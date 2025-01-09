VanMoof biedt Ride Pro-abonnement met extra appfuncties aan - update

VanMoof biedt voortaan een abonnement aan met de naam Ride Pro. Klanten krijgen onder meer toegang tot alarmnotificaties, diefstaltracking en de integratie van Apple Health of Health Connect in de app. De dienst is vooralsnog alleen voor de S3, X3 en oudere modellen beschikbaar.

Klanten kunnen met Ride Pro een gestolen of verloren fiets in tegenstelling tot reguliere gebruikers tracken en zij krijgen een pushnotificatie als het fietsalarm afgaat. Overigens verkoopt het bedrijf ook antidiefstalverzekeringen waarbij zogenoemde Bike Hunters helpen bij het opsporen van een gestolen fiets. Deze extra dienst is alleen voor de S5 en A5 beschikbaar en bestaat naast de antidiefstalfunctie van Ride Pro. Daarnaast kunnen afnemers van het abonnement gezondheidsgegevens via Apple Health of Health Connect in de VanMoof-app integreren.

Afnemers betalen in principe tien euro per maand of honderd euro per jaar voor Ride Pro, al vraagt VanMoof als introductieprijs ongeveer de helft van dat bedrag. Het abonnement is nog niet beschikbaar voor de nieuwere S5 en A5; dat moet 'deze winter' gebeuren. Klanten moeten per e-bike van het merk een abonnement afsluiten. Een gebruiker met meerdere VanMoof-fietsen moet dus meerdere abonnementen afsluiten om de extra appfunctionaliteiten voor alle e-bikes te krijgen. Volgens de e-bikemaker is Ride Pro een aanvulling op de standaardervaring en verandert er niets aan het huidige gebruik van de fietsen en de bijbehorende app.

VanMoof heeft het aanvullende abonnement nog niet in een persbericht aangekondigd. De dienst lijkt in Nederland beschikbaar te zijn. Tweakers heeft contact met het e-bikemerk opgenomen over de beschikbaarheid van het abonnement, maar voor publicatie van dit artikel geen reactie gekregen.

Update, 19.50 uur: VanMoof verwijst Tweakers naar een hulppagina waarop meer informatie over de functionaliteiten van Ride Pro gegeven wordt. Het bedrijf benadrukt daarin onder meer dat het abonnement gebruikers de mogelijkheid geeft om zelf hun e-bike in de gaten te houden, terwijl VanMoof dat bij de aparte antidiefstalverzekering voor de klant doet.

Appfunctie Gratis Ride Pro voor S3, X3 en ouder Ride Pro voor S5, A5 en nieuwer (nog niet beschikbaar)
In-app locatietracking Nee Ja Ja
Fiets uitschakelen Ja Ja Ja
Integratie gezondheidsapps Nee Ja Ja
Notificaties
Waarschuwing Nee Nee Ja
Alarm Nee Ja* Ja
Accustatus Nee Nee Ja
Herinnering op slot zetten Nee Ja (bèta) Ja (bèta)
Locatiemelding Nee Ja Ja

*Niet beschikbaar voor de Electrified S/X en Smartbike 2016

VanMoof Ride ProVanMoof Ride ProVanMoof Ride Pro

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-01-2025 18:06
140 • submitter: Goffo

09-01-2025 • 18:06

140

Submitter: Goffo

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Reacties (140)

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Siemaster 9 januari 2025 18:12
Je koopt dus een afschuwelijk dure fiets waar een gps tracker triangulate systeem (dank @Goffo )en alarm in zit, en vervolgens stopt de producent dit achter een betaalmuur? Een abbonement voor je fiets, waar gaat het toch heen met de wereld... Stop met het betalen voor dit soort abbonementen, en ze verdwijnen vanzelf weer.

[Reactie gewijzigd door Siemaster op 9 januari 2025 18:21]

Bender @Siemaster9 januari 2025 18:13
Maar je begrijpt toch ook wel dat er voor dat soort monitoring een ICT infrastructuur nodig is, dat koop je ook niet en zet je neer dat het klaar is.
Dat heeft onderhoud nodig, dat draait.
Monkeydancer @Bender9 januari 2025 18:29
Ik had liever gezien dat ze dit inbegrepen hebben in hun theft proof service, waarbij het totaalpakket een goede prijs prestatieverhouding en beschikbaar is voor alle fietsen. Uiteindelijk wilt een klant, in het geval van een diefstal, zeker van zijn dat hij zijn eigendom terug krijgt of in plaats daarvan een vervangende (nieuwe) fiets.

Ook al kan je een fiets tracken, je hebt er niks aan als je niet 100% de garantie hebt dat je jouw fiets terug krijgt. Ik zie zelf geen reden om dit los aan te schaffen. Dan proppen mensen wel ergens een apple airtag in hun fiets.
Bender @Monkeydancer9 januari 2025 18:47
Dat kan ook, maar dan is het prepaid voor 10 jaar en heb je dus geen vrije keuze en betaal je er sowieso voor.
Nu krijg je juist de keuze.
Monkeydancer @Bender9 januari 2025 19:01
Ik vind dat ze het gratis mee hadden kunnen leveren met hun theft proof service. Tracken doen de bike hunters toch al in geval van een diefstal.

