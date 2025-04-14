FT: Europese Commissie geeft medewerkers die naar VS gaan wegwerptelefoons

De Europese Commissie geeft medewerkers die naar de Verenigde Staten reizen naar verluidt 'wegwerptelefoons en simpele laptops' mee. Dit zou een beveiligingsmaatregel zijn om eventuele spionage door de VS te voorkomen.

Meerdere bronnen melden tegen Financial Times dat dit het nieuwe beleid van de Europese Commissie is. Tot dusver werden dergelijke 'IT-kits' alleen gebruikt voor medewerkers die naar bijvoorbeeld Oekraïne of China gingen. Simpele, niet-gepersonaliseerde hardware zou het risico op surveillance door respectievelijk Rusland en China in die gevallen moeten voorkomen. Het is opvallend dat er voor reizen naar de Verenigde Staten vergelijkbare voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Vermoedelijk hebben de recente sancties van de Verenigde Staten op handel met Europese bedrijven invloed gehad op de adoptie van het nieuwe beleid. Sinds het aantreden van Donald Trump als president van de VS, en specifiek de afgelopen weken, werden er uiteenlopende handelsbeperkingen ingesteld door het land. Hierdoor wordt er over een handelsoorlog gesproken. Tot dusver heeft de EU nog geen tegensancties afgekondigd en onderhandelt de unie over de huidige situatie.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 18:17
125 • submitter: wildhagen

14-04-2025 • 18:17

125

Submitter: wildhagen

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Reacties (125)

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T-Forever 14 april 2025 18:19
Kunnen we dit geen standaard procedure maken voor ambtelijke/officiele buitenland reizen? waar dan ook buiten de EU.

[Reactie gewijzigd door T-Forever op 14 april 2025 18:19]

Snowdog @T-Forever14 april 2025 18:24
Goed voor het milieu! Geen wegwerpproducten, maar wel wegwerptelefoons, let's do it!

Edit: misschien een beter idee om dat zelf een OS te ontwerpen waarbij er geen gevaar bestaat. Dit is toch absolute waanzin?

[Reactie gewijzigd door Snowdog op 14 april 2025 18:26]

Glashelder @Snowdog14 april 2025 18:27
Die dingen worden heus niet letterlijk weggegooid na gebruik…
jdh009 FP ProMod @Glashelder14 april 2025 23:17
Die dingen worden heus niet letterlijk weggegooid na gebruik…
Dat hangt volledig af van het veiligheidsbeleid van de organisatie, de inschatting van het risico, de impact van een mogelijk datalek, en hoe het apparaat precies is gebruikt door de medewerker. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld bij reizen naar Oekraïne, in het kader van hulpacties en vrijwilligerswerk, altijd een nieuw toestel dat als wegwerp bedoeld is. Dit doe ik uit overwegingen van dataminimalisatie, maar ook om identificerende metadata (zoals IMEI en MAC-adressen) te vermijden. Daarbij maak ik gebruik van een lokale Oekraïense eSIM, zodat de IMSI niet te herleiden is tot eerdere reizen of accounts. Het toestel wordt bovendien als lokaal herkend, wat belangrijk is wanneer mijn Nederlandse telefoon om veiligheidsredenen uitstaat. Betreft laptop is het ook vrij standaard gebruik om bepaalde zaken en verbindingen af te schermen en gebruik deze alleen voor deze reizen en met de nodige hygiënemaatregelen die gebruikelijk zijn wanneer je zulke gebieden bezoekt.
Ga ervan uit dat u wordt geobserveerd, dat uw gesprekken worden beluisterd en dat uw apparatuur en gegevens kunnen worden gekopieerd
Bron: AIVD, 2017

Wat ik kan vinden over het beleid bij de AIVD en vergelijkbare organisaties, is dat bijvoorbeeld een USB-stick die is aangesloten op apparatuur van derden standaard als ‘besmet’ wordt beschouwd. Bij laptops en telefoons wordt per geval beoordeeld wat ermee moet gebeuren, vaak in overleg met een beveiligingsfunctionaris. Gebruik daarna is 'verboden'.
Laat deze USB-stick achter of neem deze mee terug om deze te laten vernietigen of te schonen.
Bron: AIVD

Even later staat in dezelfde brochure het beleid beschreven voor andere apparatuur:
Het kan zijn dat uw apparatuur ingeleverd moet worden bij uw eigen organisatie voor analyse of opschoning. Soms kan het zelfs nodig zijn om apparatuur te vernietigen bij terugkomst, omdat veilig gebruik niet meer mogelijk is. Per reisbestemming en organisatie kunnen hier specifieke afspraken over bestaan.
Bron: AIVD

In sommige gevallen lijkt het predicaat “wegwerp” vooral te betekenen dat het apparaat geïsoleerd wordt gebruikt en niet direct terugkoppelt in het reguliere netwerk, maar niet per se dat het meteen bij het afval gaat maar door een wasstraat voor analyse en schoonmaak om daarna te bepalen of deze nog gebruikt kan worden. Maar alles hangt af van het land waar je heen wilt gaan en de data. Zie zo ook deze publicatie:
Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie op laptops en smartphones mee te nemen naar landen als China, Rusland, Iran en Turkije.

[...]

"Gooi ze daarna weg", adviseert Ralph Moonen, technisch directeur van Secura. "Je weet nooit wat er diep in het BIOS is geïnstalleerd". De mogelijkheden om snel een telefoon of laptop te infecteren zijn legio. Er zijn bekende kwetsbaarheden in Bluetooth en WiFi zoals KRACK en BlueBorne waarmee snel spyware op de apparatuur kan worden gezet. "En ga er maar van uit dat de Chinese veiligheidsdiensten over een aantal zero-day kwetsbaarheden beschikken, dus die nog niet bij anderen bekend zijn." Met die spyware kunnen ze ook na thuiskomst nog waardevolle informatie van de bedrijfsservers halen wanneer de besmette computer of smartphone zich weer aanmeldt op het lokale netwerk.
Bron: Secura

Grappig is trouwens dat Secura ook al in 2018 adviseerde om bij reizen naar de VS wat voorzichtiger te zijn.
Moonen adviseert de voorzorgsmaatregelen niet alleen te nemen bij reizen naar de vier landen die het ministerie heeft genoemd. De Verenigde Staten hoort zeker in dat lijstje thuis, zeker met de nieuwe initiatieven voor 'extreme vetting' van de regering Trump, stelt hij.
Het uitgangspunt die hij aanhaalt vind ik zelf heel gezond:
Het duidelijkst is dat aan de grens waarbij wetten in veel landen gelegenheid bieden onderzoek te doen naar wat het land binnenkomt. "Ga er echter vanuit dat overheden voor wie jij interessante informatie kan hebben, toegang krijgen tot je hotelkamer. Bijvoorbeeld als je even een drankje in de bar gaat halen. [...]

