VanMoof biedt Ride Pro-abonnement met extra appfuncties aan - update

VanMoof biedt voortaan een abonnement aan met de naam Ride Pro. Klanten krijgen onder meer toegang tot alarmnotificaties, diefstaltracking en de integratie van Apple Health of Health Connect in de app. De dienst is vooralsnog alleen voor de S3, X3 en oudere modellen beschikbaar.

Klanten kunnen met Ride Pro een gestolen of verloren fiets in tegenstelling tot reguliere gebruikers tracken en zij krijgen een pushnotificatie als het fietsalarm afgaat. Overigens verkoopt het bedrijf ook antidiefstalverzekeringen waarbij zogenoemde Bike Hunters helpen bij het opsporen van een gestolen fiets. Deze extra dienst is alleen voor de S5 en A5 beschikbaar en bestaat naast de antidiefstalfunctie van Ride Pro. Daarnaast kunnen afnemers van het abonnement gezondheidsgegevens via Apple Health of Health Connect in de VanMoof-app integreren.

Afnemers betalen in principe tien euro per maand of honderd euro per jaar voor Ride Pro, al vraagt VanMoof als introductieprijs ongeveer de helft van dat bedrag. Het abonnement is nog niet beschikbaar voor de nieuwere S5 en A5; dat moet 'deze winter' gebeuren. Klanten moeten per e-bike van het merk een abonnement afsluiten. Een gebruiker met meerdere VanMoof-fietsen moet dus meerdere abonnementen afsluiten om de extra appfunctionaliteiten voor alle e-bikes te krijgen. Volgens de e-bikemaker is Ride Pro een aanvulling op de standaardervaring en verandert er niets aan het huidige gebruik van de fietsen en de bijbehorende app.

VanMoof heeft het aanvullende abonnement nog niet in een persbericht aangekondigd. De dienst lijkt in Nederland beschikbaar te zijn. Tweakers heeft contact met het e-bikemerk opgenomen over de beschikbaarheid van het abonnement, maar voor publicatie van dit artikel geen reactie gekregen.

Update, 19.50 uur: VanMoof verwijst Tweakers naar een hulppagina waarop meer informatie over de functionaliteiten van Ride Pro gegeven wordt. Het bedrijf benadrukt daarin onder meer dat het abonnement gebruikers de mogelijkheid geeft om zelf hun e-bike in de gaten te houden, terwijl VanMoof dat bij de aparte antidiefstalverzekering voor de klant doet.

Appfunctie Gratis Ride Pro voor S3, X3 en ouder Ride Pro voor S5, A5 en nieuwer (nog niet beschikbaar) In-app locatietracking Nee Ja Ja Fiets uitschakelen Ja Ja Ja Integratie gezondheidsapps Nee Ja Ja Notificaties Waarschuwing Nee Nee Ja Alarm Nee Ja* Ja Accustatus Nee Nee Ja Herinnering op slot zetten Nee Ja (bèta) Ja (bèta) Locatiemelding Nee Ja Ja

*Niet beschikbaar voor de Electrified S/X en Smartbike 2016