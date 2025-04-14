FT: Europese Commissie geeft medewerkers die naar VS gaan wegwerptelefoons

De Europese Commissie geeft medewerkers die naar de Verenigde Staten reizen naar verluidt 'wegwerptelefoons en simpele laptops' mee. Dit zou een beveiligingsmaatregel zijn om eventuele spionage door de VS te voorkomen.

Meerdere bronnen melden tegen Financial Times dat dit het nieuwe beleid van de Europese Commissie is. Tot dusver werden dergelijke 'IT-kits' alleen gebruikt voor medewerkers die naar bijvoorbeeld Oekraïne of China gingen. Simpele, niet-gepersonaliseerde hardware zou het risico op surveillance door respectievelijk Rusland en China in die gevallen moeten voorkomen. Het is opvallend dat er voor reizen naar de Verenigde Staten vergelijkbare voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Vermoedelijk hebben de recente sancties van de Verenigde Staten op handel met Europese bedrijven invloed gehad op de adoptie van het nieuwe beleid. Sinds het aantreden van Donald Trump als president van de VS, en specifiek de afgelopen weken, werden er uiteenlopende handelsbeperkingen ingesteld door het land. Hierdoor wordt er over een handelsoorlog gesproken. Tot dusver heeft de EU nog geen tegensancties afgekondigd en onderhandelt de unie over de huidige situatie.