Beveiligingsexperts raden aan apparaten liefst echt eenmalig te gebruiken en daarna nooit meer op interne netwerken aan te sluiten – “Gooi ze daarna weg,” adviseerde bijvoorbeeld Ralph Moonen (Secura) over laptops en telefoons na een reis naar een hoog-risicoland​
Al met al is gebruik dus een (enorm) risico en hangt dus vooral af wat je in het buitenland gaat doen. Personlijk heeft mijn voorkeur op zakenreis een schone laptop waarbij op locatie eerst een vers besturingssysteem geïnstalleerd wordt via een beveiligde verbinding (PXE-boot), en alle werkdata werden uitsluitend via een afgeschermde VPN-omgeving versturen. Ik ken zelfs organisaties die vóór de terugreis de medewerkers vragen om de gebruikte SSD te verwijderen (voor latere forensische controle) en een lege standaard-schijf terug te plaatsten in de laptop.

Je wilt het risico op onzichtbare malware of firmware-exploits, digital sporen zoals metadata (IMEI/IMSI/MAC) of eventuele fysieke manipulatie van hardware voorkomen. 100% uit te sluiten dat je risico loopt bij hergebruik is er namelijk niet. Dus ja, er zijn wel degelijk organisaties waar bepaalde zaken letterlijk weggegooid of vernietigd worden of in mijn geval verkocht (omdat herkenning voorkomen belangrijker is dan de data zelf). Waarbij de overheid naar sommige landen ook een gemiddelde Nederlander aanraad om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. Edit: Natuurlijk is de beste voorzorgsmaatregel om er ergens niet heen te gaan als dat niet (strikt) noodzakelijk is en het op een veiligere manier digitaal kan.

Edit: Algemeen advies van het Ministerie van Economische Zaken: https://www.digitaltrustcenter.nl/onderweg-en-op-reis

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 15 april 2025 00:08]

Glashelder @jdh00914 april 2025 23:38
Omdat je op mij reageert mag ik je niet modden maar helder verhaal. Dank!
Llopigat
@Glashelder14 april 2025 20:08
Dat denk ik ook niet. Een "burner" steek je ook niet echt in de brand.

Maar ik denk ook niet dat ze later nog voor serieuze dingen gebruikt worden. Dat zou ik zelf nooit doen. Niettemin heeft de EU ook zat plaatsen waar ze in te zetten zijn zonder gevoeligheid. Denk aan een school. Of intern voor opleidingen.
ronansoleste @Snowdog14 april 2025 18:27
Die dingen worden niet letterlijk weg gegooid na een reisje heh. Die worden steeds ge wiped en opnieuw ingezet
Snowdog @ronansoleste14 april 2025 18:31
Hoe voorkom je daarmee complexe rootkits e.d.? Lijkt me nog altijd niet helemaal safe? In dat geval is de term ook enigszins misleidend.
The Zep Man
@Snowdog14 april 2025 18:35
Hoe voorkom je daarmee complexe rootkits e.d.?
USB-poorten en schroefgaten dichtmaken met glitternagellak en foto's daarvan maken voor vergelijking achteraf. Enkel laden via Qi. Een alternatief voor laden is een USB-aansluiting die geen data heeft. Dus geen quick charging, maar met een dumb phone (of zelfs met een smartphone die 's nachts langzaam laadt met een accu groot genoeg om het een dag of twee uit te houden) is dat niet echt nodig.

Over een rootkit geïnstalleerd via een netwerk moet je je nu ook al druk maken, dus da's niets nieuws. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 april 2025 18:53]

Niemand_Anders @The Zep Man15 april 2025 09:59
Ondertussen staat de echte computer van de medewerker vol met andere malware. Alsof EU netwerken niet standaard al worden gehacked. De grote netwerk apparatuur merken (Cisco, Juniper, Ubiqity, etc) zijn allermaal Amerikaans. Misschien hebben ze anders voor het 'veilige' Huawei gekozen.

Je hebt inmiddels zelfs malware welke zich richt op tools als AI Cursor en CoPilot en 0-wide unicode characters gebruiken (lijkt op 'whitespace') om extra instructies mee geven.

Ik zou weleens in Brussel eens een security scan willen doen. Hoe is de WiFi beveiligd? Staan de UTP wall sockets standaard op isolation mode met alleen toegang tot internet? Hoe gemakkelijk is het om zelf een WiFi access point te emuleren en daarmee al de eerste logins te verzamelen? Wat voor toegang heb ik als ik de netwerk kabel vanb de printer eruit trek en ik mijn laptop hiermee verbind?

In het verleden zaten de Amerikanen al in de telefooncentrale van de EU en werd onder andere de telefoon van Merkel afgeluisterd.

Deze wegwerp devices zullen niet zozeer het verkomen van hacks, maar ik denk wel dat met vrijwel lege devices in het algemeen verstandig is. Je kunt dan immers zonder problemen bij de douane de code van je telefoon afgeven. Er staat immers niets op de telefoon. Ook vermoed ik dat de devices op een rotatie schema worden toegewezen aan medewerkers zodat men ook een IMEI of MAC tracking weinig data zal opleveren.

Aan de andere vraag ik mij af hoe deze medewerkers op reis verbinding maken met de EU kantoren. Hebben ze een VPN? Ik hoop niet dat ze hier wireguard gebruiken, want die heeft geen client validatie mogelijkheden. Als je de private key heb (staat op de telefoon), dan kun je verbinden met de VPN gateway.

Denk wel dat het positief is dat ook niet IT-personeel een beetje begint na te denken over data security.
Llopigat
@The Zep Man14 april 2025 19:48
Dan nog kunnen ze malware verbergen in de eeproms van de verschillende chips aan boord. Vergeet niet dat je hier met staatsactoren te maken hebt met vrijwel onbeperkt budget.