Qua verhouding loop de prijs ook scheef van het product. Je betaald 150 euro 1 jaar theftproof service. Maar het kost je 100 euro per jaar voor de volle prijs voor ridepro. Introductie is tijdelijk voor de helft. Wat is dan de echte meerwaarde? om ridepro naast theftproofservice te nemen?
twkr18526 @Monkeydancer9 januari 2025 22:21
Heeft van moof eigenlijk een abonnement om een garantie te krijgen op reparatie en een werkende fiets te hebben? Waren er eigenlijk daar juist niet problemen, en minder op de apps en zo? Swapfiets heeft een soort reparatie garantie in hun maandbedrag.
apeklootje @Monkeydancer9 januari 2025 20:39
Idd heb op mijn 'goedkope' fiets een Samsung tracker verstopt en een alarm dat afgaat zodat de fiets beweegt, heeft me 45 euro gekost, wel zelf te monitoren e. Onderhouden uiteraard
Badmeerkoet @apeklootje9 januari 2025 22:32
Mag ik weten wat voor tracker dat is?
watercoolertje
@Badmeerkoet10 januari 2025 08:58
Zo veel trackers zijn er toch niet van Samsung?
https://www.google.com/search?q=samsung+tracker

Dan heb je versie 1 of 2, de specs kan je opzoeken en dan zie je welke voor jou nuttig(er) is, hoeft ook niet perse van Samsung te zijn :)

Zelf gebruik ik de 2de voor een aantal van mijn spullen (boot/motor)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 10 januari 2025 09:13]

Hawkysoft @Badmeerkoet10 januari 2025 09:00
Wss de smarttag?
apeklootje @Badmeerkoet10 januari 2025 19:16
Heb ze allebei, de oude en de nieuwe, nadeel is dat ze, net als bij Apple, alleen werken met het eigen merk dus je hebt minsters een Samsung telefoon of tablet nodig....
magnifor @Bender9 januari 2025 18:26
Tja, ik vind het gewoon dat het een stukje service is die er bij hoort. Ik weet niet wat de marge is van een VanMoof fiets maar heb een donkerbruin vermoeden dat je vooral betaald voor de naam en er hoge marges op de fietsen zitten. Je kan dit prima "gratis" aanbieden door het op te nemen in de de verkoopprijs. Dit is gewoon goedkoop verdienen en de zoveelste abonnement.
Ablaze @magnifor9 januari 2025 18:59
Marge van VanMoof fietsen was echt bedroevend slecht. Ze hebben in meer dan tien jaar tijd geen enkel jaar winst gemaakt en waren volledig afhankelijk van investeerders.

Niet alleen was hun techniek duur (honderden euro's aan elektronica inkoop in elke fiets naast het elektrische fietssystemen - bedenk dat een VanMoof met zijn fietsen niet de economies of scale kan halen die je gewend bent van losse smart apparatuur van grote merken als Samsung of Google), ook waren hun servicekosten superhoog door hun complexe ontwerp waar veel fietsenmakers niets van begrepen. En dan hadden ze ook nog eens hoop software te onderhouden plus terugkerende m2m abonnementskosten voor elke fiets.
tweakuwe @Ablaze9 januari 2025 21:01
ook waren hun servicekosten superhoog door hun complexe slechte ontwerp waar veel fietsenmakers niets van begrepen.
Ontwerpen voor productie en onderhoud is ook een belangrijk deel van productontwerp. Zeker van producten als fietsen met veel slijtende delen. Los daar van, volgens mij ging er ook veel geld naar marketing. Het zijn erg dure fietsen die niet goed gebouwd zijn, en toch is het een van de bekendere nieuwe e-bike merken geworden.
L1NO_ @Ablaze9 januari 2025 19:20
De marge was goed maar de (door jou benoemde) kosten te hoog.
PolarBear @L1NO_9 januari 2025 19:22
Eh, hoe werkt dat precies?
Steyn_E @PolarBear9 januari 2025 22:15
Marge is verkoopprijs-productiekosten. Wat vanmoof had was te veel overhead, en da's niet hetzelfde.
Highlands @L1NO_9 januari 2025 23:36
Ook niet juist. Natuurlijk was de overhead als gevolg slechte kwaliteit/ garantie waanzinnig, Maar Vanmoof verkocht Meestal ruim onder een gezonde marge. Eigenlijk was het meer een soort piramidesysteem, waarbij de eerste kopers van een batch de kosten van de rest van de container financierden. Officieel stond de S3 voor ruim € 3000 in de catalogus, weinigen die dat ervoor betaald hebben. Ja, behalve de pechvogels aan het einde……
BobJung @magnifor9 januari 2025 18:58
Was van Moof niet failliet, dus waren die fietsn blijkbaar niet duur genoeg :P.
Onze Nissan Leaf zit nog steeds gratis aan internet met App om hem terug te vinden als je de wagen ergens geparkeerd hebt. Tevens kan je via dit netwerk de auto verwarmen op afstand.
Dat dit niet een betaal service is verbaast me. Waarschijnlijk betaal ik met alle data die ze verzamelen van de auto.
Siemaster @Bender9 januari 2025 18:17
Daar betaal je gewoon voor, dat zat allang in de originele prijs van het product verrekend. Alleen willen bedrijven tegenwoordig hun klanten uit blijven melken door ze te forceren te blijven betalen voor hun reeds gekochte product. Buiten internet en telefonie om, wat echt service producten zijn, verdom ik het om een fysiek product te kopen waar vervolgens een verplicht abbonement aan hangt. Zeker grote, dure aankopen zoals auto's, fietsen, gameconsoles etc. De xbox allang ingeruild voor een pc, in de lange termijn veel goedkoper.
Bender @Siemaster9 januari 2025 18:47
Hoezo zit dat bij de prijs?
En voor hoe lang dan? Of zeg je dat je bijvoorbeeld tijdens aanschaf voor 10 jaar vooruit wil betalen?
bazs2000 @Bender9 januari 2025 23:26
Draai dit maar eens om. Betalen voor iets dat al lang en breed in de fiets zit (verwarmde autostoelen BMW!). En als VanMoof het zat is en de stekker eruit trekt? Het zit in de fiets en het werkt, zij laten de gebruiker er nog meer voor betalen om gebruik te maken van iets dat al werkt.

Heeft VanMoof de problemen al opgelost waardoor zij aan het infuus moesten? Zijn zij al afgestapt van de speciale onderdelen die alleen bij hun gekocht kunnen worden? Nope, zij hebben het verdienmodel min of meer voortgezet en hebben nog meer gevonden om de gebruikers mee uit te melken.

