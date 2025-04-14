Analist: Apple iPhone voor het eerst in Q1 de meest verkochte smartphone

Apple was in het eerste kwartaal van 2025 volgens analisten van Counterpoint Research de grootste smartphoneverkoper ter wereld. Daarmee zou de iPhone voor het eerst de best verkochte smartphone van het eerste kwartaal van een jaar zijn.

In Q1 van 2025 was 19 procent van alle verkochte smartphones volgens Counterpoint Research een iPhone. Dat is percentueel gezien net zoveel of zelfs minder dan in eerdere jaren, maar er werden relatief meer smartphones van andere 'overige' fabrikanten verkocht.

Tegelijkertijd was Apple mede dankzij het dalen van het marktaandeel van Samsung-smartphones in het eerste kwartaal van dit jaar marktleider. Tot dusver was het Zuid-Koreaanse bedrijf namelijk altijd de best verkopende smartphonefabrikant in het eerste kwartaal. In 2025 zijn die rollen voor het eerst omgedraaid, aldus het onderzoeksbureau. In 2023 was Apple al voor het eerst smartphonemarktleider over een heel jaar, zo concludeerden twee andere onderzoeksbureaus begin 2024.

De totale smartphonemarkt groeide volgens Counterpoint in het eerste kwartaal van 2025 met 3 procent, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral een grotere vraag in China zou hiervoor gezorgd hebben. De analisten verwachten dat de smartphonemarkt over heel 2025 gaat krimpen vanwege de wereldwijde handelssancties. Vooral de smartphonemarkt van de Verenigde Staten zou hieronder lijden. Xiaomi en vivo, allebei Chinese smartphonefabrikanten, zijn volgens de analisten van Counterpoint de snelst groeiende merken wat smartphonemarktaandeel betreft. Mogelijk hebben de handelsbeperkingen ook een negatieve invloed op die bedrijven.

Counterpint Research smartphonemarkt Q1 2025
Bron: Counterpint Research

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 17:38
96 • submitter: TheVivaldi

14-04-2025 • 17:38

96

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (96)

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Xbeek 14 april 2025 21:43
De grafiek is ook als volgt te interpreteren:
Apple is stabiel en Samsung verliest marktaandeel aan andere merken.

IMHO is de smartphone redelijk uitontwikkeld.
De jaarlijkse vooruitgang bij de topmodellen zijn zowel bij Apple als Samsung is erg beperkt.

Apple heeft met hun gebruikersvriendelijke walled-garden een grote gebruikersgroep, die eigenlijk niet weg willen van IOS, zolang ze het kunnen betalen.
De concurrentie in het Android ecosysteem is veel groter en er zijn serieuze concurrenten voor de S-serie.

Ik denk dat de stap van Samsung naar andere Android telefoon voor veel mensen kleiner is dan van IOS naar Android.

Ik en mijn gezin zijn ook al jaren een zeer tevreden iPhone gebruikers, die geen zin hebben om over te stappen naar nieuw besturingssysteem...
tweakkjoost @Xbeek15 april 2025 10:49
Eigenlijk zijn iPhone gebruikers dus een beetje zoals Ziggo klanten die te veel betalen voor hetzelfde, of zelfs minder maar denken meer te hebben, maar voor het ongemak van overstappen blijven plakken :D
Xbeek @tweakkjoost15 april 2025 11:29
Beetje kortzichtig gedacht.
Het gaat niet uitsluitend om de technische specs van de hardware.

Persoonlijk heb ik een probleem, om mijn hele leven in een Chinese telefoon te stoppen (in China is er praktisch geen grens tussen bedrijf en overheid...).
Ook het verdienmodel van Google (jouw gegevens verkopen) is fundamenteel anders dan die van Apple.
Zo zijn er nog veel meer aspecten die ik waardeer en waar ik dus voor wil betalen.
YopY @Xbeek15 april 2025 15:13
Persoonlijk heb ik een probleem, om mijn hele leven in een Chinese telefoon te stoppen (in China is er praktisch geen grens tussen bedrijf en overheid...).
Foxconn, een Chinees bedrijf, is degene die het merendeel van de iphones in elkaar zet.

Ik bedoel ik wil graag geloven dat Apple zelf regelmatig iphones volledig uit elkaar haalt om te checken of er ook maar ergens mee geknoeid is, maar dat is een aanname.
supersnathan94
@tweakkjoost15 april 2025 10:56
Nee want een iPhone heeft daadwerkelijk pluspunten. Net als dat Ziggo er ook wel een paar heeft.

Er is namelijk geen haar in mijn hoofd die nadenkt over een overstap naar een Samsung apparaat. Niet eens vanwege Android, maar vanwege alle slechte hardware ervaringen met Samsung en ronduit kansloze repairability van devices die dat wel zouden moeten zijn (zoals mijn warmtepomp wasdroger).
P_Tingen @supersnathan9415 april 2025 11:17
Uiteraard heeft een iPhone pluspunten. Maar een Samsung ook. Het is een beetje potayto/potahto; afhankelijk van je situatie zul je je meer senang voelen bij de ene of de andere. Persoonlijk kan ik niet lekker overweg met een iPhone, maar ik durf te wedden dat ik daar binnen een week ook wel aan gewend zou zijn. Het grootste nadeel voor mij van een iPhone is de prijs
supersnathan94
@P_Tingen15 april 2025 13:06
Maar een Samsung ook. Het is een beetje potayto/potahto;
Ligt er geheel aan wat je dus belangrijk vind. Zo vind ik het "alles moet kunnen" beleid van Android gewoon niet goed bij mij passen en vind ik het gruwelijk irritant dat Samsung op al zijn telefoons minstens 2 apps voor exact hetzelfde meelevert. Samsung heeft voor mij echt nul komma nul meerwaarde ten opzichte van een iPhone en eerder zelfs minpunten die echt afdoen aan de ervaring.
Het grootste nadeel voor mij van een iPhone is de prijs
Grappig dat je die noemt. Voor mij is het nadeel van bijvoorbeeld Samsung het compleet debiele prijzen beleid bij launch. Dus iets heeft een adviesprijs, maar in de eerste week kun je daar al €100 cashback op krijgen en dan is er vaak ook nog een headset deal of ander product, en dan in combinatie met andere acties heb je met een beetje moeite op dag 1 al weer 400 euro korting. Klinkt leuk als je het krijgt, maar dat betekent dus ook dat je vanaf dag 1 dus al €400 afschrijft. Op TCO doet Samsung het dan ook echt wel anders en kost een high end toestel van Samsung rustig €200 meer (TCO). Dus netto is die prijs bij de Samsung een stuk hoger.