Zie wat ze met de Snowden laptop hebben gedaan bijvoorbeeld: https://www.theverge.com/...oying-snowden-hard-drives . Bijna elke chip op het moederboard moest vernietigd worden. Niet alleen de harddrives en SSD's.

Als ik er over zou gaan zou ik die laptops niet weggooien maar ook nooit meer voor iets gevoeligs gebruiken. Gewoon verkopen op de tweedehands markt, of weggeven aan een school ofzo.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 april 2025 20:06]

The Zep Man
@Llopigat14 april 2025 20:02
Dan nog kunnen ze malware verbergen in de eeproms van de verschillende chips aan boord. Vergeet niet dat je hier met staatsactoren te maken hebt met vrijwel onbeperkt budget.
Hoe komt die data op de EEPROMs?

Verder is dat artikel een beetje sensatiezoekend. Je kan gewoon een fysieje HDD shredder gebruiken als je zoveel geeft om veilig vernietigen.
Llopigat
@The Zep Man14 april 2025 20:03
Hoe komt die data op de EEPROMs?
Via een exploit, of gewoon fysiek (zo'n ambtenaar zal die laptop niet ook altijd binnen het zicht hebben neem ik aan). En zoiets tijdelijk ontvreemden terwijl de ambtenaar slaapt is ook niet zo moeilijk. Dingen als secure boot zijn voor een inlichtingendienst wel te omzeilen. Intel's ME is ook zoiets waar wij geen zicht op hebben maar de Amerikanen wel.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 april 2025 20:04]

The Zep Man
@Llopigat14 april 2025 20:42
Via een exploit,
Hoe wordt die exploit aan het toestel aangeboden?
of gewoon fysiek (zo'n ambtenaar zal die laptop niet ook altijd binnen het zicht hebben neem ik aan).
USB-poorten en schroefgaten dichtmaken met glitternagellak en foto's daarvan maken voor vergelijking achteraf.
Hoe wordt die exploit fysiek geïnstalleerd zonder dat er seals verbroken worden?
kaaas @The Zep Man15 april 2025 07:32
Sprite_tm heeft daar eens een tijdje mee zitten kloten.
https://spritesmods.com/?art=hddhack

Uit eindelijk kon ie gewoon een eigen firmware op de hardeschijf installeren vanuit Windows. Dus ja als iemand fysieke toegang heeft gehad tot je laptop, kun je niet garanderen dat ie veilig is

[Reactie gewijzigd door kaaas op 15 april 2025 08:44]

Llopigat
@The Zep Man14 april 2025 21:14
Hoe wordt die exploit aan het toestel aangeboden?
Als de eigenaar ligt te slapen of onder de douche staat bijv.
Hoe wordt die exploit fysiek geïnstalleerd zonder dat er seals verbroken worden?
Er zijn zat bugs te vinden in bijvoorbeeld Intel ME voor een partij als de NSA. Ook in de firmware van USB dcontrollers ie weer toegang heeft tot de DMA bus.
The Zep Man
@Llopigat14 april 2025 22:18
Er zijn zat bugs te vinden in bijvoorbeeld Intel ME voor een partij als de NSA. Ook in de firmware van USB dcontrollers ie weer toegang heeft tot de DMA bus.
We hebben het over mobiele telefoons of smartphones. Die hebben geen Intel ME.

Verder lees je niet wat ik citeer. Hoe ga je fysiek een verbinding maken zonder uncloneable seals te doorbreken?
Llopigat
@The Zep Man14 april 2025 22:23
Je zal toch wat poorten open moeten houden. Vergeet niet dat laptops tegenwoordig zelfs laden via USB.

Het is veel simpeler de laptop gewoon na de trip niet meer te vertrouwen en alleen nog in te zetten voor triviale taken. Bovendien voorkom je daarmee ook dit soort aanvallen want als ze weten van dat beleid, weten ze ook dat het geen zin heeft om dat te doen.
ronansoleste @Snowdog14 april 2025 18:40
Want firmware is niet te wipen wou je zeggen?
Snowdog @ronansoleste14 april 2025 18:45
Het ding is dat ze bij slimme code niet elke component van die phone gaan checken of hun eigen tools gaan schrijven om een telefoon compleet te wipen. Dat kan allemaal inderdaad wel, maar dan is wegwerpen toch een stukje eenvoudiger en de kosten wegen in dat geval waarschijnlijk niet op tegen de kosten om die telefoons gewoon weg te werpen. Ik gok ook niet dat ze een www.overheidtweedehands.nl gaan oprichten, dus yea....
ronansoleste @Snowdog14 april 2025 18:47
Hier zijn gewoon processen voor ingericht. Dit zitten ze echt met laptop voor laptop met de hand te doen
Snowdog @ronansoleste14 april 2025 18:49
Dat zeg ik toch ook nergens? Het gaat om de tools, niet om het proces zelf.
supersnathan94
@ronansoleste15 april 2025 08:24
Rootkigs zojn verdraaid lastig te verwijderen als ze op plekken worden geïnstalleerd die je niet zomaar kunt wijzigen. Met secure boot en ecryptie is het niet triviaal om even die firmware lagen te wipen en echt van scratch te starten.

Maar ga ook eens uit van identificerende kenmerken die je niet zomaar even kunt wijzigen, maar die je wel continu uitzendt? Dingen als IMSI van een telefoon. Die kan alleen de fabrikant wijzigen.

Ik denk dan ook dat er voor dit soort organisaties wel degelijk echt met “wegwerp” apparatuur wordt gewerkt. Beteken niet dat het echt wordt weggegooid, maar in ieder geval niet wordt hergebruikt binnen de organisatie. Mogelijk hebben ze deals met fabrikanten die vervolgens een refurb traject doorlopen en de toestellen van volledig nieuwe software en identifiers voorziet. Mogelijk wordt de boel gewiped en doorverkocht. Ligt er denk ik ook aan hoe gevoelig de info kan zijn die erop heeft gestaan en welke ISO processen er overheen moeten voor bijvoorbeeld data wipe.
Keypunchie @Snowdog14 april 2025 19:05
Die voorkom je niet per se, maar het idee is dat je op het apparaat alleen het broodnodige hebt staan, dus dat ze niet heel diep in je communicatie kunnen komen.

dus: zolang je *die* telefoon gebruikt kunnen ze meeluisteren/meelezen, dus die mag je niet gebruiken voor gevoelige communicatie, maar zodra je weer thuis bent...
kalikatief @ronansoleste14 april 2025 19:00
En waarom niet? Ja, ik snap het, klimaat enzo... maar de gedachte achter het hele concept is dat deze hardware tijd door brengt of heeft doorgebracht in het bezit van een vijandige mogendheid... en dan liggen 'fysieke' aanpassingen dus ook op tafel.

