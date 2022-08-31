OPPO brengt 10,3"-tablet uit in Europa voor 279 euro

OPPO gaat zijn 10,3"-Pad Air uitbrengen in Europa. Dit betreft de eerste tablet van de Chinese fabrikant die voor de Europese markt bedoeld is. De goedkoopste versie kost 279 euro en er komt ook een variant met meer opslaggeheugen die 329 euro gaat kosten.

OPPO meldt dat het scherm een diagonaal van 10,36 inch heeft en over een 2k-resolutie beschikt. De fabrikant benadrukt het gewicht en de dikte, te weten 440 gram en 6,94mm. Dat moet eraan bijdragen dat de Pad Air licht aanvoelt. De tablet draait op ColorOS for Pad.

Volgens de fabrikant maakt dat aanraakinteracties mogelijk, zoals een gesplitst scherm met twee vingers en een zwevend venster met vier vingers. Verder is er door slepen en loslaten een optie om gemakkelijk bestanden over te zetten van een OPPO-smartphone naar de Pad Air. Deze smartphones moeten dan wel ColorOS 12.1 hebben en de Multi Screen Connect-functie ondersteunen.

De Pad Air bevat een Qualcomm Snapdragon 680-soc en vier luidsprekers. De accucapaciteit bedraagt 7100mAh. Volgens de fabrikant kun je hiermee tot 12 uur kijken naar video's of 15 uur bijwonen van videoconferenties.

OPPO's Pad Air is vanaf komende week beschikbaar bij enkele winkels en in de e-store van de fabrikant. De versie met 4GB ram en 128GB opslaggeheugen kost 329 euro en de versie met de helft van het opslaggeheugen kost 279 euro. Het gaat om grijze exemplaren waarvan het bovenste deel van de achterkant meer grip biedt en vingerafdrukken moet tegengaan.

OPPO Air Pad

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 31-08-2022 15:10 39

31-08-2022 • 15:10

39

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Tablets OPPO Ifa 2022

Reacties (39)

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SantosvdB 31 augustus 2022 15:22
Ben ik de enige die het raar vind dat je 12 uur video kan kijken en 15(!) uur videoconferenties?
Ik bedoel, bij een video gebruik ik ongeveer alleen scherm en luidsprekers.. maar bij een videoconferentie toch ook microfoon? Of denk ik nu te ver :P
youridv1 @SantosvdB31 augustus 2022 15:28
Dat zou wel eens met het soort video te maken kunnen hebben. Videoconferentie kan natuurlijk met 1 andere persoon zijn met een 720p webcam die door het conferentieprogramma helemaal de grond in gecompressed wordt.
rubenbe @youridv131 augustus 2022 18:46
Videoconferentie gebruikt inderdaad extra compressie omdat de scene nooit verandert.
Ik heb ooit gelezen dat Skype slecht 1 enkele I-Frame verstuurt in het begin van de call.
(Deze bevat de volledige scene)
En daarna enkel P-Frames die incrementeel het verschil encoden.

https://en.wikipedia.org/...compression_picture_types
SantosvdB @rubenbe2 september 2022 15:20
Aha, op die manier. Thanks!

@Whis! ja, daar heb je een punt!
@Wouterie om 1 of andere reden gaat mijn XPS 15 maxed out altijd in de "OVERDRIVE ALLES WEGBLAZEN" modus... dus het zal voor de mijn laptop het zelfde zijn. haha :)
Whis! @SantosvdB31 augustus 2022 15:29
En stream je de video of speel je deze lokaal af? En welke app gebruik je voor de videoconferentie? Het is nietszeggend zonder enige context imo.
Wouterie @SantosvdB31 augustus 2022 15:35
Ja, goeie! Een uurtje video kijken of een uurtje Teams is nogal een verschil in belasting voor mijn laptopje.
Flipm0de 31 augustus 2022 15:13
Best mooi. Hoeveel jaar support krijgt ie? Zie voor een tablet de standaard iPad altijd als baseline. Doet wat het moet doen qua huis tuin en keuken activiteiten met een snelle chip voor de komende 4 jaar voor 380e bij release.
d3x @Flipm0de31 augustus 2022 15:37
lineage OS.....
GertMenkel @d3x31 augustus 2022 15:55
LineageOS repareert geen fouten in drivers en in de kernel en is sterk afhankelijk van of er een vrijwilliger is die de nodige patches wil toevoegen voor het apparaat. Het is niet iets waar je zomaar van uit kan gaan, helemaal zolang we nog niet weten of de bootloader ontgrendeld kan worden of niet.

