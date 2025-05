OPPO brengt Reno 10-telefoons uit in Benelux voor 509 en 659 euro

OPPO brengt volgende week zijn Reno 10 en 10 Pro uit in de Benelux. De telefoons kwamen eerder al uit in China. De toestellen krijgen twee OS-upgrades en drie jaar aan beveiligingsupdates, minder dan veel andere telefoons in hun prijsklasse.

Beide Reno 10-telefoons hebben hetzelfde ontwerp, al verschillen ze op diverse punten. Wat hetzelfde is, is het scherm. Het gaat om een 6,7"-oleddisplay met een resolutie van 2412x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz.

De telefoons verschillen onder meer in soc, camera-set-up en accu. De soc van de Reno 10 is een MediaTek Dimensity 7050, de Pro-versie heeft een Qualcomm Snapdragon 778G. Dat is een inmiddels twee jaar oude soc van de Amerikaanse processorontwerper. Beide telefoons hebben een modem met 5G-ondersteuning.

De Pro heeft een 50-megapixelcamera met een sensoroppervlakte van 50 vierkante millimeter, bijgestaan door een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens. Er zit ook een 47mm-telelens op met een 32-megapixelsensor met rgbw-pixels. Die is bedoeld voor portretten en straatfotografie, zo zegt de fabrikant. De frontcamera heeft eveneens een 32-megapixelsensor op beide telefoons, maar alleen de Pro heeft ook daar een rgbw-pixellay-out.

De accu van de reguliere versie is met 5000mAh voorzien van iets meer capaciteit dan de 4600mAh-accu van de Pro-versie. De Pro-versie kan met 80W wel sneller laden dan de reguliere variant, die laadt met 67W. De toestellen komen uit met Android 13 en komen met twee OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Veel concurrenten bieden minimaal drie OS-upgrades en vier of vijf jaar aan beveiligingsupdates. De Reno10 komt uit voor 509 euro, de Pro-versie moet 659 euro kosten.

OPPO lijkt bezig zich terug te trekken uit diverse landen. Onder meer in Duitsland en Frankrijk gebeurde dat al. Het bedrijf ontkent dat het zich terugtrekt uit alle Europese landen, al heeft het high-end modellen als de recente Find X-modellen en de vouwbare telefoons niet uitgebracht in de Benelux.