Elke 'anti-tamper' stikker kan worden omzeild of vervalst met wat moeite, wat dan dus het flashen of geheel vervangen van specifieke chips mogelijk maakt. Afhankelijk van wat ze nou precies willen bewerkstelligen kan er met zeer weinig al zeer veel worden bereikt: als je bv. weet hoeveel concessies een diplomaat is gemachtigd te doen in onderhandelingen heb je al enorm veel gewonnen!

Zelfs als ik in de professionaliteit geloof en dat het IT personeel dergelijke machines zonder uitzondering aan een grondige fysieke inspectie onderwerpt elke keer dat deze terugkomen om opnieuw klaar te worden gemaakt, dan kun je vaak nog steeds de firmware saboteren om te zorgen dat een nieuw geflashde firmware de hack niet overschrijft. (Vergeet niet dat deze IT afdeling veel limieten zal hebben op het budget en dat de hardware zonder twijfel algemeen beschikbaar zal zijn... het is immers een vorm van overheid waar elke politicus zal willen gaan beknibbelen.)

Het mag als aluhoedje-denkmateriaal overkomen, maar dit is juist het niveau waar het geldelijk gewin, de fysieke toegang, de menselijke talenten en het geld om dit te bewerkstelligen allemaal samenkomen. Het verkrijgen van een permanente hack op elke 'wegwerptelefoon' die diplomaten gebruiken terwijl ze door de jaren heen aan verschillende missies werken zou toch een strategische goudmijn zijn?!
Dennis J. @ronansoleste15 april 2025 09:45
Bij het RIVM gebruiken we telefoons die afgeschreven zijn en die worden na een China reis zeker wel weg gegooid. Opnieuw wipen en gebruiken wordt niet veilig genoeg gevonden.
Madrox @ronansoleste15 april 2025 00:11
Dan is de kop misleidend, ik lees wegwerp telefoons.
biteMark @Snowdog14 april 2025 18:33
Voor zulke reisjes is een relatief domme telefoon zonder mogelijkheid om apps te installeren misschien wel een fantastisch idee! Bellen en (encrypted) messaging zou waarschijnlijk voldoende zijn, ze hoeven op zulke reisjes niet te tweeten of doomscrollen op facebook.
Antonius @biteMark14 april 2025 23:02
Dat zou je op het eerste gezicht wel denken. Maar voor veel politici is onbeperkte toegang tot hun social media etc dermate onmisbaar dat ze dan hun eigen telefoon mee zullen nemen naast de verplichte dicht getimmerde domme telefoon-van-de-zaak. Drie keer raden welke het meest gebruikt gaat worden. Politici hebben over het algemeen ook geen geweldig goed track record op besef van beveiliging e.d.
Euronitwit @Snowdog14 april 2025 18:53
Dan zal de USA alsnog toegang eisen en de inhoud willen aflezen.
Commendatore @T-Forever14 april 2025 18:22
Voor Noorwegen, IJsland of Zwitserland (bijvoorbeeld) lijkt het me toch wat overdreven.

Ik zou dit vooral doen bij landen die graag smartphones, laptops, tablets, etc. doorzoeken bij mensen die het land binnenkomen. Dit gebeurt onder andere in de VS, maar ook in bijvoorbeeld Canada en Australië.

[Reactie gewijzigd door Commendatore op 14 april 2025 18:30]

Mark de Vaal @Commendatore14 april 2025 18:29
En die hebben geen AIVD-ish dienten?
Jacco011 @Mark de Vaal14 april 2025 18:39
Het gaat om fysieke toegang tot het apparaat. Niet elk land vereist een doorzoeking door de apparaten, wat niet echt bevorderlijk is voor de vriendschap en dit kost ook weer extra tijd en geld.
Ook apparaten binnen Nederland kunnen natuurlijk vanuit het buitenland aangevallen worden. De VS had een paar jaar terug telefoons van o.a. Duitsland en Frankrijk afgeluisterd, zonder fysieke toegang tot het apparaat.
Wil je dit echter voor elke stap buiten de grenzen gaan invoeren, neemt dit extra tijd/kosten in beslag. Er moeten extra laptops/mobieltjes ingekocht worden, die moeten dan ook telkens weer gewiped worden.

[Reactie gewijzigd door Jacco011 op 14 april 2025 18:41]

Gast Gebruiker @Jacco01114 april 2025 19:25
Het gaat er ook niet om of een land dat vereist bij binnenkomst, maar ook of een land zich die toegang zelf toe-eigent door middel van spionage in welke vorm dan ook. Tel daarbij op hoe onzorgvuldig eindgebruikers met beveiligingsmaatregelen omgaan, en het is mijn inziens niet meer dan logisch dat functionarissen naar het buitenland beperkte (weggooi) IT-middelen meekrijgen.

Hoe hoger de positie van de eindgebruiker, des te hoger de kans dat gedacht wordt dat de beveiligingsmaatregel niet voor hun van toepassing is.
Vaevictis_ @Gast Gebruiker14 april 2025 20:51
Daarnaast als je reist of in een menigte loopt en je hebt Wifi in gebruik of BT, NFC aan staan is dat ook een attack vector. Gewoon dumb phone en dan eenvoudige schone laptop een client en met goed beveiligde VPN tunnel om naar een desktop te verbinden.
Jacco011 @Vaevictis_15 april 2025 09:38
Voor dump phones kunnen we bij Rutte terecht. Misschien vinden we nog een paar SMSjes die nog niet gearchiveerd zijn :+
JayPe @Vaevictis_14 april 2025 22:21
Een goed beveiligde VPN tunnel, naar een desktop in het thuis land.. en dat via MS Teams je documenten op Sharepoint raadplegen.
Oudecomputer @JayPe14 april 2025 22:48
Amerikaanse bedrijven en software heeft de VS daar geen toegang toe?
Vaevictis_ @Oudecomputer15 april 2025 07:24
Helaas wel. En er zijn ook achterdeurtjes en Big Tech moet meewerken en dan hebben ze ook nog een gag order dus ze mogen niet vertellen dat ze een achterdeur hebben.
Martinspire @Jacco01115 april 2025 08:31
Hebben leden van de Europese commissie niet nog een bepaalde diplomatieke status dat ze niet zomaar onderzocht kunnen worden?
yevgeny @Commendatore14 april 2025 19:03
Ik zou noorwegen niet onderschatten paar jaar geleden is Frode Berg, een voormalige noorse grenswacht, betrapt als koerier voor een noorse inlichtingendienst. Noorwegen natuurlijk ontkennen dat hij voor geheime dienst werkte maar na zijn vrijlating heeft hij als compensatie voor de jaren dat hij gevangen zat in het buitenland miljoenen noorse kronen ontvangen.