Ik heb zelf op LineageOS-ondersteuning gehoopt bij het kopen van mijn telefoon en ben van de koude kermis thuisgekomen. Hopelijk gaat het voor deze Oppo beter, maar dat zullen we pas weken tot maanden na release weten.
LurkZ @Flipm0de31 augustus 2022 18:43
Wat heb je aan 4 jaar, of 400 jaar support als het OS je vanaf dag 1 tegenstaat?
SuperDre @Flipm0de31 augustus 2022 16:05
Nouja, mijn OPPO Reno Z uit 2019 krijgt nog steeds updates, geen idee voor hoe lang nog.
Verwijderd 31 augustus 2022 15:11
ik last dus constant ipad air. lekkere naam weer dit
Verwijderd @Verwijderd31 augustus 2022 15:15
Zal voor OPPO wel het gewenste effect zijn verwacht ik. :P
GekkePrutser
@Verwijderd31 augustus 2022 15:24
Dat is natuurlijk ook precies de bedoeling ;)

Ik vraag me af of ze een boze brief gaan krijgen van Apple want dit ligt er wel erg dik bovenop. Aan de andere kant is het design wel anders met die lelijke streep op de achterkant.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 16:58]

youridv1 31 augustus 2022 15:14
Valt of staat met support. Een base ipad is ook ongeveer deze prijs en die heeft een gelikt en goed ondersteund OS erop staan

Die heeft dan wel minder opslag, maar hij werkt wel gewoon altijd goed. Dat kun je van android tablets lang niet altijd zeggen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 16:58]

Wouterie @youridv131 augustus 2022 15:25
Hmm... de goedkoopste iPad die ik zo snel tegenkom is 360 Euro, wat toch pakweg 80 Euro duurder is dan deze maar dan wel weer inderdaad Apple is. Dus ja, ik vraag me af of dit echt goed gaat verkopen. Mijn iPads (Air 2) zijn redelijk onverwoestbaar en doen nog steeds wat ze moeten doen dus dat was een prima investering.
youridv1 @Wouterie31 augustus 2022 15:27
Ja klopt, hij is 80 euro duurder. iPads hebben dan ook lange software ondersteuning en een erg goed geoptimaliseerd OS erop.

Als je het mij vraagt is dat het waard.
raro007 @Wouterie31 augustus 2022 17:10
Kan je fortnite op je ipad spelen of steam in home gebruiken of stadia?
Tja Android is wat dat betreft veel vrijer.
Wat voor sommige mensen vooral chinese waar deze tablet uitkomt een betere keuze is.
Croga @raro0071 september 2022 07:42
Geen idee. Ik kan in ieder geval wel gewoon Xbox Xcloud gebruiken. Dus wat dat betreft zou Steam en Stadia ook gewoon mogelijk moeten zijn, als Valve en Google besluiten daar tijd in te steken.
En speel dan gerust Fortnite op je Xbox/Xcloud :-D
raro007 @Croga1 september 2022 07:47
Apart dat jij dit nieuws artikelen mist wat ook op tweakers stonden.
https://9to5google.com/20...t-allowed-on-iphone-ipad/
Croga @raro0071 september 2022 07:49
Dat er geen aparte app voor is betekend niet dat het niet werkt.....
Zoals gezegd; XCloud draait gewoon op mijn iPad. Blijkbaar is dat nieuws van 2 jaar oud ondertussen.... veroudert.

