Aankomende singleplayergame Star Wars Zero Company wordt turn-based

De aankomende Star Wars-game van Respawn Entertainment en Bit Reactor, bestaande uit voormalige Firaxis Games-medewerkers, heet Zero Company. Het wordt een 'tactische turn-based-singleplayergame' voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Op de officiële website van Star Wars Zero Company laat uitgever Electronic Arts weten dat het om een strategiegame gaat. Op een afbeelding zijn verschillende onbekende personages uit het Star Wars-universum te zien, waaronder een mogelijke Jedi, een Clone Trooper, premiejagers en een mens. De laatstgenoemde persoon toont een hologram van wat een B1 Battle Droid lijkt te zijn, wat erop wijst dat de game zich rond of tijdens de Clone Wars afspeelt.

Het spel is een coproductie van Jedi: Fallen Order-maker Respawn Entertainment en Bit Reactor. De laatstgenoemde ontwikkelaar bestaat uit werknemers die onder meer aan de franchises XCOM, Civilization, Gears of War en Elder Scrolls Online hebben gewerkt. De studio staat onder leiding van Greg Foerstch, de voormalige art director voor verschillende XCOM- en Civilization-games. Dit geeft in combinatie met de beschrijving van de game als tactische turn-basedsingleplayergame een indicatie van wat voor game Star Wars Zero Company moet worden. Op 19 april wordt er meer informatie over de game prijsgegeven.

Star Wars Zero Company

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 19:30 43

14-04-2025 • 19:30

43

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Star Wars Zero Company

vanaf € 52,95

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Reacties (42)

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cooLopke 14 april 2025 19:49
De geruchten waren dat ze bezig waren aan een RTS. Ik dacht dan direct aan Star Wars Empire at War. Lang speelplezier gehad met die game, maar RTS'en worden de laatste jaren niet meer ontwikkeld lijkt me. Ook denk ik dat de verkoopcijfers voor RTS'en tegen valt en dat producenten daarom niet meer durven hier aan te beginnen.
Fugitive2008 @cooLopke14 april 2025 19:57
Wellicht weet je het al maar deze wordt wellicht wel wat dit jaar: Tempest Rising

RTS ala c&c

(komt 24 april uit?)

[Reactie gewijzigd door Fugitive2008 op 14 april 2025 19:57]

HandheldGaming @Fugitive200814 april 2025 20:22
Dit is 1 van de weinige games die ik gewoon om de dev te steunen heb gepreordered, inclusief vroege speeltijd. Dus F it. Ik pak die week eerder! Lijkt me echt weer heerlijk om een spirituele moderne C&C opvolger te spelen.
LopendeVogel @Fugitive200815 april 2025 06:07
Oef die ziet er inderdaad goed uit! Heerlijke vibes van Red Alert (C&C)
Darkwolf_1982 @Fugitive200815 april 2025 13:53
Die kende ik nog niet.
Als C&C speler van het eerste uur ben ik meteen verkocht.

En wat blijkt uit de comment section van die YouTube video? Frank Klepacki doet de soundtrack!?
OH COME ON! :D

Dubbel verkocht!
Sabas @Darkwolf_198215 april 2025 18:44
Ik heb de open betas / demo's gespeeld, de muziek was echt vertrouwd goed. Klepacki is nog steeds sterk, maar ook de tracks van andere artiesten past er goed bij. Zeker een aanrader!
cooLopke @Fugitive200815 april 2025 23:08
Dank wist ik niet! Ik heb alleen dringend een nieuwe pc nodig om deze te kunnen draaien. Zeer groot fan van C&C.
Slavy @cooLopke14 april 2025 21:10
Er zijn nog steeds genoeg RTS spellen die uit (gaan) komen, ik heb geen idee waar je deze informatie vandaan hebt.
vrow @Slavy15 april 2025 09:28
Nou, de grootste franchises staan al jaren stil: Starcraft, Warcraft en Command & Conquer.
Alleen remastered-versies zijn verschenen.
Laatste grote RTS was AoE. En 9 bit armies is zéér de moeite waard, stukken beter dan 8 bit armies wat heel erg beperkt was en meer voelde als een goedkoop tussendoortje. 9 bit armies is vele, vele malen beter en ook de campaign kan co-op.

Maar ik denk dat je mening afhankelijk is van je leeftijd. Vroeger was RTS heel anders en veel populairder dan nu. Vergeleken daarmee, komen er nu dus nauwelijks (goede) spellen uit.
Wolfos
@cooLopke14 april 2025 22:13
RTS is geen mainstream genre meer maar bestaat zeker nog wel. Maar ik denk niet dat het nog een comeback gaat maken. Het is gewoon zo ouderwets. Geen constante evolutie zoals grand strategy dat wel heeft gedaan.