https://www.newsinenglish...millions-in-compensation/
jumbos7 @yevgeny14 april 2025 19:17
Dat is het punt denk ik niet. Noorwegen spioneert ook, echter zullen hun bedoelingen en de gevolgen van hun spionage minder negatief zijn voor de EU dan bij de VS. De VS begint zich onder Trump in snel tempo te ontpoppen tot een (veel groter) gevaar voor de internationale wereldorde. En dat het ook met enige afstand het machtigste land is op allerlei gebieden maakt waakzaamheid van onze kant enorm belangrijk.

edit
Ik denk eerder dat China op 'allerlei gebieden' met enige afstand het machtigste land is.
@kimborntobewild China heeft enorme stappen gezet en op bepaalde gebieden is het zeker toonaangevend, maar ik denk niet dat je nu al kunt zeggen dat de VS niet nog steeds het machtigste land is. Maar het is wel zo dat de VS lang niet meer zo dominant is als het ooit was.

Militair is de VS nog steeds het machtigst, alleen niet zo machtig meer dat het China eigenhandig rondom China de baas kan zijn. Maar de vele bondgenootschappen en aanwezigheid die de VS over de hele wereld heeft, en de enorme economische, politieke en culturele invloed, maken het voor China toch erg moeilijk om de VS voorbij te gaan. En China heeft uitdagingen die het in de toekomst ook moeilijk maken om de inhaalslag voort te kunnen zetten, met name op demografisch vlak gaat China een heel lastige periode tegemoet.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 14 april 2025 22:33]

kimborntobewild @jumbos714 april 2025 21:31
En dat het ook met enige afstand het machtigste land is op allerlei gebieden...
Ik denk eerder dat China op 'allerlei gebieden' met enige afstand het machtigste land is.
VittunWasted @Commendatore14 april 2025 20:14
Ook andere "schurkenstaten" zoals het VK en Nieuw-Zeeland niet vergeten.
rdoerga @VittunWasted14 april 2025 20:48
Dit dus… spionage alom. Lijkt wel of we erger af zijn dan tijdens de koude oorlog. Toen wisten we tenminste wie de echt vijanden waren.
Commendatore @VittunWasted14 april 2025 23:08
Doet het VK dit ook? Ik heb daar namelijk nog niet eerder van gehoord.

Toevoeging: ik heb even wat rond zitten zoeken en het lijkt erop dat dit (vooralsnog) gelukkig niet het geval is in het VK.

[Reactie gewijzigd door Commendatore op 14 april 2025 23:28]

VittunWasted @Commendatore15 april 2025 00:51
Zoek eens op schedule 7... Het VK doet dit al heel lang..

Of kijk eens bv hier: https://www.theverge.com/...ata-under-anti-terror-law
magnifor @T-Forever14 april 2025 18:21
Doe maar zelfs binnen de EU want spionage is van alle tijden ook onder bondgenoten.
Matt Young @magnifor14 april 2025 19:10
Hoe moet dat precies werken als we dezelfde Europese overheid hebben? Met dezelfde Europese ambtenaren?

*typo
dasiro @Matt Young14 april 2025 19:25
Europa is een unie van onafhankelijke landen die elk hun eigen economie hebben en ook hun eigen (staats)geheimen en inlichtingendiensten, economische lobbies en dergelijke meer.
Matt Young @dasiro14 april 2025 19:33
Ik snap dat het zo kan werken voor lokale overheden. Maar daar gaat dit artikel niet over, het artikel zegt de EU geeft haar eigen ambtenaren burner phones. Die werken names de EU.
dasiro @Matt Young14 april 2025 19:55
Beslissingen op Europees niveau kunnen ook heel verregaande gevolgen hebben op nationaal niveau. Als de EU met een bedrijf in gesprek is dan kunnen die onderhandelaar proberen te beïnvloeden om voorwaarden aan te passen in het voor- of nadeel van een bepaald land.
Blokker_1999
@magnifor14 april 2025 19:01
Binnen de EU is er allesinds economisch niet veel te rapen net vanwege het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten in combinatie met de verregaande samenwerking. De EU is veel meer dan een simpel bondgenootschap.
Auredium @magnifor14 april 2025 20:50
Dan eis ik ook dat werknemers dergelijke laptops en telefoons krijgen als ze op bezoek gaan bij de buurman of naar de koffiebar in de dichtstbijzijnde stad. Je merkt al, ergens moeten grenzen zijn van wat wel en niet wordt toegelaten anders dan wordt het een gekkenhuis. Van Europese partners mogen wij uitgaan dat ze zich netjes aan de regels houden omdat bij betrappen de gevolgen erg genant gaan worden voor de partij in kwestie.
Triblade_8472 @T-Forever14 april 2025 19:24
Precies!

Met name de VS en China, maar alle landen is zeker iets wat gewoon een standaard hoort te zijn.
jongetje @T-Forever14 april 2025 22:20
En dan in de eu met je iPhone of Android telefoon rondlopen en alles netjes back-uppen in de Apple en google cloud in Amerika...
flurb @T-Forever14 april 2025 23:02
Feitelijk hoeft de US alleen maar de sharepoints/emails op office365 uit te lezen, om de laatste meeting notes, memo's en andere informatie te verzamelen. Mochten ze informatie nodig hebben.
vrije_vogel @T-Forever15 april 2025 13:57
Het is heel gemakkelijk gesteld om een blanco telefoon mee te nemen. De praktijk is weerbarstiger. Je hebt namelijk veel touwtjes met West Europa die je niet zomaar achter je kunt laten. Je bank app, je mail, de travel app van een luchtvaartmaatschappij, mogelijk specifieke gezondheids apps, je lijst met contacten en zo gaat het een tijdje door.