Oh en bruto scheelt het elkaar misschien eens €50 op aanschaf. Daar zou ik het niet voor laten. Samsung is die prijsvechter status een paar jaar geleden al wel kwijt geraakt toen ze erachter kwamen dat mensen ook zonder problemen wel €3000 uitgeven aan een telefoon.
watercoolertje
@supersnathan9415 april 2025 14:51
met andere acties heb je met een beetje moeite op dag 1 al weer 400 euro korting. Klinkt leuk als je het krijgt, maar dat betekent dus ook dat je vanaf dag 1 dus al €400 afschrijft.
De 400 euro korting hoef je helemaal niet af te schrijven want die betaal je dus helemaal niet :P

Geen idee wat je nou bedoeld, maar waar kan bij de launch de nieuwste iPhone Plus (met 512GB) kopen voor 600 a 700 euro? Dat is namelijk bij Samsung gewoon de standaard bij hun nieuwe S-serie (plus) telefoons (inderdaad dmv kortingen, maar zoals je al zegt, kleine moeite voor een grote besparing)...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 april 2025 14:54]

supersnathan94
@watercoolertje15 april 2025 22:51
De 400 euro korting hoef je helemaal niet af te schrijven want die betaal je dus helemaal niet
Als je die korting dus kunt krijgen. Ik lees vaak zat hier dat mensen achter het net vissen en niet op de hoogte zijn van alle addertjes waar je op moet letten. Het is niet zo simpel als even klikken en bestellen.
P_Tingen @supersnathan9415 april 2025 15:13
Een van de dingen die mij dwars zit bij een Apple (los van de prijs) is juist dat je veel minder mogelijkheden hebt om dingen aan te passen. Ik zit niet elke dag mijn telefoon te tweaken, maar als er dingen zijn die me irriteren, vind ik het mooi dat ik het aan kan passen.

En voor wat betreft de prijs; ik heb nu een S-serie van mijn werkgever, maar die is voor mijn gebruik zwaar overkill. Zou ik zelf privé een telefoon aan moeten schaffen, dan werd het iets in de A-klasse van Samsung. Mijn vrouw heeft een A35 die ze voor zo'n €240 gekocht heeft. Kan die net zoveel als jouw iPhone? Uiteraard niet, jouw iPhone rent er lachend rondjes omheen, maar haar kennende gaat ze hem een jaar of 4-6 gebruiken en dat met een TCO die zo'n €400 lager ligt....

Mooi dat jij blij bent met je iPhone, gelukkig hebben we keuze :P

[Reactie gewijzigd door P_Tingen op 15 april 2025 15:14]

supersnathan94
@P_Tingen15 april 2025 22:59
maar haar kennende gaat ze hem een jaar of 4-6 gebruiken en dat met een TCO die zo'n €400 lager ligt....
Nee TCO is niet aanschafprijs en that’s it. Een iphone heeft over 4-5 jaar nog een restwaarde, die galaxy A35 niet. TCO €400 verschil kun je dus niet zo stellen.

Daarnaast:
Zowel de Galaxy A35 als de A55 krijgen van Samsung vijf jaar beveiligingsupdates. Deze periode wordt gerekend vanaf het moment dat de telefoons te koop zijn. Praktisch gezien krijg je op je Galaxy A55 of A35 dus updates tot het voorjaar van 2029.
Jouw vrouw kan dus nu nog 4 jaar rekenen op support. 6 jaar met dit toestel rondlopen is dus geen (veilige) optie. Met een iPhone of galaxy S huppeldepup kan dat wel want die laatste krijgt tot 7 jaar updates. De iPhone mogelijk nog langer (mijn huidige zit nu op 6 jaar) dit alles bij elkaar is jouw TCO dus echt niet €400 lager en zal ze ws eerder aan een nieuw toestel moeten dan je had gehoopt.
P_Tingen @supersnathan9416 april 2025 08:29
Nee TCO is niet aanschafprijs en that’s it. Een iphone heeft over 4-5 jaar nog een restwaarde, die galaxy A35 niet. TCO €400 verschil kun je dus niet zo stellen.
Dat is waar, al moet je de waarde van een iPhone van die leeftijd ook niet overschatten; een SE 2020 staat voor €50 - €100 in v&a dus dat is het verschil ook niet.
Jouw vrouw kan dus nu nog 4 jaar rekenen op support. 6 jaar met dit toestel rondlopen is dus geen (veilige) optie. Met een iPhone of galaxy S huppeldepup kan dat wel want die laatste krijgt tot 7 jaar updates. De iPhone mogelijk nog langer (mijn huidige zit nu op 6 jaar)
Updates op Android liggen wat genuanceerd; niet alles staat of valt met de updates van de leverancier omdat de meeste veiligheidsupdates via de play services van Google lopen (zie ook dit artikel). Overigens heeft mijn vrouw de A35 als vervanger voor een Xiaomi Mi A2, die al sinds maart 2021 geen updates meer kreeg. Was dat toestel dan onveilig? Ja, op zich wel, maar in de praktijk valt dat dus wel wat mee, zie ook eerder gelinkte artikel.
dit alles bij elkaar is jouw TCO dus echt niet €400 lager en zal ze ws eerder aan een nieuw toestel moeten dan je had gehoopt.
Ook al zal dat zo zijn (en de Xiaomi laat zien dat dat niet persé het geval is) dan beïnvloedt dat nog steeds niet mijn keuze voor iPhone of Android. Ik vind zelf iOS niet prettig in gebruik, dat anderen dat wel vinden is dikke prima, niet iedereen is gelijk en wat mij betreft is een strijd om te zien welke van de beide systemen beter is dan de ander dan ook zonde van de tijd.
(mike drop)
Dlsruptor @P_Tingen15 april 2025 11:33
Technisch gezien is het eigenlijk gewoon potayto, niet potahto. Die laatste uitspraak komt uit een oud Brits dialect en wordt tegenwoordig alleen nog gebruikt in grapjes of dat bekende liedje (“You say potayto, I say potahto…”).
Jittikmieger @tweakkjoost15 april 2025 12:37
Nee, dat hoeft niet. Ik heb sinds 2019 een iPhone 11 Amateur. Heb recent de accu laten vervangen. Ga nog een paar jaar door. Ze gaan lang mee, dus dan blijf je lang hangen. Doch overweeg ik na mijn iPhone 11 een Fairphone te nemen met /e/OS.