Dus als je RTS wilt, beter zoeken. Ze zijn er nog. Maar verwacht geen grote projecten meer met namen als Star Wars.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 14 april 2025 22:33]

jellybrah @Wolfos15 april 2025 08:52
Aanrader: Desperados 3 ;)

Geen AAA, maar wel een retegoede game van een goede (onlangs helaas gesloten) studio MIMIMI
vrow @jellybrah15 april 2025 09:31
Dat geeft wel keurig de ondergang van RTS aan, het spel wat je noemt ziet eruit als RTT-spel a la Commando’s. Ziet er zeker leuk uit, maar ik vind het geen RTS. En dat geeft dus ook precies aan waarom sommige mensen vinden dat er nog wel RTS-games komen en andere van niet.
jellybrah @vrow15 april 2025 09:34
Als je met RTS alleen red alert en age of empires bedoelt (of recenter, Star craft) dan heb je geen totaalbeeld bij RTS. Er komt dus meer uit dan je denkt.
vrow @jellybrah15 april 2025 09:38
Of nóg meer dan jij denkt, want als je Starcraft recenter noemt dan AoE, dan heb je waarschijnlijk AoE 4 gemist, haha.
ZinloosGeweldig @jellybrah16 april 2025 12:58
Tactics en Strategy zijn echt wel verschillende genres, met wat overlap.

Als iemand dat verschil aankaart is "dus je vind alleen de populaire franchises van de afgelopen decennia RTS?" nogal een stropop...
Beakzz @vrow15 april 2025 13:53
Er komt echt genoeg uit en er zijn ook gewoon games uitgekomen in het genre, maar ze krijgen niet dezelfde aandacht als een AAA game dus zijn vrij makkelijk te missen.

COH 3 (2023) (imo niet erg goed)
Age of Empires 4 (2021)
Age of Mythology Retold(2024/ remake)
Beyond All Reason (gratis speelbaar in alpha)
Northgard (2018)
Godsworn (2024)
Sims of a Solar Empire 2 (2024)
From Glory to Goo (2024)

En er komt nog aan :

Tempest Rising (top demo)
Empire Eternal
D.O.R.F
Crown of Greed
Calyx (top demo)
Broken Arrow
Zerospace (top demo)
Platoon Commander
Sanctuary : Shattered Sun
Red Chaos - The Strict Order
Global Conflagration
Barkhan

Het zal niet allemaal je smaak zijn, maar volgens mij is er voor elke soort RTS liefhebber wel iets beschikbaar of het komt er nog aan.

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 15 april 2025 14:22]

vrow @Beakzz16 april 2025 00:18
Ik ben inderdaad van Dune 2, Dune 2000, Emperor, C&C, Warcraft, Starcraft, Dark Reign, Generals, Star Trek Armada, Homeworld etc etc.

Tempest Rising heb ik alle demo’s van gemist (ook een prestatie op zich), dus die ga ik volgende week kopen. Alleen al om de muziek!
Verder bezig met Stormgate, wat SC3 eigenlijk is.
En verder dus 9 bits armies (na 8 bit armies, maar die was echt minder, 9 bits is echt leuk), van voormalige Westwood-medewerkers is dat.
En Act of Agression is een superleuk spel, lijkt ook op C&C maar wordt in de latere levels heel snel heel moeilijk en heeft een cheatende AI dan en dat is jammer. Maar multiplayer / skirmish blijft leuk en met de uitbreiding heb je nog weer een heel andere variant van het spel erbij,

Maar ik ga jouw lijstje even door, bedankt!
Beakzz @jellybrah15 april 2025 13:25
Goede game, maar geen RTS. Dat is een real time tactics game

Maar in dat genre zijn Shadow Tactics en Shadow Gambits ook aanraders (zelfde dev)

Oeh en Jagged Alliance 3

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 15 april 2025 14:08]

Caedus @Wolfos15 april 2025 09:36
Ik vind het nogal wat om het hele RTS-genre als 'ouderwets' neer te zetten, alleen omdat er recent geen grote spellen voor zijn uitgebracht. Volgens mij is dat gebeuren beter te verklaren door kapitalistische krachten en marktwerking, dan omdat er geen innovatie mogelijk zou zijn in het genre zelf.
Wolfos
@Caedus15 april 2025 12:01
Maar dat is het dus - er worden nog zat RTS games gebouwd maar de hit die laat zien hoe een RTS er anno 2025 uit hoort te zien blijft uit.
Sommige genres zijn nou eenmaal aan een bepaalde tijd verbonden. Point & Click adventures bijvoorbeeld zul je ook niet zien terugkomen in de mainstream.
FalconerHG @Wolfos15 april 2025 11:58
Euh... schrijf je het niet wat te vroeg af? ;)

Turn-based strategy is meermaals doodverklaard maar floreert. In de periode voor de originele Baldur's Gate zag niemand meer RPGs zitten. Sindsdien hebben enorm veel games RPG elements en is het genre niet meer weg te denken.

