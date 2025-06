E-bikemaker Stella maakt doorstart

E-bikefabrikant Stella maakt een doorstart en wordt overgenomen door een nog onbekende partij. Het is niet duidelijk wat deze doorstart betekent voor de slimme functies van bestaande fietsen. Stella ging in november failliet.

De naam van de nieuwe eigenaar wordt later op maandag bekendgemaakt, zegt de curator tegen onder meer het Algemeen Dagblad. Die nieuwe eigenaar neemt alles over van Stella en zal het bedrijf voortzetten in afgeslankte vorm. Hoe die nieuwe eigenaar in Stella wil snijden, is echter nog niet bekend.

Stella ging begin november failliet. De e-bikes werken met de Ella Assistant-app, die gebruikers onder meer inzicht geeft in gegevens van de gps-tracker van de fiets. Zo kunnen gebruikers gereden kilometers zien, de huidige locatie zien en diefstal van de fiets melden. Het is niet duidelijk of de nieuwe eigenaar verdergaat met deze app en ook oudere e-bikes gaat onderhouden.