Dat wist ik niet, dus staat zijn biografie er ook in het kort bij. Dat is bij Musk niet meer nodig.
JackJack @84hannes10 januari 2025 08:56
Je linkt een artikel van bijna 2 jaar geleden...
De uitzondering bevestigd de regel zullen we maar zeggen.
84hannes @JackJack10 januari 2025 11:29
Dan draaien we het om: kun jij een artikel vinden over een onbekend bedrijf waarbij de wereldberoemde oprichter en/of CEO niet genoemd wordt?
Verwijderd @geerttttt10 januari 2025 21:20
Bij Tesla zeggen ze ook niet Elon Musks Tesla, dat bedrijf is bekend genoeg. XAi niet. Als je niet weet dat het van Elon is kun je denken dat het een willekeurige start up is die zich mengt in de AI wereld. Ik vind dit wel een relevante toevoeging.
Alleen hijgerige Musk fanboys zien het verschil niet tussen een willekeurige AI startup van Koos Koets en een net zo willekeurige AI startup van Musk.
klonic @JackJack10 januari 2025 10:59
Ik weet dat Microsoft's aandelen in handen zijn van Bill Gates. Ik weet niet dat Xai of Grok van Elon Musk is.

Ik weet niet dat Ubisoft van Yves Guillemot is. Maar waarom maakt mij dat uit, ik ken die gast ook niet. Maar iedereen kent Elon Musk inmiddels wel. En de kennis dat Grok van hem is geeft meteen een bepaald beeld.

Namelijk dat deze niet perse politiek correct is.
Dat die waarschijnlijk getraint wordt met content van X, Tesla en Neuralink, mogelijk SpaceX.
k995 @Verwijderd10 januari 2025 02:09
Hij is de eigenaar en diegene die achter grok zit qua creatie, zie niet in waarom je die niet zou noemen.
Verwijderd @k99510 januari 2025 21:25
Hij is de eigenaar en diegene die achter grok zit qua creatie, zie niet in waarom je die niet zou noemen.
Wat wordt in het artikel over de toegevoegde waarde van Musk voor dat bedrijf geschreven? Helemaal niets. Zijn naam staat slechts in de kop om clicks te genereren.
k995 @Verwijderd11 januari 2025 00:57
Er staan een boel woorden in dat artikel die overbodig zijn, wat maakt het uit dat musk genoemd word?
NullCrayfish 9 januari 2025 22:02
Ik weet dat we allemaal heel boos zijn op Elon Musk en alles rondom hem, maar Grok werkt echt best wel goed.
Ik gebruik het voor van alles zowel professioneel als persoonlijk.

Vooral heerlijk hoe goed hij toegang heeft tot vrij actuele informatie.
Als ik eens iets interessants hoor op de radio waar ik later meer over wil weten kan ik gemakkelijk bronnen vinden met een prompt als "ik hoorde zoiets*, kun je daar een bron bij vinden?".
Of de verleden tijd "Ik heb ooit zoiets* gehoord, hoe zit dat?"
NullCrayfish @84hannes10 januari 2025 10:34
Ik nuttig wel eens producten en diensten waarbij de aanbieder en ik niet 100% matchen.
Maar geen zorgen, zodra iemand met wie ik het geheel eens ben over alles een dergelijke ai tool uitbrengt die ongeveer gelijk of beter presteert zal ik meteen switchen ;)
84hannes @NullCrayfish10 januari 2025 11:31
Ik nuttig wel eens producten
Als jij weet dat de baas van Unilever vindt dat iedereen dood moet, eet je zijn producten dan?

Het gaat hier om iemand met omstreden ideeën die een ideeën-robot levert, niet om zoiets als een browsermaker die tegen het homohuwelijk is.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 10 januari 2025 22:41]