In 2016 heb ik een iPhone 7 gekocht bij launch. Daarvoor had ik Androids. Die iPhone 7 is in 2019 naar mijn zoon gegaan, want hij had een smartphone nodig en toen heb ik dus die iPhone 11 gekocht. Die iPhone7 is pas eind vorig jaar vervangen, omdat we voor de 2de keer een nieuwe accu moesten (laten) plaatsen. Dat ding was zo'n 8.5 jaar oud. Zoals ik zei, het spul gaat lang mee. Mijn zoon heeft nu overigens een Xiaomi Note 13 5G o.i.d. Android toestel.

Mijn Oma zei altijd: "Het leven is een koekjestrommel, je moet heel veel koekjes proberen om te weten welke je lekker vindt!", en ik voeg daar zelf aan toe: "Ik ben getrouwd met met mijn vrouw en verder met niets of niemand!". Dus hebben we veel verschillende hardware in huis en daarmee ook veel verschillende OS-en. Zo leer je de zwaktes en sterktes van de diverse systemen en merken goed kennen.
treative @Jittikmieger15 april 2025 17:54
Je zou nog met meerdere vrouwen kunnen gaan om nog meer te kunnen leren van de zwaktes en sterktes van de diverse systemen.
Jittikmieger @treative15 april 2025 18:47
Ik ben ook met meerdere vrouwen gegaan, voordat ik getrouwd ben. Braaf volgens Oma's advies. ;)
TheVivaldi @tweakkjoost15 april 2025 16:54
Ik ben vorig jaar overgestapt op een iPhone als hoofdtoestel. Betaal ik dan ook “te veel voor hetzelfde”? Het is immers past mijn eerste iPhone… Niet iedereen over één kam scheren, graag.
tweakkjoost @TheVivaldi15 april 2025 18:26
Tsja, het Apple imperium moet toch gefinancierd worden dus ja :D Overigens willen mijn vrouw en kinderen inmiddels niets anders dan iphones helaas...ik zie het met lede ogen aan..
TheVivaldi @tweakkjoost15 april 2025 19:01
Het was niet omdat ik per se een iPhone wilde en het Apple-imperium wil steunen, maar Android is niks voor mij en een fysiek toetsenbord is voor mij een must. Echter, helaas begon het fysieketoetsenbordlandschap behoorlijk uit te dunnen, dus toen Clicks op de markt kwam, ben ik voor een iPhone gegaan.
Holmindeboks @tweakkjoost15 april 2025 18:02
Voorheen vond ik apple telefoons ook niks vanwege specs. Tot het moment van de 6s. Toen 2 gig ram. Ik had een samsung s2 met 800 mb ram. Apple die verhoogt de specs minimaal. maar ik las dat ze niet te min zijn in benchmarks met de concurrent. Dus ze pakken het slim aan. Alles werkt met minimale (voldoende kracht) en kunnen ook nog eens goed meekomen met de rest. Waarbij samsung en andere merken elk jaar de specs dik moeten verhogen om hun toestellen te kunnen verkopen. Ze kunnen niet meer aankomen zetten met 6 gig ram ofzo. (Voorbeeld). Ik gebruik nu nog een iphone xs. Bijna 5 jaar in gebruik. En over prijs gesproken. Ik kocht em 2 jaar na release voor 800 euro en ding is nu nog 125 euro waard in deze staat. En ik zit in apples eco systeem. En ik wil ook hun nieuwe in-ears gaan kopen als die uitkomen. De pro 3.

