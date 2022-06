Eerste tablet OPPO heeft Snapdragon 870 en 11"-display

OPPO heeft de OPPO Pad onthuld, zijn eerste tablet. Het apparaat is vooralsnog exclusief voor de Chinese markt, maar komt mogelijk later naar andere landen. De tablet kan ook de basis vormen voor de gelijknamige Pad van zusterbedrijf OnePlus, waarover geruchten al langer de ronde doen.

De Qualcomm Snapdragon 870 is een high-endmodel uit 2021. Deze gaat gepaard met 6 of 8GB werkgeheugen en 128 of 256GB ufs 3.1 opslaggeheugen. De 11"-ltps-ips-lcd heeft een resolutie van 2560 bij 1600 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De accu heeft een capaciteit van 8360mAh. Die kan met maximaal 33W geladen worden. De tablet kan ook samenwerken met de zogenaamde OPPO Pencil, een magnetische stylus die door de tablet geladen kan worden. Ook wordt een keyboard case gemaakt. De behuizing zelf is van metaal, met een glazen achterkant. Dat schrijft onder andere GSMArena.

Enigszins opvallend is dat de tablet geleverd wordt met Android 11, terwijl Android 12 al een tijdje uit is. 9to5Google speculeert dat dat komt omdat OPPO een voor tablets aangepaste versie van zijn ColorOS gebruikt, dat achterloopt op de ontwikkeling van de smartphone-variant.

Het is de eerste tablet van OPPO. Hoewel hij exclusief voor de Chinese markt beschikbaar komt, kan dat in de toekomst natuurlijk nog veranderen. Het is niet ongebruikelijk dat een dergelijk apparaat als eerste uitkomt in het thuisland van de maker en pas later elders. Daarnaast kan dit in de nabije toekomst ook de basis vormen voor de OnePlus Pad, de tablet waarover geruchten de ronde doen. De merknaam is vastgelegd bij het Europees merkenbureau en 91Mobiles claimt dat die tablet in de tweede helft van dit jaar uitkomt in India.

Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat er overlap is in de ontwerpen van OnePlus-apparaten en die van zusterbedrijf OPPO. De OnePlus 7 Pro leek namelijk erg sterk op de OPPO Reno 10x, de 8 Pro deed dat met de Find X2 Pro en de 9 Pro weer met de X3. Ook op het gebied van de software trekken de twee naar elkaar toe.