Ja, alle functionaliteit zat al bij de aanschafprijs inbegrepen. Als dat voor VanMoof niet genoeg oplevert dan doen zij iets niet goed. Zo simpel is het.
Highlands @bazs20009 januari 2025 23:39
Gekkigheid natuurlijk, net zoals bij een gemiddelde telefoon kost zowel Remote de boel aansturen als updates ontwikkelen domweg heel veel geld. Als je dat verspreid over 1 miljoen apparaten is dat nogal op te brengen, over 30.000 fietsen een tikje anders
Peatsmoke @Bender10 januari 2025 04:33
Nou, als fietstechnicus kan ik je vertellen dat dit tienvoudig in de prijs van een VanMoof zit. Behalve het design is er weinig uniek aan een VanMoof. Dat ze overal mee hebben geprobeerd om het wiel nieuw uit te vinden en dat ze daardoor hogere productie en onderhoudskosten hebben, is een ander verhaal. Technisch zijn het in elk geval geen uitblinkers, zelfs verre daarvan.
watercoolertje
@Peatsmoke10 januari 2025 08:54
Nou, als fietstechnicus kan ik je vertellen dat dit tienvoudig in de prijs van een VanMoof zit.
Dat ze overal mee hebben geprobeerd om het wiel nieuw uit te vinden en dat ze daardoor hogere productie en onderhoudskosten hebben, is een ander verhaal.
Imo spreken deze zaken elkaar echt keihard tegen, eerste quote is gewoon wat jij lijkt te vinden dat het had moeten zijn oid op basis van onderdeelprijzen van andere fietsen

Tweede quote is de realiteit waar ze mee te maken hebben (dat ze domme keuzes maken waardoor er dus te weinig geld binnen komt en de fietsen dus wel duur zijn om te maken/onderhouden).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 10 januari 2025 08:57]

Peatsmoke @watercoolertje10 januari 2025 09:33
Dat iets duur is, betekent niet dat de kwaliteit goed is en dat ze domme keuzes hebben gemaakt, klopt.

Daarmee betaal je dus veel meer voor de fiets dan je aan kwaliteit krijgt. Dat is niet alleen wat ik vind, maar wat de praktijk ook inmiddels heeft uitgewezen.
bilgy_no1 @Bender10 januari 2025 14:37
Als je een verkoopprijs bepaalt voor een product neem je verschillende kostensoorten mee in je berekening: grondstoffen en onderdelen, arbeidskosten, afschrijving op de productiemiddelen en de fabriek etc.

Maar voor een deugdelijke berekening moet je ook rekening houden met kosten in de toekomst: garantieclaims, servicekosten (klantenservice bijv.) en ja ook de ondersteunende IT infrastructuur voor een connected product.

Van Moof heeft deze fietsen ooit verkocht zonder abonnement. In de verkoopprijs moet daar dus al rekening zijn gehouden met kosten voor de connected diensten. Maar nu is het bedrijf in de knel gekomen en moeten ze dus zoeken naar nieuwe bronnen van omzet. Een abonnement voor extra connected diensten is dan een aantrekkelijke optie.

Ik vermoed dat iemand bij VanMoof hier op tweakers heeft meegelezen met de discussie onlangs over Amslod:
bilgy_no1 in 'Nederlands e-bikemerk Amslod stopt, onduidelijkheid over slimme functies'
TurboTon1973 @Bender9 januari 2025 18:18
Kost dat echt 10 euro per maand? Bij mijn van Raam fiets was dit gratis. Ze hebben het vorig jaar stop gezet omdat ze hiervoor 2G netwerk gebruikte. Welke stop gezet werd.
andries98 @Bender9 januari 2025 18:30
Alles heeft onderhoud nodig, toch is een abbonement of in de aankoopsprijs verwerken een keuze ;) (als ze genoeg fietsen blijven verkopen waarin het in de prijs verwerkt zit kan je prima dat onderhoud blijven doen).
Een abbonementsvorm brengt simpelweg meer geld op (met ook nog meer zekerheid). Het is helemaal hot maar ik weiger abbonementen zolang het mij weinig voordeel geeft. Bijv telefoonabbo geeft mij wel voordeel omdat ik niet elke paar weken handmatig data moet kopen en nooit zonder zit). Ander voorbeeld is een netflix abbo waarbij ik gewoon snel kan kiezen wat ik wil zonder gedoe en als het tegenvalt weer kan stoppen.
Server onderhoud zou ik het nooit voor doen, in dit abbonement is eigenlijk de bike hunters interessant (is eigenlijk soort verzekering) maar of dat het waard is vraag ik me af
System @Bender9 januari 2025 22:12
Zou toch wel voor x aantal jaar inbegrepen in uw aankoop van de fiets mogen zitten.
Zou ook slimmer zijn gezien dit u laat wennen aan de service.
n4m3l355 @Bender10 januari 2025 00:38
Dat is toch de keus geweest bij VanMoof dat zo'n infra nodig is en mag je toch redelijkerwijs verwachten dat dit op voorhand in de prijs zit, als fabrikant achteraf vragen voor meer geld is toch wel een rare keus. Vervolgens, wat zijn nou die kosten? Locatie tracking en een half bakke app trekt nagenoeg nul data, zitten daar nou een leger ontwikkelaars achter om dat gaande te houden of is dit ooit gemaakt door een handje vol Indiërs en draait dit nu in de cloud tegen bijna nul kosten.

Ik snap dat partijen zoals VanMoof maar ook Sonos zoeken naar revenue echter de klant wilt dit duidelijk niet. Voor mij zouden dit soort fratsen reden genoeg zijn om niet voor VanMoof te gaan. Idem voor Sonos, als voormalig enthousiaste gebruikers adviseer ik heden ten dagen iedereen om daar ver weg bij te blijven.
moonlander @Bender9 januari 2025 18:47
En hoeveel denk je dat dat kost per gebruiker? Ik denk nog niet eens 50 cent per gebruiker per jaar...
Bender @moonlander9 januari 2025 18:49
Waar baseer je dat op?
Dan ga je in je berekening er al van uit dat er geen verbinding is en ook geen enkele fiets gestolen wordt neem ik aan?
Yankovic @Bender10 januari 2025 02:09
Op de berekening dat een large ec2 instance bij aws 0,0672 dollar per uur kost.