Alles werkt. Dus waarom zou ik weg gaan. Mijn belangrijkste reden was dat ik ‘wel’ fatsoenlijk kon typen op een iphone. En dat is juist een van de dingen die ik het meest doe op een telefoon.
kimborntobewild @Xbeek14 april 2025 21:56
IMHO is de smartphone redelijk uitontwikkeld.
Welnee, elk jaar zijn er weer verbeteringen.
MicGlou @kimborntobewild15 april 2025 01:07
Al die verbeteringen zijn vooral spec bumps; snellere chip, betere camera en een nog helderder scherm etc. Noem eens 1 grote ontwikkeling mbt smartphones in de afgelopen 5 jaar die echt vernieuwend is geweest, echt het gebruik/toepassing heeft veranderd/verbeterd? 5G misschien, maar is eigenlijk ook een soort van 'spec bump'.
bzzzt
@MicGlou15 april 2025 08:30
Ik denk dat je waar je 'vernieuwing' zegt eigenlijk 'paradigma verandering' bedoelt. In die zin is er inderdaad al jaren niet veel veranderd.
Roofpigeon @MicGlou15 april 2025 11:03
U spreekt over grote veranderingen zoals van normale mobile naar smartphone. blackberry toetsenbord naar touchscreen enzo.
In dit geval, ja, de sweet-spot met smartphones is wel gevonden.
echter zijn we in de optimalisatie-ontwikkeling phase van de smartphone.
Hoe groot is de notch, hoeveel optische zoom camera's, weg van fingerprint herkenning naar facial recognition, optimeren van software, interconnectivity tussen apparaten (overnemen van je iPhone op MacOS bijvoorbeeld) gebruik je iPhone als webcam op MacOS.
De stappen zijn minder groot, maar uitontwikkeld? nee zeer zeker niet.
MicGlou @Roofpigeon15 april 2025 11:58
Dat zijn allemaal incrementele stapjes... maar echte vernieuwingen zijn er al jaren niet meer, wat dat betreft is het echt wel 'uitontwikkelt'. De laatste grote ontwikkeling waren de foldables, verder is het nu al jaren kleine stapjes, niets nieuws aan de horizon.
kimborntobewild @MicGlou2 mei 2025 19:38
incrementele stapjes
Vele kleintjes maken één grote.
Ook kleine stapjes zijn ontwikkelingen.
Een stap van 1 maar 2 megapixel lijkt groot (100%). Een stap van 25 naar 26 megapixel lijkt klein. Maar in feite is die ontwikkeling even groot.
Een stap van 600 naar 800 mAh lijkt best groot (33%). Een stap van 4000 mAh naar 4200 mAh lijkt klein. Maar in feite is die ontwikkeling even groot.
Maar ook qua 'nieuwe technieken' zou ik niet zeggen dat men is uitontwikkeld.
Nieuwe technieken de laatste 3 jaar:
-Vouwbare en oprolbare schermen
-Onder-scherm camera's
-Extreem hoge laadvermogens
-AI-integratie in software en camera's
-Satelietcommunicatie
-Snellere opslag en werkgeheugen
-Geavanceerdere beeldsensoren
-LTPO 2.0 schermen
-E-sim
-Nieuwe biometrische technieken
Over 3 jaar kan je weer zo'n lijstje maken.
supersnathan94
@kimborntobewild15 april 2025 13:17
Mja verbeteringen wel, maar echte keiharde innovatie met nieuwe producten is er niet echt meer geweest. Je ziet nu wat meer folding spul terugkomen wat wel geinig is, maar nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Voor de rest is het meer AI, meer snellere SoC, betere GPU, USB-C. beter cameraatje (wat wel significant beter is geworden overigens).

Ik zit nog met een 11 pro max. die is nu wel aan vervanging toe, maar dat komt ook doordat de batterij echt helemaal gaar is. Als ik die laat vervangen kan ie denk ik nog wel even mee.
watercoolertje
@Xbeek15 april 2025 14:48
Apple is stabiel en Samsung verliest marktaandeel aan andere merken.
Ze zijn beide gedaald in marktaandeel in die grafiek hoor, alleen Samsung iets meer :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 april 2025 14:48]

FrostyPeet 14 april 2025 18:13
Tja, de iPhone was al jaren de best verkochte smartphone in Amerika. Ik geloof dat de eerste vijf toestellen alleen iPhones waren. Daarna kwam er een Samsung. Het is schokkend hoe de hele smartphone markt daar een duopolie lijkt tussen Apple en Samsung.

Ik ben benieuwd naar de refurbished markt van iPhones in verkoopcijfers. Ik heb het idee dat de magazijnen bomvol liggen met opgeknapte iPhones. Had er pas nog eentje gekocht, een SE2020 met 128GB in een hip kleurtje. Geen krasje te zien. Nieuwe merkloze accu. 3 jaar garantie, 2 jaar op de accu. Zelfs al gaat ie niet over naar IOS 19, dan nog 2 jaar security updates, dus de bank app blijft wel even werken. Kan hem ontspannen overal gebruiken zonder angst op enorme reparatie/vervangkosten als hij gestolen wordt of kapot valt.
Stroper @FrostyPeet14 april 2025 19:31
Apple/Samsung duopolie is vooral iets in het rijke westen(Noord-Amerika, West-Europa, Japan, Oceanië).
In Afrika, China, India, zijn er heel veel populaire smartphonemerken waar de gemiddelde Westerling nog nooit van heeft gehoord.
Ablaze @Stroper14 april 2025 22:17
Klopt, de Chinese merken verkopen bij elkaar meer dan Apple en Samsung gecombineerd.
MicGlou @Ablaze15 april 2025 01:00
Dat klopt maar dat is ook vooral omdat die toestellen doorgaans (flink) goedkoper zijn en toch met goede specs... Samsung en vooral Apple worden daar als echte ultra luxe gezien. Waar we "hier" in het Westen eigenlijk niet snel met wat anders dan die 2 worden gezien, vind men ze daar simpelweg te duur en terecht eigenlijk. Kijk bijvoorbeeld maar eens wat een Redmi aan toestellen te bieden heeft voor nog geen 400 euro, dan ben je eigenlijk gek dat je zoveel geld aan een S-serie Samsung of een iPhone uitgeeft. (even los van dat we in het Westen toch wel aardig wantrouwend zijn t.o. Chinese telefoon en daarom ze liever niet kopen)
Macshack @Stroper14 april 2025 21:37
In veel west-Afrikaanse landen is de iPhone het meest gewild. Het is bijzonder om te zien hoe velen en niet eens de rijkste een iPhone hebben. Misschien niet de nieuwste, maar ook zeker niet hele oude. Ja natuurlijk zijn er ook die andere merken hebben of helemaal geen (voornamelijk boerengezinnen). Maar de dekking is daar heel goed en telefoons zijn daar niet eens zo duur.
graey @FrostyPeet14 april 2025 18:18
Een duopolie? Die twee hebben samen nog niet eens de helft van de verkopen (amper 2/5e zelfs). Apple is een procentje minder gekrompen jaar-op-jaar dan de rest en heeft nu een nipte voorsprong op de tweede fabrikant; als je het op OS-niveau bekijkt is dit allemaal een stuk minder opmerkelijk.
SirLenncelot @graey14 april 2025 18:35
In de VS hebben ze samen 75% van de markt.
1234567y @SirLenncelot14 april 2025 23:59
ja, en in China (waar 1 op de 5 mensen wonen) komt apple niet voor in de top 5...
MicGlou @SirLenncelot15 april 2025 01:01
Ik denk dat het in Europa niet veel anders is... alleen al in de zakelijke wereld zie je eigenlijk alleen Apple en Samsung.
supersnathan94
@MicGlou15 april 2025 10:58
Niet gek ook. Apple heeft een heel groot zakelijk app aanbod wat met MDM makkelijk uit te rollen en beheren is en Samsung heeft met Knox ook een zeer goede security laag voor enterprise.
Tomatoman @graey14 april 2025 19:03
Al staat het niet expliciet bij het staafdiagram in het Tweakers-artikel vermeld, deze cijfers slaan op de wereldwijde verkopen. In de VS hebben Apple en Samsung allebei een veel groter marktaandeel.
Wolfos @FrostyPeet14 april 2025 19:42
Ik geloof dat de eerste vijf toestellen alleen iPhones waren
De iPhone was niet de eerste smartphone en ook zeker niet de enige op de markt. Telefoons gingen geleidelijk steeds meer doen, en het was indertijd al vrij normaal dat je een muziekspeler, webbrowser, etc. op je telefoon had.
Dat is ook waarom Apple telefoons is gaan maken, hun muziekspeler werd langzaam vervangen.

