OPPO brengt Find X- en Reno12-series wereldwijd uit

OPPO brengt de Find X-vlaggenschipserie en de Reno12-smartphones wereldwijd uit. De Chinese fabrikant bracht de Find X6 Pro, vorige variant uit de X-reeks, alleen in het thuisland uit. Ook de Reno12 werd eerst in China uitgebracht.

oppo find x7 ultra

De fabrikant laat tijdens een presentatie in Londen weten dat de X-productlijn, de Reno12 en de Reno12 Pro wereldwijd uitgebracht worden. OPPO noemt geen specifieke landen. Tot de Find X5-reeks bracht het bedrijf zijn vlaggenschiptoestellen in de Benelux uit, maar deed dat met de opvolger niet. De Reno11-smartphones kwamen ook al in de Benelux uit.

De Find X7 is sinds begin dit jaar in China verkrijgbaar en heeft een 6,82"-oledscherm, een Dimensity 9300-soc, 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De Ultra-variant wordt door een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 aangedreven en heeft twee periscoopcamera's voor respectievelijk 2,7x en 6x zoom. De Reno12-reeks is op het midrangesegment gericht.