Een VPN is lang niet altijd een oplossing, al is het maar omdat VPN connecties heel gemakkelijk te herkennen zijn in een netwerk en dan soms frequent worden gereset of vlot worden geblokkeerd.

Vanuit ICT nerd perspectief is de oplossing simpel. Als je het sociale aspect van een medewerker mee gaat wegen en de beschikbaarheid voor zakelijke contacten tijdens het verblijf in het buitenland wordt het snel toch ingewikkeld.

Ik vrees dat heel wat reizigers met een blanco device daarnaast toch ook een personal device meesjouwen.

Een voorbeeld: ik werd op de luchthaven in een ver buitenland gebeld door mijn bank. We zien dat zojuist iemand probeert van uw rekening..... we hebben uw rekening geblokkeerd. Gelukkig kon ik het aan de telefoon oplossen.
Goosmeister 14 april 2025 23:54
Best naïef deze maatregel. Vanalles wordt naar Amerikaanse cloud diensten gemigreerd. Databases bij Oracle in de cloud, geweldig de OneDrive en de 365 toepassingen. Telefoons die constant meeluisteren. Ondertussen is heel vrolijk de Patriot act van toepassing.
klonic @Goosmeister15 april 2025 00:31
Bij M365 kan je een locale server gebruiken. Microsoft (en ook Apple) verzetten zich met hand en tand tegen overheidsbemoeienis. Vooralsnog kan dat ook met de Amerikaanse wetgeving.
m-a-r-t-1 @klonic15 april 2025 05:48
Het lijkt me niet dat een lokale server met M365 integratie nou echt veel meer privacy bied, je blijft een dienst bij MS afnemen. De EU zou eigenlijk in zijn geheel van alles dat MS is moeten afstappen en naar own/next cloud en Libre Office moeten gaan of zo.
JBX @m-a-r-t-115 april 2025 09:51
Volgens de toezichthouder is het gebruik van M365 door Europese ambtenaren inderdaad niet legaal, maar ze blijven het wel doen
https://www.edps.europa.e...s-and-bodies_en?etrans=nl
klonic @JBX15 april 2025 22:04
Als ik die link lees staat er niet dat het gebruik van M365 opzich niet legaal is. Er staat dat het contract dat ze met MS hebben gesloten niet voldoet aan de richtlijnen (en dus niet legaal is).
Littlemarc @m-a-r-t-115 april 2025 09:05
Zouden ze super graag willen maar lokale cloud biedt gewoon niet dezelfde toepassingen.Je kan een uitruil doen voor privacy/security maar reken wel dat je zeker utility gaat moeten inleveren.

Een veel logischere stap is gewoon weer alles on-premise draaien.
Tirinium @Littlemarc15 april 2025 11:34
Of een splitsing van microsft in een Amerikaanse en een Europese tak
Littlemarc @Tirinium15 april 2025 12:28
Maar dat is al het geval. Microsoft is al een gescheiden onderneming van die in de V.S.

Microsoft is een statutaire entiteit in Ierland. De enige aandeelhouder is een holding in Bermuda en de enige aandeelhouder van de holding is Microsoft in de VS. Dat bedrijf is beursgenoteerd.
William_H @klonic15 april 2025 09:32
Bij M365 kan je een locale server gebruiken. Microsoft (en ook Apple) verzetten zich met hand en tand tegen overheidsbemoeienis. Vooralsnog kan dat ook met de Amerikaanse wetgeving.
Dat kan dus niet. Onder de Patriot Act kan er via geheime rechtbanken data opgevraagd worden. Op straffe van zware sancties mag hierover niks gezegd worden in het openbaar, en dus ook niet tegen klanten.
DJ Henk @Goosmeister15 april 2025 07:17
Dus omdat er bepaalde dingen niet goed gaan, is elke maatregel slecht? Als het gaat over Amerika en dataveiligheid is enige scepsis wel terecht, maar nu ben je gewoon aan wat het doemdenken. Heb je meer informatie over deze kits, of klets je maar wat vanachter je toetsenbord?
Goosmeister @DJ Henk15 april 2025 10:48
Dat zeg ik niet, dat het slecht is. Als je het grote plaatje neemt is het naïef te denken dat je hiermee spionage en toegang tot data afvangt. Als ik zie hoe onze burgerdata massaal de cloud in gaat, email diensten de cloud in gaan. Nee, ik klets niet zomaar wat maar heb er dagelijks mee te maken.

[Reactie gewijzigd door Goosmeister op 15 april 2025 13:14]

bursche @Goosmeister15 april 2025 06:41
Ja, en daar moeten we dus in rap tempo vanaf. Je kan dit artikel zien als een duidelijke red flag: de VS is als partner volkomen onbetrouwbaar geworden. Europa zal dan ook enorm moeten opschalen in hun eigen clouddiensten, ai en andere tech. Ze zijn er al, maar nog niet betekenisvol genoeg. Dat zal gaan veranderen en is een enorme kans voor Europa.
Maar tot die tijd zijn we nog wel zeer kwetsbaar.
debroervanhenk @Goosmeister15 april 2025 09:22
Dat is wel zo, maar deze houding is zo ontzettend contraproductief. Je kan niet alles in een keer overzetten, veranderen of beveiligen. Moet je dan maar niets doen en alles over je heen laten komen?