Het is pas sinds Android dat het enorm homogeen werd. LG en Samsung gingen meteen over. Nokia en Blackberry konden niet concurreren.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 14 april 2025 19:43]

beeldbuijs @Wolfos14 april 2025 20:14
De Motorola Rarz was ook een van de bestverkochte telefoons ooit – tot dan toe in ieder geval, kon ook muziek afspelen, kon ook foto's en video's maken, maar dat kwam nog steeds niet in de buurt kwam van wat we nu een smartphone noemen. Onderbelichte plaatjes, zo groot als een postzegel. Maar de iPhone heeft wel degelijk de smartphone tot de topcategorie gemaakt en op de kaart gezet. Daarvoor was het ondankbaar dat je je digitale zaken zonder computer of tablet deed. Nu is Apple's iPhone-omzet 7x zo groot als de Mac-omzet.
Railgunner @Wolfos14 april 2025 21:40
Je begrijpt de quote verkeerd. FrostyPeet bedoelt dat de top-5 best verkochte smartphones in een periode allen iPhones waren, en dat pas op plek 6 een telefoon van Samsung stond. Dit gaat dus niet over in welke volgorde smartphones op de markt zijn gekomen.
kimborntobewild @FrostyPeet14 april 2025 21:54
Kan hem ontspannen overal gebruiken zonder angst op enorme reparatie/vervangkosten
Bij refurbished heb je een andere angst: nl. dat er malware/spyware is opgezet voordat je hem ontvangt. Zoals bij een oud-collega van mij. Uiteindelijk heeft ze overal haar wachtwoorden veranderd, en een nieuw mobiel nummer genomen.
0xd020 @kimborntobewild14 april 2025 22:25
Vaag verhaal. Je zet niet zomaar malware op een iPhone. Niks is onmogelijk, maar dit klinkt als een broodje aap.
supersnathan94
@kimborntobewild15 april 2025 11:01
Heeft die oud collega daar ook nog iets van bewijs van?

IOS apps draaien sandboxed, dus of het moet een oud jailbroken toestel geweest zijn ofzo, maar normaliter komt een app niet zomaar bij data van een andere app. Dus zelfs als je iets weet te installeren kan het jog steeds vrij weinig.

Eens met @0xd020. Kan natuurlijk gebeuren, maar klinkt te vaag om te kloppen.
Daoka @FrostyPeet15 april 2025 02:42
Ik denk dat het mede komt omdat Samsung / IPhone voor vele de eerste smartphone was en het overstappen lastig is voor ze. Dus maar de vertrouwde merk.
Adriel 14 april 2025 17:42
Als de iPhone wat Android functionaliteiten zou hebben zou ik voor Apple gaan.
jaenster @Adriel14 april 2025 17:55
Maak een discussie op het forum, word beetje moe van dit soort opmerkingen onder elke apple of android nieuws post
Audione0 @jaenster14 april 2025 17:57
En andersom..
Dakdak @Adriel14 april 2025 18:06
Met de in iOS ingebouwde Shortcuts (Opdrachten) heb ik alle flexibiliteit die ik miste van mijn laatste Android terug
bapemania @Adriel14 april 2025 17:49
Wat ontbreekt er op dit moment volgens jou aan om niet over te stappen naar het zeer gesloten ecosysteem van Apple?
kx22 @Adriel14 april 2025 18:07
Bij mij andersom. Ik vind de iPhones steeds saaier worden, maar hun ecosysteem kom ik niet eruit ivm alles OSX/IOS. Had graag wat meer keus gehad!
spokje @kx2214 april 2025 18:59
Android is ook saai. Het is allemaal saai. Heb zelf altijd Android gehad en dat is inmiddels ook saai.
kx22 @spokje14 april 2025 19:00
Android heb je tenminste nog foldable en flips
Ruudje88 @kx2214 april 2025 22:49
Foldable en flips zie ik een beetje vergelijkbaar als de curved-TV een aantal jaar geleden...

Leuk iets voor de niche markt maar wel iets dat langzaam verdwijnt.
spoonman @Ruudje8815 april 2025 08:13
klopt, vooral die foldables ... na een jaartje heb je zo een duidelijk zichtbare plooi in je scherm waar vanalle viezigheid onder kruipt
Dark Angel 58 @Adriel14 april 2025 18:11
Welke Android functionaliteiten bedoel je?
micnocom @Adriel14 april 2025 20:21
Als alle Android smartphones geen Android zouden hebben zou ik zo van Apple overstappen.

Ik hoop dat de Fairphone 6 me kan overtuigen, helaas zit ik (door m'n gezin) helemaal in de Apple eco maar waar een wil is is een weg...

