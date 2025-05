VanMoof pauzeert verkopen, heeft naar verluidt financiële problemen

VanMoof is tijdelijk gestopt met het verkopen van e-bikes via de officiële website. Naar eigen zeggen zou de pauze nodig zijn om 'de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen'. Volgens betrokkenen verkeert het bedrijf daarentegen in financiële problemen.

Dat schrijft TechCrunch op basis van meerdere bronnen. Het Nederlandse e-bikebedrijf zou momenteel naar nieuwe financiering op zoek zijn om te kunnen blijven voortbestaan. Dezelfde bronnen zeggen tegen het medium dat er meerdere topmensen bij het bedrijf zijn weggegaan, waaronder een van de medeoprichters. Ook zou de president van het bedrijf, Gillian Tans, onlangs zijn vertrokken. Ze werd in mei van 2022 aangenomen bij VanMoof, maar ondertussen staat het bedrijf niet meer vermeld op haar LinkedIn-pagina. Vooralsnog heeft VanMoof niets bevestigd over deze vermeende bezettingswijzigingen.

Wel zegt het bedrijf tegenover het medium dat het pauzeren van fietsverkopen niets met de vermeende financiële problemen te maken heeft; er zouden te veel SX4- en SA5-fietsen besteld zijn en door proactief de verkopen te pauzeren, zou het bedrijf de bestaande orders beter kunnen afhandelen. VanMoof reageerde niet op vervolgvragen over waarom het bedrijf in de eerste plaats achterliep op geplaatste bestellingen.

Vooralsnog verandert er niets voor bestaande klanten, al suggereren verschillende gebruikers op Twitter dat er ook service- en appgerelateerde problemen aan de orde zijn. Dit heeft Tweakers vooralsnog niet kunnen bevestigen.

VanMoof-gebruikers zijn voor verschillende aspecten van de e-bikeservice afhankelijk van het bedrijf en partners. Via de smartphoneapp kunnen gebruikers bijvoorbeeld verschillende instellingen van hun e-bike aanpassen. Daarnaast moeten VanMoof-fietsen bij gespecialiseerde servicepartners gerepareerd en onderhouden worden. De betreffende e-bikes gebruiken namelijk speciale en veelal door het merk ontwikkelde onderdelen die niet bij de gemiddelde fietsenmaker beschikbaar zijn.