Je ziet deze denkwijze overal, ook bijvoorbeeld bij klimaatverandering. “We kunnen het toch niet in ons eentje oplossen.” “Ja maar hullie doen ook niks!” Moeten we dan maar alles op ons beloop laten? “Wir haben es nicht gewusst”?
ronaldvr @Goosmeister15 april 2025 10:20
Het gaat niet alleen maar om 'spionage' natuurlijk, maar óók om de manier waarop persoonlijke gegevens worden gebruikt om mensen 'illegaal' te verklaren en het land uit te zetten in de VS. Dus het is ook voor de *persoonlijke* veiligheid van mensen (en om te voorkomen dat ze midden in een zakenreis middelpunt van een controverse worden) vermoed ik.
MornixRS @Goosmeister15 april 2025 11:29
Niks naïefs aan al was het alleen maar al vanwege de signaalfunctie.
ShadLink 14 april 2025 18:21
Ik vraag me af of ze nog Windows / MacOS / Linux op die laptops installeren. Of iOS / Android op die telefoons. Gezien dat ook allemaal van Amerikaanse makelij is kunnen ze ook vrij makkelijk afgeluisterd worden. Wanneer komt de EU met een geheel Europees besturingssysteem?
rbr320 @ShadLink14 april 2025 18:25
Sinds wanneer is Linux van Amerikaanse makelij?
Blokker_1999
@rbr32014 april 2025 19:03
Je moet voor de grap eens kijken welke bedrijven de grootste bijdragen leveren en waar die in de wereld gevestigd zijn. Als je denkt dat FOSS betekend dat er geen economische belangen spelen, think again.
PureTryOut @Blokker_199914 april 2025 21:35
Prima, maar het is natuurlijk een totaal andere situatie dan de alternatieven die allemaal onder volledige controle van Amerikaanse bedrijven staan. Het valt echt niet te vergelijken.
TheVivaldi @rbr32014 april 2025 19:05
Hoofdontwikkelaar is Linus Torvalds en hij heeft een Amerikaans paspoort. Maar strikt genomen is het inderdaad geen Amerikaanse kernel, want er werken mensen van over heel de wereld aan. Het enige Amerikaanse aan Linux zou een distro van een Amerikaans bedrijf zijn, maar dat is eenvoudig op te lossen door een niet-Amerikaanse distro te kiezen. In dit geval lijkt voor de laptops Ubuntu of openSUSE me ideaal, want die bieden beiden veel tools en ondersteuning voor de zakelijke markt (voor het gemak reken ik de EC daar ook toe, want thuisgebruikers zijn het niet).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 14 april 2025 19:07]

Euronitwit @ShadLink14 april 2025 18:55
Als je de USA inreist moet je toegang verlenen tot je laptop en smartphone.
Maakt niet uit welk besturingssysteem je draait.
Blokker_1999
@Euronitwit14 april 2025 19:04
Je moet helemaal niets. Je mag perfect weigeren van een wachtwoord of PIN code af te geven. Biometrische data, zoals vingerafdrukken, ben je wel verplicht van af te staan.
Euronitwit @Blokker_199914 april 2025 19:24
Weiger je dan kunnen ze jou de toegang weigeren.

link

edit: link toegevoegd

[Reactie gewijzigd door Euronitwit op 14 april 2025 19:28]

Stroper @Blokker_199914 april 2025 19:25
Je mag dit inderdaad weigeren, maar de douane-beambte mag jou ook de toegang tot de VS weigeren, waardoor je de eerste retourvlucht mag nemen.
Is dus niet echt 100% een vrije keuze.
Llopigat
@Stroper14 april 2025 19:50
Mja ik zou dan gewoon retour gaan denk ik. Het is ook niet zo belangrijk om daar te zijn. Persoonlijk zou ik er sowieso niet meer heen willen. Dus prive ga ik sowieso niet en als mijn werkgever het vraagt dan weiger ik het. Ik heb een hele lijst van landen waar ik onder geen beding heen ga, zoals China, Rusland, het hele midden oosten enzovoorts. Als je naar een land afreist dan onderwerp je jezelf ook aan hun wetten en die kunnen daar niet door de beugel.

Misschien dat ik dat later wel weer eens zal overwegen als ze weer eens een president hebben die ze wel op een rijtje heeft maar ik denk dat er tegen die tijd zoveel stuk is gemaakt dat er dan toch niet meer veel te zoeken is daar.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 april 2025 20:12]

Khalid. @Stroper14 april 2025 22:17
Ik zou alles verplaatsen naar mijn oude smartphone en zonder sociaal media apps etc.. naar de USA gaan.
PanaLover @Euronitwit14 april 2025 19:08
Is dat nog steeds zo? Dan blijft de VS op mijn lijstje waar ik niet naar toe ga.
kimborntobewild @ShadLink14 april 2025 21:47
Wanneer komt de EU met een geheel Europees besturingssysteem?
De basis is net zo belangrijker, indien niet belangrijker. Dat is de hardware. Hardware moet Open Source zijn, als je security wilt. Nee, dat is geen garantie, maar wel een voorwaarde. Net zoals een auto met wielen geen garantie is dat je ermee kunt rijden, maar het is wel een voorwaarde.
Je kan nog zo'n veilig OS hebben ontworpen, als je dat op hardware zet die al je data heimelijk kan verzamelen en versturen, heb je alsnog niks aan zo'n OS.
Jacco011 @ShadLink14 april 2025 18:45
Sailfish OS
Misschien Red Star OS :+ ?
TheVivaldi 14 april 2025 19:02
Een goede en begrijpelijke zaak, maar ik mag wel hopen dat ze die naderhand elders gaan inzetten, want anders hoopt de e-waste zich snel op…
NielsFL @TheVivaldi14 april 2025 19:23
Het is een vreemde constructie. Ik zou zelf willen pleiten voor een EU kantoortje in Washington DC en andere belangrijke plaatsen die EU medewerkers ter plaatse van apparatuur voorziet en daarna weer inneemt.

Hier mee voorkomt je niet alleen onnodig e-waste, maar weet je ook zeker dat de apparatuur op de juiste wijze gewist wordt. Mee terugnemen naar de EU kan immers niet, want ook bij vertrek uit de VS kan je apparatuur gecontroleerd worden.
BiLLY_daKid @NielsFL14 april 2025 20:05
Via de ambassade laten utleveren.
kimborntobewild @NielsFL14 april 2025 21:50
Ik zou zelf willen pleiten voor een EU kantoortje in Washington DC en andere belangrijke plaatsen die EU medewerkers ter plaatse van apparatuur voorziet en daarna weer inneemt.
Dat helpt niet, als je je mobiel/laptop overal mee naar toe neemt.
Coolstart @TheVivaldi14 april 2025 19:49
Sorry, je valt over e-waste terwijl we mogelijk gespioneerd worden dat is als klagen dat 5 soldaten de bloemetjes plattrappen in een weiland.

