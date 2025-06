'Uitgelekte afbeelding toont OPPO Find X7 Pro met achthoekig camera-eiland'

Een uitgelekte foto toont een achthoekig camera-eiland op een smartphone. Volgens een leaker gaat het om de aankomende OPPO Find X7 Pro. Eerdere geruchten wezen echter op een ronde cameramodule voor de Find X7-serie, zoals ook aanwezig is op de Find X6-reeks.

De foto van de vermeende OPPO Find X7 Pro verscheen eerder deze maand op het Chinese platform Weibo. Volgens geruchten krijgt de Find X7 Pro een 50-megapixelhoofdcamera met 1"-sensor, een 50-megapixelgroothoeklens en twee periscoopcamera's voor 2,7x en 6x zoom. Over de accugrootte en andere specs is nog niets bekend, al wordt verwacht dat het toestel op een Snapdragon 8 Gen 3-soc draait. Eerder maakte OPPO bekend dat het aankomende Pro-toestel satellietcommunicatie ondersteunt.

Naar verwachting presenteert OPPO de Find X7-serie in het eerste kwartaal van 2024. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of het Pro-toestel in de Benelux verkrijgbaar wordt. De Find X6 Pro verscheen namelijk niet in Nederland en België.