Wellicht wat modernere informatie gebruiken: https://www.imore.com/how-set-xbox-cloud-gaming-xcloud-ios

[Reactie gewijzigd door Croga op 23 juli 2024 16:58]

raro007 @Croga1 september 2022 12:41
Heb je de artikel gelezen?
Open Safari and head to xbox.com/play(opens in new tab). Note that you can stream through the Google Chrome and Microsoft Edge browser, but it works best in Safar
Niks nieuws aan en de reden dat het zo moet en geen app is juist de Apple dictatuur.
Croga @raro0071 september 2022 12:46
Jij vroeg of het kon. Ik zeg dat het kan. Wat is het probleem?

Er is helemaal geen app nodig. Die app doet helemaal niets anders dan wat ze hier beschrijven; een schil om de browser heen.

Ik snap ook niet dat Apple de app niet gewoon goed keurt maar werken doet het. En dat zou het dus voor Stadia ook gewoon kunnen.
Wouterie @raro0071 september 2022 11:15
Geen idee, ik doe niet aan Fortnite en voor Steam heb ik nog de (oude) Steam Link aan mijn TV hangen. Noem me oud, maar gamen op zo'n klein schermpje vind ik niets. Mijn kinderen zitten graag op Youtube en poki.nl en dat werkt nog allemaal prima.
raro007 @Wouterie1 september 2022 12:42
Voor alles wat mij niet goed uitkomt kan ik ook een smoes bedenken maar dat betekent niet dat Apple het niet toe laat.
Wouterie @raro0071 september 2022 13:41
Ik snap je reactie geloof ik niet, ik heb niet het idee dat ik een smoes aan het verzinnen ben. Ik kon toevallig de iPadjes voor een zacht prijsje op de kop tikken via mijn werk en ze doen het prima verder... En op een iPod Shuffle (uit 2005 of 2006) na heb ik verder geen Apple producten dus ik kan ook niet echt meepraten over wat Apple wel en niet toelaat.
Mijn kinderen zijn te jong voor Fortnite en Steam dus dat laatste hou ik graag in eigen beheer.
Plainside 31 augustus 2022 15:11
Oehh heb nu nog een oud ipadje welke nog wel eens aangaat om af en toe wat te volgen (YT, twitch, streaming, etc) wanneer ik op balkon zit. Misschien leuke vervanger voor die, eerst reviews afwachten.

[Reactie gewijzigd door Plainside op 23 juli 2024 16:58]

appie35 @Plainside31 augustus 2022 15:13
Same here! Laat tweakers deze maar eens onder handen nemen.
d3x @appie3531 augustus 2022 15:37
beetje lagere specs dan de mipad maar ook nog iets lagere prijs...
alhoewel ik toch een voorkeur zou geven aan dit OS....

ik heb trouwens op een originele mipad 1 deze vakantie nog een lineage OS 16 opgezet. kwestie van een goekoop tabletje gesproken :) dat was toen echt een topper voor lage prijs met de tegra chip.
Winduss 31 augustus 2022 15:13
Subtiele naam. Trouwens, het ontwerp is ook niet al te subtiel. Lijkt op de voorkant precies op een iPad Air
Verwijderd 31 augustus 2022 15:59
De Huawei Mediapad M5 Lite 10 heeft voor een vergelijkbare prijs een beter geluid (Harman Kardon), én een 3.5 mm jack. Waarom Oppo deze jack heeft weggelaten is niet duidelijk, want als ik zo'n tablet ergens gebruik dan is het toch vooral het vliegtuig of de trein, mét hoofdtelefoon.
Wat ze voor mijn part dan weer mogen weglaten op alle tablets zijn de overbodige camera's.
MatthiasDS @Verwijderd31 augustus 2022 16:13
Oppo heeft dat weggelaten omdat dat nu eenmaal de trend is, en die gaat ook niet meer stoppen. Ik begrijp dat sommigen nog steeds bedraad willen luisteren maar ik schat (en ik kan daar verkeerd in zijn, ik heb geen cijfers) dat de grote meerderheid tegenwoordig gewoon via Bluetooth verbinding maakt.