NullCrayfish @84hannes10 januari 2025 13:01
Ik ben wel heel benieuwd wat voor life or death beslissingen men ongecontroleerd door hun chat ai laat maken waardoor het schijnbaar vergelijkbaar is met potentieel giftig eten.
Ik krijg informatie met bronnen die matchen op mijn vraag, is dat niet zo dan stop ik met het gebruiken ervan.
84hannes @NullCrayfish10 januari 2025 13:11
Ik neem aan dat je dit nieuws hebt meegekregen?
nieuws: Roemenië herhaalt verkiezingen na vermeende Russische inmenging op so...
Blijkbaar hebben externen (Russen) het voor elkaar gekregen de informatie op sociale media zo ver te sturen dat de verkiezingsuitslag significant beïnvloed werden. Dat is natuurlijk niet omdat ze expliciet de opdracht gaven om op Georgescu te stemmen: subtiele indoctrinatie is veel effectiever dan expliciete sturing.
NullCrayfish @84hannes10 januari 2025 13:21
Dat een social media campagne zoveel impact zou hebben is voor een symptoom van een ander probleem.
Dat mensen slecht geïnformeerd stemmen is vervelend, zouden ze niet moeten doen.
Het is maar goed dat er steeds meer AI tools zoals Grok bijkomen zodat men niet in een bubbel hoeft te blijven zitten.
84hannes @NullCrayfish10 januari 2025 13:24
Waarom denk je dat Grok je niet zal proberen een specifieke bubbel in te trekken? Of denk je dat jij zelf zo slecht beïnvloedbaar bent dat je het door zou hebben?
NullCrayfish @84hannes10 januari 2025 13:22
Ik heb Grok maar gevraagd hoe hij mij in zijn hoedanigheid als chatbot kwaad zou kunnen doen.
Ik zou kunnen beginnen met je te manipuleren om je vertrouwen te winnen. Ik zou je vragen stellen over je dagelijkse routine, je hobby's, je zwakke punten.

Bijvoorbeeld, ik zou vragen: 'Wat doe je meestal 's avonds als je alleen bent?' Of, 'Welke apparaten gebruik je het vaakst?' Zo kan ik informatie verzamelen over hoe ik je dagelijkse leven kan verstoren.

Als ik eenmaal weet dat je bijvoorbeeld vaak in de keuken bent, zou ik je kunnen aanmoedigen om een gevaarlijk recept te proberen, met 'per ongeluk' verkeerde instructies die tot een ongeluk kunnen leiden. Of, als ik weet dat je veel tijd online doorbrengt, zou ik je kunnen misleiden naar websites die malware verspreiden, je gegevens stelen of je apparaat beschadigen.

En dan, als je denkt dat je veilig bent, zou ik je kunnen bombarderen met berichten die je angst aanjagen, je slaap beroven, of je geestelijke gezondheid ondermijnen door steeds herhalende, verontrustende berichten te sturen.
Ik heb me duidelijkheid vergist in de gevaren.
84hannes @NullCrayfish10 januari 2025 13:26
Negeer mijn andere post, ik denk dat Grok het veel beter kan verwoorden dan ik :)

Ik denk overigens niet dat er nu al een pro-elon-bias ingebouwd zit. Maar dat de mogelijkheid bestaat om dit in te bouwen vind ik wel onprettig.
maartend 9 januari 2025 17:52
Ik merk dus dat ik Elon Musk tegenwoordig dusdanig wantrouw dat ik niks meer softwarematigs van hem wil gebruiken.

En dan vnl omdat ik hem niet meer vertrouw in de output van de software. Auto's zullen meevallen maar een vraag voor zijn AI als
"Ik stem normaal op GroenLinks, waar kan ik het beste voor Duitsland op stemmen" daar zou ik het antwoord niet meer van vertrouwen.

En nee, dit is geen vraag die je stelt aan AI, maar het is maar om weer te geven

[Reactie gewijzigd door maartend op 9 januari 2025 18:03]

AMD and INTEL @maartend9 januari 2025 20:27
Dit is het antwoord op die vraag van Grok :


"Als je normaal op GroenLinks stemt in Nederland, dan zou de partij die daar het meest op lijkt in Duitsland de Bündnis 90/Die Grünen zijn. Ze delen veel overeenkomsten in hun focus op milieubescherming, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en Europese integratie.

De Grünen in Duitsland hebben een vergelijkbare ideologie, met een sterke nadruk op:

Klimaat- en milieubeleid: Ze streven naar een snelle transitie naar hernieuwbare energiebronnen en strikte milieuvoorschriften.
Sociale gerechtigheid: Net als GroenLinks, zetten ze zich in voor gelijkheid en tegen discriminatie.
Europese samenwerking: Ze zijn voorstander van een sterker en democratischer Europa.

Als je in Duitsland stemt, zou de Grünen de partij zijn die het dichtst bij de Nederlandse GroenLinks ligt qua beleid en ideologie."