Of is het als grap bedoelt?
TheVivaldi @Coolstart14 april 2025 19:55
Huh? Ik zeg toch ook dat het een goede en begrijpelijke zaak is? Daarmee geef ik al aan dat ik tegen spionage en vóór dit plan ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet een aanvullende opmerking erbij map plaatsen? Bloemetjes in een weiland plattrappen is van een heel andere orde dan e-waste van weet-ik-hoeveel medewerkers. Dat soldaten bloemetjes plattrappen, kunnen ze weinig aan doen, maar e-waste voorkomen kan prima door de apparatuur her te gebruiken. Doe je dat niet, dan is het eerder alsof soldaten een week lang met een AK-47 schieten en ze vervolgens op een hoop gooien, terwijl ze nog her te gebruiken zijn…
Coolstart @TheVivaldi14 april 2025 20:46
Je mag daar zeker bij opmerken dat e-waste een probleem is dat ze die laptops of smartphones weggooien en niet elders gebruiken.
Daarmee geef ik al aan dat ik tegen spionage en vóór dit plan ben.
Waarom zeg je dan: “ maar ik mag wel hopen dat ze die naderhand elders gaan inzetten, want anders hoopt de e-waste zich snel op…”

Dan ben je toch tegen dit plan?

Het gaat bij mij ook over hoe wij denken en kanttekeningen maken over e-waste terwijl Trump en zijn entourage all-in gaat om ons zwart te maken, klimaatverdragen opblaast, Groenland, Canada en Pananma wil annexeren, een handelsoorlog start en ga maar door. Over ander orde gesproken.

Ik hoop dat de Amerikanen ook dat zelfde moraal hebben en Trump op zijn plaats zetten in de mid-terms.

In dit geval nemen ze geen risico’s en wordt het recyclagemateriaal na gebruik.

Zeker niet elders inzetten zoals je voorstelt. Ook al Is dat e-waste. Gewoon 0,0 risico dat geheime data, de software of hardware in foute handen valt.

Die soldaten die bloemetjes plat trappen was grappend bedoelt om mijn punt te maken, moest je het afvragen.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 14 april 2025 20:49]

Verwijderd @Coolstart15 april 2025 00:08
Vaststellen dat de e-waste zich zou ophopen is toch niet automatisch tegen het plan zijn?
TheVivaldi @Verwijderd15 april 2025 11:00
Precies, dank je wel. :)
Verwijderd @Coolstart16 april 2025 22:23
Men hoopt dat de onstane gedumpte e-waste nog elders kan worden ingezet naderhand. Hoe versta jij daaruit dat men tegen het plan is?

Semantiek heeft hier niets mee te maken. Eerder een gebrek aan begrijpend lezen.
Khalid. @TheVivaldi14 april 2025 22:21
Tweedehands verkopen? Of aan mensen die het nodig hebben?
jongetje @TheVivaldi14 april 2025 22:25
Er is bij dergelijke instanties (ook in Nederland bij de overheid en internationale bedrijven) een voorraad van die telefoons die na elk bezoek helemaal worden gewist en dan voor iemand anders weer worden ingezet. Die gaan ze natuurlijk niet weggooien. Zo zijn er ook satelliet telefoons in zo'n pool die je mee kunt krijgen als je naar gebieden gaat zonder fatsoenlijke dekking.
Dennis J. @jongetje15 april 2025 10:57
Bij het RIVM worden afgeschreven telefoons gebruikt die na elke hoog-risico landen reis worden afgevoerd,
Ze komen bij ons niet meer op het netwerk als ze in bv China zijn geweest.
MazeWing 14 april 2025 18:54
En dan te bedenken dat dit enkele jaren geleden enkel van toepassing was wanneer men een land zoals China bezocht... :X
Rixos 14 april 2025 18:59
Goede zaak, als je ziet hoe de V.S. er alles aan doet om goede vriendjes met Rusland te worden terwijl het tegelijkertijd het bondgenootschap met de EU in de prullenbak heeft gegooid dan is genoeg reden om wantrouwig te zijn tegenover de huidige Amerikaanse regering.
jip_86 14 april 2025 19:38
Naïef om te denken dat ze dat alleen doen als je in de VS bent; nieuws: 'NSA luisterde Duitse bondskanselier af'
blorf 14 april 2025 19:40
Wat is het verschil? Ze zitten op Amerikaanse netwerken met waarschijnlijk Android. Zonder enige twijfel koppelen ze actieve IMEI nummers aan personen en beschouwen de toestellen waarop dat niet lukt als verdacht.
red123nax 14 april 2025 19:58
Dan zullen ze binnenkort ook wel iets aan hun mail mogen doen. Mail voor het europa.eu domein loopt nu namelijk via ProofPoint, een Amerikaans bedrijf. Er zal vast meer gevoelige informatie op laptops staan en het aanvalsoppervlak is potentieel groter bij laptops dan bij inkomende mail. Maar ik denk dat er uit de mails toch ook wel een schat aan informatie te halen valt.
hassanjassan 14 april 2025 22:13
Ik heb op ooit in een oude baan van mij een werklaptop mee moeten nemen die helemaal leeg was en dan moest ik via vpn eenmaal in het land de hele image van mijn werkomgeving ophalen en die werd dan op de laptop geïnstalleerd. Eenmaal klaar in dat land, werd mijn laptop weer gewiped met een lege decoy-installatie en dan kon ik zo weer terug naar huis. Dat werkte allemaal prima. Het waren overigens landen, zoals Zuid-Afrika, Rusland, Brazilië, Egypte, Israël en Saudi-Arabië (eigenlijk alle midden-oosten landen).
Dark Angel 58 @hassanjassan15 april 2025 02:54
Wat als ze je laptop ook in Amerika laten registreren?
hassanjassan @Dark Angel 5815 april 2025 22:13
De laptop was "slechts" (Lenovo P51 helemaal full options) een vehikel voor het doen van de werkzaamheden en was derhalve wegwerp. Als het in beslag genomen zou worden of iets anders, dan wipete hij zich, want ik moest een hardware key en een OTP gebruiken, zondar dat werkte het gewoon niet en na een X aantal mislukte pogingen was het over en uit. Het was in mijn ogen allemaal erg overdreven en James Bond-achtig, maar dat blijkt dus achteraf, vooral in het Midden-Oosten, wel erg nodig.

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