[quote]Wat ze voor mijn part dan weer mogen weglaten op alle tablets zijn de overbodige camera's.[quote]

En zo zie je maar... Voor jou mogen ze X weglaten en Y niet. Voor anderen mogen ze net X niet weglaten maar Y dan weer wel. Daarom worden er nu net keuzes gemaakt en dan gebeurt dat op basis van waar de markt heen beweegt.
MatthiasDS @Verwijderd31 augustus 2022 16:55
Mensen hebben blijkbaar liever extra straling in hun weinige hersens,
Vrij arrogante statement, dit. Je voelt je blijkbaar beter dan anderen omdat je een draadje gebruikt, en mensen die graag BT headsets gebruiken hebben weinig hersens? Laten we er vooral geen "wie heeft de grootste"-discussie van maken, naar ik voel me vrij comfortabel met m'n brein en wat erin zit.

Indien je inzit met straling, dan koop je sowieso beter geen tablet of smartphone.

Maar om er dan toch op in te gaan: emissie- en SAR-waarden voor BT devices liggen zeer laag en zijn onschadelijk. We worden ondanks de elektrosmog met z'n allen ook steeds ouder en ouder dus het zal allemaal best meevallen met de gebruikers van elektronische apparatuur en hun weinige hersens.
en de fabrikanten volgen de trend omdat alles is toegelaten wat niet verboden is.
Fabrikanten gaan mee in wat de consument wil. Indien de consument vooral bluetooth oortjes koopt en weinig meer om dat draadje geeft, dan gaan fabrikanten ook weinig moeite doen om dat piepklein gaatje te voorzien.
Zo zit bijvoorbeeld uw zonnecrème vol schadelijke stoffen die 25 jaar nadat ze al op de markt zijn voor het eerst onderzocht worden op kankerrisico.
Het bespreken van zonnecreme is irrelevant in deze context.
Maar terug naar de 3.5 mm jack, ter zake: een bedrade verbinding biedt de mogelijkheid tot ongecomprimeerde audio, terwijl Bluetooth per definitie gecomprimeerd is. De audiofiel die tijdens het reizen de tablet wil gebruiken voor het beluisteren van .wav, .aiff of dergelijke is er dus aan voor de moeite want die krijgt via bluetooth een inferieure belevenis.
Beetje captain obvious spelen, dit. Punt is dat niet iedereen audiofiel is en het voor de meesten meer dan goed genoeg is wat door BT headsets komt. Anders hadden BT headsets niet zoveel succes in de eerste plaats.
Señor Sjon @Verwijderd31 augustus 2022 16:49
Het gaatje is inwendig anders wel één van de dikste componenten van een tablet. Dus door die te skippen hebben ze meer ontwerpvrijheid.
Croga @Verwijderd1 september 2022 07:47
De audiofiel die tijdens het reizen de tablet wil gebruiken voor het beluisteren van .wav, .aiff of dergelijke is er dus aan voor de moeite want die krijgt via bluetooth een inferieure belevenis.
Je realiseert je, hopelijk, dat de geluidskwaliteit op geen enkele manier beïnvloed wordt door de compressie in dit soort apparaten?
De abominabele DAC die in dit soort apparaten zit levert oneindig veel meer verlies op dan de compressie die BT gebruikt. Nog sterker; doordat BT de audio niet door de DAC van de tablet maar die van de headset stuurt zul je via BT *veel* betere geluidskwaliteit krijgen dan je ooit over de DAC van een tablet geperst krijgt.

Nog sterker; Sony is daar nog dieper in gegaan en heeft een eigen compressie standaard voor audio over BT gemaakt. Neem een Sony telefoon met Sony headset en je krijgt op geen enkele manier beter geluid uit een telefoon of tablet.
callofduty 31 augustus 2022 19:47
Coloros geen Android, dan heb je er toch niks aan ?
zaphod_b 31 augustus 2022 21:19
Een Chinese tablet met Chinees Operating System. Nee dank u, ik vertrouw dat echt niet qua privacy.
huibert_d @zaphod_b1 september 2022 15:14
Hoezo? Gratis backup op de servers van the Peoples liberation army!

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