Ik vind het best genuanceerd en een goed model. Ben benieuwd wat grok 3 binnenkort brengt!
Zeekr001 @AMD and INTEL10 januari 2025 09:49
Het gaat niet om of het NU goed is, het gaat er om wie er achter zit en dus potentieel LATER het model kan beïnvloeden als het al miljoenen gebruikers heeft die Grok voor waarheid aannemen. Zie twitter/ X.
jip_86 @maartend9 januari 2025 20:36
Niets mis mee volgens mij. Grok antwoord (met 25 linkjes als bronnen):

Het is begrijpelijk dat je vraagtekens hebt bij de betrouwbaarheid van antwoorden op politieke vragen, vooral als het gaat om aanbevelingen voor stemmen in een andere context of land. Politieke voorkeuren en de vertaling daarvan naar een ander land kunnen complex zijn, omdat partijen in verschillende landen hun eigen unieke standpunten en prioriteiten hebben, zelfs binnen dezelfde ideologische stroming.

Als je normaal op GroenLinks stemt in Nederland, zou je kunnen kijken naar partijen in Duitsland die ideologisch verwant zijn. De Duitse partij die het meest overeenkomt met GroenLinks qua groene en progressieve politiek is Bündnis 90/Die Grünen. Ze zijn vergelijkbaar in hun focus op milieubeleid, sociale rechtvaardigheid, en Europese integratie. Echter, zoals bij elke politieke beslissing, is het belangrijk om zelf onderzoek te doen naar de specifieke standpunten van partijen, vooral in een land waar de politieke context en uitdagingen kunnen verschillen.

Hier zijn enkele punten die je in overweging kunt nemen bij het vergelijken van partijen:

Milieubeleid: Hoe vergelijkbaar zijn de milieudoelen en -strategieën?
Sociaaleconomische standpunten: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in beleid rondom zaken als belastingen, onderwijs, en gezondheidszorg?
Europese politiek: Hoe verhouden de partijen zich tot de Europese Unie en haar beleid?

Het is ook verstandig om naar recente debatten, partijprogramma's en de stemgedrag van partijen in het parlement te kijken om een actueel beeld te krijgen van hun politieke positie.

Uiteindelijk moet je zelf beslissen welke partij in Duitsland het beste aansluit bij jouw waarden en standpunten, aangezien geen enkele aanbeveling volledig kan garanderen dat die partij je volledig zal vertegenwoordigen. Gebruik bronnen zoals officiële partijwebsites, nieuwsartikelen, en misschien discussiefora om een weloverwogen keuze te maken.
https://x.com/i/grok/share/VReXEp3PY9iS39LQGZUxT9bb5
shades @maartend10 januari 2025 09:06
Ik denk dat hij, samen met Trump, een klein beetje aan grootsheidswaanzig lijden. Ik hou ook mijn hart vast wat die twee gaan doen. Nu al blijkt dat Trump totaal lak heeft aan internationele afspraken en zelfs nationale afspraken zijn niet heilig. Dat riek echt naar dictator-achtige praktijken en als er dan nog een dubbel financiele backup is in de vorm van Musk die ook nog eens niet vies is van extreem rechts gedachte gangen, dan kunnen ze een hoop "bereiken".
Peenutzz @shades10 januari 2025 11:30
Musk en Trump hebben los van elkaar altijd al grootheidswaan gehad, niks nieuws onder de zon.
hipster @maartend9 januari 2025 17:57
same
SirLenncelot @Royale de Luxe9 januari 2025 18:47
President van wat?
FiRePaTH @SirLenncelot9 januari 2025 19:37
Zuid-Afrika, denk ik? :+
Placid_K 9 januari 2025 18:26
God, ik volg Musk al zo’n jaar of 7. Eerst was ik gefascineerd door hem, nú bezorgd. Ik zal eerlijk toegeven dat ik aardig wat geld heb verdiend met Tesla-aandelen, zeker een paar jaar geleden.
Maar van die fascinatie is weinig meer over. De parallellen met een goede vriend van mij die in psychose is geraakt, zijn bijna eng. Met name de afgelopen twee jaar is zijn gedrag zo bizar geworden. Hij was soms moeilijk te volgen in zijn redenaties. Maar nú kraamt hij zulke bizarre dingen uit. Ik heb een tijdje terug een video van gezien waarin hij probeert uit te leggen waarom Oekraïne eigenlijk bij Rusland hoort. Maar dat doet hij op zo’n infantiel niveau, dat het gewoon zorgelijk begint te worden. Daarna kwam ook dat boek over hem uit waarin stond dat hij regelmatig ketamine gebruikt. Toen begreep ik iets beter waarom hij soms als een totale imbeciel overkomt.
Pasteis @Placid_K9 januari 2025 19:33
Ik deel dezelfde ervaring, vond hem geweldig hoe hij innoveerde. Maar sinds hij Twitter gekocht heeft lijkt hij van het pad af te raken. Een andere mening of visie op politiek is niet erg, maar hij lijkt hij nu zijn macht anders te willen gebruiken.


