Analisten: minder smartphones geleverd in 2023, Apple voor het eerst marktleider

IDC en Canalys melden dat er in 2023 wereldwijd ongeveer 1,1 miljard smartphones zijn geleverd. Dat is volgens IDC 3,2 procent minder dan in 2022. Canalys houdt het op 4 procent. Apple heeft vorig jaar ongeveer 234 miljoen iPhones geleverd en is voor het eerst marktleider.

Volgens analisten van IDC werden er de afgelopen tien jaar wereldwijd nooit minder smartphones geleverd dan in 2023. Het analistenbureau zag wel dat er in het vierde kwartaal van vorig jaar opnieuw ongeveer 8 procent meer smartphones werden geleverd dan in dezelfde periode in 2022. Canalys bevestigt dit en vermoedt dat de wereldwijde markt zich het komende jaar zal herstellen.

Apple heeft vorig jaar de meeste smartphones geleverd: ongeveer 234,6 miljoen. Het Amerikaanse bedrijf was daarmee goed voor 20,1 procent marktaandeel. In 2022 was Apple nog goed voor een marktaandeel van 18,8 procent. Samsung staat volgens IDC op de tweede plaats met 226,6 miljoen geleverde smartphones. Het Zuid-Koreaanse bedrijf was in 2023 goed voor 19,4 procent marktaandeel. In 2022 was dat volgens IDC nog ongeveer 21,7 procent. Apple is wel eerder korte periode marktleider geweest, vaak rond de release van nieuwe iPhones, maar nooit over een heel jaar gezien.

Xiaomi had in 2023 een marktaandeel van 12,5 procent met 145,9 miljoen smartphones en vervolledigt daarmee de top drie volgens IDC. In 2022 behaalde Xiaomi een marktaandeel van 12,7 procent. De vierde plaats wordt ingenomen door OPPO. De Chinese smartphonefabrikant wist in 2023 ongeveer 103,1 miljoen telefoons te leveren en behaalde daarmee een marktaandeel van 8,8 procent, terwijl dat in 2022 nog 9,5 procent was. Transsion, een Chinees holdingbedrijf dat budgettelefoons van dochtermerken Itel, Tecno Mobile en Infinix verkoopt, wist in 2024 ongeveer 94,9 miljoen smartphones te leveren. Dat was goed voor een marktaandeel van 8,1 procent. In 2022 behaalde Transsion naar verluidt nog een marktaandeel van 6 procent.