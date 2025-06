McLaren Applied neemt VanMoof over en gaat weer elektrische fietsen verkopen

VanMoof is overgenomen door Lavoie, een fabrikant van elektrische steps en dochtermerk van McLaren Applied. Als onderdeel van de overname stopt VanMoof met het direct verkopen van fietsen aan consumenten en gaat het in plaats daarvan met externe verkopers werken.

De bedrijven noemen geen overnamebedrag, maar Nick Fry, bestuursvoorzitter van McLaren Applied, zegt tegen Reuters 'op korte termijn tientallen miljoenen ponden' te investeren in VanMoof. Zo moet het van oorsprong Nederlandse bedrijf 'gestabiliseerd' worden. Fry zegt dat een deel van VanMoofs personeel ontslagen wordt als gevolg van de overname.

VanMoof zal verder niet langer zelf fietsen aan consumenten verkopen. In plaats daarvan willen de nieuwe eigenaren dat VanMoof fietsen verkoopt aan externe bedrijven die de fietsen ook kunnen onderhouden. VanMoof-fietsen waren voorheen alleen te onderhouden door VanMoof zelf en door enkele KwikFit-vestigingen. Dit betekende dat de VanMoof-fietsen door het recente faillisement van juli lastig te onderhouden waren.

Fry zegt daarnaast dat VanMoof nu nieuwe elektrische fietsen gaat verkopen, die vlak voor het faillissement nog in ontwikkeling waren. Deze zouden beter zijn dan de voorgaande fietsen, die vaak terug moesten voor reparatie. Dit leidde tot extra kosten voor VanMoof en had ook een negatieve impact op de nieuwverkoop. Fry zegt niets over het onderhoud of de verkoop van eerder verkochte fietsen.

VanMoof was een van de eerste e-bikemakers die de fietsen zelf verkocht en ook zelf veel onderdelen ontwikkelde. Het bedrijf bracht fietsen uit die afhankelijker waren van de cloud dan fietsen van traditionelere fietsfabrikanten. Het ontgrendelen van de fiets was bijvoorbeeld eenvoudiger met de smartphoneapp dan met het alternatief, een pincode die met één knop op het stuur ingevoerd moest worden.

De fietsenfabrikant komt te vallen onder McLaren Applieds dochtermerk Lavoie, dat elektrische steps maakt. Mogelijk komen die elektrische steps later uit onder de VanMoof-naam, zegt Fry. McLaren Applied was voorheen onderdeel van autofabrikant en Formule 1-team McLaren, maar werd in 2021 afgesplitst. Nu is het bedrijf eigendom van een investeringsmaatschappij.