MOBAs hebben flink veel invloed gehad op de markt voor RTSen en ik denk dat je best mag zeggen dat MOBAs een evolutie zijn van RTSen.

Het mooie van indie gaming is dat er altijd wel een studio is die oude tijden wil doen herleven en gewoon een mooie game maakt.
jellybrah @cooLopke15 april 2025 07:57
Er zijn meerderen soorten RTS games en ik ben groot fan :)

Onlangs opnieuw aan Desperados III begonnen. Fantastisch.

De game die @Fugitive2008 noemt ga ik ook zeker checken!
Zanthr @cooLopke15 april 2025 09:12
Dan te bedenken dat er zoveel actieve mods rond Empire at War zijn, waarmee je al dat speelplezier nog een dubbel kunt ervaren!
Bijvoorbeeld: https://steamcommunity.co...iledetails/?id=1125571106
Maar ook nog meer in Star Wars thema of bv. Warhammer 40k.
Schaap360 @cooLopke15 april 2025 14:48
D.O.R.F. misschien ook een leuke om op je radar te hebben.
D.J.P. 14 april 2025 20:32
Leuk, turn based. Dat heeft Larian weer mooi op de menukaart gezet de afgelopen jaren als optie voor AAA game developers door het succes van DoS 1 + 2 en BG3. Als je games speelt om te ontspannen is turn based heerlijk.
FalconerHG @D.J.P.15 april 2025 11:59
Die eer is aan Firaxis met XCOM denk ik. ;)
DLSS 15 april 2025 04:56
Was KOTOR niet ook turn basd? Erg goede game…
RefriedNoodle @DLSS15 april 2025 07:59
KOTOR is een roleplaying game, waarin de combat inderdaad turn-based is. Maar dat is niet hetzelfde als een turn-based strategy game.
R4gnax
@RefriedNoodle15 april 2025 08:21
Hangt er vanaf hoe het geimplementeerd wordt.
De X-COM gameplay is vrij summier met het gebruik van stats en level-ups, maar je hebt ook TBS games die dat wel doen en het genre mengen met RPGs. Vooral Japan maakt dat soort strategy RPGs (SRPG). Final Fantasy Tactics; Tactics Ogre; Disgaea; Fire Emblem; Super Robot Wars; etc.

Er zit ook echt wel een markt in.
Die laatste ging een paar jaar geleden met Super Robot Wars 30, de titel om het 30e jubileum jaar te vieren, voor het eerst officieel internationaal met een wereldwijde release op Steam. En verbrak daarbij alle verkoopverwachtingen. (Heeft zelfs 2x in de top 3 maandelijkse verkopen gestaan, geloof ik.) Dat zal dan ook de aanleiding zijn dat opvolger SRW Y nu wederom wereldwijd uitgegeven wordt; ook op consoles. Het afzetpotentieel is met de voorgaande titel bewezen geacht.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 15 april 2025 08:24]

Polariteit 14 april 2025 21:23
Turn based, leuk! Ben benieuwd :-)
kylemichiels 14 april 2025 19:41
Hebben TBS games nog market share?
Pff ik hoopte toch echt op een RTS.
FalconerHG @kylemichiels15 april 2025 12:00
Een van de allergrootste games van de afgelopen jaren is volledig turn-based...
R4gnax
@kylemichiels15 april 2025 08:17
Hebben TBS games nog market share?
Pff ik hoopte toch echt op een RTS.
Nog afdoende, ja. Het is een relatief klein segment, maar wel een redelijk stabiel segment.
mr_chip 14 april 2025 19:40
Vet
Zodiac @mr_chip14 april 2025 23:07
Ja man, lightsabers!!1
Chefd 14 april 2025 22:54
Star Wars + XCOM, sign me up!

Als een Jedi maar niet een 99% kans mist van 0.1 meter :+
Hansie9999 @Chefd15 april 2025 09:44
Wel, als het NIET het geval zou zijn dan zou het zeker niks met X-COM te maken hebben :) :)


AAAAAA, RAGE QUIT :) :)

ah , de lange nachten :)
TVreeke @Chefd15 april 2025 10:52
Dat probeerden ze ook te vermijden bij die avengers game en daar werd het er tactisch gezien niet echt beter van.
SuperDre 15 april 2025 00:11
Meh, geen liefhebber van turnbased games, dus deze zal ik waarschijnlijk links laten liggen.
RefriedNoodle 15 april 2025 08:09
Ik ben hier wel benieuwd naar... Volgens mij is dit de eerste TBS voor Star Wars (na 4 totaal verschillende RTS'en: Force Commander, Galactic Battlegrounds, Rebellion en Empire at War)?

Ben wel fan van het bordspel Imperial Assault, ik hoop op dezelfde vibe.

[Reactie gewijzigd door RefriedNoodle op 15 april 2025 08:11]

Zanthr @NotSoSteady15 april 2025 09:10
... omdat?

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