Stel dat die fiets elke minuut verbinding maakt. En je hebt daar per keer 10 milliseconden voor nodig om de data te verwerken:

365 * 24 * 60 = 525.600 keer verbinding
525.600 * 0,01 seconden = 5.256 cpu seconden per jaar (bij een large instance!!)

5.256 / 3.600 = 1,46 uur a 0,0672 dollar. Ofwel hooguit 10 cent. En daar kan je echt alle andere infrastructuur ook achter scharen want een micro instance verwerkt een fiets ook wel in 10 ms.

Dan kan je zeggen dat je er mensen enzo voor moet inhuren. Maar zit dat bij dit (echt best wel duur merk) niet allang in de fiets zelf verwerkt?
cadsite @Bender9 januari 2025 19:31
Is dat niet gewoon de kost van een tracker?
OK, niet gratis, maar €10/maand? 8)7
apeklootje @cadsite9 januari 2025 20:43
Een Samsung tracker kost ke iets meer dan 20 euro en een CR batterij die meer dan een jaar meegaan, heb deze op onze beide fietsen, motor en reiskoffers en deze werken super die van Apple blijkbaar nog beter...
Highlands @cadsite9 januari 2025 23:43
Een tracker werkt meestal over Bluetooth, en is verre van realtime. Kortom, je hebt sowieso een abonnement nodig van een mobiele provider
Tintel @Bender10 januari 2025 10:24
Dat heeft onderhoud nodig, dat draait.
Je bedoelt net als het bedrijf dat fietsen produceert, verkoopt, levert, garantie afhandelt....?

Je kan het ook service noemen - daar betaal je toch ook niet per maand voor? - natuurlijk willen bedrijven dat wel....

Dit is een taktiek die nu telkens weer wordt geprobeerd - onder het mom van 'draaiende systemen'. En als je denkt: "als je betaalt dan blijft het bestaan" - dat is ook niet waar - dan wordt het abonnement eenzijdig opgezegd als het systeem te oud of niet meer interessant is.

Dus wat @Siemaster zegt: klanten zouden dit eigenlijk moeten mijden.
Bender @Tintel10 januari 2025 10:25
Service heeft ook kosten.
Dus dan is je voorstel om bijvoorbeeld 10 jaar kostenpost vooraf in de fietsprijs te verwerken, dus dan heb je geen vrije keus meer of je het wel wil.
Tintel @Bender10 januari 2025 11:50
Jazeker - maar dat was toch eigenlijk altijd onderdeel van de aankoop?
Een dure fiets verkopen met extra service - om deze verkoopbaar te houden - die je dan vervolgens dik betaald, is niet echt een voordeel uiteindelijk.

Service middels een abonnement dat praktisch onmisbaar is, geeft gewoon de mogelijkheid om leuk telkens de prijs te verhogen. Allemaal goed te verdedigen vanuit de optiek van het bedrijf.

Wat is de volgende stap? Garantie bijkopen? Check. [ook al is dat eigenlijk grotendeels wettelijk geregeld!]
Volgende stap: garantie volledig bijbetalen.
Geen slecht business model maar ontzettend slechte zaak voor de consument.
Bender @Tintel10 januari 2025 11:52
Garantie is onderdeel van de verkoop.
Additionele diensten is toch echt iets heel anders.

En je kunt de fiets prima kopen zonder tracking, dus je kunt ook niet stellen "om deze verkoopbaar te houden".
Tintel @Bender10 januari 2025 12:20
Met verkoopbaar houden bedoelde ik: als je weet dat de kans groot is dat deze wordt gestolen neemt de incentive om deze te kopen natuurlijk wel af. Op deze manier overtuigt de verkoper dat het wel goed komt. Net zoiets als garantie dus; als er iets mis mocht gaan levert de verkoper service om de klant te helpen.

Garantie is toch net zo goed een dienst? Dat gaat ook niet vanzelf.

Maar....als elke 'extra' middels een abonnement wordt verkocht dan wordt het voor de consument toch een ander verhaal omdat dan de prijs niet echt vastligt.
Bender @Tintel10 januari 2025 12:54
Nee, garantie is wettelijk bepaald. Dan kun je niet meer spreken van een aanvullende dienst.
Tintel @Bender10 januari 2025 15:38
Dat garantie wettelijk bepaald is betekent toch niet dat het geen dienst is? Dat betekent dat de aanbieder iets moet doen om die garantie te laten werken. Dat kan zijn: ophalen, repareren, vervangen enz. Dus een verplichte dienstverlening zeg maar.

En ook wordt dat stiekem wel uitgehold/veranderd. Wettelijk heb je recht op garantie maar recht hebben en ook meteen weer een werkend produkt zijn toch niet hetzelfde.
Daarnaast zie je ook aanbieders die extra garantie aanbieden.

Als je garantie hebt op een artikel wat je praktisch niet kunt versturen of zelf vervoeren, dan ben je toch weer aangewezen op extra diensten. En vaak ook bijkomende kosten.
JustRob @Bender9 januari 2025 19:08
Als ik een iPhone, iPad, AirPods of AirTag koop krijg ik ook gewoon gratis ‘find my’-functionaliteit…
CPV @JustRob9 januari 2025 19:59
In de prijs van de i-dingen zitten dit soort features al lang in. Je moet hem alleen nog afnemen.

