OPPO kondigt evenement aan voor presentatie Reno8-smartphones

Fabrikant OPPO heeft een eigen evenement aangekondigd voor de presentatie van zijn Reno8-smartphones. Daarmee volgt de achtste generatie drie jaar na de aankondiging van de eerste Reno, in mei 2019.

Het evenement voor de Reno8 vindt volgende week maandagmiddag Nederlandse tijd plaats, blijkt uit de aankondiging van OPPO. De uitnodiging maakt duidelijk dat het gaat om de Reno8 door het tonen van het cijfer 8 in de video.

Er zouden drie modellen komen: een Reno8, een goedkopere SE en een duurdere Pro-variant. Twitteraar Ice Universe, die vaak informatie over onaangekondigde smartphones naar buiten brengt, toont een render van de Pro-versie. Die heeft het cameragat in het midden boven in het scherm zitten, in tegenstelling tot de voorgangers die het cameragat linksbovenin hebben zitten.

De Pro-versie heeft volgens eerdere geruchten een MediaTek Dimensity 8100-soc, terwijl de Reno8 een Snapdragon 7 Gen 1 zou hebben. Qualcomm zou die soc vrijdag willen aankondigen.

OPPO presenteerde de Reno 7 in november, terwijl de Reno6 zijn presentatie in september vorig jaar kreeg. De fabrikant brengt al sinds het begin verschillende generaties Reno-smartphones per jaar uit. Het gaat daarbij steevast om modellen in het middensegment.