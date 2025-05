'EA stopt ontwikkeling van Black Panther-game en sluit Cliffhanger Games'

Electronic Arts zou de ontwikkeling van zijn komende spel Black Panther hebben stopgezet. Ook wordt ontwikkelaar Cliffhanger Games gesloten en worden opnieuw mensen ontslagen. Het gaat om werknemers in de mobiele en centrale teams.

De veranderingen worden gemaakt om 'de focus te verscherpen en onze creatieve energie achter de meest significante groeikansen te zetten', zegt Laura Miele, president van EA Entertainment, in een e-mail aan werknemers, die IGN heeft ingezien. EA Entertainment richt zich voortaan op een handjevol franchises: Battlefield, The Sims, Skate en Apex Legends. Daarnaast blijft het investeren in zijn Iron Man-spel bij Motive, de volgende Mass Effect bij BioWare en de derde Star Wars: Jedi-game. Volgens IGN wordt EA Sports vooralsnog niet getroffen door de koerswijziging.

EA sluit verder ontwikkelaar Cliffhanger Games, wat betekent dat er opnieuw mensen worden ontslagen bij EA. Om hoeveel mensen het gaat, wil EA niet zeggen. IGN stelt dat het om minder mensen gaat dan in de ontslaggolf van vorige maand, toen 300 banen werden geschrapt. Miele zegt in haar e-mail dat EA zijn best doet om de mensen van Cliffhanger Games ergens anders binnen EA een baan te geven. Dat heeft het bedrijf ook bij eerdere ontslagrondes gedaan.

De beslissing valt in lijn met de aankondiging van EA-ceo Andrew Wilson vorig jaar. Hij zei begin 2024 dat EA stopt met de ontwikkeling van games 'waarvan we niet denken dat ze succesvol worden in onze veranderende industrie'. Hij zei echter niet om welke games het ging, maar gaf wel aan dat het ook gaat om de ontwikkeling van toekomstig gelicentieerd intellectueel eigendom.

De Black Panther-game werd in 2023 aangekondigd door EA. Dit moest een singleplayerspel worden in een third-personperspectief. Destijds was Cliffhanger Studios nog een nieuwe studio, die onder leiding stond van Kevin Stephens. Hij werkte eerder bij Monolith Productions en droeg bij aan Middle-Earth: Shadow of Mordor.