Net zoals voorheen de 'gratis' Efteling tickets van Airmiles.
Alanis zei het al: It's a free ride when you've already paid.
JustRob @CPV9 januari 2025 21:23
Ik mag toch hopen dat dit bij de prijs van een Van Moof ook in zit. Dat is precies waar ik op reageerde. Als je zoveel betaalt voor een fiets waar de hardware technologie in zit, zou je niet nog een apart service abonnement moeten afnemen. Of in ieder geval niet voor de eerste 3-5 jaar.
DamirB @Siemaster9 januari 2025 18:15
Dat afschuwelijk dure valt opzich nog wel mee in verhouding met andere e-bikes
Siemaster @DamirB9 januari 2025 18:19
Zomaar even 2 modellen aangetikt die allebij boven de 3000 euro kosten. Voor dat geld heb je bij bijvoorbeeld Batavus de keuze uit een stuk of 8 elektrische modellen, die er ook nog eens normaal uitzien en die het gewoon doen als de app storing heeft.
cadsite @Siemaster9 januari 2025 19:34
"normaal uitzien" is subjectief en misschien vinden mensen een vanmoof wel mooi?
Een lamburgini ziet er ook niet normaal uit.
Dat de fiets moet werken tijdens een app storing lijkt me dan weer de logica zelve.
DamirB @Siemaster9 januari 2025 20:49
Ik gebruik geen app voor m'n VM's en gaat prima.
Highlands @Siemaster9 januari 2025 23:47
Ha ha, normaal voor een gemiddelde bejaarde die graag op een Stella fietst zeker. Ik vind de VanMoof S3 nog steeds met afstand de mooiste. Ik zou graag een fatsoenlijke vervanger hebben die daar echt op lijkt.

Verder werkt mijn S3 ook nog steeds zonder app.

Even los van het uiterlijk, en bekende zwakke punten, was en is de S3 met zijn hydrauliek, schopslot en communicatie mogelijkheden nog steeds na al die jaren technisch gezien vooruitstrevend.
wpeterw @Highlands10 januari 2025 10:01
En een Van Moof ziet er normaal uit voor hipsters. Het zijn gewoon slechte fietsen. Bij mijn, hele grote, werkgever zijn Van Moof fietsen (naas fatbikes) al uit het lease-aanbod gehaald.
DamirB @wpeterw10 januari 2025 11:14
Hoewel ik dat niet ontken, is het feit wel dat uiteindelijk hoe je er mee om gaat heel belangrijk. Je moet geluk hebben met je smart module, maar mijn S2 is na al die jaren 100% ondanks mijn vermoedelijk heftiger gebuik dan de meeset (in het buitenland ook dienst als road,gravel en mountainbike) gedaan. Goed schoon houden, alles strak houden, weten wanneer je schakelpunt is en dan eventjes geen kracht zetten, klappen met je lichaam opvangen etc.
Highlands @wpeterw12 januari 2025 14:40
Huidige Vanmoof of die van weleer?
Jacco011 @DamirB9 januari 2025 18:54
Behalve dat elk abonnement van X en Y begint bij 10euri en dan vervolgens een jaar later vanwege "inflatie" de prijs nog verder verhogen om het jaar daarna een Pro versie te introduceren waar ze nieuwe of bestaande functies uit het "goedkope" abonnement instoppen (Flitsmeister), om dit voor bijvoorbeeld vervolgens voor 20 euro aan te bieden. Of wacht, 25 euro, want dat kost Netflix ook!
Waarom het precies 10 euro moet kosten en niet 2 euro kan niemand je vertellen. Als er 100'000 mensen zijn met dit 10 euro abonnement, dan is hun omzet 1 miljoen. Je kan mij niet vertellen dat de kosten zu hoog zijn en ga er maar niet vanuit dat met toenemende abonnementen de prijs verlaagd wordt.
Bouddieehh @Siemaster9 januari 2025 19:27
Voorheen zat dit ook al achter de betaalmuur maar verpakt als verzekering. Ik meende 3 jaar onderhoud + verzekering / bikehunters voor €550. Peace of mind heette het dacht ik?

Dus ja op zich als los pakket €100 is niet heel slecht?
wiseger
@Bouddieehh9 januari 2025 23:47
De verzekering is eraf gehaald. Ook het onderhoud zit er niet meer bij. Dus 300 euro voor drie jaar tracking tov 550 euro voor drie tracking plus onderhoud plus verzekering. Het is echt heel duur.
Bouddieehh @wiseger10 januari 2025 13:43
Valt op zich ook wel mee. Een gemiddelde verzekering in Amsterdam kost 8 euro per maand. Voordeel van de trackers is dat er actief naar je fiets gezocht wordt, dieven daadwerkelijk gepakt worden en dat je je fiets binnen afzienbare tijd weer terug hebt.

Weet even niet of ze voor de €100 ook een als die binnen X tijd niet teruggevonden is krijg je een nieuwe fiets dienst hebben. Dat was met peace of mind wel.
Goffo @Siemaster9 januari 2025 18:17
Er zit dus geen GPS in maar bepaalt de locatie op basis van triangulatie van een telefoon signaal. VanMoof (oude bedrijf) gaf je de mogelijkheid om dit als optie te kopen bij het aanschaffen van een fiets. Daar zat dan ook gelijk onderhoud bij. Nu hebben de nieuwe eigenaren er een dienst van gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Goffo op 9 januari 2025 18:19]

mastair @Goffo9 januari 2025 21:08
Dat is geen triangulatie maar trilateratie. Maar goed, in films en series zeggen ze dat ook altijd fout dus ik vergeef het je. :)
Dr. Horrible @Goffo10 januari 2025 09:38
In de SA5 zit zeker wel een GPS module. Of die gebruikt word is een tweede.
Cid Highwind @Siemaster9 januari 2025 18:22
Het is ook een beetje een zichzelf-veroorzakend probleem. Omdat de fietsen zo duur zijn, zijn ze diefstalgevoelig. Ik kijk er ook helemaal niet van op dat men met additioneel te betalen diensten komt, zoiets past perfect in het plaatje van dergelijke producten. De volgende standaardstap is het uitkleden van de basisdiensten.

In feite koop je een stalen melkros.
Blokker_1999 @Siemaster9 januari 2025 19:05
Goedkoop zijn de fietsen niet, maar wil je dure fietsen zien, kijk dan eens naar een Stromer bijvoorbeeld, en daar hebben de goedkoopste modellen niet altijd een optie voor GPS tracking.
Ro4x @Siemaster9 januari 2025 19:41
Dat hangt er vanaf. Ik heb een Cube Kathmandu met Bosch-componenten, en voor zover ik me kan herinneren betaal ik €39 per jaar voor functies zoals live tracking, diefstalbeveiliging, OTA-updates en mogelijk meer. Er zit een simkaart in, en dat brengt uiteraard kosten met zich mee. Ik weet niet precies wat VanMoof vraagt, maar in mijn geval vind ik het de investering waard. De Bosch Flow app is ook echt een goed functionerende app.
mcDavid @Siemaster9 januari 2025 19:42
Dat kun je op twee manieren bekijken.

