OPPO brengt Reno8 5G-smartphones uit in Europa met adviesprijzen vanaf 529 euro

OPPO brengt zijn Reno8-smartphones op woensdag 31 augustus uit in Europa. Dat maakt de smartphonefabrikant bekend. De telefoons beschikken over Dimensity-socs van MediaTek. De OPPO Reno8 5G komt beschikbaar voor 529 euro. Een Pro-variant kost 749 euro.

De OPPO Reno8 Pro 5G krijgt een MediaTek Dimensity 8100 Max-soc, die beschikt over vier Arm Cortex-A78-cores op 2,85GHz en vier Cortex-A55-kernen op 2,00GHz. Deze chip wordt bijgestaan door een OPPO MariSilicon X-npu, die vooral is bedoeld voor het verwerken van foto's en video's. De telefoon wordt geleverd met 8GB Lpddr4x-geheugen en beschikt over 256GB opslag.

De non-Pro-variant van de Reno8 5G beschikt over een langzamere MediaTek Dimensity 1300-soc en heeft geen MariSilicon X-npu, meldt het bedrijf in een persbericht. Ook deze smartphone wordt standaard geleverd met 8GB geheugen en 256GB opslag.

De Reno8 Pro 5G heeft daarnaast een groter 6,7"-amoledscherm met een resolutie van 2412x1080 pixels. De refreshrate van dit paneel bedraagt 120Hz. De 'reguliere' Reno8 5G heeft een 90Hz-amoledscherm van 6,4" met een resolutie van 2400x1080 pixels.

De verdere specificaties van de twee toestellen zijn vergelijkbaar. De smartphones hebben allebei een primaire 50-megapixelcamera, een 8-megapixelsensor met groothoeklens en een macrocamera van 2 megapixel. De frontcamera van beide toestellen heeft een resolutie van 32 megapixel en zit verwerkt in een gat in het scherm. Beide telefoons krijgen een 4500mAh-accu die 80W-snelladen ondersteunt. De accu kan volgens de fabrikant tot vijftig procent worden opgeladen in tien minuten tijd. De telefoons worden geleverd met ColorOS 12.1, dat gebaseerd is op Android 12.