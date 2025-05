Bloomberg: Apple slaat iOS 19 over, gaat direct naar iOS 26

Apple zou van plan zijn om de nummering voor iOS flink aan te passen. De volgende versie van het besturingssysteem heet geen iOS 19, maar iOS 26, stellen ingewijden tegenover Bloomberg. De wijziging geldt ook voor macOS, watchOS, iPadOS, tvOS en visionOS.

De bedoeling is dat alle besturingssystemen voortaan geïdentificeerd worden via het jaartal, in plaats van via een versienummer, aldus de bronnen van Bloomberg. Apple wil de namen van zijn besturingssystemen op deze manier consistenter maken. Op dit moment worden versienummers iOS 18, watchOS 12, macOS 15 en visionOS 2 gehanteerd voor de huidige varianten van deze besturingssystemen. Dat de nummers allemaal anders zijn, is omdat de eerste versies van deze besturingssystemen op verschillende momenten zijn gepubliceerd. Maar met de volgende versies krijgen zij dus allemaal het nummer '26'. Op die manier hoopt Apple eventuele verwarring onder gebruikers en ontwikkelaars weg te nemen.

Dat Apple uitgaat van 2026 in zijn naamgeving, is opvallend. Traditiegetrouw verschijnen nieuwe versies van de besturingssystemen in september, wat betekent dat deze nog in 2025 zouden verschijnen. Dit zou betekenen dat de volgende versies nummer 27 meekrijgen, ook al verschijnen ze in september 2026.

De verandering wordt volgens de bronnen op 9 juni aangekondigd, tijdens de Worldwide Developers Conference van Apple. Een woordvoerder van Apple weigerde tegenover Bloomberg te reageren op de berichtgeving.