OPPO brengt Reno11 met betere camera uit in Nederland voor 449 euro

OPPO brengt de Reno11 F 5G uit in Nederland. Eerder kwam dat toestel al uit in China. Het apparaat heeft op veel vlakken dezelfde specificaties als de Reno10, maar de Reno11 kost met 449 euro ruim zestig euro minder dan het eerdere model.

OPPO zegt dat het de Reno11 F 5G in zijn eigen winkel verkoopt. Daar kost het apparaat inclusief btw 449 euro. Het vorige model, de Reno10, was bij introductie nog een stuk duurder, al is het Pro-model daarvan wel voor een vergelijkbare prijs te koop.

De Reno11 is op veel vlakken hetzelfde als zijn voorganger. Het toestel heeft een 120Hz-amoledscherm van 6,7 inch met een resolutie van 2412x1080. Ook het nieuwe model draait op MediaTeks Dimensity 7050-soc. De Reno11 heeft 8GB aan geheugen, maar dat kan worden uitgebreid met nog eens 8GB aan virtueel ram. De accu is ook nog even groot met 5000mAh en heeft ondersteuning voor SuperVOOC om met 67W te snelladen.

De voornaamste verbetering zit in de camera. De Reno11 heeft een 64-megapixelhoofdcamera, waar verder geen optische beeldstabilisatie in zit, een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een macrolens met een 2-megapixelcamera. De frontcamera heeft een 32-megapixelsensor.

Het apparaat is per direct te koop. Het draait op Android 14 met OPPO's eigen ColorOS-skin. OPPO zegt niet hoeveel Android-upgrades en beveiligingsupdates het toestel krijgt. Dat was juist een van de minpunten van de Reno10. Die kreeg slechts twee OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates, veel minder dan vergelijkbare telefoons in die prijsklasse.

Update: in de passage over de camera's stond verkeerde informatie over de Reno11, niet de Reno11 F. De passage is aangepast.