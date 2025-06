VanMoof presenteert S6-serie, eerste nieuwe e-bikes sinds doorstart in 2023

VanMoof heeft een nieuwe serie e-bikes aangekondigd: de S6 serie. Het zijn de eerste nieuwe fietsen van het merk sinds het in 2023 door McLaren Applied werd overgenomen. De serie bestaat uit de S6 en S6 Open.

Beide fietsen hebben bekende functies van VanMoof, zoals de Boost-knop, het antidiefstalsysteem en de geïntegreerde Kick Lock, waarmee de fiets op slot wordt gezet. Er zijn echter ook nieuwe functies, schrijft VanMoof op de productpagina. Zo is de elektrische versnellingsbak e-shifter ingeruild voor de AutoShift Hub, die een stuk stiller moet zijn. De AutoShift Hub heeft drie versnellingen, waar automatisch tussen wordt geschakeld door de snelheid te meten, aldus VanMoof.

Ook nieuw is de Slimlink-telefoonhouder, die samen met Peak Design gemaakt is en standaard wordt meegeleverd. Verder is een verende zadelpen toegevoegd, die los verkrijgbaar is. Deze moet het comfort in de stad verhogen. De zadelpen is ook beschikbaar voor oudere modellen van VanMoof.

Net als bij de andere VanMoof-fietsen zit de accu in het frame van de fiets. Het gaat om een 487Wh-Panasonic-accu, die een actieradius van 60 tot 150 kilometer biedt. De accu is volgens VanMoof binnen 6,5 uur volledig opgeladen. De fietsen behalen een topsnelheid van 25km/u.

De S6 en S6 Open verschillen alleen in qua formaat. De S6 heeft het klassieke frame van VanMoof en is iets hoger. Deze fiets heeft een wielmaat van 27,5 inch en weegt ruim 23 kilo. Dit model is geschikt voor fietsers tussen de 165 en 210 centimeter lang. De S6 Open heeft een lager instapframe en is een kilo lichter. De wielmaat is echter ook kleiner, namelijk 24 inch. De S6 Open richt zich op fietsers tussen de 150 en 200 centimeter lang.

Beide fietsen worden vanaf augustus geleverd, maar zijn nu al te reserveren. De S6 en S6 Open hebben een adviesprijs vanaf 3298 euro.