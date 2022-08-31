OPPO brengt 10,3"-tablet uit in Europa voor 279 euro

OPPO gaat zijn 10,3"-Pad Air uitbrengen in Europa. Dit betreft de eerste tablet van de Chinese fabrikant die voor de Europese markt bedoeld is. De goedkoopste versie kost 279 euro en er komt ook een variant met meer opslaggeheugen die 329 euro gaat kosten.

OPPO meldt dat het scherm een diagonaal van 10,36 inch heeft en over een 2k-resolutie beschikt. De fabrikant benadrukt het gewicht en de dikte, te weten 440 gram en 6,94mm. Dat moet eraan bijdragen dat de Pad Air licht aanvoelt. De tablet draait op ColorOS for Pad.

Volgens de fabrikant maakt dat aanraakinteracties mogelijk, zoals een gesplitst scherm met twee vingers en een zwevend venster met vier vingers. Verder is er door slepen en loslaten een optie om gemakkelijk bestanden over te zetten van een OPPO-smartphone naar de Pad Air. Deze smartphones moeten dan wel ColorOS 12.1 hebben en de Multi Screen Connect-functie ondersteunen.

De Pad Air bevat een Qualcomm Snapdragon 680-soc en vier luidsprekers. De accucapaciteit bedraagt 7100mAh. Volgens de fabrikant kun je hiermee tot 12 uur kijken naar video's of 15 uur bijwonen van videoconferenties.

OPPO's Pad Air is vanaf komende week beschikbaar bij enkele winkels en in de e-store van de fabrikant. De versie met 4GB ram en 128GB opslaggeheugen kost 329 euro en de versie met de helft van het opslaggeheugen kost 279 euro. Het gaat om grijze exemplaren waarvan het bovenste deel van de achterkant meer grip biedt en vingerafdrukken moet tegengaan.