Een app in de lucht houden kost geld en blijft altijd geld kosten. Als een bedrijf zo'n service gratis aanbiedt bij een product, hebben ze in feite een soort pyramide spel voor zichzelf gecreëerd, waarbij ze steeds meer fietsen (of wat dan ook) moeten verkopen, om de servers voor eerder verkochte producten draaiende te houden. Je weet van te voren dat dat niet houdbaar is, dus zou ik liever een abonnement zien.

Als je persoonlijk het risico neemt een product te kopen dat voor de werking afhankelijk is van een 3e partij, vind ik het namelijk wel een vereiste dat die partij op zijn minst een gezonde business case heeft.

In de praktijk vermijd ik dergelijke producten als de pest en schaf waar mogelijk producten aan met een open API, maar goed soms ontkom je er niet aan.
iAR @Siemaster9 januari 2025 19:51
Nog altijd beter dan de stoelverwarming die al in de bmw zat maar pas via een abonnement beschikbaar kwam.
Maar VanMoof. Dat is toch wel een beetje de grachtengordelhavercroc waar je niet meer mee gezien wil worden. En die mensen hebben dat geld wel :Y)
apeklootje @iAR9 januari 2025 20:48
Een relais met schakelaar ertussen en je kunt de stoel verwarming gebruiken die je reeds betaald hebt bij aankoop
Audione0 @Siemaster9 januari 2025 18:59
Ik snap je frustratie, maar dat is nu eenmaal hoe het werkt de laatste tijd. Abbo’s abbo’s en nog meer abbo’s
Bedrijven zoeken een continue geldstroom..
bazs2000 @Audione09 januari 2025 23:38
Dit is wel wat kort door de bocht. Het gaat hier over een fabrikant van fietsen dat winst altijd vele malen belangrijker heeft gevonden dan de gebruikerservaring.

Het klinkt zo logisch dat bedrijven winst moeten maken alleen moet er dan wel een productenlijn aan de basis staan waaraan kan worden verdiend. Het hele verdienmodel van dit bedrijf is al verkeerd. Form over function, onderdelen die te snel kapot gaan. Levertijden van kapotte onderdelen lang waardoor reparatietijden uit de hand liepen.

VanMoof is het schoolvoorbeeld van een bedrijf dat aan geldzucht lijdt.

Jouw "Maar dat is nu eenmaal hoe het werkt" klinkt alsof je accepteert dat bedrijven er met de pet naar gooien. Stemmen doe je met de knip. Als niemand meer meegaat in deze nonsens dan houdt het vanzelf een keer op. De directie van dit soort bedrijven maakt de keuzes en in dit geval is de keuze gevallen op het zoveel als mogelijk geld verdienen voor zo min mogelijk effort. Dat is best 'evil' en na het faillissement een gedurfde actie. Je zou haast denken dat zij nu op de vertrouwensrelatie met de klanten zouden zitten. Nope, ze willen nog meer geld!
Mariekeb @bazs200010 januari 2025 17:13
VanMoof is geen bedrijf. Van Moof is een merk dat onderdeel is van het bedrijf Lavoie die weer Mclaren als eigenaar heeft.
McLaren heeft zich het afgelopen jaar zeer actief met VanMoof bemoeit en het bepalen van de strategie kwam dan ook vanuit McLaren.


Jouw stelling over hun onderdelen heeft veel te maken met vroeger. Dat is uiteraard iets waar ze in stappen van weg kunnen bewegen en niet in 1x.
Doordat ze nu in ieder geval veel plekken hebben waar je met de fiets heen kunt, is een deel van het reparatie probleem voor nu opgelost ( als een eerste stap ).

VanMoof voor het faillissement was juist te idealistisch teveel gericht op iets heel bijzonders in de markt willen zetten, juist niet op winst maken. Winst kwam later wel, groei was het doel.
je kan het als grootheidswaanzin zien, maar het was geen winst bejag.

Men vind abonnementen geen probleem, daarom groeit het ook zo hard.
En voor een bedrijf gaat ook over omzetvoorspelling niet altijd perse om meer winst te maken ( en in het geval van VanMoof, geen verlies meer maken) .

( nee ik heb geen enkele electrische fiets , ik weet gewoon het eea over deze bedrijven)
bazs2000 @Mariekeb12 januari 2025 23:00
Ik kan je wel de telefoonnummers geven van een paar eigenaren van deze fietsen. Misschien kun je ze ervan overtuigen hoe goed het allemaal nu gaat.

Je hebt geen fiets van deze fabrikant maar weet wel een PR praatje af te steken.

Mooi verhaal, nu naar de realiteit maar weer. Mij hoef je niet te overtuigen met dit praatje. Sorrie dat ik bot reageer maar ik heb niet het idee dat je doorhebt hoe het er in het echt aan toegaat.

Koop zo'n fiets, krijg er problemen mee en in no time piep je wel anders.

