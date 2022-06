TCL brengt 10,1"-tablet met reflectief scherm en nieuwe smartphones naar Benelux

TCL heeft een nieuwe 10,1"-tablet met reflectief scherm geïntroduceerd in de Benelux. Ook zegt de Chinese elektronicamaker zes nieuwe smartphones in de TCL 30-serie, nog een ander tablet en een 5G-router uit te brengen in de Benelux.

De 10,1-inch TCL Nxtpaper 10s-tablet is voorzien van een reflectief, 'papierachtig' IPS-scherm met een resolutie van 1200x1920 pixels. De tablet werd eerder dit jaar al tijdens CES aangekondigd en bevat dezelfde displaytechniek die TCL vorig jaar in een 8,88"-tablet stopte. Het kleurenscherm heeft een reflectieve laag en geen backlight, vergelijkbaar met een e-reader, heeft geen flikkeringen en filtert blauw licht.

Naast de tablet brengt TCL een reeks van zes smartphones uit in de Benelux, namelijk de TCL 30-serie. Het gaat om verschillende modellen, allemaal uitgerust met een 50MP-hoofdcamera. Een aantal modellen hebben een drievoudige camera, terwijl de TCL 30 E een dubbele camera heeft. Ook is er een versie met 5G-ondersteuning. De telefoons hebben ofwel een 6,25-inch miniled-scherm of een 6,7-inch amoledscherm. Allen zijn voorzien van een 5000 of 5010mAh-accu. De TCL 30 5G, TCL 30+ en TCL 30 ondersteunen 18W-snelladen. Het goedkoopste model, de TCL 305, kost 149 euro.

TCL 30 5G TCL 30+ TCL 30SE TCL 30 TCL 30 E TCL 305 Scherm 6,7-inch 60Hz amoled, 1080x2400 6,7-inch 60Hz amoled, 1080x2400 6,52-inch miniled, 720x1600 6,7-inch 60Hz amoled, 1080x2400 6,52-inch miniled, 720x1600 6,52-inch miniled, 720x1600 Geheugen 4GB RAM, 64GB opslag 4GB RAM, 128GB opslag 4GB RAM, 64GB opslag 4GB RAM, 64GB opslag 3GB RAM, 64GB opslag 2GB RAM, 32GB opslag Accu 5010mAh-accu 5010mAh-accu 5000mAh-accu 5010mAh-accu 5000mAh-accu 5000mAh-accu Camera 50MP hoofdcamera, 2MP macro, 2MP dieptecamera, 13MP selfiecamera 50MP hoofdcamera, 2MP macro, 2MP dieptecamera, 13MP ultrawide selfiecamera 50MP hoofdcamera, 2MP macro, 2MP dieptecamera 8MP selfiecamera 50MP hoofdcamera, 2MP macro, 2MP dieptecamera 8MP selfiecamera 50MP hoofdcamera, 2MP dieptecamera, 5MP selfiecamera 13MP hoofdcamera, 2MP dieptecamera, 2MP macrocamera, 5MP selfiecamera Chipset Dimensity 700 MediaTek Helio G37 MediaTek Helio G25 MediaTek Helio G37 MediaTek Helio G25 MediaTek Helio A22 Besturingssysteem TCL UI 4.0, Android 12 TCL UI 4.0, Android 12 TCL UI 4.0, Android 12 TCL UI 4.0, Android 12 TCL UI 4.0, Android 12 TCL UI, Android 11

Naast de Nxtpaper-tablet brengt TCL ook de 10-inch Tab 10L uit. Deze tablet heeft 8,7mm bezels en een 4080mAh-accu. De tablet kost 140 euro. Tot slot komt TCL met een 5G-router, de Linkhub 5G CPE HH515. Die router werd aangekondigd tijdens CES en kan tot 256 gelijktijdige gebruikers aan.