[EDIT] en dan dus met /e/OS

[Reactie gewijzigd door micnocom op 14 april 2025 20:23]

SG @Adriel15 april 2025 07:10
Mijn 1st mobieltje is P800 3 gens Sony Ericsson, dan iPone 4.
Symbian naar win-mobiel naar IOS.
Waar Fiesta MK7 dashboard lijkt op oer Nokia.
Voor wat ik met smartphone doe maakt OS geen bal uit ben lichte gebruiker.
Het meer micro ipad met mobieltje functie en camera.
Enige wat mijn probleem is mag bredere beeld verhoudingen zijn.
Iphone 4 5 7 XS-max waarbij 4 en 7 bij inbraak waren gestolen .
Ik doe dus erg lang met mijn apple spul.
Gamebuster 14 april 2025 18:01
Zou het zijn dat men massaal iPhones koopt ivm de importheffingen?
wildhagen
@Gamebuster14 april 2025 18:04
Die heffingen zijn de laatste paar weken pas ingevoerd/actueel, en Q1 liep van 1 januari tot 31 maart. Die heffingen zullen dus wellicht in de laatste paar weken van maart nog enige impact gehad hebben, maar vermoedelijk niet eens extreem veel over de hele Q1-periode gezien.

De cijfers van Q2 (dus van 1 april tot en met 1 juli) zullen denk ik mogelijk wel hele andere getallen gaan laten zien.
M3m30 @wildhagen14 april 2025 21:57
Vergeet niet dat Apple en denk ook Samsung logischerwijs zoveel mogelijk smartphones zijn gaan invliegen om die heffingen zo lang mogelijk voor te zijn.
CM0102 @M3m3015 april 2025 11:19
Maar dat heeft toch geen relevantie met dit bericht? Dit gaat over de vraag vanuit de markt / aantal verkopen, niet over het aantal toestellen dat men op voorraad heeft liggen.

Het zou relevant kunnen zijn wanneer er vaak problemen zijn met voorraden of wanneer prijzen worden verlaagd om de voorraden te verkopen, maar dat is hier niet het geval.
M3m30 @CM010218 april 2025 11:41
Hiermee kan je de komende tijd de prijzen hetzelfde houden...
watercoolertje
@Gamebuster15 april 2025 14:14
Dan zou het marktaandeel van Apple moeten stijgen maar dat is gelijk gebleven.

Dus als dat (invliegen) het geval is en als dat in dit kwartaal valt en als die cijfers meetellen als verkopen. Dan is het marktaandeel Apple/Samsung dus eigenlijk lager dan het genoemde percentage omdat dat dus die cijfers artificieel ophoogt :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 april 2025 14:16]

Davidoff1976 14 april 2025 18:11
Ik vind 19% eigenlijk helemaal niet zoveel, aangezien ze maar een handvol modellen tekoop hebben, die enigzins allemaal op elkaar lijken.
Coolstart @Davidoff197614 april 2025 18:38
Ik vind 19% eigenlijk helemaal niet zoveel, aangezien ze maar een handvol modellen tekoop hebben, die enigzins allemaal op elkaar lijken.
Dus omdat ze maar een handvol modellen van de Iphone hebben is 19% niet veel? Ik volg de redenering niet.

Is het niet omgekeerd? 19% is veel, zeker omdat ze maar een handvol modellen aanbieden.
watercoolertje
@Coolstart15 april 2025 14:38
[...]Is het niet omgekeerd? 19% is veel, zeker omdat ze maar een handvol modellen aanbieden.
Weinig toestellen met veel verkopen omdat er binnen iOS dus geen alternatieve merken zijn, als jij iOS wilt dan moet je wel een iPhone kopen. Als jij Android wilt kan je kiezen uit 300 merken...

Op die manier valt 19% toch wel mee? Immers is dat dus (ook) het marktaandeel van het OS tegenover 81% van Android (en inderdaad mede omdat het meer fabrikanten zijn).

Uiteraard is 19% veel, maar dat kan je imo niet vergelijken met een Android-fabrikant die 19% doet (die heeft met veel meer concurrentie te maken en heeft het imo dus moeilijker om die 19% te bereiken)...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 april 2025 14:42]

Coolstart @watercoolertje15 april 2025 15:17
Ik reageerde op : “ Ik vind 19% eigenlijk helemaal niet zoveel, aangezien ze maar een handvol modellen tekoop hebben, die enigzins allemaal op elkaar lijken.”

Dus ik ga er dan maar vanuit dat 19% weinig is en het veel meer moet zijn. Ik denk dat 19% eerder ok is en niet weinig zeker omdat Apple zich enkel focust op de duurdere modellen.

19% marktaandeel ondanks ze maar enkel een paar modellen hebben in het hogere segment is dus veel. Maar ik begrijp de tegenovergestelde opmerking niet.
dez11de @Davidoff197615 april 2025 00:34
Toch is het het meest.
SG @Davidoff197615 april 2025 07:21
Android zijn vele bedrijven apple is er maar 1.
Android > IOS maar Apple is in smartphone markt 1 van de grootste samen met Samsung
Theratron 15 april 2025 08:42
Huh, ik dacht dat de Galaxy S25 serie zo enorm goed verkocht? Althans, in Zuid Korea : P

Ik denk dat iedereen daarbuiten toch van mening is dat Samsung er echt wel een schep bovenop mag doen qua specs. De S23, S24 en S25 serie zijn nagenoeg identiek op een wat snellere processor na (niet van belang als de software ook goed draait op oudere modellen). Terug naar de dagen van de Note 9, waar ze de beste en meest high-end specs in hun toestellen stopten.

Waarom hun midrange minder goed verkoopt weet ik niet trouwens. Ik vind de A-serie heel redelijk geprijsd voor wat je ervoor krijgt.
FeareX @Theratron15 april 2025 09:22
Je legt het al goed uit vind ik. De concurrenten bieden de nieuwe accu techniek, gaan kei hard op camera innovaties (grotere sensoren enzo).