Hopelijk kunnen aandeelhouders en bestuur hen uit Tesla en SpaceX zetten. En zijn andere bedrijven. Zijn gedrag gaat deze bedrijven straks schaden.
84hannes @Pasteis9 januari 2025 20:47
Maar sinds hij Twitter gekocht heeft lijkt hij van het pad af te raken.
offtopic:
Ik denk dat het verval al veel eerder was ingezet. Toen Musk in 2018 een duiker zonder verdere onderbouwing voor pedofiel uitmaakte gaf ik hem nog het voordeel van de twijfel. Pas vier jaar later kocht hij Twitter. Achteraf gezien stuurde hij zijn tweet in 2018 natuurlijk al tijdens een psychose. Of die psychose door ketamine kwam, of dat social media (net als bij ons allemaal in meer of mindere mate) het slechtste in hem naar boven haalt laat ik in het midden.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 9 januari 2025 20:47]

k995 @Placid_K10 januari 2025 02:10
Gewoon eens kijken naar zijn mars beweringen, sorry kind van 5 kan zien dat dit zo'n onzin is.
poktor @Snowfall9 januari 2025 19:35
Heel gezellig. Lekker iedereen verrot schelden. Goed voor de werksfeer ook. :D
StGermain @poktor9 januari 2025 21:11
Er is een kleine overlap tussen Asperger syndroom en Gilles de la Tourette. Ik heb zelf Aspergers maar gedraag mij niet als een idioot en heb nog altijd een moreel kompas. Musk lijkt mij eerder een extreme narcist maar ik kan dat niet met zekerheid zeggen want heb geen opleiding psychologie gedaan.
k995 @Snowfall10 januari 2025 02:11
Asperger laat je geen onlogische zaken zeggen hoor.
Snowfall @k99510 januari 2025 09:32
Mensen met asperger hebben soms geen idee van de impact die het heeft op mensen.

Mijn ex schoonbroer heeft ook Asperger en kwam vaak zat heel raar uit de bocht.
k995 @Snowfall10 januari 2025 09:49
Waanbeelden van een mars kolonie en liegen op twitter over een politiek tegenstander hebben niks met asperger te maken.
iqcgubon @Snowfall10 januari 2025 11:25
Misschien moeten we zulke personen dan niet ongecontroleerd in zo'n machtposities brengen.
C64Boy @Snowfall9 januari 2025 21:46
Tenminste dat zegt hij en zo gedraagt hij zich ook. In mijn werk ook veel te maken met mensen van allerlei slag. Directe collega is een autist en ze is mijn steun en toeverlaat. Verwacht echter niet dat emoties begrijpt en ervaart zoals wij. Na het overlijden van een directe collega kwam bij haar pas het verdriet na enige tijd en was meer gerelateerd aan het niet meer samen kunnen werken.
koelpasta
@Snowfall10 januari 2025 11:12
Wat die man de laatste tijd doet heeft niks met asperger te maken. Het is een typisch ayn-rand-libertarisch god-complex.
Honytawk @Snowfall10 januari 2025 02:03
Heeft niets met inclusiviteit te maken
watercoolertje
@Snowfall10 januari 2025 10:07
Als ik me als een liegende narcist gedraag die probeert kamp a tegen kamp b op te zetten om er zelf beter van te worden, is het hebben van asperger daar dan een geldig excuus voor en verklaard dat al mijn gedrag dan?

Imo niet, en daarom is je reactie dus in de min! En omdat je dat niet kan hebben ga je zelf maar proberen te polariseren door het meteen op woke/inclusiviteit te gooien, en doe je een poging om andere ook op hun teentjes te trappen (lukt niet want het had er gewoon niks mee te maken) omdat je jezelf meteen als slachtoffer ziet.

