Analist: Apple iPhone voor het eerst in Q1 de meest verkochte smartphone

Apple was in het eerste kwartaal van 2025 volgens analisten van Counterpoint Research de grootste smartphoneverkoper ter wereld. Daarmee zou de iPhone voor het eerst de best verkochte smartphone van het eerste kwartaal van een jaar zijn.

In Q1 van 2025 was 19 procent van alle verkochte smartphones volgens Counterpoint Research een iPhone. Dat is percentueel gezien net zoveel of zelfs minder dan in eerdere jaren, maar er werden relatief meer smartphones van andere 'overige' fabrikanten verkocht.

Tegelijkertijd was Apple mede dankzij het dalen van het marktaandeel van Samsung-smartphones in het eerste kwartaal van dit jaar marktleider. Tot dusver was het Zuid-Koreaanse bedrijf namelijk altijd de best verkopende smartphonefabrikant in het eerste kwartaal. In 2025 zijn die rollen voor het eerst omgedraaid, aldus het onderzoeksbureau. In 2023 was Apple al voor het eerst smartphonemarktleider over een heel jaar, zo concludeerden twee andere onderzoeksbureaus begin 2024.

De totale smartphonemarkt groeide volgens Counterpoint in het eerste kwartaal van 2025 met 3 procent, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral een grotere vraag in China zou hiervoor gezorgd hebben. De analisten verwachten dat de smartphonemarkt over heel 2025 gaat krimpen vanwege de wereldwijde handelssancties. Vooral de smartphonemarkt van de Verenigde Staten zou hieronder lijden. Xiaomi en vivo, allebei Chinese smartphonefabrikanten, zijn volgens de analisten van Counterpoint de snelst groeiende merken wat smartphonemarktaandeel betreft. Mogelijk hebben de handelsbeperkingen ook een negatieve invloed op die bedrijven.