Samsung gaat niet zo lekker en dat zie je gelijk terug. De AI features waar die ze promoten zijn toch niet belangrijk genoeg voor de consumenten misschien.

Hier hebben ze nog de USP dat het geen Chinees merk is. Sommige mensen hechten daar waarde aan en dan heb je ineens een stuk minder keus.
Theratron @FeareX15 april 2025 09:37
Ja, eens. Ik denk dat de meeste kopers toch echt baanbrekende specs (vooral een grote accu die je snel kan opladen, dat snelle opladen is juist een reden om voor een Android te gaan in plaats van een iPhone) verkiezen boven software "trucjes", zeker nu die bij Samsung in het verleden vaak als matig werkende gimmicks werden afgedaan.
Best jammer, want de software van Samsung is tegenwoordig dik in orde, ook zonder de AI trucs.

Maar als vaste Ultra gebruiker die dit jaar geen nieuw model heeft gekocht verwacht ik volgend jaar toch echt een mooie camera upgrade, minstens een 6.000 mAh silicium-koolstofaccu die met minstens 65 watt kan worden opgeladen, en een volledig werkende S-pen.
Er gaan geruchten dat de front camera onder de display zal worden verwerkt, en hoewel dat denk ik nog lang niet zal gebeuren zou ik dat ook ontzettend tof vinden. Mindere camera kwaliteit neem ik dan wel voor lief : )
Resolution 15 april 2025 14:19
Samsung is net zo duur dus...
watercoolertje
@Resolution15 april 2025 15:00
Samsung is net zo duur dus...
Haha, NEE!

Ultra vs Pro Max (250 euro verschil in voordeel Samsung):
uitvoering: Samsung Galaxy S25 Ultra, 256GB opslag Zwart
uitvoering: Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB opslag Zwart

Plus (350 euro verschil in voordeel Samsung):
uitvoering: Samsung Galaxy S25+, 256GB opslag Donkerblauw
uitvoering: Apple iPhone 16 Pro, 256GB opslag Zwart

Basis versie (200 euro verschil in voordeel Samsung):
uitvoering: Samsung Galaxy S25, 256GB opslag Donkerblauw
uitvoering: Apple iPhone 16, 256GB opslag Zwart

Als je bij de juiste winkel besteld kan je er nog wat bij krijgen ook (Chromebook Go):
https://www.samsung.com/nl/promo/promo/?id=BKTH6QBYQ4J9X

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 april 2025 15:08]

C64Boy 14 april 2025 17:59
Teruggang van Samsung begrijp ik wel. Meer concurrenten die een aardig alternatief voor minder geld bieden, soms zelfs zonder bloatware en Samsung wat Apple probeert te kopiëren in design en in prijs. Je verkloot je USP zo wel heel erg goed.
SG @C64Boy15 april 2025 07:19
Je kan ook zo zien Samsung is directere concurrent met premium sku vs apple.
Al die ander merken zijn breder en meer in de low budget en midrange waar ze zeer sterk concurreren met veel spelers en dus met hogere tech kosten marginale marges hebben. Je hebt naast inflatie de factor 10 duurdere top nodes. Voor high-end Soc’s.
Wavers zijn van 500 naar 5000 stuk gegaan. Grof gezien. Maar nodes worden ook duurder om in te investeren.
Een low budget andriod 2025 zal of the shelf instap Soc op oudere node hebben .
Bij apple zit refurbish 2dehand vorige gens . Voor lichte gebruiker doet iphone het ontiegelijk lang XS-Max A12 Soc.
C64Boy @SG16 april 2025 07:18
Zit ook wel wat in, Alleen wat ik hoe dan ook jammer vind, is dat Samsung qua design en marketing van kun premium apparaten wel wat erg veel afkijkt bij Apple de laatste tijd. Volgens mij niet slim. Je kunt beter je eigen sterke design neerzetten en je eigen 'beleving' dan je concurrent na-apen. Wat ik verder jammer vind is dat er ook op flagship toestellen nog steeds bloatware geïnstalleerd wordt. Ook herinner ik me nog maar al te goed het gepush om een Samsung account aan te moeten maken en het gedoe wat ik er daarna regelmatig mee had. Software van Samsung zelf vind ik over het algemeen best slecht.
jared9 14 april 2025 21:44
Iedereen had zijn mening klaar over de iPhone 16e en voorspelde dat het toestel niets zou toevoegen, maar uiteindelijk heeft het Apple geen windeieren gelegd:

"Helped by the iPhone 16e launch in a non-traditional quarter and continued growth and expansion in its non-core markets, Apple took the #1 spot in Q1 2025"
kimborntobewild @jared914 april 2025 21:57
Iedereen had zijn mening klaar over de iPhone 16e en voorspelde dat het toestel niets zou toevoegen
Je moet niet generaliseren. Ik heb dat nooit voorspeld.
TechSupreme @jared915 april 2025 07:51
Mij boeide de hele 16e eigenlijk helemaal niet, daarom had/heb ik er geen mening over.

Mij kun je dus uitsluiten en daarmee klopt jouw stelling dat "iedereen" er een mening over had niet.
Prullenbak84 @jared915 april 2025 08:41
@TechSupreme @kimborntobewild worden jullie nooit moe van jezelf? Hij bedoelt toch overduidelijk “men” en niet letterlijk “iedereen”. Kom op zeg.
FeareX @Prullenbak8415 april 2025 09:20
Ik moest er wel om gniffelen. Maar je hebt wel gelijk :)

Meer ontopic: ik vind het bijzonder dat Apple zo'n positie weet te behouden. Dat zegt waarschijnlijk meer over mijn begrip van de gemiddelde consument dan over Apple :p
Maar ze zijn duur en worden, ondanks dat hun telefoons overal zijn, nog steeds gezien als luxe object door velen. En er is natuurlijk een grote groep die in het ecosysteem wilt en zo vergroeid is met iOS dat ze nooit meer anders willen (zoals mijn vrouw).

