Apple TV krijgt passthrough voor audio

De Apple TV krijgt met de upgrade naar tvOS 26 ondersteuning om audio ongecomprimeerd door te sturen. Passthrough maakt het mogelijk om betere audio te krijgen dan nu met de settopbox mogelijk is.

Passthrough komt in alle Apple-besturingssystemen, blijkt uit de documentatie. Bij veel apparaten zal het nauwelijks van pas komen, omdat er tussen het Apple-apparaat en de uitvoer een apparaat moet zitten die de audio verwerkt, zoals een versterker, tv of soundbar. Dat zal bij een iPhone of iPad zelden het geval zijn, maar bij een Apple TV gebeurt dat vaker, schat AppleInsider in.

De verwijzing naar passthrough is nieuw in tvOS 26 en alle andere besturingssystemen van Apple. Die opsomming is er nu nog niet. Apple bevestigt aan AppleInsider dat met deze functie het apparaat de audio niet verwerkt, maar ongecomprimeerd doorgeeft. Apples nieuwe besturingssystemen verschijnen dit najaar.