Ideologie, kom op zeg....!
wiseger
@Audione09 januari 2025 23:45
Het is een keuze. Genoeg fietsen waarbij je geen abonnement nodig hebt.
Navi @Siemaster9 januari 2025 18:17
Ach, tegenwoordig kun je zelfs een abonnement nemen op onderbroeken…
-Colossalman- @Navi9 januari 2025 18:32
Dat kan al sinds 1999... zelfs op sokken..
Coolstart @Siemaster9 januari 2025 19:02
Ik begrijp echt niet waarom mensen
alles gratis willen. Koop een fiets en je kanhel een lang tracken via een app. Dat kost zeer zeker geld om te onderhouden en een klantenservice op te zetten. Gratis is een beetje raar niet? Geen zin in die service, betaal dan niet. Toch simpel? €10/maand lijkt me wel eerder veel, voor mijn auto ook €10/maand en dan is incl onbeperkte data voor netflix of spotify.
iAR @Coolstart10 januari 2025 07:33
Het gaat niet om gratis, het gaat om al die abonnementen. En ik kan begrijpen als je kosten maakt dat je die doorberekend. Maar zoiets als bmw ooit flikte, door techniek die in je auto zit achter een betaalmuur te stoppen, dat is echt oplichterij.
Ook vind ik al die combinatie-pakketten hopeloos. YouTube doet dat ook, dat kost de hoofdprijs maar dan stoppen ze er allemaal shit bij in. Nee! Ik wil gewoon geen ads. Music hoef ik niet, en al die andere perks ook niet. En dat is het nadeel van die abonnementen: er moet steeds wat nieuws bij om mensen te laten betalen.
mphilipp @Siemaster9 januari 2025 20:48
Nouja...dan doe je het toch niet? Ik had het snel uitgerekend indertijd: een gewone fietsverzekering bij de ANWB met 3 jaar nieuwprijsdekking was goedkoper dan dat gedoe met bikehunters. Want je bent dan alsnog je fiets misschien wel 2 weken kwijt en als zij hem niet kunnen vinden, krijg je een vergelijkbare fiets terug. Dat hoeft dus niet persé een nieuwe te zijn.

En er zit idd een alarm op en een dief heeft ook helemaal niets aan die fiets zonder de juiste codes (tenzij je een quick unlock code 000 hebt ingesteld..., ze kunnen 'm alsnog stelen. En als ze er later achterkomen dat ie waardeloos is, kiepen ze 'm in de sloot ofzo. Dus ik heb er gewoon een extra slot bij genomen en als ik er geen zicht op heb, zet ik dat slot erop, anders gebruik ik het ingebouwde kicklock.

Als ie dan toch gestolen wordt, krijg ik van de verzekering gewoon gedurende 3 jaar de nieuwwaarde terug. Dat vind ik een betere deal dan die bikehunters.
SpoekGTi @Siemaster9 januari 2025 21:11
Nee het was een abbonement op een fiets en nu wordt extra app software OOK een abbonement voor een functie OP dezelfde fiets

Het zijn allemaal mooie verdien modellen.
asing @Siemaster9 januari 2025 23:07
VanMoof verdween zelf bijna. Ze zijn overgenomen door een bedrijf in stepjes. En die eigenaar vind het nu een goed plan om Enshittification los te laten op de mensen die een VanMoof gekocht hebben.

Stop iets achter een betaalmuur, en als je voldoende klanten hebt verhoog je de kosten. Voila, profit.
Sailor69 @Siemaster9 januari 2025 23:48
Wat ik erger vind is dat er een alarm op zat voor de S2 en de S3 en nu niet meer, althans volgens de tabel.
Highlands @Siemaster9 januari 2025 23:50
Ik geloof dat ik toch een ander beeld heb. Voor een gemiddelde Europese eBike is dit absoluut geen schokkend hoog bedrag. Ja natuurlijk weet ik dat er voordeliger opties zijn, zo is de cowboy tijdelijk in de aanbieding, maar het zal vast een reden hebben dat er de laatste tijd zoveel Nederlandse eBike bouwers failliet gaan. Waarschijnlijk kosten ze domweg te weinig om er een goed verdienmodel aan over te houden.

Doen we vooral een plezier en vergelijk het niet met allerlei goedkope Chinese rommel, die net zoals heel veel Fatbike’s ronduit illegaal of gevaarlijk zijn. En al helemaal niets doen aan belastingen of andere wet en regelgeving.
wpeterw @Highlands10 januari 2025 10:03
Behalve dat Van Moof geen Europese fiets is. Het is Aziatische rommel.
Highlands @wpeterw12 januari 2025 14:39
Even los van de huidige Vanmoof, sinds de nieuwe eigenaar, komen er onderdelen uit Azië (veelal Taiwan), en is het geen Chinese fiets. En ontduiken ze geen EU wetgeving.
Verwijderd @Siemaster10 januari 2025 07:27
"You will own nothing and you will be happy"

Er zijn echt veel mensen die het prima vinden om abonnementen te gebruiken i.p.v. een product aanschaffen. Tegenwoordig zie ik reclames op Instagram voorbij komen dat je zelfs je deken of kussen kan leasen 8)7
Tusk @Siemaster10 januari 2025 09:06
Wie hip wil zijn moet pijn lijden. Daar heb ik absoluut geen medelijden mee.

Ik fiets elke dag op mijn 30 jaar oude Gazelle naar m'n werk. Fietst heerlijk! 1x in de 5 jaar een binnenbandje en eens in de 10 jaar een buitenbandje. Klaar
WillySis @Siemaster10 januari 2025 09:41
Ik begrijp je volkomen, maar je moet eigenlijk onderscheid maken in de basisfuncties (die horen "gratis" bij de fiets) en extra "pro" functies. Voor dat laatste is het niet gek dat men die tegen een extra vergoeding aanbiedt.
Als Van Moof verstandig is richten ze voor de digitale functies een apart bedrijf op. Mocht de fietsenmaker dan opnieuw failliet gaan, dan kunnen de digitale functies buiten het faillissement gehouden worden. Met de inkomsten uit de pro abonnementen kan dat minimaal nog enige tijd doordraaien.
Splitinfinitive 9 januari 2025 18:37
Had wel verwacht dat er een tweaker een homebrew software pakketje had gemaakt nadat ze in eerste instantie de deuren dicht deden zodat je het hele pakket thuis op een server kon draaien met een eigen app

Of zijn die fietsen zo dichtgetimmerd dat zoiets niet mogelijk is
Jacco011 @Splitinfinitive9 januari 2025 19:00
Fietsfabrikant Cowboy maakt app om VanMoof-sleutel te downloaden
VanMoof Encryption Key Exporter
VanMoof Encryption Key Exporter
A web app for changing the speed limit of your VanMoof S3 and X3.
VanBike-Library (Archive)
VanMoofKit
pymoof
OldMoofKit
Van Moof S3 eShifter fixes
edward spokehands
mphilipp @Jacco0119 januari 2025 20:51
Maar die zoeken nog steeds je fiets niet op. Het zijn alleen maar alternatieve apps om met je fiets te communiceren of je key te exporteren. Maar de encryptie (3 voudig volgens Van Moof) is nog niet gekraakt. En volgens mij is er ook nog niemand die iets heeft gebouwd om een fiets op te zoeken.
magnifor 9 januari 2025 18:18
Kon je vroeger deze fietsen wel gratis opsporen via de app of is het nieuwe toegevoegde functionaliteit?
Goffo @magnifor9 januari 2025 18:22
Nee, dat was altijd een add-on.
Highlands @Goffo9 januari 2025 23:52
Nou helemaal in het begin zat dat er nog wel in, maar hebben ze er uitgehaald omdat het heel veel stroom nodig had.

