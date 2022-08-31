OPPO brengt Reno8 5G-smartphones uit in Europa met adviesprijzen vanaf 529 euro

OPPO brengt zijn Reno8-smartphones op woensdag 31 augustus uit in Europa. Dat maakt de smartphonefabrikant bekend. De telefoons beschikken over Dimensity-socs van MediaTek. De OPPO Reno8 5G komt beschikbaar voor 529 euro. Een Pro-variant kost 749 euro.

De OPPO Reno8 Pro 5G krijgt een MediaTek Dimensity 8100 Max-soc, die beschikt over vier Arm Cortex-A78-cores op 2,85GHz en vier Cortex-A55-kernen op 2,00GHz. Deze chip wordt bijgestaan door een OPPO MariSilicon X-npu, die vooral is bedoeld voor het verwerken van foto's en video's. De telefoon wordt geleverd met 8GB Lpddr4x-geheugen en beschikt over 256GB opslag.

De non-Pro-variant van de Reno8 5G beschikt over een langzamere MediaTek Dimensity 1300-soc en heeft geen MariSilicon X-npu, meldt het bedrijf in een persbericht. Ook deze smartphone wordt standaard geleverd met 8GB geheugen en 256GB opslag.

De Reno8 Pro 5G heeft daarnaast een groter 6,7"-amoledscherm met een resolutie van 2412x1080 pixels. De refreshrate van dit paneel bedraagt 120Hz. De 'reguliere' Reno8 5G heeft een 90Hz-amoledscherm van 6,4" met een resolutie van 2400x1080 pixels.

De verdere specificaties van de twee toestellen zijn vergelijkbaar. De smartphones hebben allebei een primaire 50-megapixelcamera, een 8-megapixelsensor met groothoeklens en een macrocamera van 2 megapixel. De frontcamera van beide toestellen heeft een resolutie van 32 megapixel en zit verwerkt in een gat in het scherm. Beide telefoons krijgen een 4500mAh-accu die 80W-snelladen ondersteunt. De accu kan volgens de fabrikant tot vijftig procent worden opgeladen in tien minuten tijd. De telefoons worden geleverd met ColorOS 12.1, dat gebaseerd is op Android 12.

OPPO Reno8 5G

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-08-2022 15:14 10

31-08-2022 • 15:14

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Reacties (10)

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MiesvanderLippe 31 augustus 2022 15:19
Is Mediatek eigenlijk nog steeds zo'n drama met driver ondersteuning?
Ruw ER @MiesvanderLippe31 augustus 2022 15:30
Het schijnt minder slecht te zijn. Maar ik zou geen 5 jaar support verwachten zoals sommige andere merken wel bieden.
Probook8979 @Ruw ER1 september 2022 08:49
Het schijnt minder slecht te zijn. Maar ik zou geen 5 jaar support verwachten zoals sommige andere merken wel bieden.
Zijn er ROMS uit die de mediatek ondersteunen? Zoals het vrijgeven van de drivers?
SantosvdB 31 augustus 2022 15:23
Die 2 dikke grote camera lenzen staan wel echt heel mooi op zo'n toestel!
Ben benieuwd naar de uiteindelijke resultaten..
Styreta @SantosvdB31 augustus 2022 20:53
Ze lijken groot. Maar het zijn best kleine lenzen met een dikke plastic ring eromheen, erg fake dus :)
SantosvdB @Styreta2 september 2022 15:19
Tja, als fotograaf breekt mn hart als ik dit lees... erg jammer!
Maar, het blijft een mooi gezicht :)
MadDogMcCree 31 augustus 2022 15:46
Die camera eilanden worden ook steeds groter en groter. En dan te bedenken dat 8 jaar geleden de wereld te klein was vanwege de iPhone 6 camera bump. Nu is het geen Xiaomi 12S, maar mooi is toch anders.
Vincent91 31 augustus 2022 16:36
Heeft Oppo ook een beta programma zoals bij oneplus? Want ze zijn onderdeel van elkaar
Theratron 31 augustus 2022 17:09
Hmmm, Oppo was de laatste tijd best mooie toestellen aan het bouwen, vooral de Find X serie met dat unieke camera eiland dat één deel vormt met de rest van de glazen behuizing. Maar nu ineens brengen ze een "Pad Air" uit en twee telefoons waarvan het camera eiland dezelfde vorm heeft als dat van de Samsung S21 Ultra. Toch een beetje jammer dat we nu ineens weer in na-aap territorium zitten....
daddy0365 6 september 2022 17:21
Heb een oneplus 7 pro en Oppo find x pro 5 de Oppo is de betere in foto, video en batterijduur .

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