Aankomende singleplayergame Star Wars Zero Company wordt turn-based

De aankomende Star Wars-game van Respawn Entertainment en Bit Reactor, bestaande uit voormalige Firaxis Games-medewerkers, heet Zero Company. Het wordt een 'tactische turn-based-singleplayergame' voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Op de officiële website van Star Wars Zero Company laat uitgever Electronic Arts weten dat het om een strategiegame gaat. Op een afbeelding zijn verschillende onbekende personages uit het Star Wars-universum te zien, waaronder een mogelijke Jedi, een Clone Trooper, premiejagers en een mens. De laatstgenoemde persoon toont een hologram van wat een B1 Battle Droid lijkt te zijn, wat erop wijst dat de game zich rond of tijdens de Clone Wars afspeelt.

Het spel is een coproductie van Jedi: Fallen Order-maker Respawn Entertainment en Bit Reactor. De laatstgenoemde ontwikkelaar bestaat uit werknemers die onder meer aan de franchises XCOM, Civilization, Gears of War en Elder Scrolls Online hebben gewerkt. De studio staat onder leiding van Greg Foerstch, de voormalige art director voor verschillende XCOM- en Civilization-games. Dit geeft in combinatie met de beschrijving van de game als tactische turn-basedsingleplayergame een indicatie van wat voor game Star Wars Zero Company moet worden. Op 19 april wordt er meer informatie over de game prijsgegeven.