Bij de laatste modellen moest je de locatie opvragen bij VanMoof, kon ook zonder abonnement (alleen geen verzekering/ bijehunter).
BvZwolle 9 januari 2025 19:22
Airtag in de zadelbuis of een andere handige plek en met een beetje geluk is de fiets zo altijd terug te vinden.
Je kunt ook een 'normale', niet electrische fiets kopen. Is gezond voor je en de diefstal kans is bijna 100% kleiner.
Mijzelf @BvZwolle9 januari 2025 19:32
Airtag in de zadelbuis of een andere handige plek en met een beetje geluk is de fiets zo altijd terug te vinden.
Zou het? Zou het staal de radiosignalen niet afschermen?
Splitinfinitive @Mijzelf9 januari 2025 21:12
weet niet of het uitmaakt maar volgens mij zijn airtags ultra low power bluetooth toch?
Siemaster @Mijzelf9 januari 2025 23:53
In auto's werkt het ook, lijkt mij dat dat gewoon moet werken. Allicht een iets minder sterk singaal, maar de meeste fietsen worden niet in de polder gejat.
StarZ @BvZwolle9 januari 2025 22:32
Ja of lopen, of helemaal niet van huis vertrekken!!! /s
roanstrik @BvZwolle9 januari 2025 23:20
de meeste vanmoofs hebben al een ingebouwde airtag. ik neem aan dat dat gratis blijft.
Highlands @roanstrik9 januari 2025 23:54
Nee, alleen S3 versie 2021 en nieuwer.
roanstrik @Highlands13 januari 2025 18:58
volgens hun website de s5 en a5, hun nieuwste modellen, ook.
Highlands @roanstrik15 januari 2025 23:56
De s5 is nieuwer dan de s3 ….
roanstrik @Highlands16 januari 2025 00:20
oeps, had het ‘en nieuwer’ deel van je comment gemist. de s4 en x4 hebben overigens geen find my functionaliteit
Highlands @roanstrik16 januari 2025 08:59
Ok, dan zat ik ook mis. Al zijn die amper verkocht ;-)
Highlands @BvZwolle9 januari 2025 23:53
Haha werkte bij mij niet (signaal werd verstoord)
g_v_rijn 9 januari 2025 18:17
Doe een universeel anti diefstal systeem. Dat drukt de prijs enorm.
Batur 9 januari 2025 19:06
Kun je niet beter een diefstal verzekering nemen voor dat geld in plaats van een abonnement?
Tweddy 9 januari 2025 19:12
De gemiddelde Nederlander (ik ook) heeft de afgelopen jaren een ebike gekocht en velen van hen ook van merken die de afgelopen jaren failliet gingen. Je moet alleen maar hopen dat je veel onderdelen hebt van bekende merken en dat software het blijft doen.
CPV @Tweddy9 januari 2025 19:55
De gemiddelde Nederlander (ik ook) heeft de afgelopen jaren een ebike gekocht
Nee hoor het was 50/50, het aantal gekochte ebikes was 56%.
https://www.raivereniging...rs-tweewielers-2024-2025/
Tweddy @CPV9 januari 2025 23:06
453.219 ebikes verkocht in één jaar, dat komt dicht in de buurt van ik zei.
Saeverix @Tweddy9 januari 2025 23:28
Zijn er maar 453.219 Gemiddelde Nederlanders?
Tweddy @Saeverix10 januari 2025 09:07
Afgelopen jaren, wel goed lezen. Het gaat dan om miljoenen nieuwe ebikes.
Gemiddeld betekent bovendien niet iedereen.
maxkranendijk 9 januari 2025 19:20
Als ik dit soort dingen lees zit ik altijd meteen denken wat ik het waard vind en dan denk ik aan 1e per maand of 10e per jaar en dan is het uiteraard weer 7.5 of zelfs 10e per maand 8)7.

Dan vraag ik me echt af wat ze willen bereiken. Is het een te vroege 1 april grap of proberen ze in lijstjes te komen van grootste flops van dure/onnodige diensten.

Eigenlijk zouden ze een docu moeten maken van mensen die dit (per ongeluk) afnemen en/of ze laten aansluiten bij Jinek om te leren waarom mensen dit doen.

Zo zonde dat er nu programeercapaciteit en andere middelen naar deze onzin en dure dienst gaat. Zo vreemd dat mensen niet snappen dat je zomaar business modellem kan mixen. Puur omdat google en facebook geld verdienen met advertenties en abo’a moet je niet allerlei troep gaan toevoegen aan bv tv’s, auto’s, fietsen…
Tweddy @maxkranendijk10 januari 2025 09:09
In sommige auto's moet je betalen om bepaalde functies te activeren. Wen er maar aan; abonnementen zijn de toekomst helaas.
Dennisweb 9 januari 2025 20:15
En dan gaat VanMoof weer failliet en zit je voor een tweede keer blobs te backuppen voor het geval ze de stekkers uit de servers trekken.
miicker 10 januari 2025 01:18
Ik heb een S3, begrijp ik nu goed dat het alarm dat altijd gewoon gratis was, nu achter een betaalmuur komt?

En is dit firmware update afhankelijk? Want dan blijf ik lekker op de versie die ik nu heb.

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