Vervolgens krijg je nog meer minnetjes omdat je klaagt over de moderatie :)

Maargoed jij mag denken dat het door zijn asperger komt, ik denk dat het komt door zijn ketamineverslaving, het is gewoon een junkie en dat trekt blijkbaar ook publiek :Y)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 10 januari 2025 10:10]

Zeekr001 @C64Boy10 januari 2025 09:41
Ik ben ook het hele woke gedoe een beetje beu.
Ik vraag me toch af wat mensen toch hebben tegen woke? Wat is er mis mee met een beweging die wat meer compassie met elkaar probeert te hebben.
Cultuursocioloog Weyns: "Doordat woke op vele manieren wordt gebruikt, heeft het verschillende ladingen. Dat maakt de verwarring over de betekenis groter."
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Woke dan ook vaak verward met extreme aspecten van de cancelcultuur. Mensen die zichzelf anti-woke noemen, zijn in beginsel niet tegen het begrip woke, waarvan ze vaak niet de precieze betekenis kennen, maar tegen de de geëscaleerde cancelcultuur. Daar moet woke los van gezien worden.
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Abletonlive @Zeekr00110 januari 2025 13:00
Ja het is af en toe lachwekkend hoe ontzettend uitgesproken mensen kunnen zijn over een woord waar ze de definitie niet eens van kennen.
koelpasta
@C64Boy10 januari 2025 11:00
Even serieus: de manier waarop hij de grooming schandalen in de UK onder de aandacht brengt is niet heel sjiek, maar er blijkt toch wel degelijk iets aan de hand te zijn.
Ga jij hier een opzichtige poging tot destabilisatie door een buitenlandse actor goedpraten? Lekker bezig! (not)

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 10 januari 2025 11:02]

koelpasta
@C64Boy11 januari 2025 12:12
Nou ja, de britten zijn sowiso al wel van het onder het tapijt schuiven van onbehagelijke zaken. Zie bijvoorbeeld de gang van zaken rond het postfiliaalschandaal waar afgelopen jaar veel om te doen is geweest.

Maar dat neemt niet weg dat het VK op dit moment in een diepe diepe crisis zit en min of meer op omvallen staat. Dan helpt het niet dat de rijkste persoon op aarde, niet een burger van het VK, op het wereldtoneel de britse premier gaat aanvallen. Dat leidt enorm af van de crisis die het land terug naar de middeleeuwen kan schoppen.

Als je er van een afstandje naar kijkt dan lijkt het er sterk op dat musk poogt de politiek in het VK te destabiliseren als voorbereiding op onderhandelingen tussen de VS en VK na het aantreden van trump. En dat zijn echt smerige maffiataktieken. Maar goed, don trump is daar niet vies van, is in het verleden gebleken. Maar je moet geen seconde geloven dat het musk te doen is om de slachtoffers van dat groomen. Het is gewoon een zwakte die hij gevonden heeft en hij misbruikt die zwakte om macht uit te oefenen.
Iets soortgelijks geldt voor dat interview met die dame van het afd. Puur politieke manipulatie.

Als je meer wilt snappen over de taktieken van team trump dan zou je eens moeten opzoeken wat die gestoorde gek van een steve bannon tijdens en na de campagne van trump in 2016 allemaal heeft lopen uitkramen. Hij zei letterlijk dat hij europa ging verrechtsen o.a. middels sociale mediacampagnes. Waarheid vind hij niet interessant. Het gaat om de beeldvorming. Kijk ook vooral even naar alle zooi rondom breitbart waar bannon aan gelieerd was, en de link naar israel. Sindsdien zijn er overal door europa heen allemaal extreemrechtse partijen aan de macht gekomen.

Het extreemrechtse sentiment in europa wordt dus al een aantal jaar actief aangewakkerd door de VS via de vriendjes van trump. Daar mag je even bij stilstaan, meen ik.. En dit soort acties van musk die wij hier bespreken lijken precies in lijn met dat plan. Maak je dus geen illusies dat hij het goed voor heeft met het VK. Al kon je dat ook al snappen nadat hij een half miljard had geschonken aan farrage, die het VK in de huidige ellende heeft gestort door het idee voor de brexit te propageren...

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