Anyway, hoe dan ook een hele knappe prestatie van Apple!
TechSupreme @Prullenbak8415 april 2025 11:44
Ik mag toch wel zeggen dat die hele 16e mij en waarschijnlijk vele andere gewoon niet boeit?

Ik vind de stelling ook niet correct, want door wie en wanneer is dat gezegd? Jouw stelling dat hij bedoelt "men" is ook niet correct want er staat iedereen, maar laten we ervan uitgaan dat hij bedoelt "een overduidelijk groot deel", dat lijkt mij gepaster. Maat dat is ook speculatie.

Lang verhaal kort, als je gaat generaliseren om je eigen favo merk te hypen kijk er dan niet van op dat je ook tegenspraak krijgt. Vooral als je de cijfers verkeerd gaat representeren.

Want, als je naar het grote beeld kijkt zie je dat Samsung en Apple marktaandeel ingeleverd hebben aan Xaomi en andere Chinese fabrikanten. Dus eigenlijk moet je zeggen dat de schade bij Apple meevalt dankzij de 16e en niet zeggen dat Apple meer marktaandeel heeft gekregen.
TheRollinLegend @TechSupreme15 april 2025 16:51
Gast, kom op hey. Natuurlijk mag je iets over het toestel te zeggen hebben, maar nu ben je gewoon op zoek naar conflict 8)7
Prullenbak84 @TechSupreme16 april 2025 11:27
Je hebt wel veel te zeggen voor iemand die het "totaal niet boeit".

Doe gewoon ff niet zo moeilijk. Houd gewoon op, of geef toe dat je expres lekker zat te muggenziften omdat je dat grappig leek.
TechSupreme @Prullenbak8417 april 2025 01:16
Waar heb ik gezegd dat het mij "totaal niet boeit"?
Prullenbak84 @TechSupreme17 april 2025 08:20
O ja. Jij neemt alles op de letter. Je zei “helemaal” en niet “totaal”

|:(
Mij boeide de hele 16e eigenlijk helemaal niet, daarom had/heb ik er geen mening over.
Doei

[Reactie gewijzigd door Prullenbak84 op 17 april 2025 08:22]

TechSupreme @Prullenbak8417 april 2025 22:33
Ok, inderdaad, de 16e boeit mij niet. Dat wil niet zeggen dat dit onderwerp mij niet boeit... Het product iPhone 16e en dit onderwerp zijn twee totaal losstaande dingen.

Buiten dat, ken jij mij? Nee, dus stop aub met woorden in mijn mond leggen.
Prullenbak84 @TechSupreme18 april 2025 07:59
8)7
jared9 @Prullenbak8415 april 2025 16:14
Klopt, 'iedereen' is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Het is een stijlfiguur, een hyperbool, om aan te geven dat heel veel mensen er iets van vonden, niet dat letterlijk elke persoon op aarde of op Tweakers er een mening over had.

Ik bedoelde dat er veel commentaar was op de 16e, zeker in de techcommunity. Maar goed, als we elk woord op een goudschaaltje gaan leggen in plaats van naar de strekking te kijken, dan wordt het een taalkundige discussie in plaats van een inhoudelijke.
watercoolertje
@jared915 april 2025 14:57
"Helped by the iPhone 16e launch in a non-traditional quarter and continued growth and expansion in its non-core markets, Apple took the #1 spot in Q1 2025"
Ze zijn vooral 1ste door de krimp van Samsung :P Zonder die krimp stonden ze namelijk alsnog gewoon 2de...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 april 2025 14:58]

TechSupreme 15 april 2025 07:50
Of je zegt dat Apple en Samsung marktaandeel verliezen aan Chinese Android fabrikanten.

Begrijpelijk gezien de huidige staat van de wereld. Veel landen nijgen steeds richting goedkopere Android toestellen vanwege de lokale economie, importtarieven of embargos.
C64Boy @TechSupreme16 april 2025 07:26
Tja ik weet dat de iPhone16 pas nu verkrijgbaar is in Indonesie, nadat Apple eerst heeft moeten 'tekenen' dat ze forse investeringen gaan doen in het land. Dat is natuurlijk afpersing, maar voor een land als Indonesië geen uitzondering. Oppo, Vivo, Samsung hebben lokale fabriekjes.

Ze hebben in Indonesië idiote importtarieven. Ik rij een Honda motor die in Thailand wordt gebouwd- is in Indonesië 30 procent duurder dan in NL, terwijl motors die in het land zelf zijn gemaakt ongeveer de helft goedkoper zijn dan vergelijkbare modellen in NL.

Dus daar doen ze al langer een Trumpje. Ze zijn ook (bijna) net zo onbetrouwbaar en corrupt
TechSupreme @C64Boy16 april 2025 10:40
Hoezo is dat afpersing? Het is een manier om ervoor te zorgen dat geld niet zomaar naar het buitenland verdwijnt. Brazilie doet al jaren hetzelfde, Turkije in beperkte maten. Je wil gewoon niet dat buitenlandse bedrijven zonder iets bij te dragen aan je land, zo minimaal mogelijk belasting afdragen en fluitend verdwijnen met de winst om die winst elders te investeren zodat een andere er beter van wordt.

Ons hele belastingstelsel is erop gericht om bedrijven en personen zoveel mogelijk hun winst of spaarcenten te investeren. Dat gaat goed tot een virus een andere mening heeft.

In de traditionele handels economie waar er volop concurentie en alternatieven zijn voor een bepaald product werkt dat best goed. Maar dingen als een PS5 of een iPhone werkt dat juist averechts want er zijn geen alternatieven voor dat product. Onder de streep betaalt de burger absurde bedragen en het bedrijf maakt evenveel winst.

Een PS5 kost in Brazilie 750 euro, een X5 in Turkije betaal je 700k.

Dan vind ik wat Indonesie doet eerlijker. Indonesie zegt dat je maar een proportionele investering moet doen in het land voor je je producten daar mag verkopen.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 16 april 2025 10:46]


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